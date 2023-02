ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2023 KLO 8:30

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2022

Elecsterin jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihto kasvoi ja tulos parani riskipitoisessa ympäristössä

Yhteenveto luvuista (jatkuvat toiminnot)

Loka-joulukuu:

Liikevaihto 11,9 MEUR (10–12/2021: 8,3 MEUR)

Liikevoitto 0,8 MEUR (-1,1 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,2 MEUR (-1,2 MEUR)

Tulos/osake -0,10 EUR (-0,36 EUR)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 42,7 MEUR (1-12/2021: 32,5 MEUR)

Liikevoitto 3,1 MEUR (0,3 MEUR)

Tulos ennen veroja 2,0 MEUR (-0,2 MEUR)

Tulos/osake 0,31 EUR (-0,16 EUR)

Oma pääoma/osake 7,34 euroa (7,10 euroa)

Omavaraisuusaste 52,7 % (55,0 %)

Osinkoehdotus0,15 euroa(0,29 euroa)

Yhteenveto luvuista (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 42,7 MEUR (1-12/2021: 35,1 MEUR)

Liikevoitto 3,1 MEUR (3,4 MEUR)

Tulos ennen veroja 2,0 MEUR (2,9 MEUR)

Tulos/osake 0,31 EUR (0,69 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n viimeisimmässä talouskatsauksessa todetaan, että tuoreimmat tiedot viittaavat talouskasvun hidastumisen jatkumiseen vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä nopean inflaation, Ukrainan sotaan liittyvän korkean epävarmuuden sekä energiahuoltovarmuuteen kohdistuvien riskien varjostamissa olosuhteissa. Kyselytiedot kertovat kasvun heikkenemisen pahenemisesta ja laajenemisesta, sillä kysynnän heikentyminen, joka on näkynyt selvästi teollisuudessa kuukausien ajan, on levinnyt myös palveluihin talouden uudelleenavautumiseen liittyneen kasvusysäyksen hiivuttua. Euroalueen kokonaistuotantoa kuvaava PMI-ostopäällikköindeksi putosi lokakuussa alimmilleen 21 kuukauteen, mutta nousi sitten hieman marraskuussa. Molempina kuukausina indeksin lukemat olivat syvemmällä negatiivista kasvua kuvaavalla alueella kuin kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin. Viimeaikaisin kehitys viittaa tehdasteollisuuden vakaantumiseen alhaiselle tasolle, kun alkuvuonna nähty ajoneuvotuotannon voimakas kasvuvaikutus näyttää tasaantuvan. Euroopan komission talouden ilmapiiri- indikaattori ESI putosi edelleen viimeisellä vuosineljänneksellä sitä mukaa, kun teollisuuden luottamus heikkeni loka- ja marraskuussa vireillä olevan liiketoiminnan ja valmiiden tuotteiden varastojen vähentyessä sekä uusien tilausten kertymän jäädessä yhä selvemmin kolmannen vuosineljänneksen keskiarvosta. Vastauksissa komission neljännesvuotuiseen kyselyyn tuotantoa rajoittavista tekijöistä viitattiin työvoimavajeen alkavaan helpottumiseen, sekä materiaali- ja laitepulan lieventymiseen kesästä lähtien. Sitä vastoin rahoitukseen liittyvät rajoitteet yleistyivät merkittävästi lokakuussa, vaikka niiden vaikutus oli edelleen pienempi kuin muiden tekijöiden. Nämä indikaattorit viittaavat heikkoihin investointinäkymiin seuraavina kuukausina.

Elecsterin viimeinen vuosineljännes oli liikevaihdon suhteen hyvällä tasolla, mutta kannattavuuden suhteen emme voi olla täysin tyytyväisiä vuosineljännekseen. Huolimatta myyntihintojen korotuksista, voimakkaana jatkunut kustannusinflaatio heikensi toiminnan kannattavuutta erityisesti pakkausmateriaalien osalta. Viimeisellä vuosineljänneksellä pakkausmateriaalien toimitukset purkivat raaka-ainevarastoja, joiden hankintahinta oli vuoden korkeimmalla tasolla. Meijerikonetoimitusten osalta myyntikate oli pitkänajan keskiarvon tasolla, mutta liiketoiminnan muiden kulujen nousu heikensi liiketulosta myös meijerikoneissa. Vertailuvuoteen nähden onnistuimme kuitenkin selkeästi parantamaan liikevoittotasoa sekä pakkausmateriaaleissa että meijerikoneissa.

Osakekohtaisen tuloksen painuminen negatiiviseksi viimeisellä vuosineljänneksellä selityy pitkälti konsernin käyttämien laskutusvaluuttojen kurssimuutoksilla. Euron selvä vahvistuminen suhteessa dollariin, kenian shillinkiin ja venäjän ruplaan nosti merkittävästi sekä realisoituneita että realisoitumattomia valuuttakurssitappiota, jotka näkyvät kohonneina rahoituskuluina.

Koko vuoden tulokseen voimme olla verrattain tyytyväisiä huomioiden hyvin poikkeukselliset häiriöt toimintaympäristössä. Voimakas kustannusinflaatio sekä koronan että Venäjän hyökkäyssodan seurauksena heikensi toiminnan kannattavuutta, mutta kasvaneen liikevaihdon ansiosta saimme käännettyä tuloksen selkeästi positiiviseksi jatkuvien toimintojen osalta tappiollisen vertailuvuoden jälkeen. Euroopassa käytävän sodan lisäksi toimintaamme hankaloittivat paikalliset kriisit tietyillä Elecsterin markkina-alueilla. Itä-Afrikka kärsi pahimmasta kuivuudesta neljäänkymmeneen vuoteen, Aasiassa Pakistan ja Bangladesh sitä vastoin olivat osan vuotta tulvien kourissa. Etelä-Amerikassa erityisesti Argentinan talousongelmat pahenivat, ja sen johdosta valuuttamaksuksut ovat maan keskuspankin kontrolissa ja lupamenettelyn alaisia. Huolimatta edellämainitusta, liiketoimintamme kaikkiin yllä mainittuihin maihin ja alueille kehittyi positiivisesti.

Aiemmin osavuotiskatsausten yhteydessä Venäjän liiketoimintoihin liittyen olemme kertoneet, ettähyökkäyssodan johdosta asetetut pakotteet eivät vielä ole aiheuttaneet merkittäviä häiriöitä toimintaamme. Tilanne on säilynyt samanlaisena myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Eurooppa-neuvosto on kannanotossaan linjannut, että EU:n pakotteet eivät kohdistu elintarvikkeisiin ja maataloustuotteisiin. Ruoan saatavuus ja kohtuuhintaisuus ovat EU:n ja sen jäsenmaiden keskeisiä prioriteettejä. Myös Venäjä haluaa turvata elintarvikkeiden saatavuuden kansalaisilleen ja on pyrkinyt varmistamaan elintarvikkeisiin liittyvän toiminnan jatkumisen. Valtaosa Elecsterin liiketoiminnasta liittyy maidon ja elintarvikkeiden prosessointiin ja pakkaamiseen, ja sen vuoksi pakotteiden vaikutukset eivät ole olleet merkittäviä yrityksen toiminnalle. Mikäli EU tai Venäjä muuttaisi linjaustaan ruoan saatavuuden turvaamisen suhteen tai muutoin pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä,olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 11,9 milj. euroa (8,3 milj. euroa). Tässä oli kasvua edelliseen vuoteen 43,4 %. Viimeisen kvartaalin liikevoitto oli 0,8 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli 1,1 milj. euroa tappiollinen. Tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).

Tammi-joulukuu

Koko tilivuoden liikevaihto oli 42,7 milj. euroa (32,5 milj. euroa). Kasvua edellisvuoteen nähden oli 31,4 %. Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 7,3 % (0,8 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 2,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneella tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto kasvoi 35,2 % ja oli 38,6 milj. euroa (28,6 milj. euroa). Liikevoitto nousi 3,5 milj. euroon (0,5 milj. euroa) ja oli 9,2 % (2,2 % ) liikevaihdosta.

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten arvo kasvoi yli neljänneksen vertailuvuoteen nähden. Viimeisellä neljänneksellä toimitusten arvo oli yli kaksinkertainen vertailuajankohtaan nähden. Myös muovikalvojen liikevaihto kasvoi ja oli vertailuvuotta 34,6 % korkeammalla tasolla.

Kuluttajatuotesegmentissä vuoden 2022 liikevaihto oli 4,2 milj euroa (4,0 milj. euroa). Kasvua oli 3,4 %. Vertailukauteen nähden tulos heikkeni johtuen valtaosin kertaluonteisesta vaihto-omaisuuteen liittyvästä arvotuskirjauksesta. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

SEGMENTTIEN TULOS

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin



Liikevaihto (1000 €) 1-12/2022 1-12/2021 Teollisuustuotteet 38.625 28.561 Kuluttajatuotteet 4.166 4.030 Segmenttien välinen -111 -49 Lopetetut toiminnot 2.541 Konserni yhteensä 42.680 35.083

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2022 1-12/2021 Teollisuustuotteet 3.549 485 Kuluttajatuotteet -371 -222 Segmenttien välinen -44 -10 Kohdistamaton 3.276 Lopetetut toiminnot -176 Konserni yhteensä 3.134 3.353





Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2022 1-12/2021 Teollisuustuotteet 35.919 33.267 Kuluttajatuotteet 4.680 4.561 Segmenttien välinen -48 -19 Kohdistamaton 12.088 11.094 Konserni yhteensä 52.640 48.903

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,1 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 230 (273), josta ulkomailla 100 (148). Keskimääräisen henkilöstön pudotus johtuu A/S Eesti Elecsterin vuoden 2021 lopulla toteutuneesta myynnistä. Eesti Elecsterin luvut olivat mukana konsernin keskimääräisessä henkilöstössä vuonna 2021. Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 224 (226). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 44 vuotta.

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 21.4.2022 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2022 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,66 euroa ja alin 5,40 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,10 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 177 077 kpl (9,7 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 3.6.2022.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 oli 8.684.282 euroa,

josta tilikauden voitto oli 249.000 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 20.4.2023 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 562.217 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan keskuspankin vuoden 2022 viimeisimmässä talouskatsauksessa arvioidaan, että vaikea maantieteellis-poliittinen tilanne, inflaation kiihtyminen ja rahoitusolojen kiristyminen ovat vaikuttaneet maailmantalouteen. Maailmantalouden kasvun (ilman euroaluetta) arvioidaan hidastuneen ja olevan nyt keskipitkän aikavälin keskiarvoaan (3,6 %) hitaampaa. Kasvuarvio vuodelle 2023 on 2,6 %, mutta vuonna 2024 kasvuvauhdin arvioidaan olevan taas 3,1 % ja vuonna 2025 jo 3,3 %.

Talouskehitys on silti vaimeampaa kuin syyskuisissa asiantuntija-arvioissa, ja myös maailmankaupan ja euroalueen vientikysynnän kehitys on nyt arvioitu heikommaksi.

Inflaatiopaineet ovat kasvaneet maailmantaloudessa useilla aloilla, kun kysyntä on pysynyt suhteellisen vankkana, työmarkkinatilanne on kiristynyt ja ruuan hinta noussut. Inflaatiopaineiden odotetaan kuitenkin hellittävän, kun tilanne raaka-ainemarkkinoilla rauhoittuu ja talouskehitys vaimenee. Kehitystä on tällä hetkellä erittäin vaikea ennakoida, ja on todennäköisempää, että maailmantalous kasvaa arvioitua heikommin ja hinnat nousevat arvioitua nopeammin, kuin että kehitys osoittautuisi myönteisemmäksi.

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kehittyi positiivisesti vertailuvuoteen nähden, mutta saatujen uusien meijerikonetilausten määrä jäi vaisuksi. Käynnissä olevien kaupallisten neuvottelujen määrä on hyvällä tasolla mutta uskomme, että syntyvät kaupat kerryttävät liikevaihtoa vasta vuoden 2023 toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Pakkausmateriaaleissa uskomme kysynnän olevan vakaalla tasolla ja kannattavuuskehitys tulee olemaan positiivinen raaka-aineiden ja energian hintojen normalisoitumisen myötä. Uhkakuvina myönteiselle kannattavuuskehitykselle luovat korkojen ja työvoimakustannusten merkittävä nousu, sekä valuuttakurssien suuri volatiliteetti.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ”- valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsiyritysten toimintaa Venäjällä. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Myös Venäjän ruplan tulevaan kurssikehitykseen liittyy poikkeukselllisen paljon riskiä. Hyökkäyssodan alettua ruplan kurssi heikkeni voimakkaasti, mutta sen jälkeen kurssi vahvistui selvästi. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ruplan kurssi jälleen heikkeni tuntuvasti, noin 35 %. Ruplan arvon mahdollisesti suuretkin muutokset vuonna 2023 muodostavat merkittävän epävarmuustekijän Elecsterin toiminnassa ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen säilyvän samalla tasolla tai paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.





KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 LIIKEVAIHTO 11.943 8.296 42.680 32.542 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -635 597 -562 1.430 Valmistus omaan käyttöön 223 100 138 105 Liiketoiminnan muut tuotot 42 279 185 396 Materiaalit ja palvelut -6.501 -5.800 -23.289 -19.799 Henkilöstökulut -2.104 -2.072 -8.032 -7.557 Poistot ja arvonalentumiset -381 -344 -1.621 -1.321 Liiketoiminnan muut kulut -1.779 -2.177 -6.365 -5.543 LIIKEVOITTO 809 -1.121 3.134 254 Rahoitustuotot ja – kulut -574 -107 -1.126 -463 TULOS ENNEN VEROJA 234 -1.227 2.008 -210 Tuloverot -621 -110 -830 -381 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot -387 -1.338 1.178 -590 Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot 3.215 3.087 Tilikauden voitto/tappio, yhteensä -387 1.877 1.178 2.497 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -387 1.912 1.177 2.588 Määräysvallattomille omistajille 0 -35 1 -91 Tulos/osake, yhteensä -0,10 0,51 0,31 0,69 Tulos/osake, jatkuvat -0,10 -0,36 0,31 -0,16 Tulos/osake, lopetetut 0,87 0,85

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

-387 1.877 1.178 2.497 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -3.520 -24 541 1.270 Rahavirran suojaus TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3.907 1.853 1.719 3.767 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -3.903 1.888 1.717 3.857 Määräysvallattomille omistajille -4 -35 2 -91

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 141 162 Aineelliset hyödykkeet 11.305 11.028 Muut osakkeet ja osuudet 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 1.656 1.376 Laskennalliset verosaamiset 512 434 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13.695 13.081 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 20.264 18.280 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.092 6.965 Tuloverosaaminen 155 151 Rahavarat 11.434 10.427 Lyhytaikaiset varat yhteensä 38.945 35.822 Lopetetut toiminnot VASTAAVAA 52.640 48.903 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 Muut rahastot 98 100 Muuntoerot 372 652 Kertyneet voittovarat 19.633 18.469 Määräysvallattomat omistajat 11 9 Oma pääoma yhteensä 27.505 26.621 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 255 256 Pitkäaikainen vieras pääoma 11.133 11.687 Lyhytaikainen vieras pääoma 13.747 10.338 Lopetetut toiminnot VASTATTAVAA 52.640 48.903

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Jatkuvat toiminnot

Tuhatta euroa 1-12/2022 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 1.178 -590 Oikaisut tilikauden tulokseen 3.736 -860 Käyttöpääoman muutos -2.456 -506 Maksetut korot ja muut rahoituserät -484 -404 Saadut korot 58 76 Maksetut verot -671 -576 Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot 3.436 Liiketoiminnan rahavirta 1.361 576 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -755 -1.114 Käyttöomaisuuden myynti 4 17 Tytäryhtiön myynti 4.284 Pitkäaikaisten saamisten muutos 7 10 Investointien rahavirta lopetetut toiminnot -60 Investointien rahavirta yhteensä -744 3.136 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -909 192 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2.294 61 Maksetut osingot -1.008 -1.048 Rahoituksen rahavirta lopetetut toiminnot -102 Rahoituksen rahavirta 377 -897 Rahavarojen muutos 994 2.814 Rahavarat kauden alussa 10.427 7.339 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 13 275 Rahavarat kauden lopussa 11.434 10.427

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Vähemmistöosuus Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Osingonjako -1.087 -1.087 -1.087 Kokonaistulos -2 -281 1.999 1.717 2 1.719 Muut muutokset 251 251 0 252 OMA PÄÄOMA



31.12.2022 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 15.741 23.013 8 23.021 Osingonjako -1.049 -1.049 -1.049 Kokonaistulos 10 861 2.987 3.857 -91 3.767 Muut muutokset 791 791 92 883 OMA PÄÄOMA



31.12.2021 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (jatkuvat toiminnot)

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Vakuudeksi annetut Kiinteistökiinnitykset 2.558 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT(jatkuvat toiminnot)

Tuhatta euroa 1-12/2022 1-12/2021 Liikevaihto 42.680 32.542 Liikevaihdon kasvu, % 31,2 -11,2 Liikevoitto 3.134 254 % liikevaihdosta 7,3 0,8 Tulos ennen veroja 2.008 -210 % liikevaihdosta 4,7 -0,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 1.177 -591 % liikevaihdosta 2,8 -1,8 Oman pääoman tuotto, % 4,4 -2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,2 1,6 Korollinen vieras pääoma 19.428 17.667 Rahavarat 11.434 10.427 Nettovelkaantumisaste, % 29,1 27,2 Omavaraisuusaste, % 52,7 55,0 Taseen loppusumma 52.640 48.903 Bruttoinvestoinnit 1.143 1.117 Tilauskanta 8.671 6.874 Tulos/osake, euroa 0,31 -0,16 Oma Pääoma/osake, euroa 7,34 7,10 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 13.859

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

Tuhatta euroa Q4/22 Q3/22 Q2/22 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Liikevaihto 11.943 10.696 11.498 8.542 8.979 9.721 8.445 7.938 Liikevoitto 809 1.239 730 357 2.097 1.128 -376 504 Liikevoitto, % 6,8 11,6 6,3 4,2 23,3 11,6 4,4 6,3 Kauden tulos -387 1.098 217 249 1.912 764 -415 327 Tulos/osake, euroa -0,10 0,29 0,06 0,07 0,51 0,20 -0,11 0,09

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

- tilikauden verot

---------------------------------------------------- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

---------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus

---------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

--------------------------------------------------------------- *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus

------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

---------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

----------------------------------------------------------

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

---------------------------------------------------------- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 22.2.2023.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2023.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2023 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 2.5.2023.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2023 julkaistaan 11.5.2023.

Vuosikooste vuoden 2022 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi . Vuoden 2022 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

