Ny forskning: Majoriteten av alla företag anser att e-postprogram är avgörande för deras framgång – trots låga satsnignar på dem

13,7 % av e-postavsändare kommer använda AI-verktyg 2023 för att göra mer med mindre enligt en undersökning av Mailjet by Sinch

SAN ANTONIO, Texas och STOCKHOLM, Sverige – 23 februari, 2023 – E-postmarknadsföringsprogram är avgörande för affärstillväxt och starka kundrelationer, enligt en undersökning gjord av Mailjet by Sinch (Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH) med över 3 200 e-postavsändare. Rapporten 2023 Inbox Insights fann att 76 % av avsändarna direkt kan koppla e-postmarknadsföring till sin organisations framgång. Men brist på tid och fokus (32,7 %), liksom avsaknad av intern support och investeringar (26,7 %) är bland de största begränsningarna för de svarande.

Nästan 60 % av globala företag anser att deras e-postmarknadsföringsprogram är framgångsrika. På frågan om vilka mätvärden som är viktigast för att mäta framgång för ett e-postprogram valde respondenterna: öppningsfrekvens (42,7 %), klickfrekvens (42,1 %) och konverteringsfrekvens (26 %) som sina topp tre mätvärden.

"Populära mätvärden som öppnings-, klick- och konverteringsfrekvens är inte perfekta", säger Kate Nowrouzi, VP of Deliverability & Product Strategy på Mailjet by Sinch. "De kan vara opålitliga, begränsade i omfång och svåra att standardisera. Vi brukar rekommendera en blandning av dessa och andra mätvärden – som inboxplaceringsfrekvens eller läs-/ögna-/raderingsfrekvenser – för att kunna mäta framgång bättre."

Övriga resultat från undersökningen:

Metoder som bidrar till framgångsrika mejlutsklick: 34,4 % angav förbättring av leveransbarhet liksom bra design och copy, följt av en sammanhängande strategi ( 32,1 % ). Trots att leveransbarhet var en av framgångsfaktorna som låg i topp, rankades leveransfrekvens och inboxplacering som femte respektive nionde mätvärde för framgång, vilket visar att avsändare behöver fokusera på dessa områden.

angav förbättring av leveransbarhet liksom bra design och copy, följt av en sammanhängande strategi ( ). Trots att leveransbarhet var en av framgångsfaktorna som låg i topp, rankades leveransfrekvens och inboxplacering som femte respektive nionde mätvärde för framgång, vilket visar att avsändare behöver fokusera på dessa områden. Toppmål för e-postprogram: Innehållsdistribution ( 49,5 % ) var det främsta målet för avsändare, följt av transaktionell kommunikation ( 35,3 %) samt kampanjer och försäljning ( 30,5 % ). I nuvarande företagsklimat, där vikten att bevara kunder är lika stor som förvärv, finns möjligheten för e-postmarknadsförare att göra onboarding ( 17,3 %) och kundlojalitet ( 21,3 % ) till nyckelmål.

Innehållsdistribution ( ) var det främsta målet för avsändare, följt av transaktionell kommunikation ( samt kampanjer och försäljning ( ). I nuvarande företagsklimat, där vikten att bevara kunder är lika stor som förvärv, finns möjligheten för e-postmarknadsförare att göra onboarding ( och kundlojalitet ( ) till nyckelmål. Begränsningar för framgång vid mejlutskick: Att sticka ut i inkorgen kom på första plats (37,3 %), medan placeringen i inkorgen (32,7 %) och brist på tid/fokus (32,7 %) kom på delad andra plats. Brist på stöd/investering kom på femte plats globalt, men var den begränsning som låg i topp i USA, där nästanl 40 % av avsändarna angav det som ett problem.

Vad gäller 2023 visar undersökningsresultat att avsändare fokuserar på personalisering (41,3 %) och prenumerantsegmentering (34,9 %) för att förbättra sina program. Värt att notera är att 13,7 % planerar att använda AI-verktyg i år, vilket skulle hjälpa underfinansierade team att uppnå mer med begränsad tid och resurser. Med tanke på att 41,8 % av företagen anser att e-post kommer att ha bäst räntabilitet av samtliga marknadsföringskanaler under en konjunkturnedgång, har det aldrig funnits ett bättre tillfälle att fokusera på e-post.

“E-post är ett otroligt kraftfullt kommunikationsverktyg som kan driva affärsresultat med rätt strategi, partners och metoder på plats", säger Josh Odom, President på Sinch Developer and Email. "Även om budgetar är flytande i dagens ekonomiska klimat, så är e-post helt klart avgörande för företagens affärsmål. Verktyg som kan strömlinjeforma e-postleverans, utveckling och designprocesser kan underlätta arbetsbördan för hårt belastade marknadsföringsteam."

Undersökningsmetodik

I november och december 2022 undersökte Mailjet by Sinch kunderna i hela Sinch e-postportföljen för att samla kunskap och riktmärken om strategi, taktiker, processer, mätning och grader av framgång med e-postprogram. Resultaten omfattar svar från fler än 3 220 genomförda undersökningar.

Den kompletta rapporten, Inbox Insights 2023, kan laddas ner här .

Om Mailjet by Sinch

Fler än 40 000 företag i världen använder Mailjet by Sinch för att stärka relationer mellan kunder och prenumeranter i byggandet av sina företag via e-postmarknadsföring. Varumärken som Microsoft, Kia Motors och Toast anlitar Mailjet för att skicka miljarder e-postmeddelanden varje år. Mailjet kombinerar ett intuitivt, dra-och-släpp-verktyg för e-postkampanjer med lättanvända leveransfunktioner, för att underlätta för företag att skapa och skicka visuellt tilltalande e-postmeddelanden utan att behöva koda.



För mer information, se www.mailjet.com .

Om Sinch

Kundkommunikationsmolnet Sinch direktstyr meningsfulla samtal mellan företag och deras kunder. Fler än 150 000 företag – inklusive många av världens största – anlitar Sinch och dess globala supernätverk, som är det säkraste och mest pålitliga nätverket för meddelanden, röst- och e-postmeddelanden. Sinch har varit lönsamt och växt i snabb takt sedan det grundades 2008. Huvudkontoret finns i Stockholm, med börsnotering på NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Läs mer på sinch.com .



För mer information, vänligen kontakta:

Inkhouse for Sinch

sinch@inkhouse.com

Jeff Hasen

Sinch VP of Communications

jeff.hasen@sinch.com Email_Program_pressRelease_hero_image_1400x830@2x Email_Program_pressRelease_hero_image_1400x830@2x

