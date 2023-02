English French Italian

EssilorLuxottica renouvelle son accord de licence sur Target Optical

Charenton-le-Pont, France (22 février 2023) – EssilorLuxottica annonce aujourd’hui avoir renouvelé son accord de licence avec Target Corporation (Target), un détaillant basé à Minneapolis, qui opère un réseau de 2 000 magasins aux États-Unis ainsi que Target.com, pour l’exploitation et la gestion de Target Optical, au sein des magasins Target. Cet accord pluri-annuel a pris effet le 12 février 2023.

Target Optical est l’un des plus importants détaillants américains dans l’optique. Il propose des services de santé visuelle complets à plus de 1,5 million de consommateurs Target chaque année. Target Optical propose des examens visuels, réalisés par des optométristes dûment formés et expérimentés, ainsi qu’une large sélection de lunettes de prescription et de lunettes de soleil des plus grandes marques mondiales, telles que Ray-Ban, Oakley et Transitions. Target Optical a aujourd’hui plus de 560 points vente à travers les États-Unis, en complément de ses offres sur TargetOptical.com.

