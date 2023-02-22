FourKites 研究報告強調海運不斷變化的挑戰，50% 的託運人對海運一無所知

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芝加哥, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在經歷了全球供應鏈動盪的三年後，海運利益相關者面臨着經濟形勢變化、地緣政治影響和勞動力挑戰的壓力，這些壓力將持續至 2023 年。這是根據領先的實時供應鏈可視性供應商今天發佈的一項新調查得出的結論 FourKites 。



對 350 多名供應鏈專業人士進行了調查，以揭示海洋航運業面臨的主要問題。調查顯示，過去幾年的供應鏈中斷——包括 COVID-19、市場波動、全球政治衝突、材料短缺和極端天氣事件—促使 73% 的受訪者投資於供應鏈可視性，46% 的受訪者計劃在 2023 年加大投資。

VentureSoftPM 創始人、行業專家 Chris Stauber 表示：「託運人和供應鏈生態系統中的其他參與者利用更可靠的實時數據，而非猜測，在分配方面變得更敏捷。」「例如，他們想知道，到另外一個港口或國家運輸貨櫃，或者原材料供應商從一個變為三個，其風險與回報之比是多少。獲得更好的數據需要額外投資，但這些數據的價值極大地降低了風險。」

其他主要調查結果包括：

50% 的受訪者表示對他們的海運貨物一無所知，超過 20% 的受訪者依賴手動跟蹤及追蹤流程跟蹤他們的海運貨物。

超過一半的受訪者最擔心勞動力挑戰、高昂的運輸成本及對客戶服務的影響，35% 的受訪者還表示擔心港口擁堵。

73% 的受訪者表示，他們對公路運輸有一定程度的了解。



調查結果發表在《大重置》 (The Great Reset) 報告中：後疫情時代的海洋運輸。該報告包括專家對海洋航運現狀的分析、對 2023 年的預測、以及託運人如何支撐其供應鏈，以建立未來的復原力。 此處 下載報告副本。

FourKites 繼續保持行業領先的海洋發展勢頭

過去一年，FourKites 的海洋可視性業務持續增長。該公司目前跟蹤全球 98% 的海運貨櫃運輸，包括 270 多條航線和 120 家承運人，覆蓋北美的每個貨櫃港口和歐洲的所有主要港口。在過去的 12 個月裏，FourKites 跟蹤了 130 多萬件海運貨物，海運運量同比增長 163%，海運客戶同比增長 70%，目前客戶包括 Cardinal Health、Arizona Tile、LyondellBasell、American Eagle Outfitters、McCain Foods、Roehm、Rove Concepts、Yamaha Motors 及 RCS Logistics。

FourKites 的客戶 RCS Logistics 報告稱，自 2022 年第三季度部署 FourKites 平台（包括該公司開創性的 Dynamic Ocean ® 解決方案）來跟蹤海洋、貨運和 OTR 貨運以來，該公司的國內運輸服務業務增長了 7 倍，而海洋貨運業務增長了 12 倍，證明了 FourKites 海洋可視性產品的價值。

RCS 高級銷售副總裁 Brian Aldridge 表示：「我們是業內領先的航空貨運代理公司。」「有了 FourKites，我們的海運體驗得以提升，並將這些點與其他模式聯繫起來，從而真正在市場上脫穎而出。我們的客戶和合作伙伴非常欣賞 FourKites 簡單、新式的界面，使得整個供應鏈一目了然。」

FourKites 的 Dynamic Ocean 為客戶提供終端到終端的精確海運貨物跟蹤，精準預測 ETAs，並可以輕鬆地與他們現有的 TMS 集成。附加功能有助於國際託運人識別、減輕與失控滯期費和滯留費 (D&D) 相關的風險和成本，並主動管理異常情況。其中包括異常儀錶板、通知和警報；分析儀錶盤；以及將潛在和實際財務影響貨幣化的能力。

關於 FourKites

全球領先的供應鏈可視化平台 FourKites®將可視化範圍從運輸擴展到貨場、倉庫、商店等領域。FourKites 每天透過公路、鐵路、海洋、航空、包裹和最後一英哩追蹤 300 多萬件貨物，覆蓋 200 多個國家和地區，將實時數據和強大的機器學習相結合，幫助企業實現終端到終端供應鏈的數碼化。1200 多個全球知名品牌——包括前 10 名 CPG 中的 9 個和前 20 名食品和飲料公司中的 18 個——相信 FourKites 能夠幫他們轉變業務，創建更靈活、高效、可持續的供應鏈。欲了解更多訊息，請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

媒體聯絡人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing for FourKites

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co