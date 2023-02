Janssen présente des données mises à jour démontrant de meilleurs résultats concernant l'utilisation du niraparib en association avec l'acétate d'abiratérone et la prednisone à tite de traitement de première intention chez les patients présentant un cancer de la prostate métastatique BRCA-positif résistant à la castration

Les résultats de la deuxième analyse intermédiaire de l'étude MAGNITUDE de Phase 3 seront commuiqués lors d'une présentation orale à l'ASCO GU1



BEERSE, BELGIQUE, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les laboratoires pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les résultats actualisés de l'étude MAGNITUDE de Phase 3 évaluant l'utilisation expérimentale du niraparib, une poly(ADP-ribose) polymérase (PARP) hautement sélective, en association avec l'acétate d'abiratérone plus la prednisone (AAP) chez les patients présentant un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) avec ou sans altérations spécifiques du gène de réparation par recombinaison homologue (RRH), y compris les mutations BRCA.1 Les résultats seront présentés lors d'une session de résumés rapides (Résumé n° 170) lors du Symposium 2023 sur les cancers génito-urinaires de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GU), qui se tiendra du 16 au 18 février.1

Dans la deuxième analyse intermédiaire (IA2) de l'étude MAGNITUDE (NCT03748641), l'association thérapeutique du niraparib et de l'AAP, par rapport au placebo et à l'AAP à 26,8 mois de suivi médian, a démontré un allongement statistiquement significatif du délai avant la progression des symptômes (DPS) et une amélioration constante et continue du délai avant l'initiation de la chimiothérapie cytotoxique (TCC) dans la population RRH-positive, ainsi qu'une forte amélioration du DPS pour le sous-groupe BRCA de la population RRH-positive.1,2 Les résultats actualisés de la survie sans progression radiographique (SSPr) étaient cohérents avec l'analyse principale qui a montré un bénéfice statistiquement significatif à la fois dans la population RRH-positive et dans le sous-groupe BRCA.1,2,3 En outre, une tendance à l'amélioration de la survie globale (SG) a été observée dans le sous-groupe BRCA.1,2 Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié.1,2 Les événements indésirables les plus courants pour le niraparib et l'AAP par rapport au placebo et à l'AAP, indépendamment de la cause, étaient l'anémie (50,0 pour cent contre 22,7 pour cent respectivement), l'hypertension (33,0 pour cent contre 22,3 pour cent) et la constipation (33,0pour cent contre 15,6 pour cent).1,2 Aucune amélioration des résultats de l'utilisation du niraparib en association avec l'AAP n'a été constatée chez les patients sans altérations du gène de RRH.1,2

« Les patients présentant un CPRCm RRH-positif, en particulier ceux présentant des mutations BRCA, sont plus susceptibles d'obtenir de mauvais résultats. Bien qu'un suivi complémentaire de la survie globale se poursuive, il est encourageant de voir une tendance à l'amélioration de la survie globale chez les patients atteints de CPRCm BRCA-positif qui ont reçu du niraparib et de l'AAP par rapport au placebo et à l'AAP », a déclaré Kim Chi*, M.D., Oncologue Médical à BC Cancer - Vancouver et chercheur principal de l'étude MAGNITUDE. « L'ensemble de ces données soutient davantage l'utilisation potentielle du niraparib en association avec l'AAP chez les patients atteints de CPRCm présentant des mutations BRCA. »

Notamment, dans le sous-groupe BRCA (suivi complémentaire de 8,1 mois à IA2), la SSPr par examen central a démontré un effet thérapeutique cohérent et cliniquement significatif en faveur du niraparib et de l'AAP, avec une SSPr médiane de 19,5 mois à IA2 contre 10,9 mois pour le placebo et AAP (hazard ratio [HR], 0,55 (intervalle de confiance à 95 pour cent [IC], 0,39-0,78).1,2 Pour les patients atteints de CPRCm BRCA-positif, l'analyse de sensibilité planifiée pour une évaluation de la SSPr par l'investigateur a également montré un bénéfice pour le niraparib et l'AAP (HR, 0,46 [IC à 95 pour cent 0,32-0,67]).1,2 De plus, les résultats de l'IA2 indiquent que pour les patients avec des mutations BRCA traités avec le niraparib et l'AAP, le délai jusqu'à la pire intensité de la douleur avait tendance a être retardé (HR, 0,70 [IC à 95 pour cent 0,44-1,12]) et douleur interférente (HR, 0,67 [IC à 95 pour cent, 0,40-1,12]) par rapport au placebo et à l' AAP.1,2

« Chez Janssen, notre objectif est de fournir des options thérapeutiques qui retardent la progression, prolongent la vie et favorisent une meilleure qualité de vie pour les patients présentant un cancer de la prostate », a déclaré Martin Vogel, responsable du domaine thérapeutique pour l'oncologie chez EMEA, Janssen-Cilag GmbH. « L'étude MAGNITUDE souligne l'importance des tests de biomarqueurs pour identifier ceux qui bénéficieront de manière optimale de l'association du niraparib et de l'AAP. Il s'agit d'une étape cruciale pour garantir que nous pouvons apporter le bon traitement aux bons patients, en fonction de leurs caractéristiques uniques. Cela témoigne également de notre engagement plus large à explorer la médecine de précision pour traiter, intercepter et prévenir, et potentiellement un jour guérir, des maladies comme le CPRCm. »

« Un besoin non satisfait important persiste pour les patients vivant avec un CPRCm avec mutation BRCA. Les résultats de l'étude MAGNITUDE démontrent en outre le potentiel du niraparib plus l'acétate d'abiratérone plus la prednisone pour déjouer le mauvais pronostic de ces patients. Ces résultats soulignent l'importance d'identifier les patients porteurs de mutations BRCA afin de mieux éclairer les stratégies thérapeutiques et permettre aux bons patients de recevoir un traitement complémentaire avec un inhibiteur de PARP », a déclaré Mary Guckert, RN, MSN, vice-présidente, responsable du développement, cancer de la prostate, recherche et développement chez Janssen, LLC. « Alors que le paysage thérapeutique du cancer de la prostate continue d'évoluer, nous nous engageons à évaluer des traitements ciblés innovants afin de permettre d'améliorer les résultats pour les patients présentant un cancer de la prostate RRH-positif. »

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes en Europe.4 En 2020, il a été diagnostiqué chez plus de 473 000 patients en Europe et plus de 100 000 décès ont été attribués à cette maladie complexe.5 Les patients présentant un CPRCm avec altérations des gènes de RRH, dont les mutations BRCA sont les plus courantes, sont plus susceptibles de faire l'objet d'une maladie agressive, de mauvais résultats et d'une durée de survie plus courte.6,7,8,9 Jusqu'à 30 pour cent des cas de CPRCm présentent des altérations des gènes associés à la RRH.3,10 Environ 10 à 15 pour cent des patients présentant un CPRCm présentent des altérations du gène BRCA.11,12

En avril 2022, Janssen a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments visant à obtenir la validation du niraparib en association avec l'acétate d'abiratérone sous la forme d'un comprimé à double action (CDA), plus prednisone ou prednisolone, sur la base des données de l'étude MAGNITUDE.13 Les demandes d'autorisation de mise sur le marché sont en cours d'examen dans un certain nombre de pays.

À propos de l'étude MAGNITUDE

MAGNITUDE (NCT03748641) est une étude clinique multicentrique de Phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'association du niraparib et de l'AAP chez les patients présentant un CPRCm, avec ou sans certaines altérations du gène de RRH, qui n'ont pas reçu de traitement antérieur pour le CPRCm, à l'exception de la norme de soins, d'inhibiteurs des récepteurs aux androgènes de nouvelle génération et jusqu'à 4 mois d'AAP.3,14 Les patients ont été randomisés pour recevoir soit du niraparib et de l'AAP, soit un placebo et de l'AAP. De plus, dans une cohorte ouverte de patients RRH-positifs, tous les patients ont reçu le comprimé à double action de niraparib et d'acétate d'abiratérone plus predisone.3,14 Le principal critère d'évaluation de l'essai MAGNITUDE est la SSPr déterminée par un examen central indépendant en aveugle. Les critères d'évaluation secondaires incluent le TCC, le TPS et la SG.3

À propos du niraparib

Le niraparib est un inhibiteur hautement sélectif de la poly (ADP-ribose) polymérase (PARP) administré par voie orale actuellement étudié par Janssen pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate.3 D'autres études en cours incluent l'étude de Phase 3 AMPLITUDE évaluant l'association du niraparib et de l'AAP dans une population de patients sélectionnés par biomarqueurs atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCm).15

En avril 2016, Janssen Biotech, Inc. a conclu un accord mondial (à l'exception du Japon) de collaboration et de licence avec TESARO, Inc. (acquis par GlaxoSmithKline [GSK] en 2019) pour les droits exclusifs du niraparib dans le cancer de la prostate.16

Dans l'Union européenne, le niraparib est indiqué en monothérapie pour le traitement d'entretien des patients adultes atteints d'un cancer épithélial avancé de l'ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine primitif qui présentent une réponse complète ou partielle à la fin d'une chimiothérapie de première intention à base de platine ; et en monothérapie pour le traitement d'entretien des patients adultes atteints d'un cancer épithélial grave de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine primitif en réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platine.17 Le niraparib est actuellement commercialisé par GSK sous le nom de ZEJULA®.17

À propos du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) est un cancer qui ne répond plus à un traitement antiandrogénique (TAA) et s'est propagé à d'autres parties du corps.18 Les sites métastatiques les plus courants sont les os, suivis des ganglions lymphatiques, des poumons et du foie.19 Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes en Europe.4 Chaque année, plus d'un million d'hommes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate.20 Les patients présentant un CPRCm et des altérations des gènes de RRH, dont les mutations BRCA sont les plus courantes, sont plus susceptibles de faire l'objet d'une maladie agressive, de mauvais résultats et d'une durée de survie plus courte.6,7,8,9

À propos de l'acétate d'abiratérone

L'acétate d'abiratérone est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes administré par voie orale. Dans l'Union européenne, l'acétate d'abiratérone est indiqué avec la prednisone ou la prednisolone pour le traitement du mHSPC à haut risque nouvellement diagnostiqué chez les hommes adultes en association avec l'ADT ; le traitement du CPRCm chez les hommes adultes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après échec d'un TAD chez qui la chimiothérapie n'est pas encore cliniquement indiquée ; et le traitement du CPRCm chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel.21

L'acétate d'abiratérone est actuellement commercialisé par Janssen Janssen-Cilag International NV sous le nom de ZYTIGA®.21

À propos du laboratoire pharmaceutique Janssen du groupe Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie appartient au passé. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l’accès par l’ingéniosité et en guérissant le désespoir par tous nos efforts. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence, à savoir les troubles cardiovasculaires, le métabolisme, et la rétine, l’immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l’oncologie et l’hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus à www.janssen.com/EMEA. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour découvrir nos dernières actualités. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des laboratoires pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

*Le Dr. a été un consultant de Janssen ; il n’a reçu aucune rémunération pour toute activité médiatique.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant le développement de produits et les avantages et l’impact thérapeutique potentiels du niraparib, acétate d'abiratérone + prednisone. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou présentent des risques ou des incertitudes connus ou inconnus, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-CilagGmbH, Janssen Research & Development, LLC ou de l'un des autres laboratoires pharmaceutiques Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter : les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l'incertitude du succès clinique et de l'obtention des approbations réglementaires ; l'incertitude du succès commercial ; difficultés et retards de fabrication; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; contestations de brevets; les problèmes d'efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 2 janvier 2022, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque », et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni les laboratoires pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.





