Danske Andelskassers Bank kommer med et tilfredsstillende resultat for 2022 og en planlagt fortegningsemission

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, STORBRITANNIEN, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Selskabsmeddelelse nr. 3/2023 | 23. februar 2023

Danske Andelskassers Bank havde i 2022 en markant vækst i basisindtjeningen med en stigning på 33,6 %. Basisindtjeningen for 2022 er på 143,7 mio. kr. mod 107,6 mio. kr. i 2021. Stigningen er sket på baggrund af en positiv udvikling i bankens kerneforretning, som har bidraget til en stigning i netto gebyrindtægterne på 8,5 %. De stigende markedsrenter samt bankens gennemførte renteændringer på ud- og indlån i kølvandet på Nationalbankens renteforhøjelser er de væsentligste årsager til stigningen i basisindtjeningen. Herudover er omkostningerne holdt i ro med et fald på 0,8 %.

Den finansielle uro har i løbet af 2022 ført til stor volatilitet i rente- og kursdannelsen på de finansielle aktiver. Det har påvirket bankens fondsresultat med negative kursreguleringer på 28,3 mio. kr. mod et plus i 2021 på 79,9 mio. kr.

Nedskrivningerne udgjorde en netto tilbageførsel på 29,6 mio. kr. i 2022 mod netto tilbageførsel i 2021 på 14,6 mio. kr. Tilbageførslerne er sket med baggrund i en grundlæggende stærk og forbedret bonitet hos bankens kunder. Grundet det nuværende risikobillede har banken foretaget et samlet ledelsesmæssigt tillæg på 119,7 mio. kr. Det er en stigning på 23,6 mio. kr.

Set i lyset af den finansielle uro har banken i 2022 et tilfredsstillende resultat før skat på 145,0 mio. kr. mod 202,0 mio. kr. i 2021.

På den baggrund vil bestyrelsen på den ordinære generalforsamling foreslå, at der i henhold til udbyttepolitikken, udbetales 30 % af årets resultat efter skat og efter renter til hybrid kernekapital, svarende til 40,9 mio. kr.

Hovedpunkter i regnskabet for 2022:

Basisindtjeningen er steget med 33,6 % til 143,7 mio. kr. mod 107,6 mio. kr. i 2021. Udviklingen er især drevet af fremdriften i kerneforretningen og renteforhøjelserne i kølvandet på Nationalbankens renteændringer.

Gebyrindtægterne netto er steget med 8,5 %.

Udgifterne til personale og administration er faldet med 0,8 %. Lønudgifterne er steget med 0,9 %, og administrationsudgifterne er faldet med 3,1 %.

Kursreguleringerne er påvirket af den finansielle uro med negative kursreguleringer på 28,3 mio. kr.

Nedskrivningerne er påvirket af en forværring af risikobilledet med en nedskrivning på 71,0 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 31,0 mio. kr. i forhold til tillægget i 2021 på 40 mio. kr. relateret til COVID-19. Hertil kommer et yderligere ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne på 48,7 mio. kr., hvorefter det samlede ledelsesmæssige tillæg udgør 119,7 mio. kr. Sammen med en generel forbedring af boniteten i bankens udlånsportefølje udgjorde nedskrivningerne en netto tilbageførsel på 29,6 mio. kr. i 2022.

Tilfredsstillende udlånsvækst på 5,3 % til 7.153 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 6.794 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Et mindre fald i forretningsomfanget på 3,4 %, som blandt andet skyldes et fald i depotværdierne som følge af faldende børskurser samt et fald i garantistillelser i forbindelse med afslutning af boligsager mv.

Kapitalprocent på 26,3 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 10,0 procentpoint.

Overdækning på NEP-krav på 7,6 procentpoint.

Egenkapitalforrentning før skat på 6,5 %.

For 2023 forventer banken, som tidligere udmeldt og under visse forudsætninger, en basisindtjening i intervallet 170 – 200 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 175 – 225 mio. kr.

Foreslået udbytte for 2022 på 40,9 mio. kr.

Planlagt fortegningsemission

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har besluttet at udbyde nominelt DKK 74.364.924 nye aktier, fordelt på 37.182.462 stk. aktier á nominelt DKK 2 pr. aktie. De nye aktier udstedes med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer i forholdet 5:1 med en kontant tegningskurs på DKK 9 pr. aktie. Banken har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde udbud.

Fortegningsemissionen vil blive igangsat ved særskilt selskabsmeddelelse efter, at prospekt er godkendt og offentliggjort.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikation- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller mail meb@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

Aarsrapport - 2022.XHTML

Aarsrapport 2022 - Danske Andelskassers Bank A/S

Vigtig meddelelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Danske Andelskassers Bank ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Danske Andelskassers Bank senere offentliggjorte Prospekt eller udbudsmateriale.

Vedhæftede filer