Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 23.2.2023 klo 9:30

Digitalist Group vahvistaa Suomen tytäryhtiötään yritysostolla

Digitalist Group Oyj (“Digitalist Group”) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Digitalist Finland Oy ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen järjestelystä (“Järjestely”), jossa Digitalist Finland Oy ostaa Walker & Handson Oy:n (“W&H”) vahvistaakseen Digitalist Finland Oy:n johtoa ja teknologia- ja design-liiketoimintaa. Digitalist Group tiedotti asiaa koskevasta aiesopimuksesta 28.1.2023.

Järjestelyssä Digitalist Finland Oy hankkii kaikki W&H:n osakkeet osakevaihdossa suuntaamalla W&H:lle suunnatussa osakeannissa uusia Digitalist Finland Oy:n osakkeita määrän, joka vastaa noin 10 % Digitalist Finland Oy:n kaikista osakkeista Järjestelyn jälkeen. Järjestelyn myötä W&H:n omistaja Jussi Hermunen on nimetty Digitalist Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen. Jussi Hermunen tuo vahvaa kokemusta design- ja konsultointiliiketoimintojen ja -tiimien johtamisesta ollen aiemmin vetäjänä muun muassa EY Doberman Finlandissa, Wavespace Nordicsissa sekä Head of Studio Ideanissa. Sopimus sisältää tavanomaiset good leaver/bad leaver –lausekkeet sekä osakkeita koskevat takaisinlunastuslausekkeet Jussi Hermusen osalta.

W&H on nouseva suomalainen CX design yritys, joka on Q4 2022 aloittanut liiketoimintansa rakentamisen asiakaskokemuksen suunnittelussa ja työskentelee yhdessä Digitalist Groupin kanssa valikoiduissa asiakasprojekteissa. W&H:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 83 tuhatta euroa ja tilikauden tulos positiivinen. W&H:lla on 3 työntekijää mukaan lukien omistaja Jussi Hermunen.

Järjestely vahvistaa Digitalist Finland Oy:n johtoa ja liiketoiminnan suorituskykyä Jussi Hermusen johtamana sekä tuo W&H:n kasvavan määrän potentiaalisia asiakkaita Digitalist Finland Oy:lle. Järjestelyn uskotaan parantavan merkittävästi Digitalist Finland Oy:n kasvumahdollisuuksia jatkossa Suomessa. Vuonna 2023 Järjestelyn arvioidaan tuovan konserniin noin 0,3 miljoonan euron suoran lisäyksen liikevaihdossa. Laskennallisesta 0,9 miljoonan euron kauppahinnasta pääosa on liikearvoa, joka kirjataan konsernin taseeseen.

