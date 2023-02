ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers 2022

English Dutch

Lochem, 23 februari 2023

Resultaten ForFarmers 2022

Financiële kernpunten 2022 (1):

Volume Total Feed (2): -6,6% tot 9,0 miljoen ton; daling in alle clusters Waarvan Volume Mengvoer: -7,8% tot 6,3 miljoen ton; daling vooral in varkenssector; groei in de pluimveesector in Duitsland/Polen Omzet +24,1% tot €3.315 miljoen; door gestegen grondstof- en energieprijzen Brutowinst: +13,4% tot €494,8 miljoen; relatief minder dan omzetstijging door hoge grondstofprijzen en autonome volumedaling Onderliggende EBITDA: -2,7% tot €76,1 miljoen; door forse stijging energiekosten Onderliggende EBIT: -4,4% tot €38,9 miljoen Onderliggende netto winst (3): +3,4% tot €30,0 miljoen Werkkapitaal €38,8 miljoen (2021: €37,4 miljoen) ROACE (4) (op EBIT) 7,8% (2021: 8,4%) Dividendvoorstel: €0,20 per gewoon aandeel (2021: €0,29, waarvan €0,19 regulier dividend)





Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken; Total Feed: volledige productportefeuille, bestaand uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer) Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap ROACE betekent onderliggende EBIT (EBITDA) gedeeld door het 12-maands gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Roeland Tjebbes, CFO van ForFarmers: ”2022 was op meerdere fronten een lastig jaar. We zijn er daarom vooral trots op dat onze medewerkers zich enorm hebben ingezet om het voer op tijd en volgens afspraak aan onze klanten te blijven leveren. Ook toen de beschikbaarheid van grondstoffen twijfelachtig werd als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Onze volumes daalden, vooral door de daling in de varkenssector als gevolg van de krimp in deze sector. Desalniettemin realiseerden we een solide onderliggende EBITDA en een onderliggende netto winst die hoger was dan vorig jaar. Dankzij aangescherpte processen en een sterke bijdrage van het cluster Duitsland/Polen en ondanks de fors gestegen grondstof- en energieprijzen. In Nederland zijn we naast onze boeren gaan staan om te benadrukken dat wij geloven dat samenwerken en innoveren een effectievere oplossing is voor de stikstofproblematiek dan alleen saneren. We zien dat de agrarische sector voor een belangrijke transitie staat. In onze recent gelanceerde herziene strategie 2025, zetten we daarom nog nadrukkelijker in op zowel het verder verduurzamen van onze productieprocessen als op de ontwikkeling van innovatieve voerconcepten die de impact van de sector op klimaat en natuur verminderen. Dat doen we door gerichte inkoop van grondstoffen en co-producten, goede voerbenutting en passend advies. Zo hebben onze melkveeklanten in Nederland de uitstoot van broeikasgassen al aanzienlijk verlaagd.”





Theo Spierings, CEO van ForFarmers: “Ik ben recent toegetreden tot ForFarmers als CEO. Tijdens gesprekken en bijeenkomsten in de afgelopen twee maanden is de aanwezige kennis, ervaring, toewijding en passie van de medewerkers mij opgevallen. Gezien de veranderingen waar onze sector voor staat is dat een solide basis. Het ontbreekt immers op dit moment aan een heldere visie in de sector ten aanzien van hoe we op een goede en juiste manier de sector verder kunnen verduurzamen. Dat moet veranderen en daar wil ik met ForFarmers actief aan bijdragen. Opdat alle spelers in de keten weten waar ze aan toe zijn en daarnaar kunnen handelen. Ik heb er vertrouwen in dat we dit kunnen. We hebben een goed team en een heldere strategie met een duidelijke focus. Daarnaast hebben we recent de kernwaarden aangescherpt, voortbordurend op de al aanwezige ondernemingscultuur. Deze cultuur zal ons helpen bij de aanpassing van de organisatie die nodig is om de strategie goed te kunnen implementeren.

We kunnen niet zonder onze klanten, de leden van de coöperatie, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden. Ik wil hen, ook namens mijn collega’s uit het executive team, danken voor het in 2022 in ons gestelde vertrouwen.”

Voor het gehele persbericht < klik hier >



Noot voor de redactie / Voor nadere informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

T: +31 6 10 94 91 61

E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu



ForFarmers N.V.

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een vooraanstaand speler in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa € 3,3 miljard.

ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

Kijk voor beeldmateriaal op www.forfarmersgroup.eu/media/beeldmateriaal.aspx

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.