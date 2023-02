English Dutch

GeoJunxion NV (ticker: GOJXN.AS)

Financiële en Operationele update 2de kwartaal en 1ste half jaar 2022-23 (juli - december)

Belangrijkste punten:

Capelle aan den IJssel, Nederland, 23 februari 2023 - Voor de eerste helft van het boekjaar 2022/23 kondigt GeoJunxion een omzetgroei van 63% aan (versus 1H 2021-22), een nettowinst na belastingen van € 474 K en een positieve cashflow van € 499 K.

GeoJunxion CEO Ivo Vleeschouwers: "We zijn erg enthousiast over de geboekte vooruitgang in de eerste helft van het boekjaar. We hadden een uitzonderlijke orderintake en omzetgeneratie voor Location Intelligence Services in vergelijking met dezelfde periode van vorig boekjaar. We zijn erin geslaagd om deze extra omzet te genereren zonder kosten toe te voegen. Bovendien hebben we de volledige nettowinst kunnen omzetten in extra cash op onze bankrekening!”

Het lopende boekjaar omvat een periode van 12 maanden van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Het 1ste half jaar omvat de periode van 1 juli t/m 31 december 2022. Het 2de kwartaal omvat de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022.

In het eerste half jaar presteerden GeoJunxion zeer sterk: de omzet groeide fors (+63%) in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. De orderintake was in de loop van het eerste halfjaar zeer positief: bijna 4 keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal was de orderintake 10% hoger dan vorig jaar. De operationele kosten zijn op jaarbasis met 10% verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat, het resultaat voor belastingen en de nettowinst werden allemaal positief. De cashflow voor Q2 was ook positief met € 866 K, wat resulteerde in een positieve cashflow van € 499 K voor het 1ste half jaar 2022-23. Dit sterke herstel in de cash positie was verwacht, en vloeide voort uit het incasseren van de openstaande klantfacturen in het tweede kwartaal.

FINANCIEEL OVERZICHT Q2 (oktober – december) en het 1ste half jaar 2022/23 (juli–december), VERSUS DEZELFDE PERIODES IN HET BOEKJAAR 2021/22

63 % omzetgroei voor het 1 ste half jaar 2022/23 en 25% groei voor het 2 de kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode in 2021/22;

voor het 1 half jaar 2022/23 en 25% groei voor het 2 kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode in 2021/22; 8 % verlaging van de netto operationele kosten (OPEX) voor het 1 ste half jaar 2022/23 t.o.v. dezelfde periode in 2021/22;

van de netto operationele kosten voor het 1 half jaar 2022/23 t.o.v. dezelfde periode in 2021/22; EBITDA en EB I T positief in het 1 ste half jaar 2022/23, respectievelijk €1.263 K en €603 K ;

het 1 half jaar Nettowinst na belastingen van €4 74 K in het 1 ste half jaar 2022/23, in vergelijking met een nettoverlies van €342 K in het 1 ste half jaar 2021/22;

in het 1 half jaar 2022/23, in vergelijking met een nettoverlies van €342 K in het 1 half jaar 2021/22; Positieve Cash Flow van €499 K in het 1ste half jaar 2022/23, ten opzichte van een cash outflow van €148 K in het 1ste half jaar 2021/22.





VOORUITZICHTEN BOEKJAAR 2022-2023

GeoJunxion is zeer verheugd om de vooruitzichten voor het boekjaar 2022-'23 te verhogen: we verwachten nu dat onze omzet met 30 tot 35% zal groeien in vergelijking met vorig jaar. Dit is verbeterd ten opzichte van onze eerdere doelstelling van 25 tot 30% groei. Deze verwachting is voornamelijk gebaseerd op reeds geboekte bestellingen en, in mindere mate, op onze veelbelovende pijplijn van kansen van bestaande en nieuwe klanten. Met deze verbeterde omzet wordt verwacht dat EBITDA, EBIT en cashflow positief zullen zijn en dat het netto resultaat verder richting het break-evenpunt opschuift.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE

Strategie-Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van dataproducten: digitale geo-gelokaliseerde data ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in, of als extra laag bij, commerciële of open-source kaarten, of voor het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een breed aanbod van gebruiksmogelijkheden in verschillende industrieën en marktsectoren.

Deze strategie heeft zichzelf bewezen, aangezien ze de afgelopen 36 maanden een jaar-over-jaar groei van +40% heeft opgeleverd. We zullen deze strategie dan ook verder uitvoeren en de scope van ons bestaande productportfolio uitbreiden.

Ook in de tweede helft van het boekjaar zal voor de bestaande opdrachtgevers (Global Tech Companies) veel aandacht en toewijding worden besteed aan het uitvoeren van maatwerk Location Intelligence diensten en het uitbreiden van de scope van die projecten.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend verdienmodel in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel een klantrelatie kan starten als proof-of-concept of een eenmalig project, hebben de meeste van onze datasets frequente en continue updates nodig om hun waarde te behouden of te vergroten. Hierdoor is een eenmalig project vaak een eerste stap, welke gevolgd wordt door een terugkerend service- of licentiecontract. Hierdoor worden initieel eenmalige projecten vaak omgezet in een terugkerende en voorspelbare inkomstenstroom.

Bij het uitvoeren van opdrachten behoudt GeoJunxion doorgaans ook het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen. Deze kunnen vervolgens worden doorverkocht aan andere klanten. Hierdoor behoudt de initiële investering waarde, en draagt deze bij in de verdere groei van de onderneming.

Onze missie blijft gericht op het verbeteren van de veiligheid op de weg, Het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

• Kosteneffectieve inkoop, productie, verwerking en aggregatie van geodata.

• Flexibele licentiemodellen tegen concurrerende prijzen.

• Directe levering van dynamische, up-to-date content via API's.

• Maatwerk oplossingen en datacreatie

Markt Ontwikkelingen

Terwijl in sommige sectoren duidelijke tekenen van verbetering zichtbaar waren, bracht het conflict in Oekraïne en de directe en indirecte gevolgen hiervan zorgen in de markt. Bestaande en toekomstige klanten zijn zeer voorzichtig in hun uitgaven.

GeoJunxion heeft geen directe blootstelling aan de gebeurtenissen in Oekraïne or Rusland. We hebben geen actieve klanten, geen leveringen naar, of vanuit Oekraïne of Rusland. GeoJunxion is echter wel blootgesteld aan stijgende inflatiecijfers als gevolg van hogere energie- en andere grondstofprijzen. Deze hebben invloed op de loonkosten van onze medewerkers en andere kosten van de onderneming.

Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar locatiebewuste content nog steeds toeneemt in verschillende industrieën en markten, ondanks de zorgen over de gezondheid van de wereldeconomie. Hoewel veel grote bedrijven aanzienlijke reducties doorvoeren in hun personeelsbestand om kosten te besparen, blijft GeoJunxion positief en is voortdurend bezig om het team te versterken met profielen die nodig zijn om de huidige resultaten te consolideren en aanhoudende groei mogelijk te maken.

De grootste marktkans voor GeoJunxion blijft bij grote technologiebedrijven, die uitgebreid gebruik maken van geo-gelokaliseerde data voor hun zakelijke en eindgebruikersoplossingen. In dit marktsegment besteden we een aanzienlijk deel van onze middelen voor de uitvoering van projecten. We boekten en voerden omvangrijke projecten uit in het eerste kwartaal. Ook in het tweede kwartaal werden project verlengd en boekten we nieuw projecten. Voor de tweede helft van het boekjaar zitten er eveneens nog nieuwe en interessante opportuniteiten in onze pijplijn.

In de auto-industrie zien we groeiende mogelijkheden die voortvloeien uit de toepassing van geavanceerde rijhulpsystemen, zoals ISA (Intelligent Speed ​​Assistance). We zien daarnaast ook een groeiende vraag naar meer kosteneffectieve kaartoplossingen met actuele en relevante data. Premium data voor veiligheid op de weg en duurzaamheid blijven onze focus voor de productontwikkeling.

GeoJunxion blijft ook actief in het identificeren van kansen in meer traditionele markten zoals Transport & Logistiek, Vastgoed, Geo-Marketing, Business Analyse, Reizen & Toerisme, maar ook bij het Openbaar Bestuur. Voor de komende maanden verhoogt GeoJunxion de inspanningen voor de Outdoor Venue Plans, onze op maat gemaakte “last mile”-kaarten, waar andere wereldwijde kaartaanbieders geen concrete oplossingen bieden.

Zakelijke ontwikkelingen

In 1H (juli tot december) 2022-23 hebben de Location Intelligence Services een fundamentele rol gespeeld in onze bedrijfsontwikkeling. In Q1 zijn we begonnen en hebben we een deel van het nieuw gewonnen groot project gedeeltelijk uitgevoerd. In Q2 is het project uitgebreid in omvang en hier verder aan gewerkten hebben we ook nieuwe Location Intelligence-projecten binnengehaald. Deze nieuwe contracten, die momenteel in uitvoering zijn, zullen tijdens het derde kwartaal van dit boekjaar omzet genereren.

Tijdens het tweede kwartaal hebben onze teams in de verkoop en business development weer meer evenementen persoonlijk bijgewoond. Hierdoorj hebben ze partners en klanten persoonlijk ontmoet en onze naambekendheid, producten en diensten van GeoJunxion gepromoot.

Product Ontwikkeling

Projectuitvoering op maat

We blijven aanzienlijke inspanningen leveren in de ontwikkeling van op maat gemaakte locatie-intelligentieprojecten voor een wereldwijd technologiebedrijf. Het eerste project, aangekondigd in augustus '22, is uitgebreid in omvang en daarmee verlengd tot in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal zijn andere maatwerkprojecten voor wereldwijde technologiebedrijven geboekt. Deze zijn intussen in uitvoering en zullen naar verwachting worden voltooid in het derde kwartaal van F.Y. 2022/23.

Ontwikkeling van automobielproducten

Aan de R&D-kant was het grootste deel van de productontwikkeling gericht op de uitvoering en verfijning van de gegevens voor een belangrijke fabrikant van infotainmentsystemen. Dit project, aangekondigd in april 2022, nadert de voltooiing van de eerste fase: de voltooiing van een “marktklaar” product, dat intussen aan uitgebreide tests is onderworpen waaronder praktijktesten en intensieve kwaliteitscontroles.

Eco Alert Zones en School Safety Zones

Smart Geofences zijn belangrijke producten in het portfolio van GeoJunxion. Eco Alert Zones en School Safety Zones zijn in de loop van het afgelopen kwartaal up-to-date gehouden. Ze nemen toe in aantal, geografische dekking en ook in het type gebieden. Zo zijn nieuwe schoolstraten geanalyseerd en gecodeerd. Als gevolg van concrete marktinteresse, hebben we besloten een innovatief proof-of-concept project te lanceren met de bedoeling om deep learning-methoden te ontwikkelen op het gebied van analyse van satellietbeelden en objectherkenning, toegepast op deze specifieke use case. Deze activiteit loopt het hele jaar 2023 door.

ORDERINTAKE

De orderintake bevestigde de positieve trend: na een uitzonderlijk goed Q1 2022/23, met een toename van meer dan 6 keer, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, was de orderintake in Q2 10% beter dan vorig jaar. De waarde van de geboekte bestellingen in dit zeer opmerkelijke eerste semester FY 2022/23 was 4 keer groter dan in 1H 2021/22.

OMZET

In Q2 2022/23 steeg de omzet met +25%. Groei werd gerealiseerd in al onze productlijnen, met een groei van de terugkerende omzet met 45% en de eenmalige omzet uit diensten met 17%. Het is zeer bemoedigend om te zien dat de recurrente producten nu het hoogste groeipercentage laten zien.

Voor 1H 2022/23 steeg de omzet met +63%. Deze groei was zichtbaar in al onze productlijnen, met een groei van de recurrente omzet met 22% en de eenmalige omzet uit diensten met 87%.

GeoJunxion rapporteert haar inkomsten per producttype en naar de aard van het onderliggende contract (recurrent versus eenmalig). De belangrijkste omzetgroei is gerealiseerd in eenmalige locatiediensten, maar ook de terugkerende inkomsten uit licenties en royalty's lieten een stijging zien. De terugkerende service-omzet bleef gelijk met vorig jaar over de afgelopen 6 maanden. Recurrente service-inkomsten omvatten de update services van ons Eco Alert Zones-product en andere dataproducten. De niet-recurrente service-inkomsten omvatten onderzoek op maat en verzameling van datasets en creatie van geo-gelokaliseerde inhoud.

BEDRIJFSRESULTAAT

Het bedrijfsresultaat van Q2 2022-23 toonde een winst van €153 K, vergeleken met een verlies van €60 K in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er zijn drie belangrijke redenen voor deze opmerkelijke verbetering:

Een sterke omzetstijging naar: +€846 K (+25% YoY)

Een daling van de netto operationele kosten van 6%: Dit is opmerkelijk gezien de inflatiedruk en de omzetstijging van 25%.

Hogere geactiveerde ontwikkelingskosten +€33K (+27%) als gevolg van voortdurende investeringen in nieuwe producten en dekkingsuitbreiding van bestaande producten.





Het bedrijfsresultaat van 1H 2022-23 toont een bedrijfswinst van € 797 K, tegenover een verlies van € 185 K tijdens dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste drijfveren voor een dergelijk positief resultaat zijn vergelijkbaar met die vermeld voor de driemaandelijkse verbetering:

63% omzetstijging tot €2.213 K (€ 1.354 K, PY).

8% daling van de netto operationele kosten. Dit is opmerkelijk gezien de inflatiedruk en de omzetstijging van 63%.

Hogere geactiveerde ontwikkelingskosten +€96K (+39%) als gevolg van voortdurende investeringen in nieuwe producten en dekkingsuitbreiding van bestaande producten.





ORGANIZATIE

GeoJunxion heeft het niveau 2 van de certificering op Maatschappelijk Ondernemen behaald: de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Uit deze onafhankelijke audit bleek dat GeoJunxion hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Met deze certificering levert GeoJunxion op een duurzame manier een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

In het tweede kwartaal hebben we onze inspanningen opgevoerd om het juiste profiel als IT-beheerder te vinden. In deze zoektocht zijn we eind december geslaagd en de nieuwe medewerker begon in januari 2023 in deze functie bij GeoJunxion.

FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion blijft zeer goede vooruitgang maken in de turn-around van de onderneming van een leverancier van digitale kaarten, naar een premium locatie-content en geolocatie-service provider met een 'data as a service'-verdienmodel. De resultaten die zijn gerapporteerd voor de eerste helft van 2022-23 met sterk groeiende inkomsten en een nettowinst voor de periode, zijn het bewijs van deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om onze operationele behoeften te dekken voor ten minste de komende 12 maanden.

BENOEMING EXTERNE AUDITOR

De afgelopen maanden hebben wij uitvoerige gesprekken gevoerd met OOB/PIE-erkende accountantskantoren. Ondanks verbeterde financiële resultaten, positieve kasstromen, verbeterde governance & interne controleprocessen, was geen van de gecontacteerde accountantskantoren bereid een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de controlewerkzaamheden. De belangrijkste redenen die worden genoemd, zijn het gebrek aan interne personeelscapaciteit om het werk uit te voeren en de beperkte omvang van het bedrijf en zijn marktkapitalisatie.

Nu het einde van de door Euronext Amsterdam gegeven periode van 24 maanden nadert, zoeken we actief contact met de andere bedrijven in een vergelijkbare situatie, om een ​​gezamenlijk standpunt te formuleren. Tegelijkertijd blijven we alternatieve oplossingen onderzoeken zoals bijvoorbeeld: de NBA-route en alternatieve beurzen. We beperken ons evenwel niet tot enkel deze twee alternatieven. We onderzoeken ook alle andere opties om de beste beslissing te nemen als en wanneer we met deze situatie worden geconfronteerd.

RISCO MANAGEMENT

Risco management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico's te identificeren. De geïdentificeerde risico's worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke wetten, tijdig gedetecteerd worden.

Het jaarverslag 2021-22, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2022, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico's en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

Wat het sociale aspect betreft blijven we bijzondere aandacht besteden aan preventieve acties om de blootstelling van onze mensen aan Covid-19 te beperken, slim thuiswerken aan te moedigen, gecombineerd met het optimaal benutten van onze kantoorruimte om persoonlijk contact te vergemakkelijken en een optimale werkomgeving te creëren. Onze mensen zijn onze belangrijkste assets, en we doen er alles aan om ze veilig en gezond te houden.

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële verslag over Q2 (oktober – december 2022) en de eerste helft van het boekjaar 2022-’23 (juli – december 2022), is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”, een getrouwe weergave van de activa, passiva, financiële positie, winst en kasstroom geeft van GeoJunxion NV en haar dochteronderneming, en dat het bestuursverslag zoals opgenomen in dit tussentijds financieel verslag, een getrouwe weergave biedt van de in verband met artikel 5:25d lid 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht vereiste informatie.

GROEPSSTRUCTUUR

De groepsstructuur van GeoJunxion omvat 2 entiteiten: GeoJunxion N.V., (de houdstermaatschappij, genoteerd op Euronext Amsterdam) en haar 100% operationele dochteronderneming GeoJunxion B.V.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei.

De hierin opgenomen toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen we geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document, behalve indien wettelijk vereist.

Capelle aan den IJssel, 23 februari 2023

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura - CBO

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

