Synchronoss präsentiert KI-gestützte Personal Cloud-Plattform auf dem Mobile World Congress

Die neue Synchronoss Personal Cloud wurde speziell für den Einsatz bei führenden Telekommunikationsanbietern entwickelt und umfasst Genius, BackTrack und andere Funktionen zur Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz

February 23, 2023 07:58 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES