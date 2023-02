シンクロノス (Synchronoss)、モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress) でAIを活用したパーソナルクラウドプラットフォームを展示

大手通信事業者が広く導入しているシンクロノスの新しいパーソナルクラウドは、ジーニアス (Genius)、バックトラック (BackTrack) などの機能を備え、データのセキュリティとプライバシーを確保している

February 23, 2023 07:58 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES