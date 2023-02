English French

Communiqué de presse

Paris, le 23/02/2023





BOUYGUES PRÉSENTE LA STRATÉGIE ET LES PERSPECTIVES D’EQUANS





Avec Equans, Bouygues renforce sa capacité de création de valeur

Création d’un leader des Énergies et Services, métier positionné sur trois transitions majeures, industrielle, environnementale et numérique ;

Renforcement de la présence du Groupe sur un secteur en croissance ;

Génération de flux de trésorerie du Groupe soutenue par Equans dont le métier nécessite une faible intensité capitalistique ;

Acquisition relutivea pour le résultat net part du Groupe et le cash-flow libre du Groupe dès la première année

Equans déploie sa stratégie et vise le doublement de sa marge opérationnelle courante des activités (marge de ROCA) à horizon 2027

Priorité donnée à la sélectivité pour privilégier la performance ;

Déploiement de PERFORM, plan de performance qui vise le doublement de la marge opérationnelle courante des activités (marge de ROCA) pour atteindre 5% en 2027, la conversion de 80% à 100% du résultat opérationnel courant des activités en flux de trésorerie avant besoin en fonds de roulement dès 2023 et l’amélioration du besoin en fonds de roulement.

Bouygues (Euronext Paris : FR0000120503, EN FP) organise aujourd’hui un événement dédié à ses actionnaires et aux analystes financiers afin de présenter ses ambitions pour Equans, société parmi les leaders du marché des Énergies et Services. Avec un chiffre d’affaires proforma de 17,7b milliards d’euros en 2022 et fort de ses 90 000 collaborateurs, Equans devient le premier métier du Groupe après son rapprochement avec Bouygues Énergies & Services.

Le Capital Markets Day dédié à Equans sera présenté par Olivier Roussat, Directeur général de Bouygues, Pascal Grangé, Directeur général délégué & Directeur financier de Bouygues, Jérôme Stubler, Président d’Equans, Etienne Jacolin, Directeur général délégué d’Equans en charge de la finance, du juridique et des systèmes d’information, Ana Giros, Directrice générale adjointe d’Equans en charge de la stratégie, du développement et de la RSE, Présidente exécutive de la business unit BELUX et en charge des activités en Australie et en Nouvelle-Zélande, et Thomas Jung, Directeur général adjoint d’Equans en charge de l’excellence opérationnelle, de l’innovation et des achats. La présentation débutera à 14hCET au siège du groupe Bouygues, 32 avenue Hoche à Paris, en France et sera retransmise en direct par webcast sur le site du Groupe : https://bouygues.com.

Equans, un leader des Énergies & Services, idéalement positionné et engagé auprès de ses clients au service des transitions industrielle, environnementale et numérique :

en contribuant à la décarbonation de la production d'énergie et des transports, en optimisant les usages et en maximisant l'efficacité énergétique ;

en optimisant l'efficacité de la production et des processus industriels et en participant à la relocalisation de l'industrie et ;

en collectant, transportant, protégeant, stockant et traitant les données pour créer de la valeur.





Equans offre un modèle résilient qui s’appuie sur des expertises uniques, une présence globale et une base de clients diversifiée :

Equans s’appuie sur ses compétences reconnues dans l’électricité, le chauffage-ventilation, la réfrigération et la protection incendie, le numérique et TIC c , la gestion des installations (facility management), et la mécanique et la robotique ;

, la gestion des installations (facility management), et la mécanique et la robotique ; Equans bénéficie de spécialités uniques à forte valeur ajoutée notamment dans les domaines du transport, de la défense, du nucléaire, des datacenters ;

Avec environ 35 000 clients dont les contrats sont à 85% récurrents, Equans bénéficie d’une large base de clients fidèles, présents dans de nombreux secteurs d’activités, publics comme privés.





PERFORM : un plan au service d’une stratégie centrée sur les marges

Capitalisant sur les plans de transformation déjà mis en place et ayant porté leurs fruits chez Equans et Bouygues Énergies & Services, PERFORM vise à privilégier la sélectivité afin d’atteindre une marge opérationnelle courante des activités (marge de ROCA) de 5% en 2027 tout en déployant une culture forte de génération de flux de trésorerie. Les managers d’Equans, du comité exécutif aux responsables de centres de profits, bénéficieront d’un plan d’incitation dédié afin d’aligner leurs propres intérêts sur ceux du Groupe et ainsi assurer l’atteinte des objectifs dans le respect du calendrier défini.

Perspectives

Equans vise une légère croissance de son chiffre d’affaires en 2023 et 2024 , résultant de sa stratégie de sélectivité.

, résultant de sa stratégie de sélectivité. À p artir de 2025 , Equans vise une accélération de la croissance organi que de son chiffre d’affaires pour atteindre celle des comparables du marché.

pour atteindre celle des comparables du marché. Objectif de m arge opérationnelle courante des activités ( marge de ROCA) d’ Equans de 5% en 2027 par rapport à 2,3% d en 2022 avec : en 2023, une marge de ROCA comprise entre 2,5% et 3% ; en 2025, une marge de ROCA proche de 4% ; en 2027, une marge de ROCA de 5%.

par rapport à 2,3% en 2022 avec : Une progression de la génération de flux de trésorerie portée par l’amélioration de la marge opérationnelle courante des activités, un taux de conversion de 80% à 100% du résultat opérationnel courant des activités en cash-flowe avant BFR dès 2023 et l’amélioration du BFR grâce au plan PERFORM.





Olivier Roussat, Directeur général du groupe Bouygues, déclare :

« Equans, parfaitement positionné sur trois transitions majeures de nos économies et dont la stratégie de doublement des marges opérationnelles à horizon 2027 pour atteindre à terme le niveau des meilleurs acteurs du secteur, assurera à tous nos actionnaires les bénéfices d’une croissance rentable.

En intégrant Equans, Bouygues renforce sa capacité de création de valeur à long-terme. Avec l’ensemble des collaborateurs du nouvel ensemble et sa talentueuse équipe de management, nous partageons une culture et des convictions fortes qui permettront d’atteindre l’excellence opérationnelle au service de toutes nos parties prenantes.»

Jérôme Stubler, Président d’Equans, ajoute :

« Nous sommes très fiers d’avoir pu rejoindre Bouygues, Groupe avec lequel nous partageons une vision, une culture et une ambition communes. Le rapprochement avec Bouygues Énergies & Services constitue une formidable opportunité pour créer un leader de dimension mondiale fortement ancré localement. Grâce à l’appui sans faille du Groupe, les équipes sont engagées dans une intégration rapide et notre organisation est en marche vers l’excellence opérationnelle. Nous avons identifié les leviers de redressement de notre performance et mis en place le plan PERFORM en y associant l’ensemble des managers d’Equans. Nous présentons aujourd’hui des objectifs ambitieux pour 2027 et les points d’étapes majeurs pour les atteindre. La stratégie de développement d’Equans bénéficiera à nos clients, nos partenaires et aux actionnaires du groupe Bouygues. »

À PROPOS D'EQUANS

Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 000 collaborateurs* travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros**. Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du froid et de la sécurité incendie, de la gestion des installations (facility management), du numérique et des TIC, de l' électricité, de la mécanique et de la robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. www.equans.com

* Chiffre combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services) au 31 décembre 2022

** Chiffre d'affaires 2022 combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services), donnée non auditée

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 196 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

a Avant amortissement de PPA

b Données combinées Equans + Bouygues Énergies et Services non auditées proforma 2022

c Technologie de l’information & de la communication

d Données combinées Equans et Bouygues Energies & Services non auditées proforma 2022

e Cash flow libre avant coût de la dette nette, charges d'intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

