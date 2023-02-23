Synchronoss 將在世界流動通信大會上呈現 AI 驅動的 Personal Cloud 平台

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

新澤西州布里奇沃特, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（下稱「Synchronoss」或「公司」）(NASDAQ: SNCR)，是雲計算、通訊和數字產品及平台的全球領先者和創新者，已經宣布將在西班牙巴塞隆拿的世界流動通信大會上展示最新版本的 Synchronoss Personal Cloud。



新的 Synchronoss Personal Cloud platform 能夠使電信營辦商提供優質和增值服務，用以備份和管理存儲在手提電話和其他設備上的文件、照片、影片和數碼內容。

透過對人工智能 (AI) 的運用，新的 Genius 功能可以提供工具對照片進行優化。用戶可以使用黑白照片着色、照片增強、臉部修飾等功效。BackTrack 的出現使得即使文件被刪除、損壞或丟失，也可以進行文件還原和恢復。此外，透過加入機器學習，平台的 Advanced Highlights 功能使得能夠容易地對照片、影片和其他數碼內容進行分類和標記，進而使這些內容能夠輕鬆地被高亮、管理及分享。

Synchronoss 總裁兼行政總裁 Jeff Miller 說：「與 OTT 應用所不同得是，我們的雲平台為服務提供商提供的是營辦商級別的解決方案作為增值服務，同時也非常注重數據安全和私隱。「憑藉生成式人工智能和機器學習的能力，我們能夠提供 Genius、BackTrack 和 Advanced Highlights 等創新功能，為用戶提供參與和分享其數字內容的新途徑。」

Synchronoss Personal Cloud 的新功能正在被推廣至數百萬用戶，其中包括 AT&T、Verizon 的雲用戶，以及最近簽署了將於今年晚些時候啟動的多年雲協議的全球最大營辦商之一。

在世界流動通信大會上 Synchronoss 還將展示其營辦商級電郵平台 Synchronoss Email Suite。本公司剛剛宣布與一家著名的服務提供商簽訂了新合同為超過 5000 萬的用戶提供電郵服務。該服務由 Synchronoss Email Suite 和 Mx9 核心通訊平台提供支援。

「世界流動通信大會代表了互聯互通的未來，並吸引了行業內最重要的人物。它為推動新的 Synchronoss Personal Cloud 和 Synchronoss Email Suite 平台的發展提供了巨大空間。米勒還補充說：「我們期待與我們的全球客戶、合作伙伴和潛在客戶合作，為他們提供創新的雲計算、通訊和數碼解決方案，為其業務帶來新的創收機會。」

讓我們相遇巴塞隆拿

欲在世界流動通信大會上安排會議，請瀏覽：https://synchronoss.com/events/#schedule。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com