HiPay Group: HiPay poursuit sa croissance en 2022 avec un chiffre d’affaires en hausse de + 9 %

Dans une dynamique de croissance continue, le chiffre d’affaires annuel progresse de + 9 % par rapport à 2021, et de + 29 % par rapport à 2020.

Le volume des paiements croît de + 14 % par rapport à 2021, et de + 35 % par rapport à 2020.

Le chiffre d’affaires généré en points de vente (POS) augmente fortement, de + 44 % par rapport à 2021.

Belle fin d’exercice avec une hausse de + 16 % du chiffre d’affaires au 4e trimestre 2022.

Le soutien financier apporté par BJ Invest via les conventions de comptes courants d’actionnaire existantes permet de maintenir une situation de trésorerie positive.

Le 23 février 2023 : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d’affaires pour 2022.





En millions d’euros 2022 2021 Var. % Année Volume des paiements 7 528 6 612 + 14 % Chiffre d’affaires 58,9 53,9 + 9 % 4e trimestre Volume des paiements 2 186 1 934 + 13 % Chiffre d’affaires1 17,2 14,8 + 16 %





Malgré un contexte exigeant, la croissance se poursuit en 2022 avec une fin d’exercice prometteuse

Porté par une dynamique de croissance continue, HiPay a clôturé son exercice avec une hausse de + 16 % de son chiffre d’affaires au dernier trimestre.

Sur l’ensemble de l’année, HiPay affiche une hausse du volume des paiements de + 35 % par rapport à 2020 et de + 14 % par rapport à 2021. Le chiffre d’affaires augmente de + 29 % par rapport à 2020, et de + 9 % par rapport à 2021.

Cette progression modérée s’explique notamment par un premier semestre 2021 marqué par une forte croissance dans le cadre des confinements imposés à travers l’Europe, ainsi que par les événements géopolitiques et macroéconomiques défavorables. Ces facteurs ont pesé sur la consommation et les décisions d’investissement des entreprises, sans toutefois remettre en cause la bonne orientation du marché des paiements électroniques.

Pour la période de l’exercice 2022, le taux de chiffre d’affaires sur flux est de 0,78 %. Le niveau de ce taux s’explique à la fois par la suppression de certains moyens de paiement locaux utilisés par les clients du secteur de l’iGaming, dont les volumes se sont reportés sur d’autres moyens de paiement moins rémunérateurs, ainsi que par le développement des volumes de paiements en points de vente.





Succès de l’offre de commerce unifié

En juin 2022 HiPay a lancé son offre Online-to-Instore, qui permet aux marchands en France d’unifier leurs canaux de vente en proposant un service de paiement optimisé, en ligne comme en boutique. Cette offre a suscité beaucoup d’intérêt et a amené 12 enseignes à choisir HiPay en 2022, dont Jonak, Arthus Bertrand, JOTT et OÏA Beauté.

Cette progression omnicanal se reflète dans le chiffre d’affaires des transactions POS en points de vente, avec une augmentation de + 44 % sur l’année par rapport à 2021.





Une croissance continue dans tous les secteurs

En France, plus de 70 nouveaux contrats ont été signés dans le secteur du commerce de détail, avec des enseignes telles que Dodo, Hespéride, Atmosphera, Easypara, Notshy, Stella Forest, Sweet Pants, Avril Beauté et Aéroports de Lyon.

HiPay a bénéficié de l’ouverture du marché néerlandais pour augmenter sa part de marché dans le secteur de l’iGaming. Entain, le leader mondial des paris sportifs, a ainsi choisi HiPay pour son expertise afin de l’accompagner dans le déploiement de ses marques bwin & Go Bet en Europe.





Au Portugal, le volume des paiements a augmenté grâce à la signature de 55 nouveaux clients ainsi qu’à la croissance interne des clients existants. HiPay a ainsi renforcé sa position de plateforme de paiement de choix dans le secteur de la mode en ligne, et a également fait une incursion dans celui des supermarchés en signant un contrat pour traiter les commandes en ligne de 21 supermarchés E.Leclerc.





En Italie, HiPay poursuit sa croissance en remportant des clients dans de nouveaux secteurs performants tels que l’InsurTech dans les assurances, ainsi que celui du voyage, notamment la billetterie des ferries. Les nouveaux clients incluent traghetti.com, RCPolizza et Capital Group.





L’offre de HiPay poursuit son développement

En parallèle de ses réalisations commerciales, HiPay continue d’enrichir son offre et d’optimiser la performance de son service et de ses outils.





Lancement de l’offre de commerce unifié

En France, HiPay a lancé l’offre de commerce unifié Online-to-Instore afin de permettre à ses marchands de proposer une expérience d’achat fluidifiée, en ligne comme en boutique.





Performance du service

Les demandes d’exemption d’authentification forte ont été rendues possibles en France et en Italie grâce à la mise en place du nouveau protocole 3DS v2. Après une analyse du risque de la transaction (TRA), les clients de HiPay peuvent désormais bénéficier de cette exemption pour les transactions identifiées à faible risque. Un parcours de paiement frictionless leur permet alors d’effectuer leur achat rapidement sans avoir à valider un deuxième facteur d’authentification. De leur côté, les marchands profitent d’un bon équilibre entre performance et sécurité.





Gestion des paiements optimisée

HiPay Console, l’interface de gestion centralisée, a été optimisée. Les marchands peuvent désormais bénéficier d’une sécurité renforcée avec l’authentification multifacteur et d’une expérience utilisateur améliorée. L’interface permet de visualiser, gérer et configurer toutes les opérations et les données de paiement en temps réel.





Situation de trésorerie

La société a désormais intégralement tiré sur les lignes de financement mises à sa disposition par son actionnaire de référence BJ Invest, afin de maintenir sa trésorerie à un niveau lui permettant de faire face à ses obligations contractuelles et réglementaires.





Prochaine communication financière : 6 avril 2023 – Résultats de l’année 2022.

À propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com. Retrouvez-nous également sur LinkedIn.

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP).







