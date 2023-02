Synchronoss 将在世界移动通信大会上展示由人工智能驱动的个人云平台

新的 Synchronoss Personal Cloud 由领先的电信运营商专门打造并广泛部署,其中包括 Genius、BackTrack 和其他功能,以确保数据安全和隐私

February 23, 2023 07:58 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES