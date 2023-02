English Finnish

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, 23.02.2023 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK SOUTH AFRICA (PTY) LTD – BUSINESS RESCUE PROSESSIN PÄÄTTYMINEN

Pörssitiedote

Afarak julkaisi 8.5.2020 pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Afarak South Africa (PTY) Ltd oli jättänyt hakemuksen Business Rescue prosessin käynnistämiseksi Etelä-Afrikan Companies Act -yhtiölain luvun 6 mukaisesti.

Onnistuneen Business Rescue prosessin johdosta menettelyn selvittäjä on todennut, että ei ole enää olemassa sellaisia perusteita, joiden johdosta yhtiö olisi katsottavissa taloudellisesti vaikeuksissa olevaksi, jonka johdosta prosessi on päätetty. Afarak South Africa (PTY) Ltd jatkaa liiketoimintaansa normaalisti.

Helsingissä, 23.02.2023

Afarak Group SE

Hallitus

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

