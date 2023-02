BUREAU VERITAS : Forte performance opérationnelle et financière délivrée en 2022 ; Perspectives solides pour 2023

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 23 février 2023

Forte performance opérationnelle et financière délivrée en 2022 ;

Perspectives solides pour 2023

Chiffres clés1 2022

Chiffre d'affaires (CA) de 5 650,6 millions d’euros en 2022, en hausse de 7,8 % sur une base organique (dont 9,3 % au quatrième trimestre), et de 13,4 % en données publiées

Résultat opérationnel ajusté de 902,1 millions d’euros, en hausse de 12,5 % par rapport à 801,8 millions d’euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée atteint 16,0 % et est en hausse d’environ 10 points de base en excluant l’impact des confinements en Chine

Résultat opérationnel de 799,3 millions d’euros, soit une hausse de 11,2 % par rapport à 718,8 millions d’euros en 2021

Résultat net part du Groupe de 466,7 millions d'euros, en progression de 10,9 % par rapport à 420,9 millions d’euros en 2021

Résultat net ajusté de 533,9 millions d’euros (1,18 euros par action) en hausse de 11,0 % par rapport à 480,8 millions d’euros en 2021

Flux de trésorerie disponible de 657,0 millions d’euros (11,6 % du CA du Groupe), en hausse de 9,0% par rapport à 2021, du fait d’une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement (2,2 % du CA du Groupe), ainsi que d’un besoin en fonds de roulement contrôlé (6,0 % du CA du Groupe) malgré une forte hausse du CA au quatrième trimestre

Ratio dette nette ajustée / EBITDA 2 en repli à 0,97x au 31 décembre 2022 contre 1,10x lors de l’exercice précédent

en repli à 0,97x au 31 décembre 2022 contre 1,10x lors de l’exercice précédent Dividende proposé de 0,77 euro par action3, en hausse de 45,3 % par rapport à l'année précédente, payable en numéraire

Faits marquants 2022

Croissance organique de 7,8 % en 2022, tirée par l’ensemble du portefeuille dans toutes les régions d’activité, malgré les perturbations liées à la Covid-19 en Chine et les conséquences de la guerre Russie / Ukraine

Maintien de la dynamique des solutions liées à la Durabilité et à l’ESG sur l’ensemble du portefeuille ; représentant 55% du CA du Groupe à travers la Ligne Verte BV de services et de solutions

Fort taux de conversion 4 du cash à 93 %, supérieur à l’objectif de 90 %

du cash à 93 %, supérieur à l’objectif de 90 % Renforcement du bilan et poursuite de la réduction du ratio d’endettement du Groupe ; 100 % de la dette à taux fixe

Augmentation du taux de distribution du dividende à 65 % (vs. 50 %) proposée par le Conseil d’administration afin de refléter la situation financière solide de Bureau Veritas. A l'avenir, le Groupe prévoit de maintenir un dividende d'environ 65 % de son bénéfice net ajusté.

Quatre acquisitions bolt-on dans des domaines stratégiques (Biens de Consommation, Bâtiment & Infrastructures et vérification de la qualité et de la conformité liée à la Durabilité) pour un chiffre d’affaires total annualisé d’environ 74 millions d’euros

Progrès des ambitions RSE à horizon 2025 et l’engagement de Bureau Veritas de nouveau reconnu par plusieurs notations extra-financières

Perspectives 2023

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d’atteindre :

une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion5 du cash supérieur à 90 %.





Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, commente :

« Les résultats annuels du Groupe montrent la force de notre portefeuille d’activités diversifié et de notre empreinte géographique. Nous avons enregistré une croissance organique très solide de 7,8 %, protégé notre marge et continué à réduire le ratio d’endettement de l’entreprise, malgré les conséquences de la guerre Russie / Ukraine et les perturbations liées à la Covid-19 en Chine. Le Groupe a une structure financière solide et saine. Son modèle éprouvé lui assure une forte capacité de croissance et de retour aux investisseurs. L’augmentation du dividende proposé par le Conseil d’administration témoigne de la confiance inspirée par les perspectives de croissance du Groupe.

En étant plus résilient, plus diversifié et davantage tourné vers le numérique, Bureau Veritas a toutes les cartes en main pour consolider sa position de leader du secteur du TIC, surtout en matière d’ESG. Je suis fier du travail accompli avec l’ensemble de nos parties prenantes et je suis très optimiste quant à l’avenir du Groupe. Hinda Gharbi a les qualités de leader et la vision nécessaires pour porter BV au niveau supérieur.

Je souhaiterais exprimer ma reconnaissance à l’ensemble de nos collaborateurs dans les 140 pays où nous sommes présents, pour leur engagement, leur agilité et les efforts considérables qu'ils ont déployés pour réaliser cette performance exceptionnelle ».

Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe, a ajouté :

« Je tiens également à féliciter nos collègues à l'échelle mondiale pour leurs contributions à nos solides résultats tant opérationnels que financiers, ainsi que pour avoir travaillé avec diligence à la réalisation de nos objectifs ESG et pour avoir continué à gagner la confiance de nos clients. C'est avec beaucoup d'ambition et d'anticipation que je me réjouis de bâtir l'avenir de Bureau Veritas.

En nous appuyant sur un portefeuille solide et sur un historique d'exécution fiable et de gestion résiliente, nous voulons être le partenaire privilégié de nos clients pour répondre aux impératifs de Durabilité, de conformité réglementaire et d'excellence dans leurs secteurs.

Pour répondre à ces impératifs, nous continuerons à développer et à tirer parti de la diversité des connaissances, des compétences et de la réflexion de nos collaborateurs pour façonner notre portefeuille en plaçant la Durabilité au cœur de ce dernier. Plus important encore, l'innovation et le numérique seront au cœur de la façon dont nous créerons une nouvelle valeur pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. »



Principaux éléments financiers de 2022

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 22 février 2023, a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 5 650,6 4 981,1 + 13,4 % + 8,7 % Résultat opérationnel ajusté (a) 902,1 801,8 + 12,5 % + 8,4 % Marge opérationnelle ajustée (a) 16,0 % 16,1 % (13) pb (19) pb Résultat opérationnel 799,3 718,8 + 11,2 % + 7,2 % Résultat net ajusté (a) 533,9 480,8 + 11,0 % + 7,3 % Résultat net part du Groupe 466,7 420,9 + 10,9 % + 7,2 % Bénéfice net ajusté par action (a) 1,18 1,07 + 10,7 % + 7,0 % Bénéfice par action 1,03 0,93 + 10,6 % + 7,4 % Flux net de trésorerie généré par l'activité 834,9 790,7 + 5,6 % + 1,4 % Flux de trésorerie disponible (a) 657,0 603,0 + 9,0 % + 4,2 % Dette financière nette ajustée (a) 975,3 1 051,4 (7,2) % Ratio dette nette ajustée/EBITDA (b) 0,97x 1,10x (13) pb (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS en annexes 6 et 7 du présent communiqué de presse.



(b) Ratio de la dette financière nette ajustée divisée par l’EBITDA consolidé (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et provisions) ajusté pour toutes les entités acquises au cours des 12 derniers mois

FAITS MARQUANTS DE 2022

Forte croissance organique du chiffre d'affaires en 2022

En 2022, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 7,8 % sur une base organique, bénéficiant de solides tendances dans la plupart des activités et des régions. Au quatrième trimestre, la croissance organique a atteint un taux élevé de 9,3 %.

Cette évolution se traduit comme suit par activité :

Plus de la moitié du portefeuille (Marine & Offshore, Bâtiment & Infrastructure et Agroalimentaire & Matières Premières) a enregistré une croissance organique moyenne de 8,5 % au cours de l’exercice. Marine & Offshore, en hausse de 9,4 % en organique, figure parmi les activités les plus performantes en 2022, grâce aux activités Navires en service et Nouvelles constructions, essentiellement alimentées par la décarbonation. L’activité Agroalimentaire & Matières Premières (en hausse de 9,3 % en organique) a délivré une performance supérieure à la moyenne du Groupe grâce à des conditions de marché très favorables dans le segment des Métaux & Minéraux, l’amélioration des produits Pétroliers et Pétrochimiques et la forte croissance des Services aux gouvernements. La croissance de l’activité Bâtiment & Infrastructures (en hausse de 7,6% en organique) a bénéficié d’une forte dynamique de ses plateformes situées dans les Amériques mais a été impactée par les confinements en Chine ;

Un cinquième du portefeuille (l’activité Industrie) a enregistré une croissance à deux chiffres sur une base organique au cours de l’exercice, à 11,4 %, grâce à une forte activité commerciale dans le secteur de l’énergie, et en particulier les énergies renouvelables et Pétrole & Gaz ;

Le dernier cinquième du portefeuille (les activités Biens de consommation et Certification) a connu une croissance organique du chiffre d’affaires de 2,6 % en moyenne. L’activité Certification (en hausse de 5,5 %) a bénéficié de la demande croissante pour les services liés à la Durabilité et aux enjeux ESG, malgré des comparables élevés. La croissance de l’activité Biens de consommation a, quant à elle, été impactée par les multiples perturbations en Chine et la baisse des dépenses des consommateurs.





Hinda Gharbi a rejoint Bureau Veritas en mai 2022

Le 24 février 2022, le Conseil d’administration de Bureau Veritas a annoncé la reconduction du mandat du Directeur Général, Didier Michaud-Daniel, jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de juin 2023, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

Depuis le 1er mai 2022, Hinda Gharbi a rejoint Bureau Veritas en tant que Chief Operating Officer et est devenue membre du Comité exécutif du Groupe. Cette décision du Conseil d’administration a été l’aboutissement d’un processus de sélection et de recrutement rigoureux, dans le cadre de la succession du Directeur Général, piloté collégialement par le Comité des nominations et rémunérations et Didier Michaud-Daniel.

Au 1er janvier 2023, Hinda Gharbi a pris le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas. Le Conseil d’administration la nommera Directrice Générale à l’issue de l’Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 22 juin 2023.

Diplômée en génie électrique de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Électriciens de Grenoble, et d’un master en Sciences en traitement des signaux de l’Institut Polytechnique de Grenoble, Hinda a intégré le groupe Schlumberger en 1996, un leader mondial des technologies dans le secteur de l’énergie.

Au cours de ses 26 années dans le groupe, Hinda a occupé diverses fonctions de direction générale d’envergure mondiale et régionale dans les opérations dans des activités cœur pour Schlumberger. Elle a également évolué dans des responsabilités transversales telles que les Ressources Humaines, le Développement de Technologies ou encore la Santé, la Sécurité et l’Environnement. Depuis 2017, elle était membre du Comité Exécutif de Schlumberger et depuis juillet 2020 elle était Exécutive Vice-Présidente Services and Equipment. Dans ces fonctions, elle était en charge des divisions para pétrolières pour le groupe, ainsi que des enjeux digitaux.

BUREAU VERITAS S’ENGAGE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

La stratégie RSE de Bureau Veritas à horizon 2025, alignée avec les Objectifs de Développement Durables des Nations Unies, vise à « Bâtir un Monde Meilleur ». Cette stratégie s’articule autour de trois axes : « Bâtir un Meilleur Environnement de travail », « Contribuer à une Meilleure Protection de l’Environnement » et « Promouvoir les Meilleures Pratiques des Affaires » ; et de trois piliers de Durabilité : « Le capital social et humain », « Le capital naturel » et « La gouvernance ».

Bureau Veritas suit et communique annuellement ses performances en matière de RSE au moyen de 19 indicateurs clés de performance. En 2022, Bureau Veritas a progressé vis-à-vis de ses ambitions RSE à horizon 2025, comme le démontre le tableau ci-dessous.

Responsabilité sociétale de l’entreprise : indicateurs clés et performance





ODD des

Nations Unies Exercice 2022 Exercice 2021 Exercice 2020 Exercice 2019 Ambition 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 6 N° 3 0,26 0,27 0,26 0,38 0,26 Taux de féminisation des postes de direction 7 N° 5 29,1 % 26,5 % 27,5 % 24,4 % 35 % Nombre d’heures de formation par employé (par an) N° 8 32,5 29,9 23,9 19,0 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an) 8 N° 13 2,31 2,49 2,44 2,85 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique 9 N° 16 97,1 % 95,8 % 98,5 % 97,1 % 99 %

UNE APPROCHE BOLT-ON SÉLECTIVE ET DISCIPLINÉE EN MATIÈRE DE FUSIONS ET ACQUISITIONS (M&A) EN 2022

En 2022, Bureau Veritas a poursuivi son approche bolt-on en matière de fusions-acquisitions, réalisant quatre transactions sur des axes prioritaires de sa stratégie pour un total d’environ 74 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé (soit 1,3 % du chiffre d’affaires 2022). Ces acquisitions s’ajoutent à celle de PreScience réalisée le 29 décembre 2021 (représentant environ 25 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé).

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISÉ PAYS DATE DOMAINE D’EXPERTISE Bâtiment & Infrastructures C.A.P Government, Inc. (C.A.P) env. 30 m€ États-Unis

(Floride) Sept. 2022 Services de gestion de construction (Mise en conformité complexe, technologie de pointe pour l’analyse de plans électroniques) Biens de consommation Galbraith Laboratories env. 9 m€ États-Unis

(Tennessee) Sept. 2022 Solutions de tests analytiques dans la santé Advanced Testing Laboratory (ATL) env. 32 m€ États-Unis

(Ohio) Juin



2022 Leader des services de sourcing scientifique des produits de santé grand public, des cosmétiques et soins personnels et des équipements médicaux AMSfashion env. 3 m€ Espagne Juin



2022 Services dédiés à la Durabilité, à la qualité et à la conformité pour l’industrie de la mode, incluant la vérification des composants organiques / vegan et les tests de Durabilité

Bâtiment & Infrastructures

C.A.P Government, Inc. (C.A.P)





C.A.P Government, Inc., société basée aux États-Unis, opère en tant qu’entreprise de services de construction de haute qualité en Floride. Fondée en 1989, elle est réputée pour sa capacité à fournir des services fiables, de la mise en conformité complexe jusqu’au déploiement de technologies de pointe pour l’analyse de plans électroniques. Cette expertise aide les gouvernements locaux de Floride à fonctionner plus efficacement et à assurer la sécurité du public. Cette prise de participation majoritaire est une nouvelle étape dans l’exécution de la feuille de route de Bureau Veritas ; elle vient compléter l’acquisition de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport, réalisée en décembre 2021.

Biens de consommation

Galbraith Laboratories, Inc.





Basé à Knoxville dans le Tennessee, Galbraith Laboratories Inc., est un expert américain en tests analytiques dans le domaine de la santé. Il offre des solutions de tests analytiques à un large éventail d’industries. Cette opération permettra de renforcer la position de Bureau Veritas dans la chaîne d'approvisionnement de la Santé grand public, des Soins personnels et de la Chimie industrielle.

Advanced Testing Laboratory (ATL)





Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, Advanced Testing Laboratory (ATL) est un leader américain des services de sourcing scientifique pour les marchés nord-américains des produits de Santé grand public, des cosmétiques & soins personnels et des équipements médicaux. Avec cette acquisition, Bureau Veritas accélère la diversification de la division Biens de consommation en renforçant sa présence en Amérique du Nord et en permettant au Groupe d'entrer sur le marché en forte croissance de la Santé grand public.

AMSfashion





Basé en Espagne, AMSfashion est un expert dans les services de Durabilité, de qualité et de conformité dans le secteur de la mode. Cette acquisition renforce la présence de Bureau Veritas dans la péninsule ibérique, un hub clé pour l’expansion de ses activités Biens de Consommation, soutenant la croissance continue du near shoring depuis l’Europe du Sud et l’Afrique.

Le pipeline d’opportunités reste fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d’acquisitions bolt-on très sélective, dans des domaines stratégiques (notamment dans les activités Bâtiment & Infrastructures, les Biens de consommation, l’Assurance en matière de Durabilité, les Énergies Renouvelables et la Cybersécurité) et des zones géographiques ciblées (Amérique du Nord notamment).

IMPACT DES CONFINEMENTS EN CHINE SUR L’ANNÉE 2022





À la suite de la mise en place de la politique « zéro Covid » par le gouvernement chinois, le Groupe a fait face à des vagues de confinement dans plusieurs villes du pays depuis fin mars 2022.

Compte tenu de l’exposition de Bureau Veritas en Chine (16 % du chiffre d’affaires 2022), les mesures de confinement ont eu un impact matériel sur les performances depuis le deuxième trimestre 2022. Cet impact varie selon les activités :

sur l’activité Biens de consommation, qui représente environ la moitié du chiffre d’affaires du Groupe en Chine, Bureau Veritas a montré une résilience et s’est adapté aux contraintes. L’impact au deuxième trimestre a été contenu car les équipes sont parvenues à transférer les échantillons d’un site à l’autre à travers le pays, voire hors de Chine dans les laboratoires du Groupe en Asie du Sud (Vietnam, Bangladesh, Inde et Sri Lanka). Au quatrième trimestre, l’activité a été impactée par des confinements locaux et un niveau d’absentéisme accru en raison de la propagation de l’épidémie ;

sur l’activité Bâtiment & Infrastructures (représentant environ un quart du chiffre d’affaires du Groupe en Chine, et uniquement centré sur des actifs d’infrastructure dans les domaines du transport et de l’énergie), l’activité a été impactée par des fermetures de sites. La croissance organique du chiffre d’affaires a ainsi diminué de 9,2 % en 2022. Ce fut notamment le cas lors du deuxième trimestre suite aux restrictions en matière de mobilité imposées dans plusieurs zones (Shanghai et Shenzhen notamment). Une fois ces restrictions levées, le Groupe a opéré dans une situation de « stop and go » avec des sites dans l’obligation de fermer dès la moindre suspicion de cas de Covid-19. Depuis le troisième trimestre, les sites de construction ont graduellement rouvert, mais l’activité reste perturbée par les cas positifs à la Covid-19 et l’absentéisme en résultant ;

sur l’activité Certification, les audits à distance ont permis de délivrer les services et une croissance organique du chiffre d’affaires 2022 de 7,2 % a été atteinte, principalement grâce aux services liés à l’ESG ;

l’activité Marine & Offshore est restée bien orientée (en hausse organique de 8,1 % en 2022) et a fait face à des perturbations très limitées.

Excluant l’impact des confinements en Chine, la marge 2022 du Groupe aurait été en hausse d’environ 10 points de base à 16,2 %, comparativement au niveau de 2021.

EXPOSITION LIMITÉE À LA GUERRE RUSSIE / UKRAINE





Le Groupe a réalisé environ 1 % de son chiffre d'affaires à fin 2022 en Russie et en Ukraine confondues, principalement avec une exposition aux marchés des matières premières.

En Ukraine (0,2 % du chiffre d'affaires du Groupe), le Groupe a placé la sécurité de ses collaborateurs au cœur de la gestion de la crise. Depuis le début de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, Bureau Veritas évalue et surveille régulièrement sa position en Russie en fonction des sanctions internationales. En application de ces dernières, le Groupe a réduit ses activités.

UNE BONNE DISCIPLINE EN MATIÈRE DE PRIX





Le Groupe a globalement une bonne dynamique sur les prix avec des variations en fonction des secteurs et des zones géographiques : la réalisation des prix est plus favorable sur le marché Grand Public et sur les activités hautement réglementées, et plus complexe, avec un impact différé, pour les contrats pluriannuels et les grands contrats. À la fin de l’année 2022, l’augmentation des prix du Groupe a eu un impact positif de 1,5 à 2,0 % sur son chiffre d’affaires. Pour 2023, le Groupe s’attend à un impact prix plus élevé.

Durant toute l’année, Bureau Veritas, en tant que société de services, a principalement été impacté par l’inflation des salaires. Le Groupe a adapté sa stratégie de prix avec diligence et a maintenu sa discipline de gestion des coûts.

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

À fin décembre 2022, la dette financière nette ajustée du Groupe a baissé par rapport au niveau enregistré le 31 décembre 2021. Bureau Veritas bénéficie d'une structure financière solide, avec l'essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024 et 100 % de la dette à taux fixe. Le Groupe disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,7 milliard d'euros et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA a diminué pour s’établir à 0,97x (à comparer à 1,10x au 31 décembre 2021) et le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées était de 18,25x. Au 31 décembre 2022, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA devait être inférieur à 3,5x et, uniquement pour les US Private Placements, le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées devait être supérieur à 5,5x.

Le 30 septembre 2022, Bureau Veritas a levé avec succès 200 millions d’euros sur le marché des US Private Placements via une émission bilatérale à 10 ans à 3,6 %. Bureau Veritas est un émetteur récurrent sur ce marché depuis 2008. Avec cette émission, le Groupe a bénéficié de conditions de marché intéressantes pour refinancer rapidement et partiellement ses obligations 2023. Cette opération a également permis d’allonger la maturité de la dette du Groupe à 3,9 ans avec un coût moyen au cours de l’exercice de 2,1 % hors impact IFRS 16 (contre 2,3 % en 2021, hors impact IFRS 16).

DIVIDENDE PROPOSÉ

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas propose un dividende de 0,77 euro par action pour 2022, en hausse de 45,3 % par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond à une augmentation du taux de distribution à environ 65 % de son bénéfice net ajusté (contre 50 % précédemment), un niveau que le Groupe prévoit de maintenir à l'avenir. Bureau Veritas dispose d’une flexibilité financière importante pour réaliser des acquisitions afin de saisir les opportunités de croissance à long terme.

La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 22 juin 2023 à 15 h 00 au siège de Bureau Veritas, Immeuble Newtime, au 40-52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 6 juillet 2023 (les actionnaires sur le registre au 5 juillet 2023 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 4 juillet 2023).

PERSPECTIVES 2023

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d’atteindre :

une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion10 du cash supérieur à 90 %.





LES ÉVOLUTIONS RSE CHEZ BUREAU VERITAS EN 2022

Bureau Veritas aide les entreprises, les gouvernements et les autorités publiques à réduire leurs risques en termes de santé, de qualité, de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. Ces défis sont au cœur des aspirations sociétales. Être une entreprise Business to Business to Society s'accompagne d'un devoir : être exemplaire en termes de Durabilité en interne et être un modèle pour l'industrie en termes d'impact positif sur les personnes et la planète.

L’engagement RSE de Bureau Veritas reconnu par les notations extra-financières





L’engagement du Groupe est d'agir de manière responsable afin de Bâtir un Monde Meilleur. Cet engagement a été une nouvelle fois reconnu par plusieurs notations extra-financières au cours de l’année 2022, témoignant ainsi des efforts constants de Bureau Veritas en matière de Durabilité.

Les notations extra-financières mises à jour au cours de l’exercice 2022 sont les suivantes :

Moody’s ESG S olutions a classé Bureau Veritas en tête du secteur européen des services aux entreprises en août 2022, sur 99 entreprises. Bureau Veritas a obtenu un score de 70/100, contre 66 en 2021, selon 38 critères ESG ;

a classé Bureau Veritas en tête du secteur européen des services aux entreprises en août 2022, sur 99 entreprises. Bureau Veritas a obtenu un score de 70/100, contre 66 en 2021, selon 38 critères ESG ; Sustainalytics a classé Bureau Veritas premier parmi 69 entreprises du secteur de la Recherche et du Conseil en octobre 2022. Bureau Veritas a obtenu la note de 10,1 points à l’évaluation de l’exposition aux risques ESG (faible risque) ; cela représente une amélioration de 3,8 points par rapport à l’évaluation précédente ;

a classé Bureau Veritas premier parmi 69 entreprises du secteur de la Recherche et du Conseil en octobre 2022. Bureau Veritas a obtenu la note de 10,1 points à l’évaluation de l’exposition aux risques ESG (faible risque) ; cela représente une amélioration de 3,8 points par rapport à l’évaluation précédente ; L'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment a attribué à Bureau Veritas le score de 85/100 en septembre 2022 pour la deuxième année consécutive ; la moyenne de l’industrie étant de 26/100 sur 88 entreprises. Cette évaluation sert de base à l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ;

a attribué à Bureau Veritas le score de 85/100 en septembre 2022 pour la deuxième année consécutive ; la moyenne de l’industrie étant de 26/100 sur 88 entreprises. Cette évaluation sert de base à l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ; Institutional Investor a classé le Groupe deuxième dans la catégorie Best ESG dans le secteur des services aux entreprises et pour l’emploi, qui comprenait 60 sociétés au total ;

Bureau Veritas est listé dans l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2021. Le CAC 40 ESG est un indice Euronext destiné à identifier les 40 sociétés qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

Un chiffre d’affaires en hausse de 13,4 % par rapport à l’exercice précédent (7,8 % sur une base organique)

Le chiffre d’affaires en 2022 atteint 5 650,6 millions d’euros, soit une hausse de 13,4 % par rapport à 2021. La croissance organique a été de 7,8 %, bénéficiant de tendances solides dans la plupart des activités et des régions géographiques.

Quatre activités affichent une croissance organique élevée à un chiffre ou faible à deux chiffres : Industrie en hausse de 11,4 %, Marine & Offshore de 9,4 %, Agroalimentaire & Matières premières de 9,3 % et Bâtiment & Infrastructures (B&I) de 7,6 %. Le reste du portefeuille affiche une croissance organique faible à modérée, en hausse de 5,5 % pour l’activité Certification et de 1,0 % pour l’activité Biens de consommation.

Sur le plan géographique, les activités en Amériques affichent une performance largement supérieure à celle du reste du Groupe (27 % du chiffre d’affaires ; hausse de 17,4 % sur une base organique), portée par une croissance de 11,8 % en Amérique du Nord (poussée par B&I) et par une croissance de 27,8 % en Amérique Latine (grâce au Brésil). L'Europe (34 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 4,8 % sur une base organique) a été principalement portée par des niveaux d'activité forts en Europe du Sud et aux Pays-Bas. L’activité en Asie-Pacifique (30 % du chiffre d’affaires ; hausse de 2,2 % sur une base organique) a bénéficié d'une croissance solide en Australie ainsi que d'une croissance forte dans les pays d’Asie du Sud-Est (Vietnam et Inde, notamment), bien qu’elle ait été impactée par les nombreux confinements en Chine. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires), l'activité a enregistré une croissance de 14,5 % sur une base organique, essentiellement tirée par l’activité B&I et les projets dans le secteur de l’énergie au Moyen-Orient.

L’effet périmètre ressort positif à 0,9 % (dont 1,6 % au dernier trimestre), reflétant les quatre acquisitions bolt-on réalisées en 2022, ainsi que celles de l’exercice précédent.

Les variations des taux de change ont eu un impact positif de 4,7 % (dont un impact positif de 3,0 % au quatrième trimestre), principalement du fait de la forte appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro, mais dont l’impact a été partiellement compensé par la dépréciation de certaines devises de pays émergents.

Un résultat opérationnel ajusté de 902,1 millions d'euros, en hausse de 12,5 %

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 12,5 %, atteignant 902,1 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 16,0 % en 2022, en baisse de 13 points de base, comprenant un effet de change positif de 6 points de base et un effet périmètre négatif de 1 point de base. En excluant l’impact de la Chine, la marge opérationnelle ajustée a augmenté d’environ 10 points de base pour s’établir à 16,2 %.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2021 16,1 % Variation organique (18) pb Marge opérationnelle ajustée organique 15,9 % Effet périmètre (1) pb Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant 15,9 % Effet de change +6 pb Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2022 16,0 %

Deux activités ont connu des marges organiques supérieures grâce à l'effet de levier opérationnel dans un contexte de reprise du chiffre d’affaires et à un effet de mix positif : Marine & Offshore (24,1 %, une marge en hausse de 166 points de base) et Agro-alimentaire & Matières premières (14,4 %, une marge en hausse de 98 points de base). Deux autres activités ont maintenu une bonne marge : Biens de consommation et Certification. Deux activités ont vu leur marge baisser, à savoir Bâtiment & Infrastructures et Industrie, car elles ont été impactées par les mesures de confinement en Chine, les résiliations de contrats et l’effet de mix du portefeuille.

Les éléments d’ajustement ont augmenté à 102,8 millions d’euros contre 83,0 millions d’euros en 2021. Ceux-ci incluent :

65,7 millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions (64,1 millions d’euros en 2021) ;

10,2 millions d’euros de dépréciation et de mise au rebut d’actifs immobilisés liés à la consolidation de laboratoires (4,9 millions d’euros en 2021) ;

31,2 millions d’euros de charges de restructurations (6,9 millions d’euros en 2021) ;

4,3 millions d’euros de produits nets liés aux cessions et acquisitions (à comparer à une charge nette de 7,1 millions d’euros en 2021).

Le résultat opérationnel s’élève à 799,3 millions d’euros, à comparer aux 718,8 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 11,2 %.

Le bénéfice net ajusté par action a atteint 1,18 euro, soit une hausse de 10,7 % par rapport à l’exercice précédent

Le coût financier net est en baisse à 72,4 millions d’euros (contre 74,7 millions d’euros en 2021), reflétant principalement l’augmentation des produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie en conséquence des hausses des taux d'intérêts en 2022.

Les effets de change sont positifs avec 4,6 millions d’euros (contre 6,6 millions d’euros en 2021) du fait de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro et de l’appréciation du dollar américain et de l’euro par rapport aux devises de la plupart des pays émergents.

Les autres éléments (dont le coûdes régimes de retraite et les autres charges financières) s’élèvent à un niveau négatif de 13,6 millions d’euros, en hausse par rapport à un niveau négatif de 5,2 millions d’euros en 2021.

Par conséquent, les charges financières nettes ont augmenté pour atteindre 81,4 millions d’euros en 2022 contre 73,3 millions d’euros en 2021.

La charge d’impôt sur les résultats consolidés s’élève à 233,4 millions d’euros en 2022 contre 199,3 millions d’euros en 2021.

Le taux effectif d’impôt (TEI), représentant la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt, est de 32,5 % en 2022 (contre 30,9 % en 2021). Le taux effectif d’impôt ajusté est de 31,6 % en 2022, en hausse de 150 points de base par rapport à 2021. La hausse observée résulte principalement de l’augmentation des déficits sur la période sans reconnaissance d’impôt différé actif et des coûts fiscaux tels que les retenues à la source qui ne sont pas directement calculées sur le résultat taxable.

Le résultat net part du Groupe en 2022 constitue un profit de 466,7 millions d’euros, contre un profit de 420,9 millions d’euros en 2021.

Le Bénéfice Par Action (BPA) est de 1,03 euro, par rapport à un BPA de 0,93 euro en 2021.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève au total à 533,9 millions d’euros, en hausse de 11,0 % par rapport aux 480,8 millions d’euros en 2021.

Le BPA ajusté est de 1,18 euro, soit une hausse de 10,7 % par rapport à 2021 (1,07 euro).

Un flux de trésorerie disponible élevé à 657 millions d’euros grâce à la performance opérationnelle

Pour l’exercice 2022, le flux net de trésorerie généré par l’activité a augmenté de 5,6 %, atteignant ainsi 834,9 millions d’euros, contre 790,7 millions d’euros en 2021. Il a bénéficié de l'augmentation du résultat avant impôts, en grande partie contrebalancée par la hausse des impôts, des charges de restructurations et du Capex. Même si la performance du chiffre d’affaires au quatrième trimestre a été forte, la variation du besoin en fonds de roulement est restée sous contrôle (à 12,5 millions d’euros, par rapport à une variation de 13,6 millions d’euros lors de l’exercice précédent).

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’élève à 341,1 millions d’euros au 31 décembre 2022, contre 313,3 millions d’euros au 31 décembre 2021. Celui-ci, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, a enregistré une légère baisse de 30 points de base et s'établit ainsi à 6,0 %, à comparer à 6,3 % en 2021, qui constituait un niveau record dans un contexte de croissance limitée du chiffre d'affaires. Cela démontre l'attention forte et persistante de l’ensemble de l’organisation autour des mesures prises concernant la trésorerie, avec les initiatives clés déployées dans le cadre du programme Move For Cash (l’optimisation du processus invoice to cash - de la facturation au règlement - l’accélération de la facturation et de l’encaissement dans tout le Groupe, renforcés au niveau central par un groupe de travail, ainsi que par le suivi quotidien du niveau d’encaissement).

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (Capex nets), est de 125,4 millions d’euros en 2022, soit une augmentation par rapport aux 114,5 millions d’euros de 2021. Ainsi, le montant net des investissements du Groupe exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires est maîtrisé à 2,2 %, globalement stable par rapport au niveau enregistré en 2021.

Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 657,0 millions d’euros contre 603,0 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 9,0 % par rapport à l’exercice précédent, qui s’explique notamment par les variations de change, un renversement de tendance par rapport à 2021. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a progressé de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent.

ÉVOLUTION DU FLUX DE LA TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2021 603,0 Variation organique 15,9 Flux de trésorerie disponible organique 618,9 Effet périmètre 9,2 Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 628,1 Effet de change 28,9 Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2022 657,0

Au 31 décembre 2022, la dette financière nette ajustée s’élève à 975,3 millions d’euros, soit 0,97 fois l’EBITDA des douze derniers mois, tel que défini pour le calcul des ratios bancaires, contre 1,10 fois au 31 décembre 2021. La diminution de la dette financière nette ajustée de 76,1 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021 (1 051,4 millions d’euros) résulte :

du flux de trésorerie disponible de 657,0 millions d’euros ;

du paiement de dividendes à hauteur de 280,9 millions d’euros ;

des acquisitions (nettes) et du remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant 95,1 millions d’euros ;

du remboursement des dettes de location (liées à l’application d’IFRS 16), représentant 139,0 millions d’euros ;

d’autres éléments venant augmenter l’endettement du Groupe de 65,9 millions d’euros (effets de change et rachat d’actions inclus).





REVUE DES ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2022

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 418,3 375,2 + 11,5 % + 9,4 % - + 2,1 % Résultat opérationnel ajusté 100,7 84,1 + 19,7 % Marge opérationnelle ajustée 24,1% 22,4 % + 166 pb + 130 pb - + 36 pb

L’activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance de 9,4 % sur une base organique en 2022. Au quatrième trimestre, la croissance organique a atteint un niveau exceptionnel de 15,8 %, reflétant une croissance très élevée pour l’activité Core In-service. La performance de la croissance organique de l’exercice s’explique par :

Une croissance élevée à un chiffre dans le segment Nouvelles constructions (39 % du chiffre d’affaires de la division), qui a bénéficié de la dynamique des nouvelles prises de commandes au cours de l’exercice précédent, notamment en Asie et pour les navires au gaz naturel liquéfié ;

(39 % du chiffre d’affaires de la division), qui a bénéficié de la dynamique des nouvelles prises de commandes au cours de l’exercice précédent, notamment en Asie et pour les navires au gaz naturel liquéfié ; Une croissance faible à deux chiffres dans l’activité Core In-service (46 % du chiffre d’affaires de la division), résultant de plusieurs facteurs positifs : i) un niveau d’activité exceptionnel sur les contrôles occasionnels en raison du report des contrôles périodiques, notamment lors du dernier trimestre, suite aux confinements liés à la Covid-19 en Chine ; ii) un avantage réglementaire one-off lié aux services de gestion des eaux de ballast (avec une échéance fixée à décembre 2022 pour la réalisation de contrôles des eaux de ballast pour certains navires) ; iii) une bonne gestion de la politique de prix ; iv) la croissance modeste de la flotte. La flotte classée par Bureau Veritas a continué à augmenter en 2022 (+ 0,7 % sur une base annuelle) dans tous les segments. En fin d’année, la flotte était composée de 11 609 navires, représentant 143,6 millions de tonneaux bruts (GRT) ;

(46 % du chiffre d’affaires de la division), résultant de plusieurs facteurs positifs : i) un niveau d’activité exceptionnel sur les contrôles occasionnels en raison du report des contrôles périodiques, notamment lors du dernier trimestre, suite aux confinements liés à la Covid-19 en Chine ; ii) un avantage réglementaire one-off lié aux services de gestion des eaux de ballast (avec une échéance fixée à décembre 2022 pour la réalisation de contrôles des eaux de ballast pour certains navires) ; iii) une bonne gestion de la politique de prix ; iv) la croissance modeste de la flotte. La flotte classée par Bureau Veritas a continué à augmenter en 2022 (+ 0,7 % sur une base annuelle) dans tous les segments. En fin d’année, la flotte était composée de 11 609 navires, représentant 143,6 millions de tonneaux bruts (GRT) ; Une croissance modérée à un chiffre pour l’activité Services (15 % du chiffre d’affaires de la division, Offshore inclus), qui a bénéficié de la diversification des services et d’un développement commercial solide sur les services non liés aux activités de classe, incluant les services de conseil liés à l’efficacité énergétique. En 2022, le Groupe a renforcé ses équipes chargées du développement commercial et ouvert des succursales en Australie et en Corée. À l’inverse, la demande de services d’évaluation des risques sur le marché Pétrole & Gaz Offshore a été mitigée alors que l’année a confirmé une nette augmentation des investissements des acteurs pétroliers dans les projets éoliens offshore, à la fois terrestres et flottants.





Le marché du transport maritime a conservé une très bonne dynamique en 2022, avec un niveau de nouvelles commandes mondiales (en GRT) légèrement supérieur à la moyenne des 25 dernières années. Cela a été tiré par un investissement massif dans les transporteurs de gaz naturel liquéfié et les porte-conteneurs. En fin d’année, plus de 60 % des commandes de nouveaux navires étaient basées sur des systèmes à double propulsion, un point positif pour Bureau Veritas compte tenu de sa position de leader dans ce secteur. Ainsi, les nouvelles commandes du Groupe s’élèvent au total à 9,0 millions de tonneaux bruts en 2022, soit une hausse de 12,5 % par rapport aux 8,0 millions de tonneaux bruts à la même période de l’exercice précédent. Le carnet de commandes, qui reste très diversifié, se chiffre à 20,1 millions de tonneaux bruts à la fin de l’année, soit une hausse de 23,3 % par rapport à l’exercice précédent, et à comparer à 16,3 millions de tonneaux bruts en 2021.

La marge opérationnelle ajustée de l’exercice s’est améliorée de 166 points de base par rapport à 2021, atteignant 24,1 %. Sur une base organique, elle a augmenté de 130 points de base, bénéficiant du levier opérationnel et d'un mix positif.

Réalisations en matière de Durabilité

Dans un monde où les technologies et les réglementations sont en constante évolution, le Groupe a continué à relever les défis de la Durabilité et de la transition énergétique en définissant des règles et directives liées à la sécurité, aux risques et aux exigences de performance en vue d’innover dans les carburants et systèmes de propulsion futurs. Le Groupe a aidé ses clients à s’aligner sur les réglementations environnementales, à mettre en œuvre des solutions durables et à mesurer leurs progrès en matière de décarbonation.

Parmi les services et solutions fournis en 2022, le Groupe a continué à apporter son soutien au déploiement de parcs éoliens offshore en développant un protocole, menant à une certification, pour aider à réduire les risques liés aux câbles électriques sous-marins. Bureau Veritas Marine & Offshore a également publié un livre blanc qui décrit en détail les carburants alternatifs pour l’industrie du transport maritime, en tenant compte de la maturité de la technologie, de la disponibilité, de la sécurité, des émissions et des réglementations.

Le Groupe estime que la décarbonation du transport maritime continuera à générer de nombreuses opportunités de marché en 2023.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 224,8 1 065,2 + 15,0 % + 9,3 % (0,2) % + 5,9 % Résultat opérationnel ajusté 176,0 142,5 + 23,5 % Marge opérationnelle ajustée 14,4% 13,4 % + 98 pb + 103 pb + 1 pb (6) pb

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a atteint une croissance organique de 9,3 % en 2022, avec des tendances fortes pour toutes les activités hormis l’Agroalimentaire. Le quatrième trimestre a enregistré une croissance organique de 10,2 %.

Le segment Produits pétroliers et pétrochimiques (O&P, 31 % du chiffre d’affaires de la division) a connu une reprise constante durant l’exercice, une tendance qui s’est confirmée au cours du dernier trimestre. Les activités liées aux échanges O&P (Trade) ont atteint une croissance organique élevée à un chiffre et bénéficié d'une augmentation des volumes de tests en raison d'une hausse de la consommation de carburant, notamment en kérosène / essence utilisé dans l’aviation, et des initiatives d’augmentation des prix. La croissance a été particulièrement bonne aux États-Unis (gains de parts de marché), en Europe et au Moyen-Orient (nouveaux services). Les deux régions ont bénéficié des flux commerciaux liés aux changements de routes entraînés par la guerre Russie / Ukraine. Une croissance organique à deux chiffres a été maintenue pour les services non liés aux échanges et les segments à valeur ajoutée, un domaine dans lequel le Groupe a poursuivi le repositionnement de son portefeuille : analyse des huiles lubrifiantes, programme de marquage de carburant, biocarburants (fabriqués à partir d’huile animale ou d'huile de cuisson, par exemple), kérosène durable ou gaz naturel liquéfié.

Métaux & Minéraux (M&M, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré au global une croissance organique à deux chiffres, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les activités en amont (Upstream, qui représentent près des deux tiers de M&M) ont encore enregistré une forte croissance, dans les principaux pôles du Groupe (Amérique latine, Canada et Australie). Dans les tests liés à l’activité minière, les perspectives de croissance sont restées solides en raison de la demande autour des métaux pour soutenir la transition énergétique. Le ralentissement de la demande de services de géochimie a été provoqué par le resserrement des conditions financières pour les sociétés d’exploration « greenfields » juniors (notamment concernant l’or), bien que la situation se soit améliorée au cours du dernier trimestre. Le Groupe a continué à développer avec succès son activité de laboratoires sur site avec des réussites majeures dans l’ensemble des principales régions minières. Cela a contribué à la croissance et à une meilleure visibilité du chiffre d’affaires. Les activités liées aux échanges ont enregistré une croissance organique à deux chiffres grâce à l’Asie, à l’Amérique latine et au Moyen-Orient & Afrique. Cette croissance a été alimentée par les principaux métaux et le charbon, pour lequel la demande est restée très élevée en tant que substitut au gaz naturel. Les mégatendances à l’électrification dans de nombreux secteurs ont également continué à soutenir la forte demande de cuivre et de métaux de base.

Le segment Agroalimentaire (21 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance organique faible à un chiffre durant l’exercice, tirée par les produits agricoles. Les activités d'inspection agricole ont enregistré une forte croissance, alimentée principalement par le Brésil, qui a notamment bénéficié d'un niveau record d’exportations de récoltes de soja et de maïs. Cette croissance a également été alimentée par l’Asie (niveau d’activité important concernant le sucre et le riz notamment) et par le Moyen-Orient. En Europe, l’activité a connu une amélioration au second semestre, bien qu’elle ait encore été perturbée par l’impact de la guerre Russie / Ukraine sur les exportations en Mer Noire. À l’inverse, l’Agro-industrie (en amont), incluant les services liés aux engrais, a pâti des tensions continues depuis le début de la guerre dans la région de la Mer Noire. L’activité Alimentaire a enregistré une légère baisse organique. Celle-ci résulte d'une situation géographique contrastée : une performance solide au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu’aux États-Unis (ouverture de nouveaux laboratoires greenfield), mais faible dans les principaux pôles du Groupe, à savoir le Canada (résiliations de contrats en partie compensées par un nouveau site) et l’Australie (perturbations liées à la Covid-19).

Les Services aux gouvernements (15 % du chiffre d’affaires de la division) ont atteint une croissance organique forte à deux chiffres durant l’exercice (dont une croissance de 20,2 % au quatrième trimestre), dans la plupart des régions. Le bon niveau d’activité sur les contrats existants (bénéficiant de l’augmentation de la valeur des produits inspectés), ainsi que la montée en puissance de plusieurs nouveaux contrats, ont favorisé la croissance. Cela inclut l’important développement des contrats de vérification de conformité en République démocratique du Congo (RDC), au Nigeria, au Zimbabwe et en Tanzanie, ainsi que les contrats de guichet unique en RDC. Au Moyen-Orient, l’activité a également connu une amélioration avec la montée en puissance d'un contrat en Irak.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a bondi d’environ 100 points de base pour atteindre 14,4 %, à comparer à 13,4 % en 2021. Cela s’explique par un levier opérationnel important, favorisé par un retour de la croissance, le bénéfice d’une meilleure excellence opérationnelle et un mix positif.

Réalisations en matière de Durabilité

Le Groupe contribue à la transparence et promeut la Durabilité de la ferme à l’assiette, grâce à son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur au niveau mondial : services d’inspection, d’essais, d’audit et de certification. Il s’engage à soutenir l’utilisation responsable des ressources naturelles et le bien-être animal, et à garantir la fiabilité de chaînes d’approvisionnement complexes, permettant ainsi au consommateur final de prendre des décisions éclairées.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 181,0 1 013,5 + 16,5 % + 11,4 % (0,6) % + 5,7 % Résultat opérationnel ajusté 139,1 126,6 + 9,9 % Marge opérationnelle ajustée 11,8 % 12,5 % (71) pb (102) pb + 16 pb + 15 pb

L’activité Industrie fait partie des activités qui ont enregistré la meilleure performance dans le portefeuille du Groupe au cours de l’exercice, avec une croissance organique de 11,4 %. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité Industrie a augmenté de 13,2 % sur une base organique.

La plupart des régions ont enregistré une forte croissance au cours de l’exercice, l’Amérique latine étant en tête avec l’Asie et l’Amérique du Nord. La croissance a été moins marquée en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Au niveau des marchés, le segment Power & Utilities (13 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance constante en 2022, soutenue à la fois par les services Opex et Capex. L’activité a été solide en Amérique latine (Argentine et Colombie) avec la montée en puissance continue d'importants contrats remportés auprès de divers clients dans la distribution d’énergie (maintenance du réseau électrique et lecture des compteurs domestiques), bien que le Groupe se soit montré plus sélectif sur la rentabilité des contrats. En Europe, la croissance a été principalement alimentée par la France et le Royaume-Uni (avec des niveaux d’activité élevés dans les centrales nucléaires), ainsi qu’en Espagne (production d'énergie). Dans le contexte actuel de crise énergétique, la production d’énergie nucléaire regagne du terrain et offre des opportunités Capex avec des niveaux de croissance intéressants à moyen terme pour le Groupe.

En raison de la crise énergétique, les tendances relatives à la production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène) se sont accélérées, avec une performance organique à deux chiffres en 2022. Les opportunités de croissance sont restées concentrées sur les projets Capex, avec de nombreux projets éoliens offshore et onshore et de stockage d’énergie par batterie. Aux États-Unis, Bradley Construction Management (projets de construction liés à l’énergie solaire) a vu son pipeline de ventes s’améliorer grâce à une réduction des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pénurie de composants, et à la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act - incitations fiscales) au second semestre. L’activité de production d’énergie bas carbone du Groupe (nucléaire et énergies renouvelables) est à présent nettement supérieure au chiffre d’affaires des projets Capex Pétrole & Gaz.

L’activité Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d’affaires de la division) est restée bien orientée et a connu une croissance organique à deux chiffres durant l’exercice. Les deux tiers de l’activité reposent sur des activités liées aux Opex qui ont réalisé une croissance de 22,4 % car elles ont bénéficié de la conversion d'un pipeline de ventes solide ainsi que d’un effet de rattrapage des projets qui avaient été mis en suspens ou reportés en 2021. Cela a été déclenché par la volonté des entreprises de gérer leurs actifs d’une manière plus durable (stratégie bas carbone pour atteindre l’objectif de zéro émission nette). Des contrats importants sont montés en puissance en Asie (Chine, principalement), au Moyen-Orient (activités de contrôle des externalisations) et en Amérique latine, en particulier, au Brésil (gains de parts de marché) et en Argentine (sous l’effet des volumes et des prix). Au Canada, les activités en lien avec l’évaluation des sites et des réhabilitations ont contribué à la croissance (météo favorable dans la plupart des régions).

Les investissements Pétrole & Gaz ont accéléré au cours de l’exercice, poussés par la hausse des prix du pétrole. Les activités du Groupe liées aux Capex, y compris les Services d’approvisionnement (environ 2 % du chiffre d’affaires du Groupe) ont atteint une croissance organique élevée à un chiffre, grâce à plusieurs contrats de taille intermédiaire remportés auprès d’entreprises internationales du secteur de l’énergie. Cette croissance a été principalement alimentée par l’Asie-Pacifique (Chine, essentiellement) et l’Amérique latine. Aux États-Unis, l’activité de forage a été soutenue par l’augmentation du nombre de plateformes.

Ailleurs, le flux de revenus a diminué pour l’activité aérospatiale suite à la décision du Groupe de sortir du marché en Russie. L’activité automobile, quant à elle, a peu augmenté car elle reste impactée par les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a perdu 71 points de base pour descendre à 11,8 % par rapport aux 12,5 % de 2021. Cela s’explique par la résiliation de contrats Opex à faible marge et à la sortie de l’unité aérospatiale en Russie.

Réalisations en matière de Durabilité

Bureau Veritas est un acteur majeur dans la transition énergétique, présent à chaque étape cruciale de la chaîne de production d’énergies alternatives et renouvelables. En 2022, le Groupe a été choisi pour entreprendre de nombreux projets. Parmi ceux-ci, la certification de Gray Whale 3 de Bada Energy, un projet majeur de parc éolien offshore flottant à Ulsan, en Corée (capacité d’environ 500 MW), dans le cadre duquel le Groupe, en partenariat avec Korean Register, fournira des services de certification de projet (évaluation de conformité liée à la conception, à la fabrication, au transport, à l’installation et à l’exploitation). Au cours du dernier trimestre, le Groupe a également remporté un contrat auprès de Woodfibre LNG LTD, au Canada, pour assister le contrôle qualité de l’ensemble du projet GNL en apportant une solution de guichet unique pour tous les besoins qualité du client supervisant l’EPC et les fournisseurs.



BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 1 664,0 1 458,4 + 14,1 % + 7,6 % + 2,2 % + 4,3 % Résultat opérationnel ajusté 228,7 208,7 + 9,6 % Marge opérationnelle ajustée 13,7 % 14,3 % (56) pb (65) pb (2) pb + 11 pb

L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une forte croissance organique de 7,6 % durant l’exercice, portée principalement par les Amériques et le Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a progressé de 11,5 % sur une base organique.

Une croissance organique à deux chiffres a été atteinte dans les activités liées à la Construction (Capex, 55 % du chiffre d’affaires de la division) tandis qu’une croissance modérée à un chiffre a été enregistrée dans les activités des Bâtiments en service (45 % du chiffre d’affaires de la division).

La région Amériques (27 % du chiffre d’affaires de la division) a connu une très forte croissance à deux chiffres, alimentée principalement par les États-Unis et le Brésil. Aux États-Unis, une forte dynamique a été maintenue tout au long de l’exercice (+18,4 % sur une base organique) sur l’ensemble du portefeuille diversifié du Groupe : les services de mise en exploitation de data centers (+21,8 %), où le Groupe jouit d’une performance inégalée et bénéficie de la verticalisation du marché et de son déploiement international ; l’aide à la gestion de projets pour les services liés à l’Opex, avec la montée en puissance de vastes contrats sur le marché de la Grande distribution ; les services de contrôle technique et de conformité des produits de station pour les stations de recharge de véhicules électriques, bénéficiant toujours des succès remportés auprès de nombreux opérateurs en Amérique du Nord. L'intégration des récentes acquisitions, PreScience et C.A.P, qui se concentrent sur les infrastructures de transports, avance comme prévu et toutes deux bénéficient d’un pipeline croissant. En Amérique latine, le Groupe a enregistré une croissance très forte sous l’effet principalement du Brésil grâce à la montée en puissance de contrats Capex importants pour des installations industrielles, des aciéries ainsi que des projets d'infrastructure. L'Argentine a également contribué à la croissance, bénéficiant notamment d'un vaste projet pour l’installation de canalisations du réseau domestique de distribution d’eau.

En Asie-Pacifique (20 % du chiffre d’affaires de la division), l’activité a pâti des perturbations liées à la Covid-19 en Chine. Les opérations du Groupe en Chine ont connu une baisse organique de 9,2 % durant l’exercice, du fait de l’impact des mesures de confinement au second trimestre et de la politique de stop and go au second semestre, imposant la fermeture de tout site dès la moindre suspicion de cas de Covid-19. Il a notamment été enregistré une baisse de 11,7 % au quatrième trimestre en raison des cas positifs et du niveau d’absentéisme important qui en a découlé. Bien que la visibilité à court terme soit limitée, le Groupe reste confiant à moyen terme et espère toujours bénéficier du soutien apporté par le gouvernement chinois à l’économie du pays à travers des dépenses d’infrastructure à long terme. Ailleurs, l’activité a fortement augmenté au Japon (grâce aux services de conformité à la réglementation) et en Inde (hausse de 26,1 % sur une base organique).

En Europe (50 % du chiffre d’affaires de la division), la croissance a été globalement modérée. Elle a été forte en Italie (montée en puissance d’importants contrats remportés dans le réseau autoroutier) tout comme aux Pays-Bas (grâce aux Opex) et en Espagne (sous l’effet des réglementations). La France, premier contributeur de la région, a connu une croissance organique de 2,7 %. La dynamique est restée forte dans l’activité en service (près des trois-quarts des opérations françaises), principalement sous l’effet des réglementations. Elle résulte également de l’exécution d'un solide carnet de commandes. Bureau Veritas Solutions (assistance technique et services de conseil) a enregistré une croissance organique à deux chiffres grâce à l’augmentation des effectifs et à une dynamique soutenue dans les services liés aux programmes d’efficacité énergétique (incluant les certificats blancs pour les projets éligibles). Les activités du Groupe liées aux Capex ont connu un léger rebond, sur un marché des nouvelles constructions en phase d’amélioration, bénéficiant d’un mix d’activité plus centré sur les infrastructures et les travaux publics. Le pipeline de ventes lié aux nombreux programmes d'investissement dans l’Union Européenne (parmi lesquels le Pacte vert et les prochains Jeux Olympiques 2024 en France) a continué de croître et d’améliorer la visibilité du chiffre d’affaires.

Enfin, dans la région Moyen-Orient & Afrique (3 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a enregistré une très forte croissance car il a continué à bénéficier du développement de nombreux projets parallèlement au rebond des prix du pétrole (Arabie saoudite).

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a diminué de 56 points de base pour s’établir à 13,7 %, à comparer à 14,3 % en 2021. Cette baisse est due à l’impact des mesures de confinement en Chine durant l’exercice et à l’effet de mix du portefeuille.

Réalisations en matière de Durabilité

Au cours de l’exercice, le Groupe a été le partenaire d'un projet majeur d'infrastructure de transport en France (avec SGP pour la phase 2 du projet de ligne 18 du métro de Paris) au travers du contrôle environnemental, de la mise en œuvre d’échantillonnage et de campagne d’analyse (sur plusieurs polluants), permettant au chef de projet de contrôler la conformité des travaux par rapport à sa politique environnementale. Lors du dernier trimestre, le Groupe a remporté plusieurs contrats EVCS avec des sites pilotes à travers les États-Unis et le Canada dans le secteur automobile pour un programme de concession, des études de sites et l’ingénierie.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 428,3 398,2 + 7,6 % + 5,5 % + 0,1 % + 2,0 % Résultat opérationnel ajusté 81,4 75,5 + 7,9 % Marge opérationnelle ajustée 19,0 % 19,0 % + 6 pb (2) pb (3) pb + 11 pb

L’activité Certification affiche une croissance organique de 5,5 % sur l’exercice, dont 7,0 % lors du dernier trimestre. La croissance a été soutenue à la fois par le volume et des fortes hausses de prix dans la plupart des régions et des programmes. Des niveaux d’activité importants ont notamment été atteints dans les solutions axées sur la Durabilité.

Toutes les régions géographiques ont connu une croissance organique. L’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique ont réalisé une performance supérieure à la moyenne de la division, tirées par un développement commercial solide et un intérêt fort pour les services axés sur la Durabilité. Le Groupe a tiré parti de sa stratégie de diversification, la croissance la plus forte ayant été enregistrée dans les pays où le mix d’activités a été considérablement diversifié au cours des dernières années (transition des schémas QHSE traditionnels vers de nouveaux services). Ainsi, le Brésil (audits en qualité de seconde partie), l’Australie, le Vietnam, l’Inde (axé sur l’ESG), la Thaïlande et le Royaume-Uni (axé sur la Durabilité) ont tous connu une croissance organique à deux chiffres pendant l’exercice. L’Amérique du Nord et l’Europe (l'Allemagne, notamment), davantage orientés sur les schémas QHSE et Transports, ont réalisé une performance inférieure à la moyenne, impactée notamment par des comparables élevés suite à plusieurs plans de recertification en 2021.

Pendant l’exercice, l’activité Certification a encore été portée par la demande croissante des clients en matière de protection de leur marque, de traçabilité et d’engagements en termes de responsabilité sociale sur toute la chaîne d’approvisionnement. Dans le portefeuille du Groupe, une croissance à deux chiffres a été enregistrée dans les sous-segments Responsabilité sociale et Durabilité, Risques d’entreprise (grâce à la cybersécurité) et les services de Formation & Personnel ; et une croissance élevée à un chiffre a été atteinte dans la Certification alimentaire (grâce aux produits biologiques et à la sécurité alimentaire) dans la plupart des régions géographiques. Au quatrième trimestre, le Groupe a remporté le contrat de contrôle de la sécurité alimentaire pour la Coupe du monde de la FIFA 2022.

Les services de Durabilité de Bureau Veritas pour l’activité Certification ont enregistré une forte croissance tout au long de l’exercice, avec une hausse de 18 % sur une base organique, conséquence d’une forte demande en ce qui concerne la vérification des émissions carbone, les audits ESG des chaînes d’approvisionnement, l’assurance du reporting en matière de Durabilité et la certification des systèmes de gestion de la filière du bois. Bien que le marché soit principalement porté par les contrôles volontaires des entreprises, la réglementation jouera un rôle plus important à l’avenir (directive européenne, loi allemande sur les chaînes d’approvisionnement, etc.). En Amérique latine, la croissance a été très forte car le Groupe a bénéficié du renforcement des équipes de ventes locales dédiées ainsi que du développement de plans locaux (« BV ESG 360 » au Brésil, « Casa Colombia » en Colombie) et de l’exploitation de plans internationaux (certification des systèmes de gestion de l’énergie et des forêts).

Les bénéfices tirés de la diversification du portefeuille ont encore contribué à la croissance. La dynamique a été particulièrement forte sur les solutions essentielles et à haute valeur dédiées à la lutte contre la corruption, la gestion des actifs, la protection des données et les systèmes de management de l’informatique et de sécurité de l’information, et à la continuité d’activité, et ce dans toutes les régions géographiques. En 2022, l’offre de cybersécurité a engendré une croissance organique de 30 %, principalement grâce à l’Europe, et à une demande croissante de transparence et de contrôle des systèmes informatiques et de sécurité.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a été maintenue à un bon niveau de 19,0 %, en hausse de 6 points de base par rapport à l’exercice précédent. Cela est la conséquence du levier opérationnel, d'un contrôle strict des coûts et des bénéfices tirés de certains audits à distance (en Chine, essentiellement).

Réalisations en matière de Durabilité

À travers Clarity, la première solution de management qui aide les entreprises à gérer leur stratégie ESG ainsi qu’à mesurer sa performance et suivre sa mise en œuvre, Bureau Veritas permet aux entreprises d’apporter de la transparence et de la crédibilité à leurs engagements ESG et à réaliser leur stratégie de Durabilité.

Lors du dernier trimestre 2022, Bureau Veritas a remporté un contrat de pré-audit auprès de Teleperformance dans sept pays (incluant la Colombie), suite à l’ouverture d’une enquête sur les activités de modération du groupe. En tant que tierce partie, Bureau Veritas a délivré à l’entreprise une attestation indépendante de conformité sur l’utilisation et l’inclusion de la norme internationale ISO 26000 - Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Au début de l’année 2023, le pré-audit a été étendu à 6 autres pays. Le Groupe a également été rappelé par Nestlé pour lui délivrer une attestation indépendante de conformité sur le reporting de la Durabilité. En Autriche, le Groupe a été choisi par le numéro un du marché dans l’industrie des matériaux réfractaires pour mener des audits ESG des fournisseurs sur site.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 734,2 670,6 + 9,5 % + 1,0 % + 3,2 % + 5,3 % Résultat opérationnel ajusté 176,2 164,4 + 7,2 % Marge opérationnelle ajustée 24,0 % 24,5 % (52) pb + 3 pb (49) pb (6) pb

Après avoir été la division la plus performante du portefeuille du Groupe en 2021, la division Biens de consommation a dû faire face à des difficultés importantes en 2022 en raison des restrictions de mobilité en Chine (57 % du chiffre d’affaires de la division) aux deuxième et troisième trimestres. Ainsi, la croissance organique a été de 1,0 %, celle-ci ayant été impactée par les restrictions régionales liées à la mobilité en Chine et par la hausse des cas de Covid-19 au quatrième trimestre, ainsi que par la récession économique qui a entraîné une baisse des lancements de produits et l’augmentation des stocks chez les clients. Le chiffre d’affaires au dernier trimestre a diminué de 4,4 % sur une base organique.

Au niveau géographique, le Moyen-Orient a été la région la plus performante, et les Amériques ainsi que l’Europe ont enregistré une croissance modérée à un chiffre au cours de l’exercice. Les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est, qui affichent des croissances à deux chiffres ou modérée à un chiffre, ont bénéficié de la stratégie de diversification mise en place par le Groupe qui a permis le transfert des échantillons, en particulier au Vietnam, Bangladesh, Inde et au Sri Lanka.

Le segment Textiles (34 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une performance supérieure à la moyenne de la division au cours de l’exercice, démontrant ainsi l’agilité du modèle économique porté par la stratégie de diversification. La Chine a subi d'importantes perturbations liées à la Covid-19, causées par les mesures de confinements ainsi que par la hausse des nouveaux cas en fin d’année. Cependant, la croissance a été principalement alimentée par les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est, qui ont continué à bénéficier d’un approvisionnement hors de Chine, ainsi que par la réorientation plus conjoncturelle des échantillons depuis les régions de Chine impactées par les restrictions sur la mobilité à certaines périodes de l’année. L’Europe de l’Ouest a été plus performante en bénéficiant à la fois des tendances à la localisation de proximité des détaillants, et des solides dynamiques des marques de luxe, en particulier en Allemagne et en Italie.

Les segments Biens durables (10 % du chiffre d’affaires de la division) et Cosmétiques, Hygiène et Beauté (4 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une performance inférieure à la moyenne de la division, avec une baisse modérée à un chiffre au cours de l’exercice, conséquence du ralentissement général de la demande des consommateurs qui impacte principalement les activités en Chine. Le sous-segment Jouets (7 % du chiffre d’affaires de la division) a connu une performance quasiment stable durant l’exercice.

Les services d’Inspection et d’Audit (12 % du chiffre d’affaires de la division) affichent une bonne performance avec une croissance organique élevée à un chiffre, alimentée principalement par l’excellente dynamique des audits RSE autour des enjeux de Durabilité comme le textile vert, dans tous les pays.

Enfin, le segment Technologies11 (33 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance globalement dans la moyenne de la division, avec une croissance organique à deux chiffres dans l’Automobile, grâce à une bonne dynamique sur les nouvelles mobilités (tests sur des moteurs de véhicules électriques, tableaux de bord ou stations de recharge), en particulier en Chine, en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Les tests dans le Wireless (produits de technologies sans fil / de l’Internet des objets, IoT) ont réalisé une performance inférieure à la moyenne de la division à cause de retards de projets et de perturbations liées à la Covid-19, affectant principalement certains pays d’Asie.

L’intégration des trois sociétés acquises cette année (ATL, AMSfashion et Galbraith Laboratories), dans le cadre de la stratégie de diversification, est toujours en cours, avec une accélération des performances conformément aux attentes. Le Groupe s’efforcera de poursuivre sa stratégie d'acquisitions de façon disciplinée et sélective afin de tirer pleinement profit des opportunités de développement liées aux tendances à la localisation de proximité et à l'extension de sa présence mondiale sur les nouveaux marchés à croissance rapide.

La marge opérationnelle ajustée pour la division Biens de consommation a été maintenue à un bon niveau, 24,0 %, montrant une stabilité organique malgré une faible croissance du chiffre d’affaires et l’impact négatif des perturbations liées à la Covid-19 en Chine. À données publiées, elle a baissé de 52 points de base à cause de l’effet de dilution lié aux acquisitions.

Réalisations en matière de Durabilité

En 2022, l’une des plus grandes marques mondiales d’athleisure a rejoint le programme de Bureau Veritas consacré à la gestion durable des produits chimiques, et utilise désormais la solution BVE3 pour gérer ses émissions environnementales. L'outil d’évaluation des émissions environnementales BVE3 est à la fois une solution numérique reconnue pour le Zéro rejet de produits chimiques dangereux (ZDHC) et un outil numérique de gestion des stocks de produits chimiques. Il a été créé spécialement pour l’industrie du textile, de l’habillement et des chaussures. L'outil permet aux usines d’ajouter des informations sur les stocks de produits chimiques et aide les entreprises à comprendre les contrôles liés à ces produits, tout en contribuant à la réalisation de l’objectif « Zéro rejet de produits chimiques dangereux ».

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Les résultats annuels 2022 seront présentés le 23 février 2023 à 15h00 (heure de Paris) Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la conférence Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe Numéro téléphoniques (direct) : France : +33 (0)1 70 37 71 66 Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 États-Unis : +1 786 697 3501 International : +44 (0) 33 0551 0200 Mot de passe : Bureau Veritas



CALENDRIER FINANCIER Chiffre d’affaires du 1 ème trimestre 2023 : 20 avril 2023 Assemblée générale des actionnaires : 22 juin 2023 Résultats du 1 er semestre 2023 : 26 juillet 2023 Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2023 : 25 octobre 2023



À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.



Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)7 52 60 89 78 laurent.brunelle@bureauveritas.com caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Primatice +33 (0)1 55 24 77 80 thomasdeclimens@primatice.com colin.verbrugghe@bureauveritas.com



armandrigaudy@primatice.com





Karine Ansart

+33 (0)1 55 24 76 19 karine.ansart@bureauveritas.com

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE (T4) ET DE L’EXERCICE 2022 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T4 / 2022 T4 / 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 109,1 93,7 + 16,4 % + 15,8 % + 0,0 % + 0,6 % Agroalimentaire & Matières Premières 312,9 274,1 + 14,2 % + 10,2 % + 0,0 % + 4,0 % Industrie 310,7 267,2 + 16,3 % + 13,2 % (0,6) % + 3,7 % Bâtiment & Infrastructures 461,9 392,2 + 17,8 % + 11,5 % + 3,1 % + 3,2 % Certification 117,9 109,3 + 7,9 % + 7,0 % + 0,0 % + 0,9 % Biens de consommation 187,6 180,5 + 3,9 % (4,4) % + 6,2 % + 2,1 % Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 1 500,1 1 317,0 + 13,9 % + 9,3 % + 1,6 % + 3,0 % Marine & Offshore 418,3 375,2 + 11,5 % + 9,4 % + 0,0 % + 2,1 % Agroalimentaire & Matières Premières 1 224,8 1 065,2 + 15,0 % + 9,3 % (0,2) % + 5,9 % Industrie 1 181,0 1 013,5 + 16,5 % + 11,4 % (0,6) % + 5,7 % Bâtiment & Infrastructures 1 664,0 1 458,4 + 14,1 % + 7,6 % + 2,2 % + 4,3 % Certification 428,3 398,2 + 7,6 % + 5,5 % + 0,1 % + 2,0 % Biens de consommation 734,2 670,6 + 9,5 % + 1,0 % + 3,2 % + 5,3 % Chiffre d’affaires de l’exercice 5 650,6 4 981,1 + 13,4 % + 7,8 % + 0,9 % + 4,7 %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 PAR TRIMESTRE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 T4 Marine & Offshore 101,4 103,1 104,7 109,1 Agroalimentaire &



Matières Premières 280,7 307,3 323,9 312,9 Industrie 269,5 294,8 306,0 310,7 Bâtiment & Infrastructures 388,2 387,7 426,2 461,9 Certification 97,3 111,9 101,2 117,9 Biens de consommation 153,0 198,5 195,1 187,6 Total Groupe 1 290,1 1 403,3 1 457,1 1 500,1

ANNEXE 3 : RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELS AJUSTÉS PAR ACTIVITÉ





RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2022



2021



VARIATION

(%)



2022



2021 VARIATION EN MILLIONS D'EUROS (POINTS DE BASE) Marine & Offshore 100,7 84,1 + 19,7 % 24,1 % 22,4 % + 166 Agroalimentaire &



Matières Premières 176,0 142,5 + 23,5 % 14,4 % 13,4 % + 98 Industrie 139,1 126,6 + 9,9 % 11,8 % 12,5 % (71) Bâtiment & Infrastructures 228,7 208,7 + 9,6 % 13,7 % 14,3 % (56) Certification 81,4 75,5 + 7,9 % 19,0 % 19,0 % + 6 Biens de consommation 176,2 164,4 + 7,2 % 24,0 % 24,5 % (52) Total Groupe 902,1 801,8 + 12,5 % 16,0 % 16,1 % (13)

ANNEXE 4 : EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Extraits des états financiers pour l’exercice 2022, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du

22 février 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes a été émis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Chiffre d’affaires 5 650,6 4 981,1 Achats et charges externes (1 620,5) (1 394,0) Frais de personnel (2 929,4) (2 565,6) Impôts et taxes (53,4) (44,9) (Dotations) / reprises de provisions 0,5 (3,4) Dotations aux amortissements (297,1) (275,2) Autres produits et charges d’exploitation 48,6 20,8 Résultat opérationnel 799,3 718,8 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,1 - Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 799,4 718,8 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 12,5 4,0 Coût de l'endettement financier brut (84,9) (78,7) Coût de l'endettement financier net (72,4) (74,7) Autres produits et charges financiers (9,0) 1,4 Résultat financier (81,4) (73,3) Résultat avant impôts 718,0 645,5 Charge d'impôt (233,4) (199,3) Résultat net 484,6 446,2 Intérêts minoritaires 17,9 25,3 Résultat net part du Groupe 466,7 420,9 Résultat par action (en euros) : Résultat net 1,03 0,93 Résultat net dilué 1,02 0,92





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 31 DÉC. 2022 31 DÉC. 2021 Écarts d'acquisition 2 143,7 2 079,1 Immobilisations incorporelles 392,5 402,5 Immobilisations corporelles 374,8 364,3 Droits d'utilisation 381,3 376,3 Actifs financiers non courants 108,1 107,4 Impôts différés actifs 122,6 128,5 Total actif non courant 3 523,0 3 458,1 Clients et autres débiteurs 1 553,2 1 504,3 Actifs sur contrats 310,3 308,0 Impôt sur le résultat - actif 42,2 33,3 Instruments financiers dérivés 6,3 4,7 Autres actifs financiers courants 22,1 23,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 662,1 1 420,7 Total actif courant 3 596,2 3 294,6 TOTAL ACTIF 7 119,2 6 752,7 Capital 54,3 54,3 Réserves et résultat consolidés 1 807,8 1 584,2 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société 1 862,1 1 638,5 Participations ne donnant pas le contrôle 65,9 68,6 Total capitaux propres 1 928,0 1 707,1 Dettes financières non courantes 2 102,0 2 362,0 Dettes de location non courantes 308,4 307,5 Autres passifs financiers non courants 99,1 126,3 Impôts différés passifs 88,1 87,8 Avantages au personnel à long terme 141,7 185,8 Provisions pour risques et charges 72,9 80,2 Total passif non courant 2 812,2 3 149,6 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 267,4 1 275,0 Passifs sur contrats 255,0 223,9 Impôt sur le résultat exigible 103,7 101,8 Dettes financières courantes 535,4 112,1 Dettes de location courantes 99,4 107,6 Instruments financiers dérivés 6,3 2,7 Autres passifs financiers courants 111,8 72,9 Total passif courant 2 379,0 1 896,0 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 7 119,2 6 752,7





TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Résultat avant impôts 718,0 645,5 Elimination des flux des opérations de financement et d'investissement 50,5 33,1 Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 11,8 49,1 Amortissements et dépréciations 297,1 275,2 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (12,5) (13,6) Impôts payés (230,0) (198,6) Flux net de trésorerie généré par l'activité 834,9 790,7 Acquisitions de filiales (76,6) (58,4) Cessions de filiales et d'activités (1,2) 1,6 Acquisitions d'immobilisations corporelles & incorporelles (130,1) (121,0) Cessions d'immobilisations corporelles & incorporelles 4,7 6,5 Acquisitions d'actifs financiers non courants (11,5) (13,0) Cessions d'actifs financiers non courants 15,0 15,9 Variation des prêts et avances consentis (0,3) (3,8) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,1 0,2 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (199,9) (172,0) Augmentation du capital 8,6 21,1 Acquisition / Cession d'actions propres (49,8) 24,3 Dividendes versés (280,9) (186,1) Augmentation des emprunts et autres dettes financières 201,8 46,3 Remboursement des emprunts et autres dettes financières (82,9) (504,3) Remboursement des dettes avec les actionnaires (17,3) (12,9) Remboursement des dettes et intérêts de location (139,0) (121,8) Intérêts payés (52,5) (73,2) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (412,0) (806,6) Incidence des écarts de change 22,3 11,3 Variation de la Trésorerie nette 245,3 (176,6) Trésorerie nette au début de la période 1 410,4 1 587,0 Trésorerie nette à la fin de la période 1 655,7 1 410,4 Dont disponibilités et équivalents de trésorerie 1 662,1 1 420,7 Dont concours bancaires courants (6,4) (10,3)

ANNEXE 5 : RÉSULTAT FINANCIER DÉTAILLÉ

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Coût de l'endettement financier net (72,4) (74,7) Résultat de change 4,6 6,6 Coût financier des régimes de retraites 0,7 0,6 Autres (14,3) (5,8) Résultat financier (81,4) (73,3)

ANNEXE 6 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Résultat opérationnel 799,3 718,8 Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 65,7 64,1 Dépréciation et mise au rebut d’actifs immobilisés 10,2 4,9 Charges de restructuration 31,2 6,9 Résultats de cessions d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (4,3) 7,1 Total des éléments d'ajustement 102,8 83,0 Résultat opérationnel ajusté 902,1 801,8





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2021 801,8 Variation organique 53,0 Résultat opérationnel ajusté organique 854,8 Effet périmètre 6,5 Résultat opérationnel ajusté à taux de change constant 861,3 Effet de change 40,8 Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2022 902,1





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Résultat avant impôts 718,0 645,5 Charge d'impôt (233,4) (199,3) Taux Effectif d'impôt (TEI) (a) 32,5 % 30,9 % Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté 31,6 % 30,1 % (a) TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt





RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Résultat net part du Groupe 466,7 420,9 BPA(a) (en euro par action) 1,03 0,93 Éléments d’ajustement 102,8 83,0 Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (26,2) (20,0) Intérêts minoritaires (9,4) (3,1) Résultat net ajusté part du Groupe 533,9 480,8 BPA ajusté(a) (en euro par action) 1,18 1,07 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions : 452 140 348 en 2022 et 450 921 434 en 2021





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2021 480,8 Variation organique et effet périmètre 35,0 Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 515,8 Effet de change 18,1 Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2022 533,9





FLUX DE TRÉSORIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 834,9 790,7 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (125,4) (114,5) Intérêts payés (52,5) (73,2) Flux de trésorerie disponible 657,0 603,0





ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 31 décembre 2021 790,7 Variation organique 1,1 Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 791,8 Effet périmètre 9,6 Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux de change constant 801,4 Effet de change 33,5 Flux net de trésorerie généré par l'activité au 31 décembre 2022 834,9





DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 31 DÉC. 2022 31 DÉC. 2021 Endettement brut total 2 637,4 2 474,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 662,1 1 420,7 Endettement net consolidé 975,3 1 053,4 Instruments de couverture de devises - (2,0) Dette financière nette ajustée 975,3 1 051,4

ANNEXE 7 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en 3 éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustements suivants :

les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions ;

les pertes de valeurs des écarts d’acquisition ;

les dépréciations et mises au rebut d'actifs immobilisés ;

les résultats de cession d’activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (honoraires et charges d’acquisition d’activités, ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités) ;

les charges de restructuration.





Les dépréciations et mises au rebut d’actifs immobilisés et les charges de restructuration sont reclassées en éléments d’ajustements lorsqu’elles sont stratégiques et structurantes.

Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constants, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustements et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constants, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions sur l’exercice.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

intérêts payés.





Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie et équivalents de trésorerie est constituée des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêts.

EBITDA CONSOLIDÉ

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise. L’EBITDA consolidé est utilisé par le Groupe dans le cadre du suivi des ratios bancaires.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 7.

2 Ratio de la dette financière nette ajustée divisée par l’EBITDA consolidé (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et provisions) ajusté pour toutes les entités acquises au cours des 12 derniers mois.

3 Dividende proposé soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 22 juin 2023.

4 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

5 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

6 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

7 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

8 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels).

9 Une nouvelle formation, faisant suite à la mise à jour du Code d'éthique, a été déployée au cours du second semestre 2021. Le calcul de l’indicateur est devenu plus exigeant à partir de 2021. Il ne se limite plus à mesurer la formation des seuls nouveaux collaborateurs recrutés dans l’année mais s’attache à mesurer le pourcentage de collaborateurs formés en 2021, quel que soit leur niveau d’ancienneté.

10 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

11 Le segment Technologies est composé des Produits Électriques & Électroniques, des activités de tests dans le Wireless et des activités de tests de connectivité dans l’Automobile.

Pièce jointe