Synchronoss 將在世界流動通信大會上呈現 AI 驅動的 Personal Cloud 平台

新的 Synchronoss Personal Cloud 包括 Genius、BackTrack 和其他確保數據安全和私隱的功能,專門為領先的電信營辦商建立,並進行了廣泛的部署。

February 23, 2023 07:58 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES