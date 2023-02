Nouvelle structure de l'actionnariat du Groupe OCTO

French German

Un groupe d'investisseurs dirigé par Fabio Sbianchi, fondateur d'OCTO, acquiert la totalité des parts de Nes Investments.

Fabio Sbianchi a été nommé Président du Conseil d'administration du Groupe OCTO et les administrateurs indépendants Paul Cronheim, Massimo Michaud et Edmondo Pietranera ont rejoint le Conseil d'administration.

ROME, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l'approbation par la présidence du Conseil des ministres italien, Tennine AG, une société nouvellement formée basée en Suisse représentant un groupe d'investisseurs européens dirigé par Fabio Sbianchi, fondateur d'OCTO, a finalisé avec succès l'acquisition de 48,55 % des actions du Groupe OCTO, précédemment détenues par Nes Investments.

Par l'intermédiaire de Tennine AG et grâce à ses précédents investissements, Fabio Sbianchi détient désormais, directement ou indirectement, une part combinée de 23,5 % dans Octo Telematics.

M. Sbianchi a commenté : « Je suis très heureux d'avoir considérablement accru mon engagement en faveur d'OCTO, la société que j'ai fondée en 2002. L'équipe de direction d'OCTO continuera d'innover et d'apporter des solutions et des services télématiques d'exception à nos clients, partenaires et consommateurs. »

Une fois la transaction effectuée avec succès, OCTO continuera de renforcer la qualité et l'indépendance de son Conseil d'administration. Sir John Peace continuera à siéger au Conseil, tandis que trois éminents professionnels le rejoindront en tant qu'administrateurs indépendants : Paul Cronheim, avocat expérimenté au pedigree impressionnant, qui vient tout juste de prendre sa retraite du cabinet d'avocats, De Brauw Blackstone Westbroek, basé à Amsterdam ; Massimo Michaud, expert renommé en assurtech et en gouvernance d'entreprise, ancien PDG d'Allianz Italie et d'Axa Assicurazioni ; et Edmondo Pietranera, cadre commercial ayant fait ses preuves dans des secteurs hautement concurrentiels tels que les télécommunications et l'automobile, actuellement à la tête de Mobilize Italy au sein du Groupe Renault.

Fabio Sbianchi a ajouté : « Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Sir John Peace, l'ancien Président, pour son leadership efficace pendant son mandat. Nous sommes ravis de voir Sir John Peace continuer à apporter son expérience et son leadership inestimables au Conseil d'administration. Nous avons également le plaisir d'accueillir trois nouveaux membres de renommée mondiale au Conseil d'administration. Nous avons hâte de travailler avec eux, afin d'accélérer encore l'extraordinaire success story d'OCTO Telematics. »

Tennine AG remercie également Maurizio Delfino, Stanislao Chimenti et Massimo Palombi de Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP pour leur soutien juridique tout au long du processus.

OCTO a toujours innové en matière de mobilité connectée. Pionnier de la télématique pour le secteur de l'assurance, OCTO est aujourd'hui le premier fournisseur de solutions d'analyse intelligente et de télématique avancée pour l'assurance, la gestion de flotte et la mobilité intelligente, utilisant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour transformer des données en solutions à valeur ajoutée.

Les multiples applications commerciales et les nombreux cas d'utilisation permettent à OCTO d'amener la télématique au cœur des villes intelligentes et d'inaugurer une nouvelle ère d'analyse plus intelligente alignée sur les objectifs mondiaux de durabilité exprimés dans la Vision Zéro de la société : zéro accident, zéro trafic, zéro pollution. OCTO compte actuellement 5,5 millions d'utilisateurs connectés et possède la plus grande base de données télématiques au monde, avec plus de 510 milliards de kilomètres parcourus collectés, 501 000 déclarations et événements d'assurance analysés avec une capacité de gestion opérationnelle de plus de 400 000 locations de véhicules par mois.

Pour en savoir plus :

