Ilkka-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

LOKA-JOULUKUU 2022

- Liikevaihto 15 641 tuhatta euroa (13 956 tuhatta euroa)

- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -139 tuhatta euroa (3 358 tuhatta euroa)

- Liiketappio 206 tuhatta euroa (liikevoitto 2 934 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 352 tuhatta euroa (323 tuhatta euroa)

- Liiketappio/-voitto -1,3 prosenttia (21,0 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,3 (2,3)

- Nettorahoituserät olivat 383 tuhatta euroa (459 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 177 tuhatta euroa (3 394 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 58 tuhatta euroa (3 291 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,00 euroa (0,13 euroa)



TAMMI-JOULUKUU 2022

- Liikevaihto 57 814 tuhatta euroa (49 653 tuhatta euroa)

- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -662 tuhatta euroa (3 295 tuhatta euroa)

- Liiketappio 907 tuhatta euroa (liikevoitto 2 657 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 169 tuhatta euroa (1 385 tuhatta euroa)

- Liiketappio/-voitto -1,6 prosenttia (5,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,0 (2,8)

- Nettorahoituserät olivat 2 024 tuhatta euroa (4 371 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 1 117 tuhatta euroa (7 028 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 723 tuhatta euroa (6 567 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,03 euroa (0,26 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 85,9 % (87,4 %) ja nettovelkaantumisaste -25,7 % (-26,0 %)

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,20 euroa (0,30 euroa) osakkeelta.



AVAINLUVUT





(1000 eur) 10-12/ 2022 10-12/ 2021 1-12/ 2022 1-12/ 2021 Liikevaihto 15 641 13 956 57 814 49 653 Liikevoitto/ -tappio -206 2 934 -907 2 657 Voitto/ tappio ennen veroja 177 3 394 1 117 7 028 Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,00 0,13 0,03 0,26 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -139 3 358 -662 3 295 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -50 -116 -50 -873 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -369 -560 -1 280 -992 Yrityshankinnan kulut -70 -85 -159 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 352 323 1 169 1 385



TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Vuoden 2022 aikana toimintaympäristömme koki uuden poikkeuksellisen tapahtuman koronan hellittäessä otettaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa muutti merkittävästi geopoliittista tilannetta ja sen vaikutukset näkyivät myös taloudessa. Sotatilanne on entisestään kiihdyttänyt inflaatiota, mikä on näkynyt erityisesti energian ja raaka-aineiden hintojen sekä korkokustannusten nousuna. Suomessa sodan vaikutukset ovat näkyneet myös kuluttajien luottamuksen laskuna, mikä on lisännyt epävarmuutta talouskehitykseen tulevaisuudessa.



Konsernimme osalta Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät lähinnä media- ja painopalveluiden kustannusten nousuna. Paperin hinta nousi merkittävästi vuoden 2022 aikana ja polttoaineiden hintojen nousu nosti jakelukustannuksia. Lisäksi yleisen talouskehityksen epävarmuus näkyi sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden päätöksissä, mikä jonkin verran heikensi liikevaihtomme kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.



Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta jatkoimme määrätietoisesti toimintamme kehittämistä strategisten painopistealueidemme mukaisesti, panostaen erityisesti kasvuun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Vuosi 2022 oli meille kolmas peräkkäinen kasvun vuosi. Konsernimme liikevaihto kasvoi 16,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja nousi tasolle 57,8 miljoonaa euroa. Digitaalisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 54,7 % (44,1 %).



Liikevaihdon kasvusta huolimatta konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto jäi alle edellisen vuoden tason ja oli 1 169 tuhatta euroa (1 385 teur). Poikkeukselliset toimintaolosuhteet nostivat kustannuksia erityisesti media- ja painopalveluiden osalta ja vaikuttivat jonkin verran liikevaihdon kehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Näiden seurauksena jäimme kannattavuudessa alle edellisen vuoden tason.



Strategiamme mukaisesti olemme hakeneet kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Ilkka-konserniin kuuluva Liana Technologies hankki tammikuussa 2022 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden Evermade Oy:stä. Tämä yrityskauppa toteuttaa Lianan strategiaa kasvaa Pohjoismaiden suurimmaksi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi. Liana vahvisti kaupalla osaamistaan erityisesti WordPress-teknologiasta. Yhteistyössä Evermaden kanssa Lianan automaatioratkaisut integroidaan kiinteäksi osaksi WordPress-ekosysteemiä.



Ilkka-konserniin kuuluva Myynninmaailma Oy puolestaan hankki 23.5.2022 tehdyllä kaupalla omistukseensa Differo Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa yhdistää Myynninmaailman markkinointiosaamisen ja Differon sisältöstrategisen osaamisen valtakunnallisesti merkittäväksi B2B-markkinoinnin toimijaksi.



Ilkka-brändi uudistui vuoden 2022 aikana ja se kokoaa sateenvarjonsa alle kaikki konsernin palvelubrändit ja koko kattavan markkinoinnin, tiedon ja teknologian tarjoaman. Tämän kokonaistarjoaman avulla voimme tarjota asiakkaillemme selkeitä näkemyksiä ja ratkaisuja heidän liiketoimintansa menestyksen edistämiseksi. Konsernimme on hyvin erinäköinen kuin vielä muutama vuosi sitten, mikä johtuu kasvustrategiamme mukaisista kehitystoimenpiteistä ja yritysostoista. Siksi on luonnollista, että päivitimme brändimme vastaamaan tämän päivän todellisuutta.



Yhtiökokous 26.4.2022 hyväksyi emoyhtiön toiminimen muutoksen. Uusi toiminimi on Ilkka Oyj ja se rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.5.2022. Loppuvuoden aikana aloitimme myös uudistuneen Ilkan strategiatyön. Uusi strategia tullaan julkaisemaan alkuvuoden 2023 aikana ja se antaa meille hyvän pohjan jatkaa uudistuneen Ilkan kehittämistä myös tulevaisuudessa.



NÄKYMÄT VUODELLE 2023



Vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta talouden epävakaudesta johtuen näkymiin liittyy epävarmuutta.



Ilkka-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman.



Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA



Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2022 yhteensä 98 576 302,98 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.



Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 2.5.2023 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 9.5.2023.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Ilkka Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU



Loka-joulukuussa 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia ja oli 15 641 tuhatta euroa (13 956 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot laskivat 7,6 % ja sisältötuotot laskivat 3,3 %. Loka-joulukuun aikana koko Suomen mediamainonta laski yhteensä 6,4 %, painetuissa sanomalehdissä lasku oli 13,1 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä lasku oli 11,7 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot puolestaan kasvoivat 15,6 %, mikä johtui yrityshankinnoista. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla sanomalehtipainamisen lopettamisesta huolimatta. Ilkka-konsernin sanomalehtipainaminen päättyi Seinäjoella vuoden 2021 lopussa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 44,1 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 17,4 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 181,2 %. Jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Muiden palveluiden liikevaihto kasvoi yrityshankintojen johdosta.



Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 82 tuhatta euroa (97 teur).



Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 15 804 tuhatta euroa (14 462 teur). Kulut kasvoivat 9,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 12,6 % ja henkilöstökulut kasvoivat 18,1 %. Poistot ja arvonalentumiset laskivat 13,4 % % ja liiketoiminnan muut kulut laskivat 7,8 %.



Loka-joulukuussa 2022 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -139 tuhatta euroa (3 358 teur). Tilikaudella 2021 Ilkka-konsernin omistus Hilla Groupista ylitti osakkuusyhtiörajan 29.10.2021 ja omistus yhdisteltiin Ilkka-konsernin konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin 3 370 tuhannen euron tuotto Hilla Group Oyj:n osakkeiden yhdistelystä johtuen. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.



Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liiketappio oli 206 tuhatta euroa (liikevoitto 2 934 teur) ja liikevoittoprosentti oli -1,3 (21,0). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -558 tuhatta euroa (2 611 teur). Loka-joulukuussa 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-139 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-50 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-369 tuhatta euroa). Loka-joulukuussa 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (3 358 tuhatta euroa), yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-630 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-116 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 352 tuhatta euroa (323 teur) eli 2,3 % (2,3 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 443 tuhatta euroa. Painopalvelujen liiketappio kasvoi 101 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 440 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat 383 tuhatta euroa (459 teur). Korkotuotot olivat 51 tuhatta euroa (11 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 3 tuhatta euroa (81 teur) ja johtuivat vertailukaudella 2021 pääosin avoinna olleista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käyttänyt suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjattiin tuloksen kautta. Koronvaihtosopimukset on eräännytetty vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2021 oli +169 tuhatta euroa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 337 tuhatta euroa (365 teur).



Konsernin neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 177 tuhatta euroa (3 394 teur) ja katsauskauden tulos 58 tuhatta euroa (3 291 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,13 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-JOULUKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi 16,4 prosenttia ja oli 57 814 tuhatta euroa (49 653 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 8,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 2,5 % ja sisältötuotot laskivat 2,9 %. Koko vuoden 2022 kumulatiivinen muutos Suomen mediamainonnassa yhteensä verrattuna edelliseen vuoteen oli 0,4 %. Painetuissa sanomalehdissä muutos oli -7,2 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -9,4 %. (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot kasvoivat 61 %, mikä johtui yrityshankinnoista. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 14,7 % johtuen sanomalehtipainamisen lopettamisesta vuoden 2021 lopussa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 43,8 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 22,8 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 161 %. Jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Muiden palveluiden liikevaihto kasvoi yrityshankintojen johdosta.



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 377 tuhatta euroa (546 teur). Tilikaudella 2021 media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy I-Mediat Oy:n saama median koronatuki 371 tuhatta euroa.



Konsernin tilikauden kulut olivat 58 444 tuhatta euroa (50 837 teur). Kulut kasvoivat pääosin yrityshankintojen johdosta 15,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 15,4 % ja henkilöstökulut kasvoivat 20,7 %. Poistot ja arvonalentumiset laskivat 4,2 %. Sanomalehtipainon sulkemispäätöksen johdosta tilikaudella 2021 kirjattiin koneiden ja kaluston arvonalentumista ja poistoja 493 tuhatta euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin uudelleenjärjestelykuluja 380 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 6,6 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -662 tuhatta euroa (3 295 teur). Tilikaudella 2021 Ilkka-konsernin omistus Hilla Groupista ylitti osakkuusyhtiörajan 29.10.2021 ja omistus yhdisteltiin Ilkka-konsernin konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Vuoden 2021 tulokseen kirjattiin 3 370 tuhannen euron tuotto Hilla Group Oyj:n osakkeiden yhdistelystä johtuen. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.



Konsernin liiketappio oli 907 tuhatta euroa (liikevoitto 2 657 teur) ja liikevoittoprosentti oli -1,6 (5,4). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -2 076 tuhatta euroa (1 271 teur). Tilikaudella 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-662 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-50 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 365 tuhatta euroa). Tilikaudella 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (3 295 tuhatta euroa), yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 151 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-873 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 169 tuhatta euroa (1 385 teur) eli 2,0 % (2,8 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 361 tuhatta euroa. Painopalvelujen liiketappio pieneni 66 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 523 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat 2 024 tuhatta euroa (4 371 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa (2 698 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 102 tuhatta euroa (229 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 68 tuhatta euroa (358 teur) ja johtuivat pääosin avoinna olleista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käyttänyt suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjattiin tuloksen kautta. Koronvaihtosopimukset on eräännytetty tilikauden aikana. Eräännytetyn koronvaihtosopimuksen realisoitunut arvonmuutos oli 257 tuhatta euroa. Koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos tilikaudella 2021 oli +489 tuhatta euroa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli -1 459 tuhatta euroa (1 217 teur) johtuen sijoitusmarkkinan nopeasta muutoksesta.



Konsernin voitto ennen veroja oli 1 117 tuhatta euroa (7 028 teur) ja tilikauden tulos 723 tuhatta euroa (6 567 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,26 euroa).



TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-konserniin kuuluva I-Mediat Oy on hankkinut 4.1.2023 tehdyllä liiketoimintakaupalla kaupunkilehti Seinäjoen Sanomien liiketoiminnan, jonka jälkeen I-Mediat julkaisi Seinäjoen talousalueella kahta kaupunkilehteä. Muutosneuvottelujen jälkeen I-Mediat päätti lakkauttaa kaupunkilehti Seinäjoen Sanomat. Viimeinen lehti ilmestyi 1.2.2023. Talousalueella ei ole kannattavaa julkaista kahta samankaltaista tuotetta, joissa on päällekkäistä toimintaa ja päällekkäisiä kustannuksia. Seinäjoen Sanomien lakkauttamisella I-Mediat turvaa yhden kaupunkilehden kehittymisen ja ilmestymisen alueella.



Ilkka Oyj:n osakkeenomistaja Keskisuomalainen Oyj on tehnyt ehdotuksia Ilkka Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset koskevat mm. yhtiöjärjestyksen muutosta siten, että pykälät 3 ja/tai 13 poistettaisiin yhtiöjärjestyksestä kokonaisuudessaan. Pykälässä 3 käsitellään I-sarjan osaketta koskevaa suostumuslauseketta ja pykälässä 13 käsitellään yhtiökokouksessa noudatettavaa äänileikkuria.



Keskisuomalaisen tämänhetkinen osakemäärä on 251 277 yhtiön I-sarjan osaketta ja 2 756 051 yhtiön II-sarjan osaketta ja äänimäärä osakasluettelon mukaan yhteensä 3,46 % äänistä. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää määräenemmistöä yhtiökokouksessa.



Ilkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.4.2023 ja Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiöjärjestyksen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.



TUNNUSLUKUJA 2022 2021 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Meur 57,8 49,7 muutos % 16,4 8,4 Liikevoitto/ -tappio, Meur -0,9 2,7 % liikevaihdosta -1,6 5,4 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio, Meur 1,2 1,4 % liikevaihdosta 2,0 2,8 Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 1,1 7,0 % liikevaihdosta 1,9 14,2 Tilikauden voitto/ tappio, Meur 0,7 6,6 % liikevaihdosta 1,3 13,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,4 3,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,7 4,1 Omavaraisuusaste, % 85,9 87,4 Nettovelkaantumisaste, % -25,7 -26,0 Bruttoinvestoinnit, Meur *) *) 2,5 4,5 % liikevaihdosta 4,3 9,0 Taseen loppusumma, Meur 186,5 205,8 Maksuvalmius (current ratio) 2,37 2,85 Henkilöstö keskimäärin 525 447 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), eur 0,03 0,26 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,27 0,66 Oma pääoma/osake, eur 6,09 6,87 Osinko/osake (I-sarja), eur **) 0,20 0,30 Osinko/osake (II-sarja), eur **) 0,20 0,30 Osinko/tulos, (I-sarja), % 704,3 116,3 Osinko/tulos, (II-sarja), % 704,3 116,3 Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 4,3 5,6 Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 5,6 6,3 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 164,8 20,9 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 126,8 18,4 Osakekannan markkina-arvo, Meur ***) 96,1 123,8 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ***) 25 449 489 25 450 411 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ***) 25 427 276 25 450 411



*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

**) Vuodelta 2022 hallituksen esitys

***) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



VUOSIKERTOMUS 2022



Ilkka-konsernin vuosikertomus 2022 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viikolla 12.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2022 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

