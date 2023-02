English French

Paris, le 22 février 2023, 18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Année record avec un EBITDA supérieur à 1,5 Md€ et un très fort désendettement

EBITDA 1 à 1,5 Md€ et EBITDA ajusté 1 , 2 à 1,9 Md€ (+ 58 %), en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay : Performance intrinsèque de 180 M€ tirée par une forte croissance des volumes au Gabon et en Indonésie : 7,5 Mt (+ 7 %) de minerai de manganèse à Moanda, 21,1 Mth (x 2) de minerai de nickel à Weda Bay Niveaux de prix élevés au S1 pour l’ensemble des marchés du Groupe, conjugués à un effet change €/$ favorable Nouvelle année record pour les alliages de manganèse dans un environnement de prix très favorable au S1 et avec une bonne maitrise de la hausse des coûts de l’énergie et des réducteurs Free cash-flow en hausse historique à 824 M€ (+ 57 %) et poursuite du désendettement du Groupe avec une dette nette de 344 M€ et un levier de 0,2x

à 1,5 Md€ et à (+ 58 %), en intégrant la contribution proportionnelle de : Résultat net part du Groupe de 740 M€

de Des avancées significatives en matière de RSE en particulier concernant le climat, la biodiversité et la sécurité, avec un taux d’accident parmi les plus bas du secteur

en particulier concernant le climat, la biodiversité et la sécurité, avec un taux d’accident parmi les plus bas du secteur Finalisation du repositionnement d’Eramet , avec la réalisation programmée fin mars de la cession d’Aubert & Duval et la réception d’une promesse unilatérale d’achat pour Erasteel

, avec la réalisation programmée fin mars de la et la réception d’une pour De solides fondamentaux permettant d’accélérer les projets de croissance pour les métaux de la transition énergétique : lithium, nickel-cobalt et à terme recyclage de batteries

fondamentaux permettant d’accélérer les : lithium, nickel-cobalt et à terme recyclage de batteries Proposition d’un dividende de 3, 5 € par action (+ 40 %), en accord avec la politique d’allocation du capital du Groupe qui privilégie le désendettement et les projets de croissance

de par action (+ 40 %), en accord avec la politique d’allocation du capital du Groupe qui privilégie le désendettement et les projets de croissance Des p erspectives 2023 qui s’inscrivent dans un contexte macro-économique moins porteur et inflationniste : Volumes de minerai en hausse : plus de 30 Mth de minerai de nickel en Indonésie et plus de 7,5 Mt de minerai de manganèse au Gabon Prix moyens attendus en baisse par rapport à 2022 notamment dans les alliages de manganèse Maintien du coût de l’énergie et des réducteurs à un niveau élevé EBITDA ajusté du Groupe attendu autour de 1, 2 Md€ en 2023, en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay





qui s’inscrivent dans un contexte macro-économique moins porteur et inflationniste :

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :





Eramet réalise une année record en 2022, avec de nouvelles progressions de nos productions minières. L’environnement de prix a été très favorable au 1er semestre, avant de connaitre un fort ralentissement au 2ème semestre, dans un contexte inflationniste et de forte hausse des prix de l’énergie. L’année écoulée marque également la finalisation de notre repositionnement stratégique et l’accélération de notre désendettement.

Eramet dispose désormais d’actifs opérationnels solides et de moyens financiers permettant de développer ses projets ambitieux et prometteurs dans le lithium, en Argentine et en France, dans le nickel-cobalt en Indonésie et dans le recyclage de batteries en France. Ces projets, porteurs de forte croissance à moyen terme, nous positionnent en acteur minier et métallurgique de référence au service de la transition énergétique.

En 2023, dans un contexte économique incertain, nous restons concentrés sur la stricte maîtrise de notre trésorerie, l’excellence de notre gestion opérationnelle et la bonne avancée de nos projets prioritaires.

Portés par l’engagement de nos collaborateurs à travers le monde, nous sommes résolument tournés vers la mine responsable et avons l’ambition d’offrir des solutions performantes et durables pour répondre aux enjeux essentiels du développement économique et de la transition énergétique.

Engagements RSE

Le Groupe poursuit avec succès la mise en œuvre de sa feuille de route RSE 2018-2023, en avance sur ses objectifs, avec de nouvelles avancées en 2022 (cf. Annexe 7) conduisant à un taux de performance de 115 % par rapport à l’objectif :

L'amélioration constante de la sécurité avec une baisse du nombre d’accidents de 27% vs 2021. Le TF2 3 s’élève à 1,6 pour le Groupe et 1, 1 pour les activités poursuivies, soit l’un des plus bas du secteur Mines et Métaux (Safety Performance Report 2021, ICMM, Juillet 2022).

s’élève à 1,6 pour le Groupe et pour les activités poursuivies, soit l’un des plus bas du secteur Mines et Métaux (Safety Performance Report 2021, ICMM, Juillet 2022). La réduction de 40% de l’intensité carbone du Groupe depuis 2018 , surpassant nettement l’objectif 2023 initialement fixé à une réduction de 26%.

, surpassant nettement l’objectif 2023 initialement fixé à une réduction de 26%. La poursuite des actions en matière de biodiversité : Restitution par GCO à l’Etat sénégalais de 85 hectares de terres réhabilitées et replantées d’espèces choisies par les communautés locales, Réhabilitation de 17 hectares au Gabon grâce à une campagne novatrice de plantation de semences par drone, en collaboration avec la start-up Morfo.





:

Le Groupe a poursuivi le déploiement du référentiel « Initiative for Responsible Mining Assurance » (IRMA) dans ses activités avec deux auto-évaluations réalisées en 2022 : le projet Lithium en Argentine et le site de sables minéralisés au Sénégal.

Notre progression RSE a été de nouveau reconnue en 2022 par les agences de notation extra-financière. Le CDP a ainsi revu à la hausse la notation « Climate change » du Groupe, passant de B à A- et positionnant Eramet parmi les meilleurs de l’industrie.

De plus, le Groupe s’est également vu attribuer par le CDP la notation « Water security » de B-, pour sa première participation à l’évaluation. Celle-ci témoigne de ses engagements sur ses sites industriels et miniers avec, en particulier, une gestion responsable pour préserver le milieu aquatique et la gestion des eaux de ruissellement sur les zones en exploitation et sur les zones réhabilitées.

Par ailleurs, en 2022, Eramet a mis à jour la matrice de matérialité des risques extra-financiers, en collaboration avec plus de 600 parties prenantes internes et externes. Le résultat de cette concertation, publié dans le Document d’Enregistrement Universel 2022, sera utilisé pour la mise à jour des objectifs RSE du Groupe.

Le Conseil d’Administration d’Eramet, réuni le 22 février 2023 sous la présidence de Christel Bories, a arrêté les comptes de l’exercice 20224 qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 23 mai 2023.

Chiffres clés du groupe Eramet (en application de la norme IFRS 5)

(Millions d’euros)1 20222 20212 Var. (M€) Var.3 (%) Chiffre d’affaires 5 014 3 668 +1 346 + 37 % EBITDA ajusté4 1 897 1 204 +693 + 58% EBITDA 1 553 1 051 +502 + 48 % Résultat opérationnel courant (ROC) 1 280 784 +496 + 63 % Résultat net des activités poursuivies 930 791 +139 + 18 % Résultat net des activités en cours de cession (156) (426) +270 n.a. Résultat net part du Groupe 740 298 +442 + 148 % Free Cash-Flow du Groupe (activités poursuivies) 824 526 +298 + 57 % 31/12/222 31/12/212 Var. (M€) Var.3 (%) Endettement net (Trésorerie nette) 344 936 -592 - 63 % Capitaux propres 2 245 1 335 +910 + 68 % Levier ajusté (Endettement net / EBITDA ajusté) 0,2 0,8 -0,6pts n.a. Levier (Endettement net / EBITDA) 0,2 0,9 -0,7pts n.a. Gearing (Endettement net / capitaux propres) 15 % 70 % -55pts n.a. Gearing au sens des covenants bancaires5 2 % 51 % -49pts n.a. ROCE (ROC / capitaux employés6 de l’année n-1) 51 % 30 % +21pts n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur

4 L’EBITDA ajusté et le levier ajusté sont définis dans le glossaire financier en Annexe 9

5 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16 et hors prêt de l’Etat français à la SLN

6 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel.

Nota 1 : l’ensemble des chiffres de l’exercice 2022 et de l’exercice 2021 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 2 : l’ensemble des variations de l’exercice 2022 sont commentées par rapport à l’exercice 2021, sauf mention contraire. « S1 » correspond au 1er semestre de l’année, « S2 » au 2nd semestre et « T1, T2, T3, T4 » aux trimestres.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 5 014 M€ en 2022, en forte hausse de 37 % (+ 25 % à change constant5). Cette croissance a été tirée par un environnement de prix et de change très favorable principalement au S1, ainsi que par les très bonnes performances opérationnelles de l’activité minerai de manganèse (+ 13 % de volumes vendus).

L’EBITDA du Groupe s’élève à 1 553 M€.

L’EBITDA ajusté1,2 (y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay) s’élève à 1 897 M€, en très forte progression (+ 58 % vs 2021) reflétant principalement :

Un impact positif des facteurs externes d’environ 530 M€ , comprenant un effet prix très favorable (960 M€, dont près de la moitié liée aux alliages de manganèse) ainsi qu’un effet change favorable (environ 230 M€) partiellement compensés, entre autres, par la forte hausse des coûts des intrants (environ 450 M€, principalement réducteurs et énergie) ;

d’environ , comprenant un effet prix très favorable (960 M€, dont près de la moitié liée aux alliages de manganèse) ainsi qu’un effet change favorable (environ 230 M€) partiellement compensés, entre autres, par la forte hausse des coûts des intrants (environ 450 M€, principalement réducteurs et énergie) ; Une performance intrinsèque positive de 180 M€ pour les activités du nouveau périmètre, reflétant principalement la croissance des volumes vendus de minerai de nickel à Weda Bay (environ 160 M€) et des ventes de minerai de manganèse (environ 90 M€) malgré une augmentation des coûts fixes afin d’accompagner la croissance des volumes (environ 50 M€) et les difficultés rencontrées à la SLN (environ 30 M€).

La perte nette des activités en cours de cession s’élève à - 156 M€, reflétant principalement la dépréciation d’actif constatée pour Erasteel (- 126 M€).

Le résultat net part du Groupe s’établit à 740 M€ sur l’année. Il inclut également la quote-part de résultat de Weda Bay (258 M€) ainsi qu‘une dépréciation d’actif relative à la SLN (- 124 M€, part du Groupe).

Les investissements représentent 588 M€ hors activités en cours de cession (62 M€), et 436 M€ hors investissements liés au projet lithium (152 M€), intégralement financés par Tsingshan via une augmentation de capital de la filiale Argentine. Ils comprennent 200 M€ d’investissements de croissance organique, principalement au Gabon (168 M€). Les investissements courants sont en hausse et s’élèvent à 236 M€ sur 2022.

Le free cash-flow (« FCF ») s’élève à 824 M€, y compris une contribution de Weda Bay à hauteur de 237 M€.

La dette nette s’établit à 344 M€ au 31 décembre 2022, en réduction de près de 600 M€6 du fait de la forte génération de trésorerie du Groupe, malgré un FCF négatif de -214 M€ des activités cédées ou en cours de cession. La variation de l’endettement net comprend également le versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 aux actionnaires d’Eramet (- 72 M€) et aux actionnaires minoritaires de Comilog (- 32 M€).

Le ratio de levier est de 0,2x, plus bas niveau atteint sur les 10 dernières années par le Groupe.

Par ailleurs, il sera proposé à l’Assemblée Générale du 23 mai 2023 de verser un dividende de 3,5 € par action au titre de l’exercice 2022, en hausse de 40 %. Cette proposition est en accord avec la politique d’allocation du capital du Groupe qui vise en priorité le désendettement, afin de maintenir un levier inférieur à 1x en moyenne sur le cycle, ainsi que les investissements dans les projets de croissance, puis la rémunération de ses actionnaires.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement non tirées, reste élevée à 2,6 Md€ au 31 décembre 2022. En janvier 2023, Eramet a renouvelé et étendu le prêt à terme (« term loan ») pour un montant de 480 M€ avec un pool de banques. Le nouveau prêt est à échéance janvier 2027, avec un taux flottant, amortissable à compter de janvier 2025. Le prêt a été tiré à hauteur de 270 M€ afin principalement de refinancer l’encours de l’ancien prêt.

Chiffres clés par activité2

(Millions d’euros)1 20222 20212 Variation (M€) Variation3 (%) ACTIVITES POURSUIVIES BU Manganèse CA 3 151 2 267 884 + 39 % EBITDA 1 402 910 492 + 54 % Activité Minerai de Mn4,5 CA 1 527 1 063 464 + 44 % EBITDA 722 387 335 + 87 % Activité Alliages de Mn4 CA 1 624 1 204 420 + 35 % EBITDA 680 522 158 + 30 % BU Nickel CA 1 392 1 046 346 + 33 % EBITDA ajusté6 430 266 164 + 62 % BU Sables Minéralisés CA 465 349 116 + 33 % EBITDA 184 137 47 + 34 % BU Lithium CA 0 0 n.a. n.a. EBITDA (12) (5) (7) n.a. ACTIVITES CEDEES OU EN COURS DE CESSION Aubert & Duval CA 553 493 60 + 12 % EBITDA (47) (44) (3) n.a. Erasteel CA 273 184 89 + 48 % EBITDA 23 13 10 + 77 % Sandouville CA 11 154 (143) - 93 % EBITDA (2) (27) 25 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

5 CA liés au ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 64 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 82 M€ en 2021).

6 L’EBITDA ajusté et le levier ajusté sont définis dans le glossaire financier en Annexe 9.

Activités poursuivies

BU Manganèse

En 2022, au Gabon, Moanda confirme son statut de 1ère mine de manganèse au monde avec une production qui a quasi doublé sur les 5 dernières années et un positionnement sur le 1er quartile de la courbe des coûts.

La BU Manganèse affiche un EBITDA en très forte hausse à 1 402 M€ (+ 54 %).

L’EBITDA de l’activité minerai est en très forte hausse à 722 M€7 (+ 87 %), reflétant la croissance des volumes de ventes externes (+ 13 %) dans un environnement de prix et de change favorable.

L’EBITDA de l’activité alliages atteint de nouveau un record historique à 680 M€ (+ 30 %). Cette forte progression a été tirée par la très forte hausse des prix de vente au S1, contrebalancée par la forte hausse des prix de l’énergie et du coke ; les volumes vendus sont en baisse de 3 % avec un mix produit moins favorable.

Tendances de marché8 & prix9

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, est en baisse de plus de 4 % en 2022 à 1 855 Mt.

La production en Chine, qui représente plus de 50 % de la production mondiale, a reculé de 2 % en raison de la situation sanitaire et du ralentissement du secteur de la construction. La production est également en baisse dans le reste du monde (- 7 %), notamment en Amérique du Nord (- 7 %) et en Europe (- 10 %), où l’inflation et la crise énergétique ont entraîné des coupes de production. Parmi les marchés significatifs, seule la production en Inde est en hausse (+ 6 %).

En conséquence, la consommation annuelle de minerai de manganèse baisse de 3% à 20,8 Mt en 2022. En revanche, la production mondiale de minerai progresse de 2% pour atteindre 21,1 Mt. Les hausses de production au Gabon (+ 15 %) et en Afrique du Sud (+ 7 %) ont plus que contrebalancé la chute de production au Brésil (- 37 %) et le recul en Australie (- 7 %).

Dans ce contexte, l’excédent d’offre s’accroit légèrement et les stocks de minerai aux ports chinois s’établissent à 6,1 Mt en fin d’année, en hausse par rapport à 2021.

Le prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 % s’est élevé à 6,0 USD/dmtu en 2022, en hausse de 13 % sur l’année. Le prix a été fortement tiré à la hausse au S1 avec une anticipation de la reprise de l’économie chinoise se traduisant en même temps par un écart de prix historiquement élevé entre le minerai de haute teneur (44%), recherché pour ses meilleures performances énergétiques, et le minerai sud-africain de moindre teneur (37%). Le prix s’est ensuite contracté au S2, reflétant un marché redevenu fortement excédentaire.

L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) a progressé de 11 % sur l’année et celui des alliages standards (Silico-manganèse) de 5 %. En revanche, ils sont respectivement en chute de 34 % et 31 % sur le S2 par rapport au S1. Face à l’incertitude pesant sur la demande, les aciéristes ont réduit leur production au S2 et limité leurs engagements contractuels à des niveaux de volumes plancher.

Activités

Au Gabon, l’objectif de production de 7,5 Mt de minerai de manganèse a été atteint grâce au programme d’expansion de la mine conjugué à de constants progrès opérationnels.

L’amélioration de la performance logistique de Setrag a permis d’atteindre un volume de minerai transporté et expédié de près de 7,2 Mt (+ 10 % vs. 2021). Le transport de minerai a été cependant pénalisé fin décembre par la suspension du trafic ferroviaire à la suite d’un glissement de terrain.

Compte tenu de la consommation des usines d’alliages du Groupe au cours de l’année, les volumes de ventes externes s’établissent à 6,5 Mt en 2022 (+ 13 %).

Le cash cost FOB10 de l’activité minerai s’établit à 2,3 $/dmtu (+0,1 $/dmtu vs 2021). L‘impact positif de la croissance des volumes et du change a été compensé par une augmentation des redevances sur le chiffre d’affaires11 et des frais fixes liés à la montée en puissance de la production.

Les coûts de transport maritime à la tonne sont en baisse à 1,1 $/dmtu avec des prix du fret restés stables en moyenne sur 2022 et des gains réalisés grâce à la solution optimisée de transport mise en place en début d’année.

Les volumes produits d’alliages de manganèse sont en recul de 9 % à 677 kt, reflétant l’optimisation des modes de production afin de s’adapter aux conditions de marché et de limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie (pour la partie d’approvisionnement non protégée par des contrats long terme). Les ventes sont en recul de 3 % à 698 kt. Sur l’année, le mix est resté défavorable, avec une moindre part d’affinés vendue.

La marge des alliages a augmenté significativement en 2022, sous l’effet de la hausse des prix de vente et malgré un coût du coke métallurgique (utilisé comme réducteur) plus élevé. Elle s’est en revanche fortement contractée au S2 par rapport au S1, reflétant la baisse des prix de vente, un mix moins favorable, et la hausse du coût du minerai de manganèse consommé par les usines.

Perspectives

La production mondiale d’acier carbone devrait rester limitée en 2023 dans un contexte inflationniste et de coûts de l’énergie élevés. La demande en provenance du secteur de la construction ralentit dans de nombreuses régions. Seule l’Inde devrait afficher de nouveau de la croissance, portée par le dynamisme du pays.

En conséquence, la demande de minerai pourrait s’inscrire en recul sur l’année, alors même que la capacité d’offre devrait continuer à augmenter. La hausse récente de l’indice de prix CIF Chine 44 % pourrait ne pas se poursuivre du fait de la suroffre.

La demande pour les alliages devrait s’inscrire en très légère baisse, notamment en Europe, alors que les incertitudes sur le marché automobile, toujours affecté par la pénurie de semi-conducteurs, devraient continuer de peser sur les affinés. L’offre devrait continuer à s’ajuster en conséquence.

Sur 2023, les prix de ventes facturés des alliages pourraient se stabiliser au niveau de fin 2022 / début 2023 et rester ainsi fortement en dessous de la moyenne des prix de 2022, avec notamment un très fort recul en Amérique du Nord.

Au Gabon, suite au glissement de terrain sur la voie ferrée, les activités minières ont été arrêtées près de 4 semaines en janvier. Le trafic ferroviaire a repris progressivement à la fin du mois. Cette reprise, conjuguée à la poursuite de la croissance organique du minerai, permettent de viser un objectif de production de 7,5 Mt en 2023, stable par rapport à 2022, malgré la perte de près d’1 mois de production (environ 0,4 Mt). Les volumes transportés devraient s’élever à plus de 7,5 Mt.

Les arrêts prévus dans le cadre du programme pluriannuel de réfection de fours et l’adaptation de la production en fonction des prix de l’énergie, impacteront à la baisse la production d’alliages en 2023.

BU Nickel

En 2022, Weda Bay en Indonésie est devenue la 1ère mine de nickel au monde, avec un positionnement sur le 1er quartile de la courbe des coûts de l’industrie.

L’EBITDA ajusté2 de la BU s’élève à 430 M€, en progression de + 62 %, y compris une contribution proportionnelle de Weda Bay qui a plus que doublé sur 2022 à 344 M€, grâce à d’excellentes performances opérationnelles sur mine, ainsi qu’à un environnement de prix et de change favorable.

L’EBITDA de la SLN12 est en baisse à 75 M€ (- 26 %), reflétant les difficultés persistantes de la filiale dans un contexte de très fortes intempéries.

Tendances de marché13 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en recul de plus de 4 % à 55,2 Mt en 2022. La production en Chine a reculé de 2 % sur l’année, malgré un rebond au T4

(+ 18% vs. T3) en raison de la levée des politiques sanitaires. Dans le reste du monde, la production a reculé de 7 %, principalement en raison de la crise énergétique en Europe.

La demande mondiale de nickel primaire continue cependant de progresser, en hausse de 5 % en 2022 à 2,9 Mt, principalement tirée par la forte croissance du secteur des batteries (+ 37 %).

En parallèle, la production mondiale de nickel primaire est en hausse de plus de 15 % en 2022, atteignant 3,1 Mt, soutenue par l’offre de NPI en Indonésie (+ 27 %), ainsi que par la forte montée en puissance des nouveaux projets, notamment HPAL14. En revanche, la production de NPI15 en Chine et la production traditionnelle ont reculé de respectivement 5 % et 4 %.

Le bilan offre/demande du nickel (classe I et II16) affiche ainsi un excédent en 2022. Les stocks de nickel au LME et SHFE17 restent bas et s’élèvent à 58 kt en fin d’année, compte tenu des stocks dans la filière batterie en constitution.

En 2022, la moyenne des cours au LME (cotation du nickel de classe I) s’est établie à 25 638 $/t, en forte hausse par rapport à 2021 (+ 39 %), avec cependant un net recul au S2 (- 14 % vs S1).

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI18 tel que vendu à Weda Bay s’est établie à 18 808 $/t, en hausse de 9 % sur l’année (- 19 % au S2 vs S1).

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II) s’est situé à un niveau très sensiblement en dessous du LME et s’est rapproché du prix du NPI (nickel de classe II également), notamment sur le S2, affichant une hausse de 17 % sur l’année (- 23 % au S2 vs S1).

Le marché du minerai de nickel est resté tendu sur la période, compte tenu d’une offre limitée. Les prix du minerai de nickel 1,8 % CIF Chine ont progressé en moyenne de 10 % à 116 $/th19 sur l’année (- 14 % au S2 vs S1).

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel (« HPM Nickel ») de haute teneur s’est établi en moyenne à environ 54 $/th20, en hausse de 35 % (- 8 % au S2).

Activités

En Indonésie, la mine de Weda Bay poursuit sa montée en puissance exceptionnelle avec la commercialisation de 21,1 Mth en 2022 (pour 100%), dont 3,9 Mth de minerai basse teneur. Ceci représente une progression de plus de 100 %.

Les ventes externes de minerai, aux usines présentes sur le site industriel autre que celle de la JV, s’élèvent à 17,9 Mth, la consommation interne pour la production de ferroalliages de nickel restant stable à 3,2 Mth.

La production de l’usine a atteint 36,6 kt-Ni sur l’année (base 100%), en recul de 6 % en raison de difficultés opérationnelles rencontrées au T4. Les volumes vendus par Eramet dans le cadre du contrat d’off-take sur la production sont restés stables, contribuant à hauteur de 278 M€ au chiffre d’affaires du Groupe, en hausse de 21 %, dans un contexte de prix favorable.

L’excellente performance opérationnelle de Weda Bay s’est de nouveau traduite par une contribution significative au FCF du Groupe sur la période, à hauteur de 237 M€.

En Nouvelle-Calédonie, la production minière a atteint 5,4 Mth, stable par rapport à 2021, reflétant les difficultés persistantes d’opération des mines dans un contexte de très fortes intempéries (avec un volume de précipitation supérieur en 2022 de près de 90% par rapport à la moyenne des 6 dernières années). Les exports de minerai de nickel à faible teneur se sont établis à 3,0 Mth, stable par rapport à 2021.

La production et les ventes de ferronickel sont en progression de 5 % à respectivement 40,9 kt-Ni et 41,3 kt-Ni. Sur l’année, le fonctionnement de l’usine de Doniambo a cependant été fortement perturbé par les difficultés d’alimentation en minerai et en électricité.

Le cash cost21 s’est élevé à 8,2 $/lb en moyenne sur 2022, en hausse de 17 %, reflétant une très forte augmentation du coût de l’énergie, principalement l’électricité et le charbon (dont le prix a plus que doublé par rapport à 2021), mais également des frais fixes, conjuguée à une baisse de la productivité. Ces effets ont été partiellement compensés par un impact change et prix du minerai favorables.

En conséquence, la SLN a généré un free cash-flow négatif sur le S2, avec un total de - 70 M€ en local sur l’année. Un plan de réduction des coûts et de préservation de la trésorerie a été mis en place par la filiale dès le T4 afin de faire face à ses difficultés.

Perspectives

En 2023, la demande de nickel primaire devrait continuer de croître grâce au développement du secteur des batteries et au redémarrage de l’industrie de l’acier inoxydable.

En parallèle, la production de nickel primaire pourrait également progresser, notamment en Indonésie avec la poursuite de la croissance du NPI et des nouveaux projets à destination des batteries (HPAL, intermédiaires et mattes).

En Indonésie, la mine de Weda Bay devrait poursuivre sa montée en puissance exceptionnelle en 2023, avec un objectif de commercialisation (base 100%) de plus de 30 Mth, dont environ 15 Mth de minerai basse teneur. La production de ferroalliages de nickel (base 100%) devrait s’élever à environ 38 kt-Ni.

En Nouvelle Calédonie, face aux difficultés structurelles de la SLN, une réponse court terme est en cours de mise en œuvre afin de réduire de manière drastique les coûts et de focaliser les efforts sur la production. Compte tenu de sa situation financière critique, l’Etat lui a accordé un prêt de 40 M€ début février afin de lui permettre de faire face à ses échéances de trésorerie à court terme. Ce nouveau prêt, conjointement avec l’application du plan de progrès d’urgence, permet d’éloigner le risque de cessation des paiements.

La « Centrale Accostée Temporaire », visant à assurer la continuité de la fourniture d’électricité du site de Doniambo a été mise en service à pleine capacité début janvier 2023, en remplacement de l’ancienne centrale, dont l’arrêt se fera progressivement au T1 2023.

Sous réserve d’un fonctionnement normal des opérations, les exportations de minerai de nickel de la SLN devraient s’élever autour de 3,5 Mth en 2023 et la production de ferronickel de l’usine de Doniambo devrait être supérieure à 45 kt-Ni.

Projets stratégiques de croissance

En partenariat avec BASF, Eramet a poursuivi en 2022 les études relatives au projet Sonic Bay, projet hydro métallurgique (HPAL18) visant à produire du nickel-cobalt de qualité batterie sous forme de produit intermédiaire à partir de minerais latéritiques extraits de la mine de Weda Bay, en vue de prendre une décision d’investissement au S2 2023.

Le démarrage de la production est actuellement envisagé en 2026. Les dernières études ont permis d’actualiser les performances de l’usine et le niveau de production prévu, qui devrait être de l’ordre de 60 kt-Ni et de l’ordre de 6 kt-Co par an (en contenu MHP22, produit intermédiaire sous forme d’hydroxyde mixte).

Ce projet positionnerait Eramet en tant qu’acteur de la chaine de valeur des batteries pour les véhicules électriques en valorisant le minerai de Weda Bay.

Par ailleurs, le Groupe poursuit l’exploration et l’étude d’opportunités visant des gisements de nickel latéritique, en particulier en Indonésie.

BU Sables Minéralisés

La BU Sables Minéralisés affiche une performance record avec un EBITDA à 184 M€, en hausse de plus de 30 %, reflétant principalement un environnement de prix et de change favorable, partiellement compensés par l’augmentation du coût des intrants.

Tendances de marché & prix23

La demande mondiale de zircon est restée stable en 2022, portée par le secteur de la céramique au S1 (environ 50 % des débouchés du zircon). Un ralentissement a néanmoins été observé à partir du T3 en raison de la baisse d’activité économique mondiale, impactant la consommation de céramique et l’activité de fonderie et réfractaires. En parallèle, la production de zircon a légèrement diminué, avec une baisse de 1 %. Le marché est resté en léger déficit sur l’année.

Le prix de marché du zircon a été bien orienté sur l’année et s’est ainsi établi à 2 093 $/t FOB en moyenne, (+ 40 % vs 2021), tout en amorçant un retournement de tendance sur la fin de l’année.

La demande mondiale de produits titanifères24 est restée stable par rapport aux records atteints en 2021. Cela résulte d’une production soutenue de pigments TiO 2 25 (environ 90% des débouchés des produits titanifères) au S1, partiellement contrebalancée par une chute de la demande au T4 liée à un déstockage massif des produits finaux. En situation de tension au S1, le marché a commencé à décélérer au T3 avant de terminer l’année en situation de surplus.

Le prix marché moyen du laitier de titane de qualité CP, tel que produit par Eramet à l’usine d’ETI en Norvège, a augmenté à 858 $/t en 2022 (+ 10 %).

Activités

Au Sénégal, la production de sables minéralisés a reculé de 8 % à 742 kt en 2022, en raison d’une teneur moyenne plus faible sur la zone d’exploitation par rapport à 2021.

La production de zircon a diminué de 11 % à 57 kt, et les volumes de vente ont atteint 59 kt, en recul de 7 %.

En Norvège, la production de laitier de titane de qualité CP s’élève à 188 kt en 2022, en baisse de 10 %, en raison de la réduction de la production en seconde partie d’année afin de limiter l’impact de la forte hausse du prix de l’énergie pour la partie d’approvisionnement non protégée par des contrats long terme.

L’optimisation de la production de l’usine a également permis de limiter l’impact négatif de la forte hausse du coût des réducteurs sur l’année (notamment le coût du charbon thermique dont le prix spot a plus que doublé par rapport à 2021, bien qu’en recul de plus de 30 % au T4 22 par rapport au T3 2226).

Les volumes de vente sont également en baisse et ont atteint 175 kt (- 20 %) du fait d’un niveau de stocks extrêmement bas fin 2021.

Perspectives

La demande de zircon devrait ralentir en 2023, avec toujours certaines incertitudes (logistique, prix de l’énergie en Europe, marché de la construction en Chine). Le marché pourrait être en léger surplus, ce qui conduirait à une normalisation des prix en 2023 après une année record.

La demande de produits titanifères devrait également rester contenue et conduire à un niveau moyen de prix en 2023 probablement légèrement inférieur à celui observé en 2022.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés en 2023 devrait être équivalente à celle de 2022. La mise en service de l’unité d’extraction à sec fin 2022 permet en effet de compenser la plus faible teneur de la zone exploitée du gisement. Cette unité, ainsi que les meilleures teneurs du gisement à partir de 2024, permettront une augmentation significative de la production dès 2024.

En Norvège, les travaux significatifs de maintenance décennale prévus à l’usine d’ETI, ainsi que diverses opérations de dégoulottage, devraient permettre d’augmenter la capacité de l’usine à 230 kt de laitier par an à partir de 2024 (+ 7 %). Ces travaux, d’une durée de 2 mois et demi, limiteront significativement la production au S1. De plus, afin de faire face aux prix élevés de l’énergie et à la contraction des marges, l’usine continuera à ajuster sa production aux conditions économiques et de marché, comme cela a été réalisé avec succès en 2022.

BU Lithium

Les prix du carbonate de lithium se sont maintenus à des niveaux très élevés sur 2022 (près de 71 400 $/t LCE27 en moyenne, x4 vs 2021), dans un contexte de croissance très significative de la demande de ce métal critique pour la transition énergétique. Ils s’élèvent aujourd’hui à plus de 70 000 $/t LCE27 et la prévision de prix long terme, sur la base du consensus de marché, s’établit désormais à 17 800 $/t LCE.

En Argentine, la construction de l’usine de lithium de Centenario (Phase 1), lancée en 2022, se poursuit selon le calendrier annoncé avec une mise en service de l’usine au T1 2024 et un full ramp-up de la production, à hauteur de 24 kt LCE28 (à 100%), mi-2025.

Sur la base des prévisions de prix du consensus de marché, et compte tenu d’un positionnement attendu sur le 1er quartile de la courbe des coûts de l’industrie, l’EBITDA estimé (à 100%), après ramp-up, devrait s’élever à environ 300 M$29 par an, avec un Taux de Rendement Interne (TRI) très élevé.

Les investissements liés au projet en 2023, estimés à environ 310 M€, seront essentiellement financés par Tsingshan.

En collaboration avec son partenaire sur la phase 1, Eramet poursuit l’étude de faisabilité pour une phase 2 d’expansion du projet permettant d’atteindre une capacité de production annuelle totale d’environ 75 kt LCE. Une décision d’investissement pourrait intervenir avant la fin de l’année.

En France, Eramet et Électricité de Strasbourg (ÉS) ont annoncé en janvier 2023 la poursuite de leur coopération en signant un protocole d’accord exclusif en vue d’étudier conjointement le développement d’une production de lithium en Alsace à partir de saumures géothermales. La production annuelle envisagée serait d’environ 10 000 tonnes de carbonate de lithium et correspond à 15 à 20% des besoins de lithium en France (à horizon 2030). Elle pourrait démarrer avant la fin de la décennie sous réserve d’une Décision Finale d’Investissement qui interviendrait d’ici 4 ans.

Par ailleurs, l’exploration et l’étude d’opportunités visant des projets d’extraction de lithium à partir de saumures reste une priorité pour le Groupe.

Recyclage de batteries en France

En France, Eramet ambitionne de devenir un acteur majeur du recyclage en Europe au travers de son projet ReLieVe en partenariat avec Suez, depuis la collecte et le démantèlement des batteries en fin de vie jusqu’à leur valorisation sous forme de sels métalliques recyclables en boucle fermée quasiment à l’infini.

Le Groupe poursuit ainsi les études de préfaisabilité concernant l’implantation potentielle d’une usine de production de prétraitement des batteries en collaboration avec Suez, ainsi que d’une raffinerie par voie hydrométallurgique utilisant des procédés d'extraction et de raffinage développés par Eramet. L’échelle potentielle de l’installation de recyclage envisagée devrait permettre de traiter jusqu'à 50 kt de modules de batteries par an.

Eramet a reçu récemment d’importantes subventions financières à hauteur d’environ 80 M€, notamment de la part de l’Union européenne.

Le Groupe a démarré la construction d’une installation de démonstration préindustrielle au sein de son centre de recherche et innovation près de Paris et finalise actuellement des discussions en vue de réserver un emplacement pour une première installation de recyclage de batteries dans la région de Dunkerque (nord de la France). Les activités pourraient démarrer d’ici 2027, sous réserve de la décision finale d’investissement.

Ce projet permettrait à Eramet de se postionner en amont et en aval de la chaine de valeur des batteries électriques.

Activités cédées ou en cours de cession

En application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les entités Aubert & Duval, Erasteel et Sandouville sont présentées dans les états financiers consolidés du Groupe comme des activités en cours de cession pour les exercices 2021 et 2022 :

La cession de l’usine de Sandouville à Sibanye-Stillwater a été finalisée en février 2022, pour un prix net de cession d’environ 86 M€,

Concernant la cession d’Aubert & Duval, la finalisation de la transaction est attendue fin mars, sous réserve de l’obtention d’une dernière autorisation réglementaire,

Concernant la cession d’Erasteel, Eramet a reçu ce jour une promesse unilatérale d’achat de la part du fonds Syntagma Capital. L’opération devrait être réalisée dans les prochains mois, une fois le projet soumis aux instances représentatives du personnel et les conditions suspensives usuelles levées.

Aubert & Duval30,31

Le secteur aéronautique mondial, qui représente environ 70 % du chiffre d’affaires d’A&D, retrouve des niveaux antérieurs à la crise Covid, entraînant une forte hausse du carnet de commandes de la filiale.

Le chiffre d’affaires d’A&D s’est établi à 553 M€ en 2022, en hausse de 12 %, avec une progression de 30 % pour le secteur aéronautique à 373 M€. Les ventes des secteurs Energie & Défense sont en revanche en recul de 16 % à 123 M€.

L’activité a été fortement affectée par les très fortes hausses du coût de l’énergie, notamment l’électricité (dont le coût a plus que doublé en moyenne sur 2022), et la hausse des coûts des matières premières avec un impact à la fois sur l’EBITDA et le FCF, en l’absence de répercussion automatique dans les contrats commerciaux.

En conséquence, l’EBITDA affiche une perte de – 47 M€ (en léger recul vs 2021) et la consommation de trésorerie de la filiale s’est élevée à 220 M€, y compris des décaissements dans le cadre du contrat de cession.

Erasteel30

Le chiffre d’affaires d’Erasteel a progressé de 48 % et s’élève à 273 M€ en 2022. La croissance des volumes d’aciers rapides vendus s’accompagne également de l’effet positif de la refacturation aux clients de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie. L’activité de recyclage (batteries et catalyseurs) est également en hausse de 7 % à 21 M€.

L’EBITDA a ainsi presque doublé et s’est établi à 23 M€ en 2022.

La consommation de trésorerie de 14 M€ sur l’année reflète l’augmentation du BFR, induite par la forte croissance de l’activité et l’augmentation des coûts matières.

Le niveau élevé du carnet de commande d’Erasteel lui permet d’aborder le premier semestre 2023 de façon sereine, malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur ses principaux marchés.

Perspectives

Le climat d’incertitudes géopolitiques et macro-économiques et le contexte inflationniste continuent à peser sur l’ensemble des marchés du Groupe, avec une inflexion de la demande et des prix dans la continuité du T4 2022. Celle-ci est plus ou moins marquée selon les marchés et les zones géographiques. L’acier inoxydable devrait rebondir tandis que l’acier carbone devrait se stabiliser.

De fortes incertitudes perdurent également concernant le fret (dont le coût est fortement à la baisse actuellement mais pourrait remonter sur l’année, tout en restant à des niveaux plus faibles qu’observés en 2022) ainsi que sur les réducteurs et le coût de l’énergie. Ces derniers, en baisse par rapport à 2022 en ce début d’année, pourraient rester à un niveau historiquement élevé ce qui pèserait sur la performance des activités métallurgiques. Le Groupe continue cependant à bénéficier de contrats d’approvisionnement long terme permettant de couvrir environ 80% de ses besoins en électricité.

Le Groupe devrait réaliser près de 600 M€ d’investissements en 2023, hors activités en cours de cession et hors part financée par Tsingshan du projet Lithium. Ces investissements comprennent d’une part, près de 300 M€ de capex courants et d’autre part, environ 300 M€ de capex de croissance organique. Ceux-ci sont principalement destinés à poursuivre, mais également à pérenniser la croissance de la production et du transport de minerai au Gabon (environ 200 M€), ainsi qu’à développer la phase 1 du projet Lithium en Argentine (environ 50 M€).

Des décisions seront prises en 2023 sur les grands projets de croissance, notamment Sonic Bay et Lithium phase 2, qui pourront entrainer des dépenses en capex dès 2023. Le montant de ces dépenses restera à évaluer en fonction de la date de prise de décision.

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique, Eramet vise de nouveaux records miniers :





Plus de 30 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay, dont environ 15 Mth de minerai de basse teneur,

Plus de 7,5 Mt de minerai de manganèse transporté au Gabon, malgré la perte de près d’1 mois de production (environ 0,4 Mt) suite au glissement de terrain sur la voie.

Les prix de vente facturés des alliages de manganèse devraient rester en moyenne sur l’année très inférieurs à 2022, notamment en Amérique du Nord, tandis que le consensus de prix moyen du minerai de manganèse s’élève à 5,2 $/dmtu.





Le prix du ferronickel devrait se situer à un niveau légèrement supérieur à l'indice SMM NPI 8-12% mais très inférieur au consensus du cours du nickel au LME. Le consensus sur le LME s’établit à 23 100 $/t pour l’année 202332. Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME, évoluent en fonction de celui-ci.

Le taux de change €/$ est attendu à 1,0933 sur 2023.

Sur la base des objectifs de production et des prévisions de prix mentionnés ci-dessus, et compte tenu du maintien du coût de l’énergie et des réducteurs à un niveau élevé, l’EBITDA ajusté2 du Groupe serait autour de 1,2 Md€ en 2023, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

Grâce à de solides fondamentaux et à la finalisation de son repositionnement sur ses activités Mines et Métaux fortement génératrices de cash, le Groupe se focalise sur le développement de ses projets afin de produire les métaux nécessaires à la transition énergétique, et répondre aux besoins de ce marché en très forte croissance dans les années à venir.

Calendrier

23.02.2023 : Présentation des résultats annuels 2022

Une retransmission en direct de la présentation des résultats annuels 2022 aura lieu le jeudi 23 février 2023 à 10h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles lors de la retransmission.

27.04.2023 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2023

23.05.2023 : Assemblée Générale des actionnaires

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Tableaux de passage

Tableau de passage 2022 avant IFRS 5 à publié

2022



2022 (en millions d'euros) Avant traitement

IFRS5 UGT Aubert & Duval UGT Erasteel UGT Sandouville Retraitements

et eliminations Total Activités cédées / en cours de cession Publié Chiffre d'affaires 5 851 553 273 11 837 5 014 Résultat opérationnel courant 1 288 (50) 23 (2) 37 8 1 280 Résultat opérationnel 893 (71) (111) 13 37 (132) 1 025

Résultat net des activités cédées / en cours de cession (90) (121) 13 42 (156) (156)

Tableau de passage 2021 avant IFRS 5 à publié

2021 2021 (en millions d'euros) Avant traitement IFRS 5 UGT Aubert & Duval UGT Erasteel UGT Sandouville Retraitement et éliminations Total Activités cédées / en cours de cession Publié Chiffre d'affaires 4 499 493 184 154 831 3 668 Résultat opérationnel courant 751 (57) 12 (27) 40 (32) 784 Résultat opérationnel 545 (394) 17 19 26 (332) 879



Résultat net des activités cédées ou en cours de cession (488) 15 9 39 (426) 791





Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel (IFRS 5)

En Millions d’euros1 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 2022 2021 Retraité BU Manganèse 630 873 926 722 3 151 2 267 Activité Minerai de Mn2 315 465 439 308 1 527 1 063 Activité Alliages de Mn2 316 407 487 414 1 624 1 204 BU Nickel3 331 300 409 352 1 392 1 046 BU Sables Minéralisés 142 99 134 90 465 349 BU Lithium 0 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres 4 0 1 1 6 6 Groupe Eramet

comptes publiés IFRS 54 1 107 1 272 1 470 1 165 5 014 3 668

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 8.

3 BU Nickel excluant Sandouville (activité cédée).

4 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1.

Annexe 2b : Réconciliation du chiffre d’affaires trimestriel

En Millions d’euros1 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 2022 2021 Retraité Groupe Eramet

comptes publiés IFRS 52 1 107 1 272 1 470 1 165 5 014 3 668 Aubert & Duval 153 122 137 141 553 493 Erasteel 72 63 74 64 273 184 Sandouville 0 0 0 11 11 154 Groupe Eramet avant IFRS 5 1 332 1 456 1 682 1 381 5 851 4 499

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1.

Annexe 3 : Productions et ventes

En milliers de tonnes S2 2022 T4 2022 T3 2022 S1 2022 T2 2022 T1 2022 FY 2022 FY 2021 BU MANGANESE Production de minerai et aggloméré de manganèse 3 915 1 854 2 061 3 624 1 862 1 762 7 539 7 024 Transport de minerai et aggloméré de manganèse 3 782 1 734 2 048 3 385 1 765 1 620 7 167 6 544 Ventes externes de minerai de manganèse 3 593 1 753 1 840 2 944 1 535 1 409 6 537 5 765 Production d’alliages de manganèse 296 132 164 381 193 188 677 747 Ventes d’alliages de manganèse 356 166 190 342 186 156 698 716 BU NICKEL Production de minerai de nickel (en milliers de tonnes humides) SLN 2 950 1 490 1 460 2 444 1 290 1 154 5 394 5 378 Weda Bay Nickel (100%) – production commercialisable (haute teneur) 7 024 3 539 3 485 8 115 3 552 4 563 15 139 9 899



Production de ferronickel – SLN



20,5



11,0



9,5



20,4



10,5



9,9



40,9



39,0



Production de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel (en kt de Ni contenu – 100%) 17,0 8,1 8,9 19,6 9,6 10,0 36,6 39,0



Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) SLN 1 558 982 576 1 462 830 632 3 020 2 949 Weda Bay Nickel (100%) 10 512 7 581 2 931 7 451 3 576 3 875 17 963 6 559



Ventes de ferronickel – SLN



21,3



10,7



10,6



20,0



10,8



9,2



41,3



39,2



Ventes de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel / Off-take Eramet (en kt de Ni contenu) 7,3 3,2 4,1 8,5 4,2 4,3 15,8 15,7 BU SABLES MINERALISES Production de sables minéralisés 356 186 170 386 188 198 742 804 Production de zircon 27 13 14 30 15 15 57 64 Production de laitier de titane 88 40 48 100 48 52 188 209 Ventes de zircon 28 14 14 31 16 15 59 63 Ventes de laitier de titane 83 44 39 92 52 40 175 220



Annexe 4 : Prix et index

T4 2022 S2 2022 S1 2022 FY 2022 T4 2021 S2 2021 S1 2021 FY 2021 Var S2 2022 – S1 20228 Var 2022 – 20218 BU MANGANESE Mn CIF China 44% (USD/dmtu)1 4,40 5,14 6,79 5,97 5,61 5,49 5,06 5,27 - 24 % + 13 % Ferromanganèse MC - Europe (EUR/t) 1 1 950 2 158 3 254 2 706 3 480 2 996 1 886 2 441 - 34 % + 11 % Silico-manganèse - Europe (EUR/t) 1 1 163 1 205 1 739 1 472 1 709 1 607 1 191 1 399 - 31 % + 5 % BU NICKEL Ni LME (USD/lb)2 11,50 10,75 12,51 11,63 8,99 8,83 7,93 8,38 - 14 % + 39 % Ni LME (USD/t)2 25 349 23 702 27 575 25 638 19 818 19 472 17 485 18 478 - 14 % + 39 % NPI SMM Index (USD/t)3 16 945 16 837 20 778 18 808 19 721 19 256 15 339 17 297 - 19 % + 9 % Ni ore CIF China 1,8% (USD/wmt)4 105,3 107,1 124,8 116,0 121,1 115,4 95,4 105,4 - 14 % + 10 % HPM5 Nickel prices 1,8%/35% (USD/wmt) 51 52 56 54 43 42 38 40 - 8 % + 35 % BU SABLES MINERALISES Zircon (USD/t) 6 2 100 2 150 2 035 2 093 1 780 1 655 1 338 1 496 + 6 % + 40 % CP grade titanium dioxyde (USD/t) 7 880 865 850 858 820 810 753 781 + 2 % + 10 %

1 Moyenne trimestrielle des prix de marché, calcul et analyse Eramet

2 Prix LME (London Metal Exchange)

3 NPI SMM 8-12%

4 CNFEOL (China FerroAlloy Online), “Autres pays miniers”

5 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie

6 Analyse marché et Eramet (zircon premium), les prix de marché du T2 2022 ont été ajustés après analyses de transactions complémentaires

7 Analyse marché et Eramet

8 Calcul Eramet arrondi à la décimale la plus proche

Annexe 5 : Indicateurs de performance des activités poursuivies

(IFRS 5)

En millions d’euros1 20222 2021

Retraité2 Variation (M€) Variation3 (%) BU Manganèse CA 3 151 2 267 884 + 39 % EBITDA 1 402 910 492 + 54 % ROC4 1 255 769 486 + 63 % FCF 835 490 345 + 70 % Activité

Minerai de Mn5 CA 1 527 1 063 464 + 44 % EBITDA 722 387 335 + 87 % FCF 371 126 245 + 194 % Activité

Alliages de Mn5 CA 1 624 1 204 420 + 35 % EBITDA 680 522 158 + 30 % FCF 464 364 100 + 27 % BU Nickel CA 1 392 1 046 346 + 33 %



EBITDA ajusté6

EBITDA 430

86 266

113 164

(27) + 62 %

- 24 % ROC 14 37 (23) - 62 % FCF 148 111 37 + 33 % BU Sables

Minéralisés CA 465 349 116 + 33 % EBITDA 184 137 47 + 34 % ROC 140 94 46 + 49 % FCF 105 108 (3) - 3 % BU Lithium CA 0 0 n.a. n.a. EBITDA (12) (5) (7) n.a. ROC (13) (5) (8) n.a. FCF (175) (24) (151) n.a. Holding, élim. CA 6 6 0 n.a. et autres EBITDA (107) (103) (4) n.a. ROC (116) (112) (4) n.a. FCF (89) (159) 70 n.a. Total GROUPE CA 5 014 3 668 1 346 + 37 % (IFRS5)3 EBITDA ajusté6

EBITDA 1 897

1 553 1 204

1 051 693

502 + 58 %

+ 48 % ROC 1 280 784 496 + 63 % FCF 824 526 298 + 57 %

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors A&D, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Résultat Opérationnel Courant.

5 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

6 L’EBITDA ajusté et le levier ajusté sont définis dans le glossaire financier en Annexe 9.

Annexe 5 bis : Indicateurs de performance des activités en cours de cession (IFRS 5)

En millions d’euros1 20222 2021

Retraité2 Variation (M€) Variation3 (%) Aubert & Duval CA 553 493 60 + 12 % EBITDA (47) (44) (3) n.a. ROC4 (50) (57) 7 n.a. FCF (220) (124) (96) n.a. Erasteel CA 273 184 89 + 48 % EBITDA 23 13 10 + 77 % ROC 23 12 11 + 92 % FCF (14) (11) (3) n.a. Sandouville CA 11 154 (143) - 93 % EBITDA (2) (27) 25 n.a. ROC (2) (27) 25 n.a. FCF 3 (48) 51 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors A&D, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Résultat Opérationnel Courant.

Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44%) +$1/dmtu c.€275m1 Prix des alliages de manganèse +$100/t c.€60m1 Prix du ferronickel - SLN +$1/lb c.€90m1 Prix du minerai de nickel (CIF Chine 1,8%) - SLN +$10/th c.€35m1 Prix du minerai de nickel (HPM nickel, 1.8%, 35% d’humidité) – Weda Bay +$10/th c.€90m1 Taux de change -$/€0,1 c.€220m Prix du baril de pétrole (brent) +$10/bbl c.€(20)m1

1 Pour un taux de change $/€ de 1,09

Annexe 7 - Progrès sur la feuille de route RSE 2018-2023

Acteur engagé pour les femmes et les hommes Indicateur 2018 2022 Objectif 2023 1 - Assurer la Sécurité et la santé des salariés et des sous-traitants Taux de fréquence des accidents TF2 / # de décès 8,3 / 1 1,6 / 0 ü <4 / 0 2 - Renforcer les compétences, promouvoir les talents et le développement de carrière % des collaborateurs formés dans l'année 71% 85% 100% 3 - Renforcer l’engagement des salariés Taux d'engagement des salariés Groupe 67% n.a.1 >75% 4 - Intégrer et favoriser les richesses de la diversité % de femmes managers 22% 26% 30% 5 - Être un partenaire apprécié et contributif de nos communautés hôtes % dialoguant avec leurs parties prenantes locales

% de mise en œuvre d’une stratégie locale d’investissement communautaire Année réf. 100% ü 100% Acteur économique responsable 6 - Être un des leaders des métaux de la transition énergétique Diversification dans des projets sur la chaîne de valeur des batteries de la mobilité électrique Année réf. þ þ 7 - Agir activement au développement de l’économie circulaire



Résidus et minerais faibles teneurs valorisés Année réf. 2 311 Mt ü 2 Mt Déchets valorisés Année réf. 185 kt ü 10 kt 8 - Être une référence en matière de respect des Droits Humains Niveau mature dans la grille de reporting SHIFT sur l’application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme Année réf. þ þ 9 - Être un partenaire éthique de choix % des équipes commerce, achats formés à l’anticorruption Année réf. 100% ü 100% 10 - Être une entreprise responsable de référence dans la filière M&M % des clients et fournisseurs à risque en ligne avec les engagements RSE/Etique du Groupe Année réf. 90% / 99% 100% Acteur engagé pour la planète 11 - Réduire nos émissions atmosphériques t de poussières canalisées émises par les installations industrielles Année réf. -69% -80% 12 - Protéger les ressources en eau et accélérer la réhabilitation de nos sites miniers en favorisant la biodiversité Ratio surfaces réhabilitées/surfaces défrichées (cumulé sur la période 2019-2023) Année réf. 1,2 ü >1 13 - Réduire notre empreinte énergie et climat t CO2/t produit sortant Année réf. -40% ü -26%

1 Pas d'enquête effectuée en 2022, la dernière enquête a été effectuée en 2021 pour un résultat de 70%

ü Objectif 2023 déjà atteint en 2022

þ Performance 2022 en ligne avec l'objectif 2023

Annexe 8 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des divisions

Direction des Opérations Holding et Total Alliages Total Activité

poursuivies et abandonnées







Manganèse Nickel Sables Lithium éliminations des activités haute Sandouville Eliminations (en millions d'euros) Minéralisés et autres poursuivies performance Exercice 2022 Chiffre d'affaires 3 151 1 392 465 0 6 5 014 826 11 5 851 EBITDA 1 402 86 184 (12) (107) 1 553 (24) (2) 37 1 564 Résultat opérationnel courant 1 255 14 140 (13) (116) 1 280 (27) (2) 37 1 288 Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 124 0 157 (23) (142) 1 116 (146) 5 16 991 Investissements industriels (incorporels et corporels) 273 85 52 109 11 530 63 - 593 Exercice 2021 Chiffre d'affaires 2 267 1 046 349 - 6 3 668 677 154 4 499 EBITDA 910 113 137 (5) (103) 1 051 (32) (27) 38 1 031 Résultat opérationnel courant 769 37 94 (5) (112) 784 (45) (27) 38 751 Flux net de trésorerie généré par l'activité 728 39 129 (20) (164) 713 (84) (42) 58 644 Investissements industriels (incorporels et corporels) 244 35 21 5 7 312 46 6 364

Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique

France Europe Amérique Chine Autres Océanie Afrique Amérique Total (en millions d'euros) du Nord Asie du Sud Chiffre d'affaires (destination des ventes) Exercice 2022 313 1 215 294 1 057 1 261 76 128 670 5 014 Exercice 2021 253 966 657 604 985 57 115 31 3 668 Investissements industriels (incorporels et corporels) Exercice 2022 9 50 13 1 - 84 263 110 530 Exercice 2021 9 42 2 - - 35 219 5 312

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat

Exercice Exercice (en millions d'euros) 2022 2021 Chiffre d'affaires 5 014 3 668 EBITDA 1 553 1 051 Amortissement sur actif immobilisé (271) (259) Provisions pour risques et charges (2) (8) Résultat opérationnel courant 1 280 784 (Dépréciations d'actifs) / Reprises (221) 117 Autres produits et charges opérationnels (34) (22) Résultat opérationnel 1 025 879 Résultat financier (89) (111) Quote-part dans les résultats des entreprises associées 258 121 Impôts sur les résultats (264) (98) Résultat net des activités poursuivies 930 791 Résultat net des activités en cours de cession (1) (156) (426) Résultat net de la période 774 365 - part des minoritaires 34 67 - part du Groupe 740 298 Résultat de base par action (en euros) 25,81 10,42 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités cédées ou en cours de cession.

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net

(en millions d'euros) Exercice Exercice 2022 2021 Activités opérationnelles EBITDA 1 553 1 051 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (326) (258) Marge brute d'autofinancement 1 227 793 Variation de BFR (111) (80) Flux net de trésorerie générée par l'activité poursuivie (A) 1 116 713 Opérations d'investissement Investissements industriels (530) (312) Autres flux d'investissements 238 125 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement de l'activité poursuivie (B) (292) (187) Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres de l'activité poursuivie 80 21 Incidence des variations de cours des devises et autres (49) (25) Acquisition de droits d'utilisation IFRS16 (26) (10) Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies avant prise en compte des flux avec les activités cédées / en cours de cession 829 512 Flux de trésorerie net des activités poursuivies réalisés avec les activités cédées ou en cours de cession (1) (236) (114) Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies 593 398 Variation de l'endettement financier net des activités cédées / en cours de cession avant prise en compte des flux avec les activités poursuivies (213) (125) Flux de trésorerie net des activités cédées ou en cours de cession réalisés avec les activités poursuivies (2) 236 114 Variation de l'endettement financier net des activités cédées ou en cours de cession 23 (11) (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net 616 387 (Endettement financier net) d'ouverture des activités poursuivies (936) (1 378) (Endettement financier net) d'ouverture des activités cédées ou en cours de cession (54) N/A (Endettement financier net) de clôture des activités poursuivies (344) (936) (Endettement financier net) des activités cédées ou en cours de cession (31) (54) Free Cash Flow (A) + (B) 824 526 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités cédées ou en cours de cession. (2) Les montants se rattachent essentiellement en 2022 à des flux d'investissement des activités cédées / en cours de cession par les activités poursuivies

Indicateurs de performance consolidés – Bilan

31 décembre 31 décembre (en millions d'euros) 2022 2021 Actif immobilisé 3 122 3 083 Stocks 724 577 Clients 369 375 Fournisseurs (424) (403) BFR simplifié 669 549 Autres éléments de BFR (201) (233) BFR total 468 316 Instruments financiers dérivés 62 - Actifs détenus en vue de la vente (1) 714 651 TOTAL ACTIF 4 366 4 050 (en millions d'euros) 31 décembre 31 décembre 2022 2021 Capitaux propres - part du Groupe 1 781 1 012 Minoritaires 464 323 Capitaux propres 2 245 1 335 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants (1 660) (1 176) Emprunts 2 004 2 112 Endettement financier net 344 936 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 15% 70% Provisions et engagements liés au personnel 814 899 Impôts différés nets 226 184 Instruments financiers dérivés - 11 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (1) 737 685 TOTAL PASSIF 4 366 4 050 (1) Conformément à IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, les actifs et les passifs des UGTs Aubert et Duval, Erasteel et Eramet Sandouville sont présentés dans le bilan consolidé au 31 décembre 2022 comme des "actifs détenus en vue de la vente".

Annexe 9 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation”)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 31 décembre 2022, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Une réconciliation avec l'EBITDA du groupe est fournie dans la note 4 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette (sur une base consolidée) rapportée à l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus), étant donné que PT Weda Bay ne portait aucune dette externe à la fin de l'exercice 2021 ou 2022.

Néanmoins, à l'avenir, dans le cas où d'autres joint-ventures significatives retraitées dans l'EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d'Eramet dans la dette

externe des joint-ventures (" dette nette ajustée "). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l'EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l'endettement

d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash-cost FOB du minerai de manganèse

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 10 : Notes de bas de page

1 En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées". Cf. tableaux de passage en Annexe 1

2 Définition de l’EBITDA ajusté, nouvel Indicateur Alternatif de Performance du Groupe, présentée dans le glossaire financier en Annexe 9

3 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

4 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2022 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis à l’issue du Conseil d’Administration du 21 mars 2023 qui arrêtera les projets de résolution

5 Cf. Glossaire financier en Annexe 9

6 Réduction de la dette nette de 616 M€, avant application de la norme IFRS 5

7 Dont 29 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (37 M€ en 2021)

8 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

9 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

10 Cf. Glossaire financier en Annexe 9. Cash cost calculé hors coût du transport maritime et coûts marketing

11 Droits de sortie et redevance minière proportionnelle

12 Sociétés SLN, ENI et autres

13 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

14 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

15 Nickel Pig Iron (“NPI”), fonte de nickel

16 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99%

17 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

18 Indice SMM NPI 8-12 %

19 Source : CNFEOL (China FerroAlloy Online)

20 Pour un minerai à 1,8 % de contenu nickel et 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020.

21 Cf. Glossaire financier en Annexe 9

22 MHP : Mixed Hydroxyde Precipitate

23 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source CP Slag (prix FOB) : analyse marché et Eramet

24 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

25 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

26 Source : Argus, thermal coal spot price, ARA, Europe

27 Source : Fastmarkets – Prix Carbonate de Lithium Qualité Batterie CIF Asie

28 LCE : Lithium Carbonate Equivalent

29 Y compris les royalties et coûts de logistiques

30 Sauf indication contraire, les chiffres mentionnés sont retraités en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"

31 Société Aubert & Duval et autres, hors EHA

32 Consensus des principaux analystes du marché

33 Consensus des prévisions Bloomberg au 31/01/2023 pour l’année 2023

Pièce jointe