RAMSAY SANTE : résultats semestriels à fin décembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 février 2023

Résultats semestriels à fin décembre 2022

Ramsay Santé poursuit son soutien aux systèmes de santé en France et dans les pays nordiques, malgré un contexte qui reste dégradé notamment par l'inflation qui pèse sur les salaires et les coûts d’approvisionnement, combinée à une pression supplémentaire liée à la pénurie de personnel.

Lancement d'une série de mesures visant à soutenir l'attractivité pour le personnel et à atténuer les effets de l'inflation.

Ramsay Santé a maintenu ses efforts sur des initiatives clés, en ligne avec son plan stratégique Yes We Care 2025, comme l'obtention de nouvelles autorisations d'imagerie et le lancement de nouveaux services digitaux.

Le chiffre d'affaires total s’élève à 2,2 milliards d'euros, en hausse de 8,4 % par rapport à l'année dernière, dont une croissance de 5,8 % provenant des acquisitions, et un effet de change de -2,2 %, malgré deux jours ouvrables de moins que l'année dernière en France.

Un EBITDA en baisse de 6,8 % à 313 millions d'euros, reflétant l’environnement dégradé auquel sont confrontés les marchés de la santé dans toutes les régions

Engagement continu à soutenir le système de santé en Europe en contribuant à la prise en charge des patients COVID-19 en France et en Suède et à compléter la capacité des hôpitaux publics à faire face à la pression sur les services d'urgence en France pendant les vacances de Noël.





Au cours de ce semestre, le Groupe a obtenu en France 9 nouvelles autorisations d'appareils d'imagerie, pour un total de 28, et 4 nouveaux hôpitaux de jour en santé mentale, pour un total de 15.





Forte croissance de l'activité globale, largement portée par les segments extra-hospitaliers, contribuant à renforcer l'accessibilité des soins pour la population (soins primaires, consultations de soins spécialisés, soins à domicile, imagerie) : +1,2% d'admissions en MCO en France, dont +4,2% pour les patients en ambulatoire. +11% dans les pays nordiques, dont +17,5% pour les patients en ambulatoire.





Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 2 209,5 M€, en hausse de 8,4 % en données brutes. A périmètre constant et à taux de change constant, le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre 2022 est en hausse avec une solide croissance organique de l’activité de 4,8%. La croissance du chiffre d’affaires en France de 4,2% est principalement due à la hausse des volumes d’activité ainsi que du chiffre d’affaires d’achats refacturables, malgré la poursuite du virage vers plus de soins ambulatoires. Dans les pays nordiques, la croissance organique du chiffre d’affaires s’est élevée à 6,4 % pour le semestre, à taux de change constant. L'impact des acquisitions passées, dont GHP, s'élève à 117,6 M€ de revenus supplémentaires, soit 19% de croissance supplémentaire pour les pays nordiques.





Diminution de l'EBITDA publié suivant la norme IFRS16 de 6,8 %, à 312,7 M€ (335,4 M€ l'année dernière) avec une marge opérationnelle de 14,2 % (16,5 % l'année dernière). L'EBITDA et la marge opérationnelle subissent l’impact négatif de l'inflation et des ressources engagées pour soutenir notre personnel soignant. Les récentes acquisitions ont contribué à hauteur de 12,4 millions d'euros à l'EBITDA global du semestre, conformément à notre plan stratégique. Le régime de garantie de revenu mis en place par le gouvernement français, a entraîné des revenus supplémentaires à hauteur de 62 M€ (identiques à ceux du semestre précédent) au cours du semestre clos le 31 décembre 2022. Ramsay Santé a pu bénéficier d'aides du gouvernement français concernant la hausse des coûts et des salaires pour un total de 45,6 M€, qui ne l'a toutefois pas entièrement compensée.





Le résultat net part du groupe s'est élevé à 43,9 M€, soit 2,0 % du chiffre d'affaires (contre 59,6 M€ et 2,9 % du chiffre d'affaires l'année dernière), en raison de la baisse des marges opérationnelles et de l'augmentation des coûts de financement.





Les dépenses d'investissement pour les 6 derniers mois s’élèvent à 110 millions d'euros, légèrement inférieures à celles de l'année dernière, incluant la maintenance et l'optimisation, ainsi que l'amélioration de notre parc de cliniques. Cela couvre l’agrandissement en cours de la maternité

de St Göran, un effort significatif pour déployer notre initiative de croissance du portefeuille d'appareils d'imagerie de Ramsay Santé, pour investir dans les outils numériques - parmi lesquels la nouvelle version du portail Ramsay Services - et dans de nouveaux équipements tels que des robots chirurgicaux pour nos cliniques françaises.





La trésorerie nette a augmenté de 97,5 M€ au cours de la période avec une augmentation des dettes financières de 194,5 M€. Le cash-flow généré par l’activité a été défavorablement impacté par les modalités de versement des différentes subventions.





Ramsay Santé a continué d'investir dans les initiatives mettant en œuvre sa stratégie Yes We Care 2025, et anticipe une poursuite des investissements au second semestre de l’exercice en cours sur une tendance similaire à celle du premier semestre clos au 31 décembre 2022.





Enfin, des discussions sont en cours concernant l'extension éventuelle d'un dispositif modifié de garantie de financement en France, par lequel le gouvernement viendrait prolonger son soutien au secteur via un mécanisme dont l’impact se réduirait au fil du temps cependant.





Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé, déclare :

"Ramsay Santé a continué à jouer un rôle majeur dans sa complémentarité avec les hôpitaux publics en Europe au cours des six derniers mois. Avec la prise en charge de 5,8 millions de visites de patients, en hausse de 18%, la stratégie " Yes We Care 2025 ", qui consiste à fournir aux patients des solutions de santé digi-physiques pour coordonner les parcours de soin, est plus pertinente que jamais, et sa mise en œuvre se déroule comme prévu. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,4% sur la période et la marge opérationnelle a baissé de 6,8% en raison de l'inflation, qui affecte tous les coûts. Enfin, l'intégration des acquisitions, notamment GHP, réalisée l'année dernière, est conforme aux attentes."

Le conseil d'administration qui s'est réuni le 22 février 2023 a approuvé les états financiers consolidés pour le semestre clos le 31 décembre 2022. Les états financiers consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Résultats synthétiques

En M€ du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 du 1er juillet 2021 au

31 décembre 2021 Variation Chiffre d’Affaires 2 209.5 2 037.7 8.4% Excédent Brut d’Exploitation 312.7 335.4 (6.8)% En % du Chiffres d’Affaires 14.2% 16.5% (2.3) points Résultat Opérationnel Courant 113.1 149.1 (24.1)% En % du Chiffres d’Affaires 5.1% 7.3% (2.2) points Résultat Opérationnel 134.7 151.4 (11.0)% En % du Chiffres d’Affaires 6.1% 7.4% (1.3) points Résultat net part du Groupe 43.9 59.6 (26.3)% Bénéfice net par action (en euro) 0.40 0.54 (26.4)%





Endettement financier net 31 décembre 2022 30 juin 2022 Passifs financiers non courants 1 916.4 1 763.6 Dette de location non courante 1 935.3 1 922.3 Dette de location courante 207.5 196.0 Passifs financiers courants 52.1 35.4 (Trésorerie) (220.9) (132.5) Autres actifs et passifs financiers (70.0) (74.9) Endettement financier net 3 820.4 3 709.9





Tableaux de Flux de Trésorerie du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 du 1er juillet 2021 au

31 décembre 2021 Excédent brut d’exploitation 312.7 335.4 Variation du besoin en fonds de roulement (83.5) (291.4) Flux net généré par l’activité 183.6 23.8 Flux net lié aux opérations d’investissements (96.9) (131.4) Flux net lié aux opérations de financement 10.8 (92.3) Variation de la trésorerie nette 97.5 (199.9) Trésorerie à la clôture 220.9 408.1

Ventilation du chiffre d’affaires par segments opérationnels

En M€ du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 du 1er juillet 2021 au

31 décembre 2021 Variation Île-de-France 517.9 497.3 4.1% Auvergne-Rhône-Alpes 295.2 275.2 7.3% Hauts de France 190.9 190.0 0.5% Occitanie 134.8 131.0 2.9% Autres régions 349.1 335.4 4.1% « Pays nordiques » 721.6 608.8 18.5% Chiffre d'Affaires Publié 2 209.5 2 037.7 8.4%

Note : le tableau ci-dessus détaille les contributions des différentes zones géographiques au chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Evolution du Chiffre d’Affaires publié entre le semestre clos au 31 décembre 2021 et le semestre clos au 31 décembre 2022

31-12-2021

6 mois Effets de change Acquisitions et cessions Croissance organique 31-12-2022

6 mois Variation totale En millions d’euros 2 037.7 (44.0) 117.6 98.1 2 209.5 171.7 (2.2)% 5.8% 4.8% 8.4%

Faits marquants de l'exercice :

Évolution du marché des soins de santé et de la crise sanitaire du COVID-19

La période de six mois se terminant le 31 décembre 2022 a continué d'être affectée par la pandémie mondiale de COVID-19 dans tous les pays dans lesquels le Groupe opère, bien qu'à un niveau d'intensité nettement inférieur par rapport aux pics de crise connus au cours des périodes précédentes.

France

En France, les hôpitaux privés ont continué à participer activement au plan national de lutte contre l'épidémie de COVID-19 en liaison et en soutien avec les hôpitaux publics. En fonction de l'évolution de la situation sanitaire lors des recrudescences de COVID-19 ainsi que d'autres virus saisonniers prévalant en automne et en hiver, l'activité des hôpitaux privés s'est déroulée dans des conditions plus ou moins normales.

Ramsay Santé a continué à participer à l'effort de prise en charge des patients COVID-19 avec

plus de 4 000 patients traités en France, dont 1 600 en soins intensifs.

Comme les autres prestataires hospitaliers publics et privés, Ramsay Santé a continué à fonctionner pendant toute la période de six mois sous le régime de la garantie de financement du gouvernement français qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Les dispositions de la garantie de financement sont similaires à celles en place dans la période correspondante précédente, à l'exception des activités de santé mentale qui sont désormais hors de son champ d'application en raison de leur nouvelle structure de financement par dotations. Outre le système de garantie de financement, le gouvernement a également prolongé, tout au long de la pandémie, le soutien financier aux établissements de santé afin de compenser les coûts supplémentaires liés à l'épidémie de COVID-19 qui ne seraient pas couverts autrement.

Pays n ordique s

Les établissements du Groupe en Scandinavie ont activement participé à la prise en charge des patients atteints du COVID-19 ainsi qu'au dépistage et à la vaccination de la population, en soutien aux système publique et en étroite collaboration avec les autorités de tutelle.

Le développement positif de nos activités avec la croissance de patients inscrits sur les listes de nos centres de soins de proximité s'est poursuivie en Suède et au Danemark grâce à un travail dédié visant à améliorer la disponibilité et l'attractivité de nos établissements. La demande de patients dans nos activités de spécialités et orthopédiques a augmenté dans tous les pays. L'intégration de GHP récemment acquise progresse comme prévu et les synergies ont été réalisées comme prévu à ce jour. Enfin, au cours de la période, deux nouveaux contrats d’activités gériatriques nous ont été attribués en Suède pour une période de 4+4 ans représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 M€ (500 millions de couronnes suédoises), à compter de mai 2023.

Périmètre de consolidation

Au cours des six premiers mois de l'exercice en cours, Ramsay Santé a réalisé une petite acquisition dans les pays nordiques. Par rapport à la période correspondante précédente, ce semestre inclut la pleine contribution des 8 acquisitions réalisées au cours de l'exercice annuel 2021/2022.

Commentaires sur les comptes semestriels

Activité et chiffre d'affaires :

Au cours du semestre allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, le Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2 209,5 M€, contre 2 037,7 M€ pour la période correspondante précédente, soit une progression de 8,4 %. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 4,8 % malgré 2 jours ouvrés de moins que l'année dernière à la même période en France.

France

Pour la période de six mois clos le 31 décembre 2022, le nombre total d'admissions de Ramsay Santé en France a augmenté de 2,2% par rapport à l'année dernière. La répartition par secteur d'activité est la suivante :

+1,2% en médecine, chirurgie et obstétrique

+11,6 % en soins médicaux et de réadaptation

-0,6% pour la santé mentale





La croissance du chiffre d'affaires en France de 4,2% est principalement soutenue par cette croissance de l'activité mais aussi par une augmentation chiffre d’affaires d’achats refacturables, et ce malgré la poursuite du virage vers plus de soins ambulatoires.

En mars 2022, l'augmentation moyenne des tarifs a été fixée pour l'année à 0,7% pour le marché français. Pour Ramsay Santé et compte tenu de son mix de soins, l'augmentation moyenne était de 0,1%, incluant la possibilité pour le gouvernement français d'ajuster cette évolution jusqu'à 0,7pt à la baisse sous certaines conditions ("le coefficient prudentiel"). Seule la moitié du coefficient prudentiel sur le chiffre d’affaires au tarif 2022 a été restitué en décembre 2022, contre une libération complète en 2021. Cette décision signifie que le niveau final des tarifs 2022 représentait en fait une réduction de -0,2% par rapport à l'année précédente, appliquée à notre mix d'activités.

Les 3 pays nordiques

La croissance de 18,5% du chiffre d'affaires dans les pays nordiques est principalement due à l'impact des acquisitions récentes qui ont représenté 117 M€ de chiffre d’affaires supplémentaires au cours des six derniers mois. Un effet de change négatif de (44) M€ sur le chiffre d'affaires des pays nordiques compense partiellement cette croissance. La croissance organique des ventes des activités nordiques du Groupe pour le premier semestre de l'exercice est de +6,4% par rapport à l'année dernière, provenant principalement de nos centres de soins primaires et de cliniques spécialistes en Suède et au Danemark.

EBITDA

L'EBITDA du groupe a atteint 312,7 M€ (335,4 M€ l'année dernière) pour le semestre clos le 31 décembre 2022, soit une baisse de 6,8 % sur une base publiée. Il inclut une contribution d’EBITDA de 8,3 M€ des acquisitions dans les pays nordiques et un impact défavorable de (4,3) M€ de variations de change.

A périmètre et taux de change constants, l'EBITDA du groupe diminue donc de - 8,0% par rapport à décembre 2021.

La marge d'EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires s'est élevée à 14,2%, en baisse par rapport aux 16,5% de la même période de l'année dernière sur une base publiée, ou 14,5% ce semestre contre 16,5% à périmètre et taux de change constants. Cette baisse reflète l'impact de l'effort consenti sur les rémunérations et avantages accordés à notre personnel médical et l'impact de l'inflation sur nos achats médicaux et nos coûts indirects. Ces impacts n'ont pas été totalement compensés par le niveau des subventions reçues ou les effets positifs de nos mesures de productivité.

Subventions

L'EBITDA du groupe pour le semestre clos au 31 décembre 2022 comprend 62 M€ (62 M€ l'année dernière également) liés au dispositif de garantie de financement en France, qui ont été comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe en tant qu'"Autres produits opérationels". Cette ligne comprend également la compensation des coûts de Covid et les subventions de soutien du gouvernement français pour 20 M€ (l'année dernière 32 M€).

Etant donné le décalage entre le moment où les coûts sont supportés par l'entreprise et celui où les agences régionales de santé notifient nos établissements, une grande partie des subventions comptabilisées au cours du semestre se rapporte une période antérieure à l'exercice en cours, une situation similaire au semestre comparable de l'année dernière. La totalité du montant comptabilisé au cours du semestre actuel, soit 20 M€ (27,5 M€ l'année dernière), se rapporte à l'exercice précédent.

En plus de ces subventions liées à la crise COVID-19, des subventions spécifiques d'un montant total de 46 M€ ont été accordées aux cliniques en France pour compenser l’impact de l'inflation qui n'avait pas été pris en compte dans les tarifs en vigueur, ainsi que les augmentations nationales des salaires du personnel de santé applicables à partir du 1er juillet 2022.

À l'inverse, dans les pays nordiques, les subventions et les revenus supplémentaires liés au COVID-19 ont été nettement inférieurs à ceux de la période précédente, ce qui a eu un impact négatif sur les résultats et les marges par rapport à la période précédente. Au total, le montant des aides reçues par nos établissements en Suède s'est élevé à 8,7 M€ sur la période, contre 15,5 M€ sur la période précédente.

Frais de personnel

Les frais de personnel augmentent en raison des pressions inflationnistes qui, à ce jour, n'ont été que partiellement compensées par les financements publics. En France, le salaire minimum a été relevé de 8,0 % par augmentations successives d'octobre 2021 à août 2022. Parallèlement, les salaires minimums des employés du secteur de la santé privée ont augmenté de 3 % à compter du 1er juillet 2022, ce pour quoi nous avons reçu des subventions du gouvernement, et les sujétions des heures de nuit, de week-end et de jours fériés de 50 %. En outre, une prime spécifique pour les sages-femmes et les infirmières en soins critiques est également entrée en vigueur avec le financement correspondant.

Les mesures d'attractivité et de rétention visant le personnel soignant et la pénurie de certaines catégories de personnel entraînant un recours accru au personnel intérimaire ont également alourdi la charge inflationniste dans nos différentes zones géographiques. Dans ces domaines, des actions ciblées ont été lancées pour améliorer la situation au fil du temps.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 113,1 M€ (149,1 M€ l'année dernière) pour le premier semestre, ce qui représente une marge opérationnelle courante de 5,1 % (7,3 % l'année dernière), en baisse de 24,1 % par rapport à la période précédente, principalement en raison de l’impact de l'inflation.

Éléments non courants

Les autres produits et charges non courants se soldent par un bénéfice de 21,6 M€ (2,3 M€ l'année dernière) pour le semestre clos le 31 décembre 2022, dont un bénéfice de 29,2 M€ sur la vente de terrains et parkings adjacents à l'un de nos hôpitaux à Oslo.

Résultat financier

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 68,7 M€ (59,9 M€ l'année dernière) pour le semestre clos au 31 décembre 2022. L'augmentation du coût de financement résulte de nouveaux emprunts portant intérêt sur cette période par rapport au semestre clos en décembre 2021, à savoir l'emprunt Euro PP de 100 M€ émis en décembre 2021 et la nouvelle tranche Fiducie Sureté de 150 M€ tirée en juillet 2022, ainsi qu'une hausse des marges et des taux variables.

Les autres charges et produits financiers comprennent un produit lié à la juste valeur de nos instruments financiers de taux d'intérêt, compensée par la charge d'intérêt comptabilisée lors de la vente de créances à long terme.

La part du groupe dans le bénéfice net a atteint 43,9 M€ (59,6 M€ l'année dernière) pour la période de six mois qui s'est terminée le 31 décembre 2022.

Financement :

La dette financière nette au 31 décembre 2022 a augmenté pour atteindre 3 820 millions d'euros contre

3 710 millions d'euros au 30 juin 2022, et a subi l'impact négatif du calendrier de paiement des diverses subventions comptabilisées sur la période.

La dette nette comprend 1 916 M€ d'emprunts non courants et 52 M€ d'emprunts courants, compensés par 221 M€ de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Les dettes de location IFRS 16 s'élèvent

à 2 143 M€, dont 1 935 M€ de dettes de location non courantes et 208 M€ de dettes de location courantes.

Au cours de ce semestre, Ramsay Santé a renforcé sa structure de financement grâce à une tranche supplémentaire de 150 M€ de sa Fiducie Sureté.

Le Groupe respecte l'ensemble des engagements relatifs à la documentation financière en place. L'application de la norme IFRS 16 n'a pas d'effet sur les méthodes de calcul des agrégats financiers visés dans ces contrats de dette.

A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe. Le Groupe compte 36 000 salariés et travaille avec près de 9 300 praticiens pour traiter plus de 10 millions de patients par an dans ses 443 établissements et 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

Ramsay Santé offre presque toutes les spécialités médicales et chirurgicales dans trois domaines : Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MSO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Sur l'ensemble de ses territoires, le Groupe contribue aux entreprises de service public de santé et assure des soins de proximité, comme en Suède où le groupe compte plus d'une centaine de centres de santé locaux. Des soins sûrs et de qualité sont la priorité du groupe dans tous les pays où il est présent. C'est ce qui en fait une référence en matière de médecine de pointe, notamment en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (ERAS). Le Groupe investit également plus de 200 millions d'euros chaque année dans ses établissements, que ce soit dans les nouvelles technologies de chirurgie et d'imagerie ou dans la construction et la modernisation des installations. Pour servir au mieux les intérêts des patients, il innove constamment avec de nouveaux outils numériques et en faisant évoluer ses organisations pour améliorer l'efficacité des soins.

Relations avec les investisseurs/analystes Relations avec la presse

Jérôme Brice Brigitte Cachon

Tel. +33 1 87 86 21 88 Tél. +33 1 87 86 22 11

Jerome.brice@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr



Glossaire

Périmètre constant

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités entrantes est le suivant : Pour les entrées de l'année en cours dans le périmètre de consolidation, soustraire la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ; Pour les acquisitions de l'année précédente, déduire dans l'année en cours la contribution de l'acquisition des agrégats des mois précédant le mois d'acquisition.

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités qui sortent du Groupe est le suivant : Pour les déconsolidations de l'année en cours, la contribution de l'entité déconsolidée est déduite de l'année précédente à partir du mois de la déconsolidation. En cas de déconsolidation au cours de l'année précédente, la contribution de l'entité déconsolidée pour toute l'année précédente est déduite.



La variation à taux de change constant reflète une variation après conversion du chiffre en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison.

La variation à norme comptable constante reflète une variation du chiffre excluant l'impact des changements de normes comptables au cours de la période.

Le résultat opérationnel courant désigne le résultat opérationnel avant les autres produits et charges non récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou les dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non courants, corporels ou incorporels ; et les autres produits et charges opérationnels tels qu'une provision relative à un litige important.

L' EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION ou EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

La dette financière nette est constituée de la dette financière brute moins les actifs financiers.

Les dettes financières brutes sont constituées de : prêts des établissements de crédit, y compris les intérêts encourus ; prêts sous contrats de location-financement, y compris les intérêts courus ; les dettes de location découlant de l'application de la norme IFRS 16 ; les instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nets d'impôts ; les dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers avec les investisseurs minoritaires ; les découverts bancaires.

Les actifs financiers sont constitués de : la juste valeur des instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nette d'impôts ; créances financières courantes relatives à des comptes courants financiers avec des investisseurs minoritaires ; la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les actions propres détenues par le Groupe (considérées comme des valeurs mobilières de placement) ; les actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et comptabilisés dans la dette financière brute.





Résultats financiers semestriels au 31 décembre 2022

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (En millions d'euros) du 1er juillet 2022

au 31 décembre2022 du 1er juillet 2021

au 31 décembre2021 CHIFFRE D’AFFAIRES 2 209.5 2 037.7 Frais de personnel (1 214.4) (1 057.8) Achats consommés (443.7) (420.2) Autres charges et produits opérationnels (131.0) (124.3) Impôts et taxes (68.1) (63.0) Loyers (39.6) (37.0) EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 312.7 335.4 Amortissements (199.6) (186.3) Résultat opérationnel courant 113.1 149.1 Coûts des restructurations (6.6) (5.3) Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 28.2 7.6 Autres produits et charges non courants 21.6 2.3 Résultat opérationnel 134.7 151.4 Coût de l’endettement brut (32.1) (25.4) Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie 0.4 0.3 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (37.0) (34.8) Coût de l’endettement financier net (68.7) (59.9) Autres produits financiers 11.1 3.8 Autres charges financières (8.9) (1.5) Autres produits et charges financiers 2.2 2.3 Impôt sur les résultats (21.2) (31.7) Quote-part dans le résultat des entreprises associées -- (0.1) RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 47.0 62.0 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts de conversion (25.9) (4.1) - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière 23.7 4.4 - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture 6.1 3.9 - Autres 1.7 -- - Effets d’impôt des produits et charges (7.1) (1.9) Résultats enregistrés directement en capitaux propres (1.5) 2.3 RESULTAT GLOBAL 45.5 64.3 VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) du 1er juillet 2022

au 31 décembre2022 du 1er juillet 2021

au 31 décembre2021 - Résultat net part du Groupe 43.9 59.6 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 3.1 2.4 RÉSULTAT NET 47.0 62.0 RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) 0.40 0.54 RESULTAT NET DILUÉS PAR ACTION (en euros) 0.40 0.54 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (En millions d'euros) du 1er juillet 2022

au 31 décembre2022 du 1er juillet 2021

au 31 décembre2021 - Résultat global part du Groupe 42.4 61.9 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 3.1 2.4 RÉSULTAT GLOBAL 45.5 64.3





BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF (En millions d'euros) 31-12-2022 30-06-2022 Goodwill 2 074.4 2 065.1 Autres immobilisations incorporelles 229.2 244.7 Immobilisations corporelles 997.5 950.2 Droit d'utilisation (IFRS16) 2 058.9 2 058.2 Participations dans des entreprises associées 0.2 0.2 Autres actifs financiers non courants 162.9 119.4 Impôts différés actifs 97.3 94.7 ACTIFS NON COURANTS 5 620.4 5 532.5 Stocks 115.3 111.2 Clients 376.4 422.0 Autres actifs courants 657.5 574.0 Actif d’impôt 2.2 4.7 Actifs financiers courants 10.9 11.0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 220.9 132.5 ACTIFS COURANTS 1 383.2 1 255.4 TOTAL ACTIF 7 003.6 6 787.9





BILAN CONSOLIDÉ – PASSIF (En millions d'euros) 31-12-2022 30-06-2022 Capital social 82.7 82.7 Prime d’émission 611.2 611.2 Réserves consolidées 517.0 400.1 Résultat net part du Groupe 43.9 118.4 Capitaux propres part du groupe 1 254.8 1 212.4 Participations ne donnant pas le contrôle 26.8 26.3 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 281.6 1 238.7 Emprunts 1 916.4 1 763.6 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 47.6 48.9 Dette de location non courante (IFRS16) 1 935.3 1 922.3 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 110.2 115.7 Provisions non courantes 162.0 164.7 Autres passifs non courants 8.6 8.9 Impôts différés passifs 50.3 39.7 PASSIFS NON COURANTS 4 230.4 4 063.8 Provisions courantes 63.1 48.4 Fournisseurs 448.6 410.8 Autres passifs courants 698.6 775.6 Passifs d'impôts 21.7 19.2 Dettes financières courantes 52.1 35.4 Dette de location courante (IFRS16) 207.5 196.0 PASSIFS COURANTS 1 491.6 1 485.4 TOTAL PASSIF 7 003.6 6 787.9





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (En millions d'euros) CAPITAL PRIME RÉSERVES RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2021 82.7 611.2 382.8 (71.4) 65.0 1 070.3 28.4 1 098.7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 65.0 -- (65.0) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (2.2) (2.2) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- 0.5 0.5 Résultat global de l’exercice -- -- -- 2.3 59.6 61.9 2.4 64.3 Capitaux propres au 31 décembre 2021 82.7 611.2 447.8 (69.1) 59.6 1 132.2 29.1 1 161.3





Capitaux propres au 30 juin 2022 82.7 611.2 447.8 (47.7) 118.4 1 212.4 26.3 1 238.7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 118.4 -- (118.4) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (3.5) (3.5) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- 0.9 0.9 Résultat global de l’exercice -- -- -- (1.5) 43.9 42.4 3.1 45.5 Capitaux propres au 31 décembre 2022 82.7 611.2 566.2 (49.2) 43.9 1 254.8 26.8 1 281.6





ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES ( en millions d'euros ) 30-06-2021 Produits et Charges Juillet à décembre 2021 31-12-2021 30-06-2022 Produits et Charges Juillet à décembre 2022 31-12-2022 Ecarts de conversion 14.7 (4.1) 10.6 (11.1) (25.9) (37.0) Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite (71.9) 3.5 (68.4) (30.2) 18.5 (11.7) Juste valeur des instruments financiers de couverture (14.8) 2.9 (11.9) (9.0) 4.5 (4.5) Autres 0.6 -- 0.6 0.6 1.4 2.0 Produits et charges reconnus directement en capitaux propres (71.4) 2.3 (69.1) (49.7) (1.5) (51.2)





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE FINANCEMENT (En millions d'euros) du 1er juillet 2022

au 31 décembre2022 du 1er juillet 2021

au 31 décembre2021 Résultat net de l'ensemble consolidé 47.0 62.0 Amortissements 199.6 186.3 Autres produits et charges non courants (21.6) (2.3) Quote-part du résultat net dans les entreprises associées -- 0.1 Autres produits et charges financiers (2.2) (2.3) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) 37.0 34.8 Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à la dette de location 31.7 25.1 Impôts sur résultats 21.2 31.7 Excédent brut d'exploitation 312.7 335.4 Éléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) 14.5 (4.6) Autres produits et charges non courants payés 5.0 (2.2) Variation autres actifs et passifs non courants (47.6) (1.8) Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 284.6 326.8 Impôts sur les bénéfices payés (17.5) (11.6) Variation du besoin en fonds de roulement (83.5) (291.4) FLUX NETS GENERES PAR L’ACTIVITE : (A) 183.6 23.8 Investissements corporels et incorporels (91.0) (108.1) Désinvestissements corporels et incorporels -- 17.5 Acquisition d'entités (6.7) (41.1) Cession d'entités 0.5 -- Dividendes reçus des sociétés non consolidées 0.3 0.3 FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) (96.9) (131.4) Augmentation du capital et primes d'émission : (a) -- -- Augmentation de capital des filiales souscrites par des tiers (b) 0.5 -- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (c) (3.5) (2.2) Intérêts financiers versés : (d) (32.1) (25.4) Produits financiers reçus et autres charges financières payées : (e) (5.9) 0.3 Intérêt financier lié à la dette de location (IFRS16) : (f) (37.0) (34.8) Frais sur émission d’emprunt : (g) -- (0.8) Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g) 8.7 (170.5) Augmentation des dettes financières : (i) 194.5 100.0 Remboursement des dettes financières : (j) 3.8(1) (14.7) Diminution de la dette de location (IFRS16) : (k) (109.5) (114.7) FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + h + i + j + k 10.8 (92.3) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) 97.5 (199.9) Incidence des variations des cours de devises (9.1) (0.4) Trésorerie à l’ouverture 132.5 608.4 Trésorerie à la clôture 220.9 408.1

(1) Cette rubrique inclut le remboursement de dettes financières (-17,8 M€) net de créances financières (+21,6 M€).

