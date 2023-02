Synchronoss เตรียมจัดแสดงแพลตฟอร์ม Personal Cloud ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่งาน Mobile World Congress

Personal Cloud ของ Synchronoss สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และใช้งานอย่างกว้างขวางโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ Genius, BackTrack และคุณลักษณะอื่น ๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

February 23, 2023 07:58 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES