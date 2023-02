English French

NEXITY RENOUVELLE SA LIGNE DE CRÉDIT CORPORATE POUR UN MONTANT

DE 800 MILLIONS D’EUROS, ASSORTIE DE CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX



Le 22 février 2023 - Nexity annonce avoir signé un contrat bancaire d’une maturité de 5 ans (échéance février 2028) comprenant une ligne de crédit en trésorerie de 800 millions d’euros.

Ce nouveau contrat inclut par ailleurs une enveloppe d’engagements par signature qui figurent en hors bilan (notamment des garanties financières d’achèvement propres au régime français de la Vente en Etat de Futur Achèvement) de 2,1 milliards d’euros.

Ce contrat se substitue au contrat actuel qui arrivait à échéance en juillet 2023. Les montants autorisés dans le précédent contrat (500 millions d’euros de crédit en trésorerie et 1,8 milliard d’euros d’engagements par signature) ont été augmentés avec un pool de prêteurs élargi.

Historiquement engagé pour une ville bas carbone, Nexity a fait le choix d’inclure dans ce contrat de crédit des critères à impact environnemental qui reposent sur l’atteinte d’objectifs liés à la réduction de l’intensité carbone des métiers du groupe (émissions de gaz à effet de serre scopes 1 et 2 pour le Groupe, scope 3 pour les activités de promotion immobilière, et volume de travaux de rénovation énergétique de logements pour les activités de syndic de copropriété). Ces engagements découlent de la stratégie accélérée Climat et Biodiversité approuvée l’année dernière par l’Assemblée générale des actionnaires. La ligne de crédit comporte une obligation de résultat vertueuse en prévoyant un mécanisme de bonus/malus sur la marge applicable en fonction de l’atteinte de ces objectifs qui seront testés annuellement.

Le pool bancaire est constitué de Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), BNP Paribas, Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC), Crédit Agricole CIB, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, La Banque Postale, Natixis, Société Centrale Pour le Financement de l’Immobilier (Socfim) et Société Générale.

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que coordinateur et agent du financement.

Crédit Agricole CIB et Natixis sont intervenus en tant que coordinateur ESG.

Nexity était conseillé par le Cabinet Fairways et les préteurs par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

« Le renouvellement de notre ligne de crédit bancaire reflète la gestion active par Nexity de son bilan. Dans un contexte de volatilité des marchés financiers, la réalisation de cette opération renforce la liquidité du Groupe et illustre la confiance et la solidité des relations avec nos partenaires bancaires historiques depuis de nombreuses années, tout en soutenant les engagements ambitieux que nous avons pris pour répondre à l’urgence climatique. Avec des perspectives de financement sécurisées pour les cinq prochaines années, nous avons la capacité à traverser sereinement la période d’ajustement du marché à venir et déployer notre stratégie Imagine 2026. »

Nadia BEN SALEM-NICOLAS, Directrice Générale Adjointe en charge des Finances

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec plus de 8.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2022, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.

Nexity est notamment classée, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® en septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

CONTACT

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs / +33 (0)6 03 86 05 02 - investorrelations@nexity.fr

Géraldine Bop – Directrice adjointe des relations investisseurs / +33 (0)6 23 15 40 56 - investorrelations@nexity.fr

Cyril Rizk – Responsable des relations presse / +33 (0)6 73 49 72 61 / presse@nexity.fr

