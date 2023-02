Danske Andelskassers Bank offentliggør prospekt og igangsætter garanteret fortegningsemission

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, STORBRITANNIEN, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Selskabsmeddelelse nr. 4 /2023 | 23. februar 2023

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S (”Danske Andelskassers Bank” eller ”Banken”) har besluttet at udbyde nominelt DKK 74.364.924 nye aktier, fordelt på 37.182.462 stk. aktier à nominelt DKK 2 pr. aktie, (”Udbuddet”). De nye aktier udstedes med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer (”Eksisterende Aktionærer”) i forholdet 5:1 med en kontant tegningskurs på DKK 9 pr. aktie. Banken har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde Udbud.

Prospektet for Udbuddet kan findes på selskabets hjemmeside, https://www.andelskassen.dk/emission .

Hovedvilkår for Udbuddet

Udbuddet omfatter 37.182.462 stk. nye aktier à nominelt DKK 2 (” Udbudte Aktier ”).

”). Aktierne udbydes med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer i forholdet 5:1, hvilket indebærer, at hver eksisterende aktionær bliver tildelt én (1) tegningsret (” Tegningsret ”) for hver én (1) eksisterende aktie. Der skal anvendes fem (5) Tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

”) for hver én (1) eksisterende aktie. Der skal anvendes fem (5) Tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie. De Udbudte Aktier udbydes til en kurs på DKK 9 pr. Udbudt Aktie à nominelt DKK 2 (” Tegningskursen ”).

”). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 2. marts 2023 kl. 9.00 (dansk tid) til den 15. marts 2023, kl. 17.00 (dansk tid).

Banken har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde Udbud.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre ca. DKK 334,6 mio.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Udbuddet gennemføres med henblik at styrke Bankens kapitalgrundlag og øge Bankens strategiske muligheder og vækst.

Prospekt

Banken offentliggør i dag et prospekt (”Prospektet”) for Udbuddet og optagelse til handel og officiel notering af Tegningsretter og de Udbudte Aktier på Nasdaq Copenhagen. Prospektet er tilgængeligt på Bankens hjemmeside, og kan tilgås via dette link: https://www.andelskassen.dk/emission .

Forhåndstilsagn og garantiaftaler

Danske Andelskassers Bank har modtaget bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt 16.678.230 stk. Udbudte Aktier á nominelt DKK 2 (svarende til nominelt DKK 33.612.008) ved udnyttelse af tildelte Tegningsretter. Forhåndstilsagn er modtaget fra Fonden for Andelskasserne i område Syd, Fonden for Andelskasserne i område Nord, Købstædernes Forsikring og Jyske Bank A/S. Medlemmer af Bankens direktion og bestyrelse har endvidere givet forhåndstilsagn om at tegne i alt 127.774 stk. Udbudte Aktier á nominelt DKK 2 (svarende til nominelt DKK 255.548) ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter.

Danske Andelskassers Bank har indgået en garantiaftale med Jyske Bank A/S om Jyske Bank A/S’ tegning, under visse betingelser, og uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter, af op til 20.376.458 stk. Resterende Aktier á nominelt DKK 2 (som defineret nedenfor) (svarende til nominelt DKK 40.752.916).

Med forbehold for opfyldelse af de relevante betingelser har Danske Andelskassers Bank således sikret, at alle de Udbudte Aktier vil blive tegnet, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 334,6 mio. Udbuddet vil således blive fuldt tegnet.

Nærmere vilkår for Udbuddet

Nedenfor følger et resumé af de overordnede vilkår for Udbuddet. Der henvises til Prospektet for en detaljeret beskrivelse af Udbuddet.

Udbuddet

Udbuddet omfatter 37.182.462 stk. Udbudte Aktier à nominelt DKK 2.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 9 pr. Udbudt Aktie à nominelt DKK 2.

Tegningsforhold

Udbuddet gennemføres med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer i forholdet 5:1. Enhver eksisterende aktionær bliver tildelt én (1) Tegningsret pr. én (1) eksisterende aktie. For hver fem (5) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne én (1) stk. Udbudt Aktie à nominelt DKK 2 mod betaling af DKK 9 (Tegningskursen).

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under ISIN-koden DK0062268256. Handelsperioden for Tegningsretter løber fra den 28. februar 2023 kl. 9.00 (dansk tid) til den 13. marts 2023 kl. 17.00 (dansk tid). Sidste dag for handel med Bankens eksisterende aktier, inkl. Tegningsretter, er den 27. februar 2023.

Tegningsperiode for Udbudte Aktier

Tegningsperioden for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra den 2. marts 2023 kl. 9.00 (dansk tid) til den 15. marts 2023 kl. 17.00 (dansk tid). Tegningsretter, der ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation af nogen art som følge heraf. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres.

De Udbudte Aktier

I henhold til særskilt bemyndigelse i § 4a i Bankens vedtægter har Bankens bestyrelse den 23. februar 2023 truffet beslutning om at forhøje Danske Andelskassers Banks aktiekapital med nominelt DKK 74.364.924 (svarende til 37.182.462 stk. Udbudte Aktier á nominelt DKK 2,00) med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer. De Udbudte Aktier vil få samme rettigheder som Bankens eksisterende aktier, herunder ret til udbytte fra registrering hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt 21. marts 2023. De Udbudte Aktier vil således ikke have særlige rettigheder.

Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer blive tildelt foreløbige beviser for tegning af Udbudte Aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0062268173. De foreløbige beviser for tegning af Udbudte Aktier vil ikke blive særskilt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

De Udbudte Aktier vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt 21. marts 2023, og de Udbudte Aktier forventes hurtigst muligt derefter at blive optaget til handel og officiel notering under ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, forventeligt 23. marts 2023.

Optagelsen til handel sker ved sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de foreløbige beviser for de Udbudte Aktier med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier (DK0060299063). Sammenlægningen vil ske hurtigst muligt efter registreringen i Erhvervsstyrelsen af de Udbudte Aktier, forventeligt den 24. marts 2023.

Resterende Aktier

Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet ved udnyttelse af Tegningsretter inden udløbet af tegningsperioden (”Resterende Aktier”), kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer, som inden tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen i henhold til Prospektets bilag A. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen.

Betaling og levering

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale Tegningskursen svarende til DKK 9 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier, der tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter, sker på tidspunktet for udnyttelse af Tegningsretterne. Efter tegning og kontant indbetaling udstedes gennem VP Securities foreløbigt bevis for de således tegnede Udbudte Aktier i den midlertidige ISIN-kode DK0062268173.

Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller pågældende formidlers regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse af Tegningsretter, afhænger af indehaverens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i tegningsperioden.

Annullering eller tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen.

Tilbagekaldelse af Udbuddet vil blive annonceret i en selskabsmeddelelse via Nasdaq Copenhagen.

Forventet tidsplan

Den forventede tidsplan for de vigtigste begivenheder er følgende:

Datoer Begivenhed Mandag d. 27. februar 2023 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter Tirsdag d. 28. februar 2023 Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 9:00 dansk tid Handelsperioden for Tegningsretter på Nasdaq Copenhagen begynder Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 17:59 dansk tid Tildelingstidspunkt Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 9:00 dansk tid Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder Mandag d. 13. marts 2023 kl. 17.00 dansk tid Handelsperioden for Tegningsretter slutter Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 17.00 dansk tid Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter Fredag d. 17. marts 2023 Allokering af Resterende Aktier Fredag d. 17. marts 2023 Forventet offentliggørelse af resultatet af Udbuddet Tirsdag d. 21. marts 2023 Forventet registrering af de Udbudte Aktier ved Erhvervsstyrelsen Torsdag d. 23. marts 2023 Optagelse til officiel notering af og handel med Udbudte Aktier i den eksisterende ISIN-kode forventes at ske Fredag d. 24. marts 2023 Sammenlægning af ISIN-koderne forventes at ske





Prisstillerordning

Bankens prisstillerordning med Jyske Bank suspenderes midlertidigt som konsekvens af Jyske Banks rolle som finansiel garantistiller i Udbuddet. Suspensionen påbegynder på tidspunktet for offentliggørelse af Udbuddet og afsluttes på tidspunktet for gennemførelsen af Udbuddet, dvs. fra den 23. februar 2023 kl. 9.00 (dansk tid) og frem til forventeligt den 21. marts 2023 kl. 17.00 (dansk tid).

Danske Andelskassers Bank A/S

Anders Howalt-Hestbech Jan Pedersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Yderligere information

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikation- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller mail meb@andelskassen.dk

