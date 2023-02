Westport pubblicherà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2022 lunedì 13 marzo 2023

German Dutch Italian French

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT) ha annunciato in data odierna che pubblicherà i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’intero anno fiscale 2022 lunedi 13 marzo 2023, dopo la chiusura del mercato. Martedì 14 marzo 2023 si terrà una teleconferenza e un webcast per discutere i risultati finanziari e altri sviluppi aziendali.



Ora: 10:00 a.m. Ora della Costa Orientale (ET), 7:00 a.m. Ora del Pacifico (PT) Chiamare il numero: 1-604-638-5340 oppure 1-800-319-4610 Webcast: https://investors.wfsinc.com/

Per accedere alla registrazione della teleconferenza, chiamare il numero 1-800-319-6413 (numero verde dal Canada e dagli USA) o 1-604-638-9010 utilizzando il codice 9886. La registrazione telefonica rimarrà disponibile fino al 21 marzo 2023. Il webcast verrà archiviato sul sito web di Westport e la registrazione rimarrà disponibile.

Informazioni su Westport Fuel Systems

In Westport Fuel Systems, promuoviamo l’innovazione per assicurare un domani più pulito. Siamo un fornitore leader di componenti e sistemi avanzati per l'erogazione di carburanti puliti e a basse emissioni di carbonio come il gas naturale, il gas naturale rinnovabile, il propano e l'idrogeno per l'industria globale dei trasporti. La nostra tecnologia offre prestazioni, risparmio di carburante e benefici ambientali per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico globale e alla qualità dell’aria urbana. Con sede centrale a Vancouver, in Canada, e sedi operative in Europa, Asia, Nord America e Sud America, serviamo i nostri clienti in oltre 70 Paesi con marchi leader nel settore del trasporto globale. In Westport Fuel Systems, pensiamo al futuro. Per maggiori informazioni, visitare www.wfsinc.com.

Richieste:

Relazioni con gli investitori

Tel.: +1 604-718-2046

E-mail: invest@wfsinc.com