Westport publiceert op maandag 13 maart 2023 financiële resultaten over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2022

German Dutch Italian French

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT) heeft vandaag bekendgemaakt dat het de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2022 bekend zal maken op maandag 13 maart 2023, na sluiting van de markt. Op dinsdag 14 maart 2023 vindt een teleconferentie en webcast plaats om de financiële resultaten en andere bedrijfsontwikkelingen te bespreken.



Tijd: 10:00 ET (7:00 PT) Inbellen: 1-604-638-5340 of gratis op 1-800-319-4610. Webcast: https://investors.wfsinc.com/

Om toegang te krijgen tot de opname van de teleconferentie belt u 1-800-319-6413 (gratis in Canada en de VS) of 1-604-638-9010 met de toegangscode 9886. De telefonische herhaling zal beschikbaar zijn tot 21 maart 2023. De webcast zal worden gearchiveerd op de website van Westport. Er zal tevens een opname beschikbaar zijn.

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems stimuleren we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier van de wereldwijde transportsector en leveren geavanceerde componenten en systemen voor de levering van brandstof voor schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen en de milieuvoordelen die klimaatverandering en stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver, Canada, en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij onze klanten, waaronder toonaangevende wereldwijde transportmerken, in meer dan zeventig landen. Bij Westport Fuel Systems zijn we toekomstgericht. Voor meer informatie bezoekt u: www.wfsinc.com.

Vragen:

Investeerdersrelaties

T: +1 604-718-2046

E: invest@wfsinc.com