MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding indfrier forventningerne til 2022 – fremgangen ventes at fortsætte i 2023

English Danish

MT Højgaard Holding A/S offentliggør årsrapporten for 2022 og forventningerne til 2023.

ÅRETS RESULTATER

MT Højgaard Holding forbedrede i 2022 driftsindtjeningen for 4. år i træk. Resultaterne blev lidt bedre end de senest udmeldte forventninger.

Omsætningen steg 24% til 8,7 mia. kr. (forventet: ’i niveauet 8,5 mia. kr.’).

Driftsresultatet før særlige poster steg 60% til 276 mio. kr. (forventet: ’i niveauet 260 mio. kr.’).

De danske virksomheder havde høj vækst og god indtjening trods volatile materiale- og energipriser, høj inflation og stigende renter. MT Højgaard Danmark 10-doblede driftsresultatet.

De internationale aktiviteter fik et utilfredsstillende resultat, og omstruktureringen fortsætter.

Resultatet var påvirket af goodwillnedskrivninger m.v. i Nordatlanten og underskud i ophørende aktiviteter (Scandi Byg og Ajos).

Pengestrømmene blev forbedret, likviditeten styrket, og den rentebærende nettogæld reduceret.

Omsætningsandelen fra koncernens 38 projekter med bæredygtighedscertificering eller -præcertificering steg til 33,8% (2021: 21,5%).

Koncernens eksterne revision har for første gang givet revisorerklæring med begrænset sikkerhed på udvalgte ESG-nøgletal.

ORDREINDGANG OG -BEHOLDNING

Selv om efterspørgslen i det danske bygge- og anlægsmarked især i 2. halvår var faldende, steg MT Højgaard Holdings ordreindgang året igennem:

Ordreindgangen steg 20% til 11,9 mia. kr., hvoraf 4,1 mia. kr. blev kontraheret i 4. kvartal. Tallet er opgjort uden MT Højgaard Danmarks andel af Nordhavnstunnellen, som udføres i et joint venture.

54% af ordreindgangen kom fra strategiske byggepartnerskaber og fra andre samarbejdsorienterede, faseopdelte projekter. Andelen er stigende. Kritisk infrastruktur og andre anlægsprojekter bidrog også til væksten.

Ordrebeholdningen steg 30% til et historisk højt niveau på 13,9 mia. kr.

Hertil kommer vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for ca. 1,4 mia. kr. og værdien af fremtidige opgaver i de strategiske byggepartnerskaber, som skønnes at have en værdi på ca. 5,5 mia. kr.

FORVENTNINGER TIL 2023

MT Højgaard Holding forventer fortsat fremgang i 2023, selv om markedsvilkårene strammer til. Forventningerne understøttes af den høje ordrebeholdning, stærke partnerskaber og samarbejder samt en god eksponering mod vækstområder som anlæg, infrastruktur og grøn omstilling.

Omsætningen ventes at blive i niveauet 9,0-9,5 mia. kr., svarende til en vækst på 4-10%.

Driftsresultatet før særlige poster ventes at blive 300-325 mio. kr., svarende til en fremgang på 9-18%.

"Det er tilfredsstillende, at vi i et svært marked leverer det, vi har stillet i udsigt for 2022 og igen forbedrer driftsindtjeningen. Det viser, at vores bygge- og anlægsforretning er blevet mere robust. De danske virksomheder gør det godt og har momentum, takket være satsningen på nære kundesamarbejder og partnerskaber. Modsat har vi udfordringer internationalt, og det er en hovedopgave at få de internationale aktiviteter på ret køl. Vi forventer, at koncernen fortsætter fremgangen i 2023, og målet med vores nye strategi er at sikre sund og stabil vækst og bedre lønsomhed frem til 2025,” siger koncernchef Henrik Mielke.

KONTAKT

Henvendelse til CEO Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.



Vedhæftede filer