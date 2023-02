Finnish English

DOVRE GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022:

Vahvaa vuositason kasvua kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2023 klo 09:00

Loka–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 13,6 prosenttia 48,1 (42,3) milj. euroon. Kasvua toi erityisesti Uusiutuva Energia -liiketoiminta. Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 23,0 (22,8) milj. euroa – kasvua 1,1 %. Konsultointi: liikevaihto oli 4,8 (4,2) milj. euroa – kasvua 14,5 %. Uusiutuva Energia: liikevaihto oli 20,2 (15,4) milj. euroa – kasvua 31,7 %.

Käyttökate (EBITDA) parani 2,5 (2,0) milj. euroon – kasvua 24,8 %.

Liikevoitto parani 2,1 (1,8) milj. euroon – kasvua 20,0 %.

Tulos ennen veroja oli 1,4 (1,7) milj. euroa – laskua 16,7 %.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 1,1 (1,1) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,010 (0,011) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,5 (1,2) milj. euroa.

Tammi–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 42,2 prosenttia 203,0 (142,7) milj. euroon. Kasvua toi erityisesti Uusiutuva Energia -liiketoiminta. Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 90,6 (76,2) milj. euroa – kasvua 19,0 %. Konsultointi: liikevaihto oli 18,2 (16,1) milj. euroa – kasvua 12,5 %. Uusiutuva Energia: liikevaihto oli 94,2 (50,4) milj. euroa – kasvua 86,8 %. Vertailuluku on ajalta 1.4.–31.12.2021.

Käyttökate (EBITDA) nousi 9,5 (6,9) milj. euroon – kasvua 36,7 %.

Liiketulos parani 8,5 (6,1) milj. euroon – kasvua 39,5 %.

Tulos ennen veroja oli 7,4 (5,6) milj. euroa ja sisälsi -1,0 (-0,5) milj. euroa rahoituseriä.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 5,2 (3,7) milj. euroa – kasvua 40,5 %.

Osakekohtainen tulos oli 0,049 (0,035) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,6 (2,3) milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 30.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,01 (0,00) euroa osakkeelta.





Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2023 arvioidaan kasvavan vuodesta 2022, ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin vuoden 2022 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

“Vuosi 2022 oli menestyksekäs Dovre Groupille. Liikevaihtomme oli ennätyksellisen korkea, 203 miljoonaa euroa. Suurin osa kasvustamme perustui Uusiutuva Energia ‑liiketoimintaan, joka muodostuu maaliskuussa 2021 hankituista Suvic Oy:n liiketoiminnoista. Tämän lisäksi myös kaksi muuta liiketoiminta-aluettamme, Projektihenkilöstö ja Konsultointi, kasvoivat merkittävästi. Vuonna 2022 Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi 87 prosenttia, Projektihenkilöstön liikevaihto 19 prosenttia ja Konsultoinnin liikevaihto 13 prosenttia.

Voimakkaasta kasvusta huolimatta pystyimme säilyttämään kannattavuutemme hyvällä tasolla. Koko vuoden EBIT-liikevoittomarginaalimme oli 4,2 prosenttia.

Kasvu oli vahvaa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihtomme kasvoi 13,6 prosentilla 48 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali nousi 4,5 prosenttiin. Viimeisen neljänneksen kasvua vauhditti pääasiassa Uusiutuva Energia ‑liiketoiminnan 31 prosentin kasvu, mutta myös Konsultointi‑liiketoiminta kasvoi vahvasti. Projektihenkilöstön liikevaihdon matala kasvu vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä johtui vuoden 2021 vertailukuun sisältyneen suuren Johan Castberg -projektin asteittaisesta valmistumisesta Singaporessa vuoden 2022 aikana.

Energiakriisien myötä kysyntä on kasvanut kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Projektihenkilöstö‑ ja Konsultointi‑liiketoimintoja kasvatti palveluidemme lisääntynyt kysyntä etenkin Norjassa. Myös Suomessa Konsultointi‑liiketoiminta kehittyi hyvin. Vuonna 2021 hankkimamme teollisuuden virtuaalitodellisuuteen ja tuotantolaitosten 3D-mallinnukseen erikoistunut eSite laajensi palveluvalikoimaamme ja edesauttoi kasvua suunnitellusti. Markkina-alueittain tarkasteltuna myynti kasvoi erityisesti Americas-alueella.

Voin ilokseni kertoa, että myynnin kasvu perustui kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen orgaaniseen kasvuun. Esimerkiksi Norjan Projektihenkilöstö‑liiketoiminnassa teimme yhdessä kumppaniemme kanssa uuden puitesopimuksen Aibel AS:n kanssa. Aibel AS on johtava palveluyritys öljy-, kaasu ja merituulivoima-aloilla. Tämän lisäksi useat nykyisistä Projektihenkilöstö‑ ja Konsultointi‑liiketoimintojemme asiakkaista käyttivät optionsa sopimusten jatkamisesta.

Vuosi alkoi vauhdilla Singaporessa, jossa kelluva tuotantolautta nimeltä Johan Castberg valmistui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä oli alueen suurin projekti, jossa olemme olleet mukana. Myös yksikkömme Pohjois-Amerikassa sai kuluneena vuonna valmiiksi yhden suurimmista toimeksiannoistaan, Nalcors Lower Churchill ‑projektin, joka on osa Kanadan suurinta vesivoimajärjestelmää. Olemme myös osallistuneet uusiutuvan energian projektiin, jossa muunnetaan Kanadan Newfoundlandissa sijaitseva öljyjalostamo uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen tuotantolaitokseksi.



Vuoden 2022 merkittävimpiä tapahtumia oli lisäksi Suvicin voittama Viiatin tarjouskilpailu, joka sisältää yhteensä 57 turbiinia. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista tuulivoimapuistoista. Suvic oli vuonna 2022 mukana kymmenessä kotimaisessa tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvässä projektissa.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä energian kysyntä kasvaa, ilmastotavoitteet kiristyvät ja tarve vähentää riippuvuutta tuontienergiasta lisääntyy etenkin Euroopassa. Tämä pakottaa maiden hallituksia ja yksityistä sektoria etsimään energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme tukevan kaikkien liiketoiminta-alueidemme kasvua.

Lyhyellä aikavälillä toimintaympäristössämme on kuitenkin edelleen huolenaiheita, kuten tämänhetkinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkea öljyn hinta. Lisäksi Norjassa astuu vuoden toisella neljänneksellä voimaan uusi laki henkilöstövuokrauksesta, ja selvitämme parhaillaan asiakkaidemme kanssa sen vaatimuksia toiminnallemme. Odotamme vuoden 2023 kasvulukujen palavaan normaalille tasolle vuoden 2022 pandemianjälkeisen tulojen ja liiketuloksen voimakkaan kasvun jälkeen.

Liiketoiminnan kehityksen ennustaminen vuodelle 2023 on tavallista haastavampaa. Tämä johtuu pääosin Norjassa huhtikuun alussa käyttöön otettavasta uudesta lainsäädännöstä, mikä säätelee määräaikaisten työntekijöiden käyttöä eri tilanteissa. Tällä hetkellä on epäselvää, mikä vaikutus sillä on toimihenkilöihin, jotka ovat tyypillisesti Dovren Projektihenkilöstön ja Konsultoinnin toimittamia työntekijöitä. Toisen epävarmuuden aiheuttaa Suvicin myyntisykli, jolle kuluvan vuoden ennustaminen tarkasti helmikuun puolivälissä on liian aikaista, sillä neuvottelut tulevasta kesästä ovat osittain keskeneräisiä.

Tulevana vuonna jatkamme kannattavan kasvun strategiamme toteuttamista keskittymällä erityisesti energiasiirtymään ja uusiutuvaan energiaan.”

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj. euroa 10–12

2022 10–12

2021 Muutos

% 1–12

2022 1–12

2021 Muutos

% Liikevaihto 48,1 42,3 13,6 % 203,0 142,7 42,2 % Käyttökate (EBITDA) 2,5 2,0 24,8 % 9,5 6,9 36,7 % % liikevaihdosta 5,2 % 4,7 4,7 4,8 Liikevoitto 2,1 1,8 20,0 % 8,5 6,1 39,5 % % liikevaihdosta 4,5 % 4,2 4,2 4,3 Voitto ennen veroja 1,4 1,7 -16,7 % 7,4 5,6 32,4 % % liikevaihdosta 2,9 % 3,9 3,7 3,9 Voitto emoyhtiön osakkeenomistajille 1,1 1,1 -3,5 % 5,2 3,7 40,5 % % liikevaihdosta 2,2 % 2,6 2,5 2,6 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,5 1,2 116,3 % 2,6 2,3 9,4 % Nettovelat -3,0 -1,0 -188,5 % -3,0 -1,0 -188,5 % Nettovelkaantumisaste, % -8,8 % -3,7 -139,0 % -8,8 -3,7 -139,0 % Tulos/osake, euroa Laimentamaton 0,010 0,011 -3,5 % 0,049 0,035 39,2 % Laimennettu 0,010 0,011 -3,5 % 0,049 0,035 39,2 %

KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA 2022

Uudet tuulipuistoprojektit

Suvic Oy julkaisi 3.2.2022 allekirjoittaneensa merkittävän KVR-urakkasopimuksen Kalistannevan tuulivoimapuiston infran rakentamisesta. Kurikkaan rakennettava Kalistannevan tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 30 tuulivoimalalle. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2022 ja viimeiset työt valmistuvat joulukuussa 2023.

Suvic Oy julkaisi 10.2.2022 allekirjoittaneensa merkittävän KVR-urakkasopimuksen Matkussaaren tuulivoimapuiston infran rakentamisesta. Matkussaaren projektia kutsutaan yhdessä Kalistannevan tuulipuistoprojektin kanssa yhteisnimellä Viiatti, jonka kokonaiskapasiteetti on 313,5 MW. Pohjanmaalle rakennettavan Matkussaaren tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 27 tuulivoimalalle, joiden kokonaiskapasiteetti on 148,5 MW. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa ja viimeisten töiden odotetaan valmistuvan pääasiassa joulukuussa 2023. Urakan viimeiset työsuoritukset valmistuvat vuoden 2024 aikana, kun 33kV kaapelit kytketään kiinni tuulivoimaloihin.

Suvic Oy julkaisi 5.10.2022 allekirjoittaneensa urakkasopimuksen Pohjois-Pohjanmaalle Iihin rakennettavien Isokankaan ja Palokankaan tuulivoimapuistojen perustusten rakentamista. Isokankaan ja Palokankaan tuulipuistoihin rakennetaan yhteensä 17 tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on 100 MW. Projektin suunnittelutyöt aloitetaan vuoden 2022 lopulla ja rakentamistyöt keväällä 2023.

Uusi puitesopimus

Dovre Group julkisti 2.5.2022 solmineensa yhdessä yhteistyökumppaneidensa Engineering Consultants Norwayn ja Future Technologyn kanssa puitesopimuksen norjalaisen Aibel AS:n kanssa. Työn soveltamisala on Konsultointipalvelut, joka sisältää tilapäisen henkilöstön vuokraamisen projekti-/moniala-, rakentamis-, käyttöönotto-, toimitusketju-, talous-, ICT- ja hallintoaloilla. Puitesopimus on voimassa kaksi vuotta, ja siihen sisältyy optio jatkaa sopimusta kolme kertaa kahdella vuodella, eli sopimuksen enimmäispituus on kahdeksan vuotta.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto loka–joulukuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 13,6 prosenttia ja oli 48,1 (42,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi pääasiassa Uusiutuvan Energian liikevaihdon kasvun myötä.

Uusiutuva Energia -segmentin osuus viimeisen neljänneksen liikevaihdosta oli 42 (36) prosenttia. Segmentti on kasvanut voimakkaasti vuonna 2022 aloitettujen uusien tuulivoimahankkeiden myötä. Uusiutuvan Energian liikevaihto oli loka–joulukuussa 20,2 (15,4) miljoonaa euroa.

Projektihenkilöstön liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden tasolla, 23,0 (22,8) miljoonaa euroa, joka on 48 (54) prosenttia liikevaihdosta. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia 4,8 (4,2) miljoonaan euroon. Konsultoinnin osuus liikevaihdosta oli 10 (10) prosenttia

Liikevaihto tammi–joulukuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi tammi–joulukuussa 42,2 % ja oli 203,0 (142,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminta kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Voimakkaimmin kasvoi Uusiutuvan Energian liikevaihto.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 45 (53) prosenttia, Konsultoinnin osuus 9 (11) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus 46 (35) prosenttia. Uusiutuva Energia oli vertailuvuonna mukana liikevaihdossa huhti-joulukuun osalta. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 19,0 prosenttia 90,6 (76,2) miljoonaan euroon ja Konsultoinnin liikevaihto 12,5 prosenttia 18,2 (16,1) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi 86,8 prosenttia 94,2 (50,4) miljoonaan euroon.

Markkina-alueittain EMEA-alueen liikevaihto vuonna 2022 oli 171,7 (113,1) miljoonaa euroa eli 85 (79) prosenttia konsernin liikevaihdosta. AMERICAS-alueen liikevaihto kasvoi 7,4 miljoonasta 16,0 miljoonaan euroon ja oli 8 (5) prosenttia konsernin liikevaihdosta. APAC-alueen liikevaihto supistui ja oli 15,3 (22,2) miljoonaa euroa eli 8 (16) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Valuuttakurssien vuosivaihteluilla oli vähäinen vaikutus konsernin liikevaihtoon vuonna 2022. Kiinteillä valuutoilla laskettuna liikevaihto olisi kasvanut 41,3 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sen sijaan, että se kasvoi 42,2 prosenttia.

Vuonna 2022 useat Projektihenkilöstö-segmentin ja Konsultoinnin asiakkaat hyödynsivät projektisopimuksiin sisältyneitä jatko-optioita.

Liikevaihto segmenteittäin 10–12 10–12 Muutos 1–12 1–12 Muutos Milj. euroa 2022 2021 % 2022 2021 % Projektihenkilöstö 23,0 22,8 1,1 90,6 76,2 19,0 Konsultointi 4,8 4,2 14,5 18,2 16,1 12,5 Uusiutuva Energia* 20,2 15,4 31,7 94,2 50,4 86,8 Konserni yhteensä 48,1 42,3 13,6 203,0 142,7 42,2



* Uusiutuva Energia 1.4.2021 alkaen (Suvic-yritysosto).

Liikevaihto markkina-alueittain 10–12 10–12 Muutos 1–12 1–12 Muutos Milj. euroa 2022 2021 % 2022 2021 % EMEA 41,0 32,7 25,4 171,7 113,1 51,7 AMERICAS 5,0 2,0 157,7 16,0 7,4 116,6 APAC 2,0 7,7 -73,6 15,3 22,2 -31,1 Konserni yhteensä 48,1 42,3 13,6 203,0 142,7 42,2

Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:

EMEA: Norja, Lähi-itä, Suomi

AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat

APAC: Singapore





KANNATTAVUUS

Kannattavuus loka–joulukuussa

Konsernin käyttökate (EBITDA) parani 24,8 prosenttia 2,5 (2,0) miljoonaan euroon.

Konsernin liikevoitto parani 20,0 prosenttia 2,1 (1,8) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,9 (0,6) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.

Dovren liiketoiminnan muut tuotot olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä -1,2 (0,0) miljoonaa euroa. Materiaalien ja palveluiden kulut nousivat 18,0 (14,0) miljoonaan euroon, ja niihin sisältyy pääasiassa uuden Uusiutuva Energia -segmentin toimintaan liittyviä kuluja. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 23,5 (24,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,0 (1,7) miljoonaa euroa.

Kannattavuus tammi–joulukuussa

Konsernin käyttökate (EBITDA) parani 36,7 prosenttia 9,5 (6,9) miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto parani 39,5 prosenttia 8,5 (6,1) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 4,3 (2,9) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 2,5 (2,3) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 2,7 (1,9) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,7 (-0,7) miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 Dovren liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Materiaalit ja palvelut nousivat 86,0 (46,0) miljoonaan euroon, ja niihin sisältyy pääasiassa uuden Uusiutuva Energia -segmentin toimintaan liittyviä kuluja. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut nousivat liiketoiminnan kasvun mukana 15 prosenttia 98,4 (85,4) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 9,5 (4,8) miljoonaan euroon.

Käyttökate (EBITDA) 10–12 10–12 Muutos 1–12 1–12 Muutos Milj. euroa 2022 2021 % 2022 2021 % Projektihenkilöstö 1,3 1,2 8,9 4,7 3,3 44,6 Konsultointi 0,9 0,6 48,3 2,5 2,3 5,2 Uusiutuva energia 0,5 0,4 30,1 2,9 2,0 49,3 Muut toiminnot -0,2 -0,2 29,2 -0,7 -0,7 6,3 Kohdistamattomat *) 0,1 0,0 -169,7 0,0 0,0 109,1 Konserni yhteensä 2,5 2,0 24,8 9,5 6,9 36,7





Liikevoitto (EBIT) 10–12 10–12 Muutos 1–12 1–12 Muutos Milj. euroa 2022 2021 % 2022 2021 % Projektihenkilöstö 1,1 1,1 3,5 4,3 2,9 47,3 Konsultointi 0,9 0,6 51,4 2,5 2,3 6,9 Uusiutuva energia 0,4 0,4 7,9 2,7 1,9 45,8 Muut toiminnot -0,2 -0,2 27,2 -0,7 -0,7 8,2 Kohdistamattomat *) 0,0 -0,1 83,7 -0,3 -0,3 -20,3 Konserni yhteensä 2,1 1,8 20,0 8,5 6,1 39,5



* Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

Dovren voitto ennen veroja oli 7,4 (5,6) miljoonaa euroa vuonna 2022. Erään sisältyy -1,0 (-0,5) miljoonaa euroa rahoituseriä.

Tilikauden tulos oli 5,8 (4,3) miljoonaa euroa vuonna 2022. Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 5,2 (3,7) miljoonaa euroa, ja määräysvallattomien omistajien (Suvic Oy:n 49 % määräysvallattomien omistajien) osuus tuloksesta oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,049 (0,035) euroa. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI) oli 20,5 (17,6) prosenttia.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun 2022 lopussa 82,5 (69,6) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 11,2 (9,5) miljoonaa euroa. Konsernilla on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä 5,2 miljoonan euron arvosta.

Konsernin oma pääoma oli vuoden 2022 lopussa 34,3 (28,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,6 (40,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) -8,8 (-3,7) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 8,2 (8,5) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 9,9 (12,1) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta yhteensä 6,2 (6,2) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,0 (2,3) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2022 oli 2,6 (2,3) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -4,6 (-3,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut saamiset sekä ostovelat ja muut velat ovat kasvaneet Suvic-yritysoston ja Uusiutuva energia -liiketoiminnan kasvun seurauksena, mikä vaikuttaa erityisesti liiketoiminnan nettorahavirtaan.

Investointien nettorahavirta oli -0,2 (-2,6) miljoonaa euroa. Vertailukaudella investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa Suvic Oy:n myyjille maaliskuussa 2021 maksettuun kauppasummaan ja tilikaudelta 2020 maksettuihin osinkoihin. Vuodelta 2021 ei maksettu osinkoa Uusiutuva energia -liiketoiminnan jatkuvan kasvun varmistamiseksi.

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,6 (0,9) miljoonaa euroa. Taseen liikearvo oli vuoden päättyessä 21,0 (20,9) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Dovre Group Oyj:n kokonaan omistaman Venäjän tytäryhtiön Dovre OOO:n purku saatettiin tilikaudella päätökseen. Dovre Group Oyj:n kokonaan omistama Dovre Club Oy fuusioitui emoyhtiöönsä 31.12.2022.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa eli 0,1 (0,1) prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2022 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 779 (796) henkilöä. Projektihenkilöstö työllisti keskimäärin 642 (685), Konsultointi 98 (88) ja Uusiutuva Energia 38 (22) henkilöä. Projektihenkilöstöstä 22 (21) prosenttia oli itsenäisiä urakoitsijoita.

Henkilöstö 10–12 10–12 Muutos 1–12 1–12 Muutos keskimäärin 2022 2021 % 2022 2021 % Projektihenkilöstö 583 777 -24,9 642 685 -6,3 Konsultointi 100 90 10,9 98 88 11,7 Uusiutuva energia 42 31 38,0 38 22 71,1 Muut toiminnot 2 1 100,0 1 2 -23,8 Yhteensä 728 898 -19,0 779 796 -2,2

Dovre Group työllisti vuoden 2022 lopussa 728 (865) henkilöä, ja heistä 583 (743) työskenteli Projektihenkilöstössä, 100 (90) Konsultoinnissa, 43 (32) Uusiutuvassa energiassa ja 2 (1) muissa toiminnoissa. Henkilöstömäärän supistuminen johtui merkittävän projektin valmistumisesta Singaporessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin henkilöstökulut vuonna 2022 olivat 98,4 (85,4) miljoonaa euroa.

YHTIÖN JOHTO

Dovre Groupin johtoryhmässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2022. Vuoden lopussa johtoryhmään kuuluivat Arve Jensen (toimitusjohtaja), Stein Berntsen (johtaja, Konsultointiliiketoiminta-alue), Sirpa Haavisto (talousjohtaja) ja Miko Olkkonen (Suomen toimintojen johtaja).

Dovre Group Oyj:n 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Svein Stavelinin, Ilari Koskelon ja Antti Mannisen, ja uudeksi jäseneksi valittiin Sanna Outa-Ollila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Svein Stavelinin hallituksen puheenjohtajaksi ja Ilari Koskelon varapuheenjohtajaksi.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET

Osakepääoma ja osakevaihto

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2022. Dovre Groupin osakepääoma 31.12.2022 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 105 956 494 kappaletta. Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä vuoden aikana oli 105 956 494 osaketta.

Vuonna 2022 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 30,8 (60,2) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 19,6 (30,9) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 0,65 (0,51), alin kurssi 0,54 (0,28) euroa ja ylin kurssi 0,80 (0,78) euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2022 oli 0,58 (0,68) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 61,8 (72,3) miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Dovre Group ei hankkinut eikä luovuttanut yhtiön omia osakkeita vuonna 2022. Joulukuun 2022 lopussa Dovre Group Oyj:n hallussa oli yhteensä 236 725 yhtiön omaa osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli 0,22 prosenttia.

Osakkeenomistajat ja hallituksen ja toimitusjohtajan omistus

Dovre Group Oyj:llä oli 31.12.2022 yhteensä 6 163 (5 855) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 8 (8). Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli joulukuun lopussa 5,8 (4,2) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet oli 31.12.2022 yhteensä

8 833 873 osaketta (8 721 871) osaketta, mikä vastaa noin 8,3 (8,2) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä. Yhtiöllä ei ollut avoimia optio-ohjelmia vuoden lopussa.

Tilikaudella ei annettu liputusilmoituksia.





Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 31.12.2022



Nimi Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % Svein Stavelin 371 268 0,4 % Ilari Koskelo 7 345 000 6,9 % Antti Manninen 533 485 0,5 % Sanna Outa-Ollila 10 000 0,0 % Hallituksen jäsenet, yhteensä 8 259 753 7,8 % Toimitusjohtaja Arve Jensen 574 120 0,5 % Yhteensä 8 833 873 8,3 %

Osakassopimukset

Dovre Group Oyj:n tiedossa ei ole yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.

Optio-oikeudet ja kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää on jatkettu vuosille 2022–2025. Palkitseminen perustuu vuosittain asetettuihin suoritusehtoihin ja keskeinen mittari on liikevoitto. Palkkio voidaan maksaa osakkeina tai rahana hallituksen päätöksellä. Johtaja on vastuussa palkintojen tuloverosta. Osakkeet tai raha myönnetään, kun ansaintajakso päättyy vuoden 2025 alussa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Dovre Group Oyj:n 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa, jotta voidaan varmistaa Uusiutuva energia –segmentin kasvun jatkuminen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo ja Antti Manninen. Uudeksi jäseneksi valittiin Sanna Outa-Ollila.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 25 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta, luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset koskevat enintään 10 100 000 osaketta, mikä vastaa enintään 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2023 saakka ja kumoavat aikaisemmin annetut vastaavat valtuutukset.

Dovre Group Oyj:n hallitus ei käyttänyt katsauskaudella edellä kuvattuja valtuutuksia.

Yhtiökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Dovren internetsivuilla https://www.dovregroup.com/investors/share-and-ownership.html

LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELU

Dovre Groupin Uusiutuvan Energian liiketoiminnalla on voimakkaampi kausivaihtelu kuin kahdella muulla liiketoiminnalla, koska suurin osa sen projekteista toteutetaan kesäkuukausina. Koska segmentin kiinteät kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, on sen liikevoitto kausiluonteisesti pienin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja korkein vuoden kolmannella neljänneksellä.

Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoiminnan liiketoiminta jakautuu tasaisemmin koko vuodelle, minkä vuoksi näillä segmenteillä ei juurikaan esiinny kausivaihtelua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Norjassa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä voimaan tulevalla uudella henkilöstövuokraukseen liittyvällä lainsäädännöllä voi olla negatiivisia vaikutuksia Dovren liiketoimintaan, mikäli osa asiakkaista päättää palkata omaa henkilöstöä ulkopuolisten konsulttien käyttämisen sijaan. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset. Uudella aiemmin tässä riskikappaleessa mainitulla henkilöstövuokrausta koskevalla lainsäädännöllä on vaikutuksia osaan Norjan konsultointipalveluiden asiakkaita.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa Suvicin tavanomaiseen toimintaan liittyy erilaisia sopimusriskejä kunkin projektin työn laajuudesta riippuen. Näitä riskejä hallitaan pääasiallisesti osana liiketoiminnan johtamista sekä erilaisin takuu- ja vakuutusjärjestelyin.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoihin ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita.

Edellä mainittujen lisäksi myös nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkeat energian hinnat lisäävät liiketoimintaan liittyvää riskiä.

Liiketoiminnan kehityksen ennustaminen vuodelle 2023 on tavallista haastavampaa. Tämä johtuu pääosin Norjassa huhtikuun alussa käyttöön otettavasta uudesta lainsäädännöstä, mikä säätelee määräaikaisten työntekijöiden käyttöä eri tilanteissa. Tällä hetkellä on epäselvää, mikä vaikutus sillä on toimihenkilöihin, jotka ovat tyypillisesti Dovren Projektihenkilöstön ja Konsultoinnin toimittamia työntekijöitä. Toisen epävarmuuden aiheuttaa Suvicin myyntisykli, jolle kuluvan vuoden ennustaminen tarkasti helmikuun puolivälissä on liian aikaista, sillä neuvottelut tulevasta kesästä ovat osittain keskeneräisiä.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

SaraRasa allekirjoitti pellettien myyntisopimuksen

Dovre Group tiedotti 14.10.2022, että sen 19,9-prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. on sopinut Cellmark Ab:n kanssa toimittavansa suurimman osan pellettituotannostaan kahden vuoden ajan joulukuusta 2022 alkaen joulukuuhun 2024 saakka Korean markkinoille Cellmarkin palveluita käyttäen. Sopimus on kiinteähintainen ja sopimuksen arvo on noin 14 miljoonaa euroa. Tämä uusi myyntisopimus korvaa aiemman, 25.7.2019 julkistetun samojen osapuolten välisen sopimuksen.

Dovre Group esittää SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:n omistuksen rahoitusvaroissa ja kirjaa sijoituksen arvon käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Vuoden aikana kaksi positiivista tulosvaroitusta

Dovre Group antoi sekä 2.8.2022 että 25.10.2022 positiiviset tulosvaroitukset. Elokuussa ohjeistuksen noston syynä oli se, että Dovren palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä vuoden toisella puoliskolla. Lokakuussa ohjeistuksen muutoksen taustalla oli Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden vahvana jatkuva kysyntä sekä Suvicin varma suorittaminen uusiutuvan energian rakennusprojekteissa.

Dovre Group Oyj:lle varoitus ja kurinpitomaksu pörssin sääntöjen rikkomisesta

Dovre Group tiedotti 1.12.2022 Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunnan määränneen Dovre Group Oyj:lle varoituksen ja 40 000 euron suuruisen kurinpitomaksun Nasdaq Helsinki Oy:n Pörssin sääntöjen rikkomisesta. Yhtiö ei ollut noudattanut Pörssin sääntöjä sisäpiiritiedon julkistamisesta tiedottaessaan tytäryhtiönsä Suvic Oy:n tekemistä sopimuksista toukokuussa ja lokakuussa 2021. Lisäksi Dovre Group Oyj laiminlöi asiassa Pörssin sääntöjä pörssiyhtiön hallinnon järjestämisestä. Dovre Group suhtautuu pörssin sääntöjen noudattamiseen hyvin vakavasti ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Dovre Group antoi 3.2.2023 positiivisen tulosvaroituksen, jossa se kertoi, että yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 203 miljoonaa euroa ja liikevoiton 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2022. Liikevoitto ylittää aikaisemman ohjeistuksen minimirajan yli viidellätoista prosentilla. Parantuneet luvut johtuvat kaikkien liiketoimintasegmenttien vakaasta kehityksestä myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2023 arvioidaan kasvavan vuodesta 2022, ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2022.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Dovre Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 18 781 604,44 euroa.

Hallitus ehdottaa 30.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,01 (0,00) euroa osakkeelta.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2023

Yhtiö julkistaa vuoden 2023 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 torstaina 27.4.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 torstaina 17.8.2023

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2023 torstaina 26.10.2023





Dovre Groupin tilinpäätös 2022 ja vuosikertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.3.2023 alkavalla viikolla. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 30.3.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Espoo, 23.2.2023

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

LIsätietoja:

Arve Jensen, toimitusjohtaja

(arve.jensen@dovregroup.com)

puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

(sirpa.haavisto@dovregroup.com)

puh. 020 436 2000

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa 10-12

2022 10-12

2021 Muutos

% 1-12

2022 1-12

2021 Muutos

% LIIKEVAIHTO 48 087 42 347 13,6 202 971 142 744 42,2 Liiketoiminnan muut tuotot -1 173 6 -18 230 368 265 39,2 Materiaalit ja palvelut -18 022 -13 950 -29,2 -86 022 -45 965 -87,1 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -23 499 -24 704 4,9 -98 448 -85 374 -15,3 Poistot -353 -214 -64,7 -996 -854 -16,7 Liiketoiminnan muut kulut -2 898 -1 702 -70,3 -9 404 -4 747 -98,1 LIIKETULOS 2 141 1 783 20,0 8 467 6 069 39,5 Rahoitustuotot 125 63 99,3 313 142 120,9 Rahoituskulut -885 -189 -367,5 -1 352 -600 -125,3 TULOS ENNEN VEROJA 1 381 1 657 -16,7 7 428 5 610 32,4 Tuloverot -389 -423 8,0 -1 618 -1 299 24,5 TILIKAUDEN TULOS 991 1 234 -19,6 5 811 4 311 34,8 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille 1 078 1 118 -3,5 5 152 3 667 40,5 Määräysvallattomille omistajille -87 116 -175,1 659 644 2,2 Yhteensä 991 1 234 -19,6 5 811 4 311 34,8 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan

myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 15 354 -95,6 346 1383 75,0 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 15 354 -95,6 346 1 383 75,0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS

YHTEENSÄ 1 007 1 587 -36,6 6 156 5 695 8,1 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille 1 094 1 472 -25,7 5 498 5 050 8,9 Määräysvallattomille omistajille -87 116 -175,1 659 644 2,2 Yhteensä 1 007 1 587 -36,6 6 156 5 695 8,1 Tilikauden voitto/osake (euroa) Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,010 0,011 -3,5 0,049 0,035 39,2 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,010 0,011 -3,5 0,049 0,035 39,2





Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä (kpl) 10-12

2022 10-12

2021 1-12

2022 1-12

2021 Laimentamaton 105 956 494 105 956 494 105 956 494 104 956 494 Laimennettu 105 956 494 105 956 494 105 956 494 104 956 494 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl) 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 Laimentamaton 105 956 494 105 956 494 105 956 494 105 956 494 Laimennettu 105 956 494 105 956 494 105 956 494 105 956 494

TASE

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Muutos % VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 2 452 2 862 -14,3 Liikearvo 21 017 20 898 0,6 Aineelliset hyödykkeet 1 809 1 471 23,0 Rahoitusvarat 1 854 1 856 -0,1 Laskennalliset verosaamiset 471 197 139,5 Pitkäaikaiset varat 27 604 27 284 1,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 530 669 128.8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 42 136 32 165 31,0 Tuloverosaaminen 0 29 -100,0 Rahat ja pankkisaamiset 11 229 9 500 18,2 Lyhytaikaiset varat 54 895 42 364 29,6 VARAT YHTEENSÄ 82 499 69 647 18,5





31.12.2022 31.12.2021 Muutos % OMA JA VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma Osakepääoma 9 603 9 603 0,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 066 14 066 0,0 Käyvän arvon rahasto 2 869 2 869 0,0 Omien osakkeiden rahasto -237 -237 0,0 Muuntoerot -2 561 -2 906 11,9 Kertyneet voittovarat (+) / tappiot (-) 10 696 5 544 92,9 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 34 435 28 938 19,0 Määräysvallattomien omistajien osuus -106 -496 78,7 Oma pääoma 34 329 28 442 20,7 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 947 961 -1,4 Rahoitusvelat 1 979 2 280 -13,2 Varaukset 1 342 641 109,3 Muut velat 490 3 19500,3 Pitkäaikainen velat 4 758 3 884 22,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat 6 225 6 171 0,9 Ostovelat ja muut velat 35 568 30 040 18,4 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 619 1 110 45,8 Lyhytaikaiset velat 43 412 37 322 16,3 OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 82 499 69 647 18,5

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

a) Osakepääoma

b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

c) Käyvän arvon rahasto

d) Omien osakkeiden rahasto

e) Muuntoerot

f) Kertyneet voittovarat

g) Oma pääoma yhteensä

h) Määräysvallattomien osuus

i) Oma pääoma yhteensä





Tuhatta euroa a) b) c) d) e) f) g) h) i) OMA PÄÄOMA 1.1.2022 9 603 14 066 2 869 -237 -2 906 5 544 28 938 -496 28 442 Laaja tulos Tilikauden tulos 5 152 5 152 659 5 811 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot 346 346 0 346 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 346 5 152 5 498 659 6 156 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako 0 -23 -23 Muutos määräysval-

lattomien omistajien

osuuksissa 0 -245 -245 Muut erät -1 -1 0 -1 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 -1 -268 -270 OMA PÄÄOMA 31.12.2022 9 603 14 066 2 869 -237 -2 561 10 696 34 435 -106 34 329 (tuhatta euroa) a) b) c) d) e) f) g) h) i) OMA PÄÄOMA 1.1.2021 9 603 12 991 2 869 -237 -4 289 2 932 23 869 0 23 869 Laaja tulos Tilikauden tulos 3 667 3 667 644 4 311 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot 1 383 1 383 0 1 383 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 1 383 3 667 5 050 644 5 695 Liiketoimet omistajien kanssa Suunnattu osakeanti 1 119 1 119 0 1 119 Osakeanti -1 057 -1 057 -1 000 -2 057 Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa 0 0 -140 -140 Muut erät -45 0 3 -42 0 -42 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 1 074 -1 055 20 -1 140 -1 121 OMA PÄÄOMA 31.12.2021 9 603 14 066 2 869 -237 -2 906 5 544 28 938 -496 28 442

RAHAVIRTALASKELMA







Tuhatta euroa 10–12

2022 10–12

2021 Muutos

% 1–12

2022 1–12

2021 Muutos

% Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 2 141 1 783 20,0 8 467 6 069 39,5 Oikaisut: Poistot 353 214 64,7 996 854 16,7 Oikaisut yhteensä 353 214 64,7 996 854 16,7 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+) 5 268 2 900 81,7 -11 609 -18 427 37,0 Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+) 606 -419 244,8 -861 -669 -28,8 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -5 604 -3 116 79,8 7 889 15 557 -49,3 Käyttöpääoman muutos yhteensä 271 -635 142,7 -4 581 -3 539 -29,4 Maksetut korot -142 -51 -176,2 -282 -205 -37,1 Saadut korot 68 2 3 476,8 101 16 519,4 Muut maksetut ja saadut rahoituserät -116 -75 -55,0 -916 -294 -211,6 Maksetut/saadut verot -34 -63 -46,5 -1 234 -567 -117,6 Liiketoiminnan nettorahavirta 2 541 1 175 116,3 2 552 2 333 -9,4 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 -123 100,0 -175 -131 34,1 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 0 - 0 -2 476 -100,0 Investointien nettorahavirta 0 -123 -100,0 -175 -2 607 93,3 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 - 490 2 000 -75,5 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -100 0 - -400 -764 -47,6 Lyhytaikaisten lainojen nostot 756 1 677 -54,9 0 1 677 -100,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -205 100.0 -30 -606 -95,1 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -159 -101 -58,4 -638 -381 67,5 Maksetut osingot -23 0 - -23 -1 057 -97,8 Rahoituksen nettorahavirta 473 1 371 -65,5 -601 870 169,1 Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 383 158 143,2 -47 363 112,9 Rahavarojen muutos 3 398 2 581 31,6 1 729 959 80,3 Rahavarat tilikauden alussa 7 831 6 919 13,2 9 500 8 541 11,2 Rahavarat tilikauden lopussa 11 229 9 500 18,2 11 229 9 500 18,2

LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksessä 2022 kerrottuja laatimisperiaatteita sekä vuonna 2022 voimaan tulleita IAS- /IFRS-standardimuutoksia, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi esimerkiksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TOIMINTASEGMENTIT





Konsernilla on kolme raportoivaa segmenttiä eli konsernin strategiset liiketoimintaryhmät:

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektiammattilaisia tekniseen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon öljy- ja saasualan sekä muun energiateollisuuden suurissa investointiprojekteissa maailmanlaajuisesti.

Konsultointi-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohdon konsultointia, projektiammattilaisia sekä projektinhallinnan työkaluja energiateollisuuden ulkopuolisiin investointiprojekteihin lähinnä Pohjoismaissa.

Uusiutuva Energia-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknistä suunnittelua, rakennesuunnittelua ja kokonaisurakointia tuulipuisto- ja muihin CO2-vapaisiin projekteihin Pohjoismaissa ja Baltiassa.





Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla.





LIIKEVAIHTO Tuhatta euroa 2022 2021 Muutos Projektihenkilöstö 90 649 76 205 19,0 % Konsultointi 18 156 16 138 12,5 % Uusiutuva Energia 94 165 50 401 86,8 % Yhteensä 202 971 142 744 42,2 %

Vuonna 2022 Dovre Groupilla oli kaksi asiakasta, joiden osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 10 %. Liikevaihto näiltä asiakkaalta oli noin 52,9 milj. euroa. Molemmat asiakkaat kuuluivat Uusiutuva Energia -liiketoimintaryhmään. Vuonna 2021 Dovre Groupilla oli kolme asiakasta, joiden kunkin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli yli 10 %, ja liikevaihto näiltä asiakkailta oli noin 48,0 milj. euroa. Kaksi asiakasta kuului Uusiutuva Energia- liiketoimintaryhmään ja yksi Projektihenkilöstö -liiketoimintaryhmään.

LIIKETULOS Tuhatta euroa 2022 2021 Muutos Projektihenkilöstö 4 288 2 911 47,3 % Konsultointi 2 457 2 299 6,9 % Uusiutuva Energia 2 742 1 881 45,8 % Muut toiminnot -681 -742 8,2 % Kohdistamattomat -338 -281 -20,3 % Yhteensä 8 467 6 069 39,5 %

Muut toiminnot ovat konsernin segmenttien käyttämiä yhteisiä resursseja ja koko konsernille kuuluvia kuluja.

Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin 2022 2021 Projektihenkilöstö 642 685 Konsultointi 98 88 Uusiutuva Energia 38 22 Muut toiminnot 1 2 Yhteensä 779 797

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 22 (21) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.





2. LIIKEVAIHTO Liikevaihto tuottotyypeittäin Tuhatta euroa 2022 % Liike-

vaihdosta 2021 % Liike-

vaihdosta Palvelutuotot 108 007 53,2 % 91 855 64,3 % Lisenssituotot 592 0,3 % 285 0,2 % Lisenssien ylläpitotuotot 207 0,1 % 202 0,1 % Projektituotot 94 165 46,4 % 50 401 35,3 % Yhteensä 202 971 100,0 % 142 742 100,0 %





Liikevaihto markkina-alueittain





Tuhatta euroa 2022 % Liike-

vaihdosta 2021 % Liike-

vaihdosta EMEA 171 657 84,6 % 113 126 79,3 % AMERICAS 15 987 7,9 % 7 382 5,2 % APAC 15 326 7,6 % 22 235 15,6 % Yhteensä 202 971 100,0 % 142 742 100,0 %





Pitkän valmistusajan vaatima suorite Tuhatta euroa 2022 2021 Valmistusasteen mukainen liikevaihto 73 954 50 652 Muut liikevaihto 12 216 2 448 Yhteensä 86 170 53 100 Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta

asiakkaille luovuttamatta olevien

pitkäaikaishankkeiden osalta tilikaudella ja

aikaisempina tilikausina kirjattu määrä 99 738 69 838 Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä Tuhatta euroa 2022 2021 Valmistusasteen mukaan tuloutettavat hankkeet 34 815 19 344 Luovutuksen mukaan tuloutettavat hankkeet 0 0 Tilauskanta yhteensä 34 815 19 344



Vuoden 2022 lopussa olleesta tilauskannasta 89 % eli 30,849 tuhatta euroa odotetaan tuloutettavan tilikaudella 2023.











Pitkän valmistusajan vaatimat suoritteet kuuluvat Uusiutuva Energia- liiketoimintaryhmään.

3. HANKITUT LIIKETOIMET

Tilikauden 2022 hankinnat

Dovre Group ei tehnyt liiketoimintahankintoja vuonna 2022.

Tilikauden 2021 hankinnat

Suvic Oy

Dovre Group hankki 31.3.2021 toteutuneella yrityskaupalla osake-enemmistön (51 %) suomalaisesta tuulivoiman suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:stä. Suvic on erikoistunut tuulipuistojen KVR-urakointiin sekä projektinjohtourakointiin niin tuulivoimassa kuin teollisuusrakentamisessakin.

Järjestelyn velaton ja kassaton kauppahinta oli noin 3,1 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa maksettiin käteisenä. Lisäksi Suvicin myyjille luovutettiin yhteensä 3 miljoonaa Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka Dovre Group laski liikkeelle myyjille suunnatussa osakeannissa. Merkintähinta noin 1,1 euroa kirjattiin kokonaisuudessaan Dovre Groupin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

Kauppaan liittyneet neuvonta- ja asiantuntijapalvelukulut, noin 51 tuhatta euroa, on sisällytetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Suunnattuun osakeantiin liittyvät kulut, noin 45 tuhatta euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Hankinnasta syntyi liikearvoa 3,3 miljoonaa euroa. Yritysosto laajentaa Dovren uusiutuvan energian osaamista Pohjoismaissa. Dovren strategia on palvella yhtiön nykyisiä energia- sekä öljy- ja kaasualan asiakkaita heidän uusiutuvan energian projekteissaan sekä luoda uusia asiakkuuksia toimialalle. Suvic-yritysosto on tärkeä askel tämän kasvustrategian toteuttamisessa uusiutuvassa energiassa.

Hankitun liiketoiminnan vaikutus on hankinta-ajankohdasta alkaen ollut 11,2 milj. euroa konsernin liikevaihtoon ja -0,1 milj. euroa tilikauden tulokseen. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2021, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 13,9 milj. euroa ja tulokseen -0,5 milj. euroa.

eSite

Dovre Group osti elokuussa 2021 eSiten liiketoiminnot energiayhtiö Fortumilta. eSite on teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyvä startup, joka on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen. Hankittu virtualisointipalvelu on laajentanut Dovren tarjontaa projektihenkilöstöliiketoiminnassa, ja se on yhdistetty konsernin projektinhallintaohjelmistojen kokonaisuuteen.

Liiketoimintakaupalla ei ollut olennaista vaikutusta Dovren vuoden 2021 tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Hankitusta liiketoiminnosta syntynyt liikearvo 0,3 milj. euroa sisältyy Konsultoinnin liikearvoon.

4. LIIKEARVO

Tuhatta euroa 2022 2021 Hankintameno 1.1. 20 898 16 390 Lisäys 0 3 565 Muuntoerot (+/-) 119 942 Kirjanpitoarvo 31.12. 21 017 20 898

Vuoden 2021 lisäys liittyy Suvic Oy:n ja eSite-liiketoiminnan hankintoihin.





Dovre Groupin liikearvo jakautuu rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti: Tuhatta euroa 2022 2021 Projektihenkilöstö 16 729 16 610 Konsultointi 1 023 1 023 Uusiutuva Energia 3 265 3 265 Yhteensä 21 017 20 898

Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden vuosittainen arvonalentumistesti tehdään vuoden lopun tilanteesta. Projektihenkilöstön osalta liikearvon lisäksi testataan NPC-tavaramerkki, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Tavaramerkin kirjanpitoarvo oli noin 1,3 miljoonaa euroa 31.12.2022 (1,3 miljoonaa 31.12.2021).

Testauksessa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvoa verrataan sen käyttöarvoon, joka perustuu laskelmaan sen käyttöarvosta. Nämä laskelmat perustuvat johdon hyväksymiin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Laskelmassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon kasvu ja liikevoittoprosentti. Muuttujat perustuvat toteutuneeseen kehitykseen, liiketoimintaryhmän markkina-asemaan ja kasvupotentiaaliin liiketoimintaryhmän markkinoilla. Diskonttauskoron määrittelyssä on käytetty pääomarakennetta, joka perustuu verrokkiryhmän taseisiin ja tilinpäätöstietoihin, joihin on sovellettu IAS 17 Vuokrasopimus -standardia.

Testauksen perusteella kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden tasearvot, eikä niiden liikearvon arvo ollut näin ollen alentunut.

Keskeiset oletukset: 2022 2021 Liikevaihdon kasvu keskimäärin, % Projektihenkilöstö 7,2 10,3 Konsultointi 7,8 8,3 Uusiutuva Energia 9,9 23,9 Liikevoittoprosentti keskimäärin, % Projektihenkilöstö 4,5 4,4 Konsultointi 13,2 11,1 Uusiutuva Energia 5,0 4,5 Ennusteperiodin jälkeinen kasvu, % Projektihenkilöstö 1,0 1,0 Konsultointi 1,0 1,0 Uusiutuva Energia 1,0 1,0 Diskonttauskorko ennen veroja, % Projektihenkilöstö 15,7 11,7 Konsultointi 15,6 11,7 Uusiutuva Energia 16,7 12,7

Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisten oletusten herkkyys, joilla käyttöarvo on yhtä suuri kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä muuttumattomina).

Liikevoittoprosentti, %-yksikkö, muutos -2,0 Projektihenkilöstö -12,6 Konsultointi -4,3 Uusiutuva Energia Diskonttauskorko ennen veroja, %-yksikkö Projektihenkilöstö 29,4 Konsultointi 492,0 Uusiutuva Energia 220,5

5. VUOKRASOPIMUKSET

Dovre Groupin käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat toimistovuokrasopimuksista ja työmaakalustosta. Toimistovuokrasopimukset on sisällytetty tase-erään Käyttöoikeusomaisuuserät, rakennukset. Vuokrattu työmaakalusto on sisällytetty tase-erään Käyttöoikeusomaisuuserät, koneet ja kalusto.

Suurin osa toimistovuokrista on määräaikaisia sopimuksia ja osa näistä sopimuksista sisältää jatko-optiota jatkaa sopimusta määräajoin. Dovre on arvioinut käyttöoikeusomaisuuserää määrittäessä, että tullaanko vuokrasopimusten optioita käyttämään. Sopimuksissa, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevia 3–12 kuukauden irtisanomisajalla, on todennäköiseksi vuokra-ajaksi määritelty 2–4 vuotta.

Uusiutuva Energia-liiketoimintaryhmään kuuluvalla tytäryhtiöllä Suvic Oy:lla on lisäksi vuokrattu työmaakalusto. Sopimukset ovat määräaikaisia ja niiden pituus on 3–5 vuotta.

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 1 079 980 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 544 460 Vuokrasopimusvelat yhteensä 1 623 1 440

6. RAHOITUSVARAT





Rahoitusvarat käypään arvoon tulosvaikutteisesti Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara 1 056 1 056 Rahastosijoitukset 798 800 Yhteensä 1 854 1 856

Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara

Ei-listattu oman pääoman ehtoinen rahoitusvara sisältää Dovre Group Oyj:n omistuksen SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.:sta (Bioindo). Dovre Groupin omistus Bioindosta on 19,86 % vuoden 2022 lopussa. Dovre Groupin sijoitus Bioindoon ei ole osa konsernin ydinliiketoimintaa. Sijoituksen käyvän arvon luokituksen taso on 3 käyvän arvon hierarkiassa.

Bioindon oma pääoma oli 2,5 milj. Yhdysvaltain dollaria vuoden 2022 lopussa (1,3 milj. vuoden 2021 lopussa). Vuoden 2022 ennakoitu tulos on noin 0,0 milj. (0,6 milj. vuonna 2021) Yhdysvaltain dollaria.

SaraRasa on sopinut koko pellettituotantonsa myymisestä tammikuulle 2024 saakka. Lokakuussa 2022 SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. sopi Cellmark Ab:n kanssa toimittavansa suurimman osan pellettituotannostaan kahden vuoden ajan joulukuusta 2022 alkaen joulukuuhun 2024 saakka Korean markkinoille Cellmarkin palveluita käyttäen. Sopimus on kiinteähintainen ja sopimuksen arvo on noin 14 miljoonaa euroa.

Rahastosijoitukset

Rahastosijoitukset sisältävät Dovren tytäryhtiön Suvic Oy:n sijoitusrahasto-osuudet. Sijoitusten käyvän arvon luokituksen taso on 1 käyvän arvon hierarkiassa.

7. MYYNTI- JA MUUT SAAMISET





Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Myyntisaamiset 30 781 26 997 Arvonalentumisvaraus myyntisaamisista -237 -25 Muut saamiset 821 139 Siirtosaamiset 10 752 5 054 Yhteensä 42 116 32 165 Siirtosaamiset Saamiset hankkeelta, osatuloutus *) 8 992 3 822 Siirtosaamiset myynneistä 1 072 661 Muut siirtosaamiset 688 571 Yhteensä 10 752 5 054

*) Uusiutuva Energia

Muihin siirtosaamisiin sisältyy liikekulujen jaksotuksia.

Myyntisaamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Myyntisaamisen tappiovaraus kirjataan käyttämällä yksinkertaistettua mallia, joka pohjautuu erääntyneiden saamisten ikään. Myyntisaamisten tappiovaraus kirjataan, mikäli saatava on yli 90 päivää erääntynyt, saamista on peritty aktiivisesti tuloksetta ja johdon arvion mukaan saatava on epätodennäköistä, että saamisesta saataisiin suoritus. Viimeisen 10 vuoden aikana toteutuneiden myyntisaamisten arvonalentumisen määrä on ollut keskimäärin 12 tuhatta euroa, joka on keskimäärin 0,07 % myyntisaamisista.

Myyntisaamisten ikäjakauma

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Erääntymättömät 22 143 18 748 Erääntyneet Alle 30 päivää 3 103 5 287 30 - 60 päivää 2 696 2 152 61 - 90 päivää 776 314 Yli 90 päivää 2 063 496 Yhteensä 30 781 26 997

8. PITKÄAIKAISET VELAT

Pitkäaikaiset rahoitusvelat Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 900 1 300 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 1 079 980 Yhteensä 1 979 2 280 Pitkäaikaisen lainojen rahoituslaitoksilta keskikorko oli 3,81 % vuonna 2022 (1,95 % 2021). Varaukset Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Takuuvaraukset, Suvic Oy 70 441 Pitkäaikaishankkeiden pakolliset varaukset 185 0 Mahdolliset oikeudenkäynnit 873 0 Muut riskivaraukset 214 200 Yhteensä 1 342 641 Muut velat Muut velat 490 3 Yhteensä 490 3 Muut velat koostuvat konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n määräysvallattomien omistajien antamasta pääomalainasta. Pääomalainalle ei ole ennalta määriteltyä takaisinmaksuohjelmaa. Lainan ja koron takaisinmaksusta päättää Suvic Oy:n hallitus. Pitkäaikaisten velkojen ja varausten käypä arvo vastaa kohtuullisesti arvioituna niiden tase-arvoa.





9. LYHYTAIKAISET RAHOITUSVELAT Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 400 405 Käytössä olevat luottolimiitit 5 281 5 306 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 544 460 Yhteensä 6 225 6 171 Lyhytaikaisten rahalaitoslainojen keskikorko oli 3,81 % vuonna 2022 (1,95 % vuonna 2021). Velkojen käypä arvo vastaa niiden tasearvoa oleellisilta osin. Vuonna 2022 käytössä olleiden luottolimiittien määrästä perittävä korko oli keskimäärin 4,60 % (2,89 % vuonna 2021). 10. OSTO- JA MUUT VELAT Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Ostovelat 10 327 8 828 Saadut ennakot hankkeelta, osatuloutus *) 595 3071 Lyhytaikaiset muut velat 8 734 6 043 Siirtovelat 15 912 12 099 Yhteensä 35 568 30 040 Siirtovelat Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Lyhytaikaiset siirtovelat tuotoista 72 87 Valmistusasteen mukaisesti kirjatut menot *) 5 690 2 578 Jaksotetut henkilöstökulut 7 651 8 163 Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista 2 499 1 270 Yhteensä 15 912 12 099 Velkojen käyvät arvot vastaavat niiden tasearvoja. *) Uusiutuva Energia- liiketoimintaryhmä

11. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET





Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 Rahalaitoslainat 1 300 1 300 Tililuottolimiitit, myönnetyn limiitin kokonaismäärä 10 526 7 992 Tililuottolimiitit, käytössä oleva määrä 5 281 5 306 Annetut vakuudet Pantatut myyntisaamiset 5 595 5 606 Yrityskiinnitykset 5 000 5 000 Yrityskiinnitykset, Suvic Oy:n antamat 5 000 Velkatakaus tililuotosta 1 406 1 325 Muut takaukset 3 097 3 107 Yhteensä 20 099 15 038 Pankki- ja toimitustakauslimiitit *) Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 12 000 6 000 Käytössä oleva määrä 8 434 4 170 Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Yrityskiinnitykset, konsernin emoyhtiön antamat 10 000 6 000 Yrityskiinnitykset, Suvic Oy:n antamat **) 5 000 0 Yhteensä 15 000 6 000 Työ- ja takuuaikaisten takausten vastavakuudet *) Rahoituslaitoksen työ- ja takuuaikainen takaus 2 100 2 100 Vastavakuudeksi annetut rahastosijoitukset 300 300

Yrityskiinnitysten lisäykset johtuvat konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n pankki- ja toimitustakauslimiittien korotuksesta. Vastavakuudet on annettu konsernin tytäryhtiön Suvic Oy:n pankki- ja toimitustakauslimiitin vakuudeksi.

*) Vertailutietoja on täydennetty ja päivitetty

**) Suvic Oy:n yrityskiinnitykset on annettu konsernin emoyhtiön antamien sitoumusten pantiksi.

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Konsernin tytäryhtiöllä Suvic Oy:lla on vireillä riitatapauksia oikeuden käsittelyssä, jossa yhtiöllä on vaatimuksia ja vastapuolella vastavaatimuksia yhtiötä kohtaan. Yhtiön esittämät vaateet koskevat urakkasopimusten toimituslaajuutta ja laatua. Yhtiön oikeudellinen asema on vahva, mutta tapausten käsittely vie aikaa ja lopputulosten arviointi on vaikeaa.

12. KONSERNIN LUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Tuhatta euroa 1–3 1–3 4–6 4–6 7–9 7–9 10–12 10–12 LIIKEVAIHTO 47 824 19 704 47 315 34 195 59 745 46 497 48 087 42 347 Liiketoiminnan muut tuotot 2 -15 -2 15 1 542 258 -1 173 6 Materiaalit ja palvelut -18 612 -43 -19259 -10 704 -30129 -21 269 -18 022 -13 950 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25 555 -17 817 -23 867 -21 481 -25 528 -21 372 -23 499 -24 704 Liiketoiminnan muut kulut -1 740 -790 -2 312 -1 013 -2 454 -1 241 -2 898 -1 702 KÄYTTÖKATE (EBITDA) 1 919 1 038 1 875 1 013 3 176 2 874 2 494 1 998 Poistot ja arvonalentumiset -222 -193 -201 -224 -220 -222 -353 -214 LIIKETULOS (EBIT) 1 697 845 1 674 789 2 956 2 651 2 141 1 783

13. KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Milj. euroa 2022 2021 Rahavarat 11,2 9,5 Korollinen vieras pääoma 8,2 8,5 Nettovelat -3,0 -1,0 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 34,4 28,9 Oma pääoma 34,3 28,4 Taseen loppusumma 82,5 69,6 Oman pääoman tuotto 16,4 % 14,0 % Sijoitetun pääoman tuotto 20,5 % 17,6 % Nettovelkaantumisaste -8,8 % -3,7 % Omavaraisuusaste 41,6 % 40,8 % Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 779 796 Henkilöstö kauden lopussa 728 865 Tulos / osake, euroa (laimentamaton keskimäärin) 0,049 0,035 Oma pääoma / osake, euroa (laimentamaton kauden loppu) 0,32 0,27

Liite