English Finnish

Valoe Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2023 klo 16.25

VALOE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022

Ensimmäisten ajoneuvoteollisuuden asiakkaiden kanssa tehdyt tuotekehitys- ja teollistamistyöt ovat loppusuoralla. Sono Motors GmbH:n (Sono) massatuotantosopimuksen ja siihen liittyvien kone- ja laitetilausten siirtyminen vuodenvaihteen yli jätti kuitenkin tilikauden 2022 liikevaihdon vielä vaatimattomaksi. Kasvatimme resurssejamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, mikä merkittävien tuotekehityspanostustenohella kasvatti tilikauden tappiota.

Sono ei ole tämän tiedotteen julkaisupäivään mennessä vielä varmistanut auringosta itselataavan Sion-sähköautoprojektinsa viemistä massatuotantoon. Valoen arvion mukaan suunnitelmiin ei ole tulossa muutoksia ja Valoe on jatkanut panostuksiaan Sion-projektiin suunnitelmiensa mukaisesti.

Strategiamme toiminnan suuntaamiseksi ajoneuvojen aurinkosähkösovelluksiin (VIPV = Vehicle Integrated Photovoltaics) alkoi konkretisoitua tilikauden 2022 aikana. Lähes koko liikevaihtomme, noin 90 %, tuli ajoneuvoteollisuuden, ennen kaikkea Sonon tilauksista. Vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 87 %. Lähes kaikki uudet tilauksemme liittyivät ajoneuvojen aurinkosähkösovelluksiin. Vuonna 2023 jatkamme edelleen panostustamme tähän asiakasryhmään ja odotamme kasvumme liittyvän ajoneuvoihin.

Tilikauden 2022 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljoonaa euroa ja kauden tulos -7,7 miljoonaa euroa.



NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa (vuonna 2021: 0,5 miljoonaa euroa). Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), kauden tulos -2,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate oli -1,2 miljoonaa euroa

(-0,2 miljoonaa euroa).

Neljännellä vuosineljänneksellä jatkoimme valmistautumistamme Sono Motorsin itselataavaan Sion-aurinkosähköautoon liittyvään projektiin. Arvioimme katsauskauden alussa allekirjoitettavamme projektiin liittyvän massatuotantosopimuksen ja saavamme sopimukseen liittyvät kone- ja laitetilaukset ennen tilikauden 2022 päättymistä. Tilaukset kuitenkin lykkääntyivät. Saatuamme tietää tilausten siirtymisestä alensimme Valoe-konsernin tulosennustetta ja arvioimme liikevaihdon jäävän 1,2 – 1,4 miljoonaan euroon. Katsauskauden jälkeen projektia ja massatuotantosopimusneuvotteluja on jatkettu, ja uskomme sopimukseen päästävän alkaneen tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä.

Tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä Sono ei ole virallisesti ilmoittanut auringosta itselataavan Sion-sähköautoprojektinsa jatkamisesta. Valoen arvion mukaan suunnitelmiin ei ole tulossa muutoksia ja Valoe on jatkanut panostuksiaan Sion-projektiin suunnitelmiensa mukaisesti.

Käyttöpääomatilanteemme jatkui tiukkana. Laskimme liikkeelle 10.8.2022 vaihtovelkakirjalainan 2/2022, jonka merkintäaika päättyi katsauskauden lopulla. Vaihtovelkakirjalainaa 2/2022 merkittiin yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla. Merkinnöistä 0,8 miljoonaa euroa tehtiin uusina rahasijoituksina ja 0,9 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden riidattomia saatavia vastaan.

VUOSI 2022 LYHYESTI

Vuonna 2022 keskityimme vahvasti ajoneuvosovelluksiin.

Sono Motorsin Sion-aurinkosähköautoon liittyvä projekti eteni, ja heinäkuussa 2022 allekirjoitimme sopimuksen Sion-auton massatuotantoon tarkoitettujen aurinkosähkökomponenttien lopullisesta testaamisesta ja hyväksymisestä. Oletamme Sono Motorsin Sion-projektin jatkuvan ja odotamme pääsevämme Sonon kanssa sopimukseen massatuotannosta sekä kone- ja laitetoimituksista vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2021 lopussa aloitettu yhteistyö Simoldes Plásticos S.A:n kanssa aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelusta, kehittämisestä, prototyypistä ja tuotannosta tunnetun eurooppalaisen autonvalmistajan automalliin jatkui. Valoen saavutettua projektissa sille asetetut tavoitteet osapuolet ovat aloittaneet neuvottelut projektin jatkosta ja massatuotantovalmiuden luomisesta vastaamaan loppuasiakkaan tarpeita. Valoe uskoo neuvottelujen johtavan positiiviseen lopputulokseen tilikauden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ruotsalaisen sähköajoneuvovalmistajan Clean Motion AB:n kanssa vuonna 2021 aloitettua kehitysyhteistyötä jatkettiin. Asiakas esitteli uuden EVIG-ajoneuvonsa omille asiakkailleen Valoen aurinkopaneelijärjestelmällä varustettuna lokakuussa 2022. Valoe uskoo projektin siirtyvän kohti massatuotantovaihetta tilikauden 2023 aikana. Ensimmäisiä tilauksia tuotantosarjoista odotetaan tilikauden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Marraskuussa 2021 teimme yhteistyösopimuksen saksalainen Neuber GmbH:n kanssa ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköpaneelijärjestelmän kehittämisestä ja prototyypistä, esisarjasta sekä massatuotannosta. Projekti ei ole vielä alkanut sovitulla tavalla. Valoe ei usko projektin johtavan merkittävään kassavirtaan lähiaikoina.

Solmimme tuotekehitysprojektin Norjalaisen Eker Groupiin kuuluvan Eker Design kanssa maaliskuussa 2022. Projektin alkaminen suunnitellulla tavalla on myöhästynyt, mutta projektin uskotaan etenevän vielä vuoden 2023 aikana.

Solmimme lokakuussa vuonna 2021 sopimuksen ICON Advanced Co. Ltd:n kanssa aurinkopaneelitehtaan toimittamiseksi Saudi Arabiaan. Projektin valmistelut ovat kestäneet odotettua pidempään, mutta jatkuvat edelleen. Valoe arvioi projektin etenevän toimitusvaiheeseen vuoden 2023 aikana. Tarkempaa aikataulua on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Kuljetusala pyrkii vahvasti vähentämään osaltaan liikenteen päästöjä. Vuonna 2022 jatkoimme omaa tuotekehitystämme kylmäkuljetusten aurinkosähköistämiseksi. Katsauskauden päättymisen jälkeen teimme merkittävän läpimurron ja allekirjoitimme 26.1.2023 tiedotetun mukaisesti TIP Groupin (TIP) kanssa sopimuksen Valoen aurinkosähköjärjestelmien integroimisesta TIPin hallinnoimiin kylmäkuljetusperävaunuihin. Sopimuksen tarkoituksena on aurinkosähköistää satoja perävaunuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Sopimuksen arvo vuoden 2025 loppuun mennessä on noin 20 miljoonaa euroa edellyttäen, että osapuolten yhdessä sopimat järjestelmän suorituskykytavoitteet saavutetaan. Projekti on alkanut hyvin, ja tarkoituksena on toimittaa ensimmäinen aurinkosähköistetty perävaunu asiakkaan käyttöön tilikauden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Maantieliikenteen lisäksi aurinkosähkösovellusten kehittäminen veneisiin ja laivoihin on osa strategiaamme. Lisäksi neuvottelemme useiden merkittävien asiakkaiden kanssa erilaisista seuraavan sukupolven aurinkosähkösovellusten kehittämisestä mm. kuluttajamarkkinoille sekä rakennusmateriaali-, puolustustarviketeollisuudelle ja avaruussovellutuksiin.

Strategiamme mukaisesti panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen. Toukokuussa 2022 EU hyväksyi Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan IBC4EU-tutkimusprojektin, jossa Valoe ja tytäryhtiömme Valoe Cells ovat mukana. Kehitämme projektissa tehokkaiden aurinkopaneeleiden ympäristöystävällisiä valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 17 miljoonaa euroa. EU maksaa osuutemme projektista meille avustuksena, jonka suuruus on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Valoen osuus hankeavustuksesta on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Valoe Cellsin noin 1,3 miljoonaa euroa.

Käyttöpääomatilanne oli tiukka koko katsauskauden. Asiakasrahoituksen lisäksi hankimme rahoitusta kahdella vaihtovelkakirjalainalla. Huhtikuussa 2022 liikkeelle laskettua Vaihtovelkakirjalainaa 1/2022 merkittiin yhteensä 0,7 miljoonalla eurolla, ja merkinnät tehtiin uusina käteissijoituksina. Elokuussa 2022 laskimme liikkeelle Vaihtovelkakirjalainan 2/2022, jota merkittiin yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla. Merkinnöistä 0,8 miljoonaa euroa tehtiin uusina rahasijoituksina ja 0,9 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden riidattomia saatavia vastaan. Kuittaamalla tehdyt merkinnät sisälsivät Vaihtovelkakirjalainan 1/2022, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, konvertoinnin kokonaisuudessaan uudeksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2022.

Katsauskaudella nostimme lisäksi rahoitusta RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa tehdystä rahoitussopimuksesta sekä Winancen kanssa vuonna 2020 allekirjoitetun rahoitussopimuksen viimeisen erän.

Tarkemmat tiedot rahoitusjärjestelyistä on tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Rahoitus”.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2023 allekirjoitimme TIP Groupin (TIP) kanssa sopimuksen Valoen aurinkosähköjärjestelmien integroimisesta TIPin hallinnoimiin kylmäkuljetusperävaunuihin. Sopimuksen tarkoituksena on aurinkosähköistää satoja perävaunuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Sopimuksen arvo vuoden 2025 loppuun mennessä on noin 20 miljoonaa euroa edellyttäen, että osapuolten yhdessä sopimat järjestelmän suorituskykytavoitteet saavutetaan.

Merkitsimme tammikuussa 2023 yhteensä 30.000.000 uutta osaketta yhtiön 21.9.2022 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla. Osakkeiden merkintä liittyy yhtiön rahoitusjärjestelyjen osittaiseen toteuttamiseen. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 1.2.2023 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 3.2.2023. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on kaikkiaan 448.359.195 osaketta.

Helmikuussa 2023 allekirjoitimme Winancen kanssa enintään 5.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja (“Vvk-laina”) koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia warrantteja (“Warrantit”) (sopimus, Vvk-lainat ja Warrantit jäljempänä yhdessä “Järjestely”). Käytämme rahoitusta käyttöpääomaksi ja lisäksi lyhennämme Riverfort Global Opportunities Pcc Limitedin lainoja noin miljoonalla eurolla. Järjestelyssä Valoe laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja Winancelle. Vaihtovelkakirjalainat ovat nostettavissa erissä siten, että ensimmäinen lainaerä on suuruudeltaan 2.000.000 euroa, jonka jälkeen Vaihtovelkakirjalainaa voidaan nostaa enintään kuudessa 500.000 euron määräisessä perättäisessä erässä (ensimmäinen lainaerä ja myöhemmät lainaerät kukin erikseen "Lainaerä") 24 kuukauden aikana ensimmäisen Lainaerän nostopäivästä, mikäli kunkin Lainaerän ennakkoehdot täyttyvät. Winancella on oikeus vaihtaa jokainen Lainaerä Yhtiön uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Lisäksi Winance saa kunkin Lainaerän noston yhteydessä Vaihtovelkakirjalainasta irrallisia Warrantteja, jotka oikeuttavat Winancen merkitsemään lisää yhtiön osakkeita Warranttien ehdoissa määritellyllä merkintähinnalla. Valoella on velvollisuus ottaa Vaihtovelkakirjalainaa sen ensimmäinen 2.000.000 euron Lainaerä sekä vähintään kaksi 500.000 euron myöhempää Lainaerää eli yhteensä 3.000.000 euroa. Vaihtovelkakirjalainojen loppuosan, yhteensä neljä 500.000 euron Lainaerää eli 2.000.000 euroa, Valoe voi nostaa harkintansa mukaan.

MARKKINAOHJEISTUS

Valoe neuvottelee tätä tilinpäätöstiedotetta julkaistaessa useasta toimitussopimuksesta, joista merkittävin on Sonon kanssa neuvoteltava massatuotantosopimus. Neuvottelut ovat edelleen kesken. Tästä syystä Valoe ei julkaise vielä ohjeistusta vuodelle 2023.

Käynnissä olevien neuvotteluiden ratkettua Valoe julkaisee markkinaohjeistuksen vuoden 2023 liikevaihdon sekä tuloksen kehityksestä.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Tilikaudella 2022 Valoe jatkoi keskittymistään ajoneuvo järjestelmien toimittamiseen. Tilikauden 2022 aikana Valoen liikevaihdosta noin 90 % kertyi ajoneuvoteollisuuteen suuntautuvien tuotteiden ja palveluiden myynnistä (vuonna 2021 noin 87 %).

Olemme solarintegraattori

Olemme ajoneuvoteollisuuden asiakkaillemme aurinkosähkön hyödyntämisen soveltaja ja integraattori. Tarjoamme asiakkaillemme täyden palvelun: Esisuunnittelemme sovellutuksen, kehitämme solartuotteen, suunnittelemme valmistustekniikan sekä moduulien valmistamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. Rakennamme koneet ja tarvittaessa valmistamme solartuotteet sekä integroimme ne asiakkaamme tuotteeseen. Valitsemamme liiketoimintamallin on tarkoitus aina johtaa pysyvään ja pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen. Pitkän tähtäimen toiminta sopii myös kohdeasiakasryhmämme eli ajoneuvoteollisuuden vallitsevaan toimintatapaan.

Suuri osa tilikauden 2022 liikevaihdosta syntyi palvelukonseptimme alkuvaiheesta eli tuotekehitysprojekteista. Tuotekehityssopimuksemme sisältävät melkein poikkeuksetta suunnitelman siitä, miten asiakkaamme siirtyy onnistuneen tuotekehitysvaiheen jälkeen aurinkosähköjärjestelmän teolliseen tuotantoon ja siitä, miten solarjärjestelmä integroidaan asiakkaan tuotteeseen. Tyypillisesti teollistamisvaiheessa suunnittelemme asiakkaallemme tuotantoteknisen ratkaisun, johon sisältyvät tuotteen valmistukseen tarvittavat koneet. Konetekniikan robotiikan ja automaation osaajina myös rakennamme, testaamme ja toimitamme tarvittavat erikoiskoneet. Tuotanto alkaa joko omassa tai asiakkaan osoittamassa tuotantolaitoksessa.

Etenemme konseptimme kanssa määrätietoisesti ja uskomme sen toimivuuteen. Olemme tehneet tuotekehitystä koko tilikauden usealle asiakkaallemme, joiden kanssa käymme nyt neuvotteluja tuotantoteknologian toimittamiseksi. Uskomme osan näistä neuvotteluista johtavan positiiviseen lopputulokseen tilikauden 2023 aikana. Arvoltaan tällaiset sopimukset vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä. Teollistamisvaiheen jälkeen pyrimme solmimaan asiakkaan kanssa massatuotantoa tai tuotannon volyymin ylittäessä resurssimme sen lisensioimista koskevan sopimuksen. Tyypillisesti esimerkiksi autoteollisuudessa yhtä massatuotantoautomallia valmistetaan 30.000 - 200.000 kappaletta vuodessa.

Tavoittelemme korkeaa jalostusarvoa ja hyvää kannattavuutta

Jos tuotteemme ja palvelumme täyttävät äärimmäisen kovasta kilpailutuksesta tunnetun ajoneuvoteollisuuden laatuvaatimukset ja muut tarpeet sekä kokonaispalvelupakettimme tuo asiakkaillemme lisäarvoa tuotteiden integroinnissa, niin uskomme pystyvämme myymään ajoneuvoihin aurinkosähköratkaisuja, joiden jalostusarvo on huomattavasti tavanomaisia sovellutuksia korkeampi. Kun aurinkosähkön ymmärtämisen lisäksi osaamme materiaalitekniikan, elektroniikan ja ohjelmoinnin, niin ajoneuvoihin liittyvä liiketoimintamme tulee olemaan merkittävästi tavanomaisiin paneeleihin liittyvää liiketoimintaa kannattavampaa.

Perinteiset paneelit ja kennojen myynti strategiassamme

Olemme arvioineet uudelleen perinteisten aurinkopaneelien strategiaamme. Pyrimme jatkossa keskittymään enemmän OEM-tuotteiden tarjontaan sekä tarjoamaan massamarkkinoista poikkeavia tuotteita uudenlaisille asiakkaille. Tällaisissa segmenteissä pyrimme lisäämään tuotteidemme monistettavuutta ja vähentämään projektimuotoisia toimituksia. Tilikauden aikana emme juurikaan toimittaneet katoille ja maahan, isompiin voimaloihin asennettaviksi tarkoitettuja Chrystal- tai Chrystal Twin -paneeleita.

Emme enää tarjoa IBC-kennoja kennojen massamarkkinoille, joissa hinta on yleensä tuotteen valinnan tärkein kriteeri. Luomme lisäarvoa myymällä kennomme osakokoonpanoissa, jotka vähentävät asiakkaiden omien prosessien määrää. Tällä tavalla voimme erottua kilpailijoista ja luoda asiakkaillemme aitoa lisäarvoa toimitusten kannattavuudesta tinkimättä. Käsityksemme mukaan tarvitsemme kennotehtaallemme pian lisäkapasiteettia. Investoinnin aloittamisajankohta riippuu paitsi Sono Motorsin Sion-projektin jatkosta sekä muiden asiakkaidemme suunnitelmien edistymisestä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Raaka-aineiden ja kansainvälisten kuljetusten hintojen nousu sekä maailmanlaajuinen komponenttipula ovat viime vuosina muokanneet aurinkoenergiamarkkinaa uuteen muotoon kaikkialla maailmassa. Tämä luo merkittävästi riskejä toimitusaikoihin ja nostaa kaikkien tuotteiden hintoja sekä pidentää toimitusaikoja.

Uskomme edelleen paikallisen aurinkosähköpaneelien valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Maailman siirtyminen globalisaatiosta takaisin kohti kauppa-alueiden protektionismia parantaa toimintaedellytyksiämme merkittävästi. EU:n ja Yhdysvaltojen pyrkimys vähentää Kiina riippuvuutta aurinkoenergian kaltaisella strategisesti tärkeällä toimialalla näkyy jo toimintaympäristössämme selvästi. Valoe on pienestä koostaan huolimatta yksi Euroopan johtavia aurinkosähkösovellutusten kehittäjiä. Valoe on edelleen ainut eurooppalainen yhtiö, joka hallitsee paneelien valmistuksen ja suunnittelun lisäksi myös kenno- sekä tuotantolaiteteknologian.

Pyrimme kuluvalla tilikaudella 2023 lisäämään aktiviteettejamme Yhdysvalloissa. Lupaavat kyselyt juuri Yhdysvalloista ovat lisääntyneet. Uskomme joidenkin niistä johtavan tilauksiin lähiaikoina. Yhdysvallat on ollut huomattavasti Eurooppaa jäljessä aurinkosähkön soveltamisessa muissa kuin kuluttajasovellutuksissa. Halu ottaa etumatka kiinni ja samanaikaisesti Kiinan tuonnille asetetut rajoitukset luovat mantereelle otolliset markkinat mm. Valoen teknologialle.

Toimintamme niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja sen monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen teollisuusautomaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.

Valoe on edelleen yksi harvoista taustajohdeteknologian osaajista. Taustajohtimeen perustuva, joustavasti muokattava valmistusteknologiamme ja omat kenno- ja paneelitehtaamme tuovat meille valmiuden toimia uusien tuotteiden teollistamisen teknologiapartnerina ja mahdollisesti myöhemmin myös valmistuspartnerina.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Mielestämme aurinkosähkö pitää tuottaa niin lähellä sen käyttöpistettä kuin mahdollista. Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan ja me osallistumme tämän ratkaisemiseen. Kilpailemme maailmanlaajuisilla markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin osaamisvahvuuksiimme ja teknologioihin, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon-ohjelman HighLite ja sittemmin IBC4EU-projekteihin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Valoe on aktiivinen aurinkosähkön käytön edistäjä. Olemme tulevaisuudessa mukana myös akkuihin ja vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2022 painopistealueemme oli liikenteen aurinkosähkösovellutukset. Kokemukset vahvistivat edelleen uskoamme valintamme oikeasuuntaisuudesta. Liikenne on murroksessa ja se sähköistyy. Haluamme tuoda auringon energialla tuotetun sähkön mahdollisimman lähelle sen käyttöpistettä. Ajoneuvoissa se usein tarkoittaa aurinkopaneeleitten integroimista koripintoihin.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2022 liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 2022 liikevaihto kertyi pääosin sähköajoneuvovalmistajien kanssa tehtävästä itselataaviin ajoneuvoihin liittyvästä tuotekehitysyhteistyöstä.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2021, jollei toisin mainita.

Lokakuu - Joulukuu 2022:

- Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa (vuonna 2021: 0,5 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa)

- Kauden tulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).



Tammikuu – joulukuu 2022:

- Valoe-konsernin liikevaihto pieneni noin 39 prosenttia 1,3 miljoonaan euroon (vuonna 2021: 2,1 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -3,9 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -5,6 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa).

- Tulos ennen veroja oli -7,7 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa euroa).

- Kauden tulos oli -7,7 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa euroa).

- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,02 euroa (-0,02 euroa)

- Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,02 euroa (-0,02 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi - joulukuussa -1,6 miljoonaa euroa (-4,4 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -42,0 prosenttia (-6,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,016 euroa (-0,003 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -8,6 prosenttia (12,0 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,2 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA OSAKEANNIT

Huhtikuussa 2022 laskimme liikkeelle enintään 3 miljoonan euron Vaihtovelkakirjalainan 1/2022. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika keskeytettiin 10.8.2022. Sitä merkittiin yhteensä 0,7 miljoonalla eurolla, ja merkinnät tehtiin uusina käteissijoituksina. Vaihtovelkakirjalaina 1/2022 konvertoitiin kokonaisuudessaan Valoen 10.8.2022 liikkeelle laskemaksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2022.

Laskimme 10.8.2022 liikkeelle uuden, enintään 3,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja varautuaksemme autoteollisuudelta odottamiimme tilauksiin. Vaihtovelkakirjalainaa 2/2022 merkittiin yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla. Merkinnöistä 0,8 miljoonaa euroa tehtiin uusina rahasijoituksina ja 0,9 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden riidattomia saatavia vastaan. Kuittaamalla tehdyt merkinnät sisälsivät Vaihtovelkakirjalainan 1/2022, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, konvertoinnin kokonaisuudessaan uudeksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2022.

Syyskuussa 2022 merkitsimme yhteensä 5.000.000 uutta osaketta ("Merkityt Osakkeet I") yhtiön 2.12.2021 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia (”Osakeanti I”) koskevan antipäätöksen nojalla. Yhtiön 2.12.2021 päättämästä enintään 30.000.000 osakkeen osakeannista oli aiemmin merkitty yhteensä 25.000.000 osaketta. Lisäksi päätimme yhteensä enintään 50.000.000 uuden osakkeen ("Uudet Osakkeet") maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen (”Osakeanti II”) siten, että Uusien Osakkeiden merkintäaika alkoi heti ja päättyy 15.9.2023. Osakeanti II toteutetaan rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Merkitsimme yhteensä 20.000.000 kappaletta yhtiölle Osakeannissa II suunnattuja Uusia Osakkeita ("Merkityt Osakkeet II"). Merkityt Osakkeet I ja II merkittiin kaupparekisteriin 29.9.2022 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 30.9.2022. Merkittyjen Osakkeiden I ja II kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on kaikkiaan 418.359.195 osaketta. Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet.

ISC Bioheat Oy toimitusjohtajanaan Matts Kempe on tehnyt Valoen kanssa myynti- ja markkinointiyhteistyötä vuodesta 2019 alkaen. Maksoimme ISC Bioheatille vuodelta 2021 palkkioita yhteensä 58.664,93 euroa yhtiön osakkeina ja siirsimme ISC Bioheatille yhteensä 642.436 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta 31.3.2022 ja 6.7.2022 tiedotetun mukaisesti. Lisäksi maksoimme lokakuussa 2022 ISC Bioheatille vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 8.621,25 euron palkkion yhtiön osakkeina ja siirsimme ISC Bioheatille yhteensä 142.024 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Heinäkuussa 2021 RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa allekirjoitetusta rahoitussopimuksesta nostimme tilikaudelle 2022 yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Olemme nostaneet rahoitussopimuksesta tilikauden 2022 loppuun mennessä kaikkiaan 4,05 miljoonaa euroa, josta takaisin olemme maksaneet tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä yhteensä 2,33 miljoonaa euroa.

Valoen ja Winancen välisestä huhtikuussa 2020 julkistetusta rahoitusjärjestelystä nostimme viimeisen, 750.000 euron lainaerän maaliskuussa 2022. Tästä rahoitusjärjestelystä nostettu laina on konvertoitu kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiksi.

Katsauskauden jälkeen helmikuussa 2023 solmimme Winancen kanssa uuden, enintään 5 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen ja nostimme siitä ensimmäisen, 2 miljoonan euron suuruisen lainaerän. Tämän hetkisen arvion mukaan meillä on käytössämme riittävästi rahoitussitoumuksia toiminnan rahoittamiseksi sekä välttämättömien investointien tekemiseksi seuraavan 12 kuukauden ajan.

Rahoitus saattaa muodostaa rajoja kasvullemme. Mikäli yksikin merkittävä autonvalmistaja tilaisi aurinkosähkösovellutuksen yhteenkään automalliinsa, merkitsisi se merkittävien investointien aloittamista jo kuluvana vuonna sekä paneeli- että kennotehtaallamme. Olemme jo keskustelleet usean tahon kanssa rahoituksen järjestämisestä tällaisessa tilanteessa. Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 58 henkilöstä 30 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

IBC-aurinkosähköteknologia on ollut tuotekehityksemme keskiössä viime vuodet. Toukokuussa 2022 EU-komissio valitsi meidät mukaan Euroopan johtavien yritysten joukkoon kehittämään teknologiaa Euroopan hiilijalanjäljen vähentämiseksi tehokkaammin. EU myönsi rahoituksen kolmivuotiselle IBC4EU-kehitysprojektille, jossa sekä Valoe Oyj että UAB Valoe Cells ovat mukana. Hanke on looginen jatkumo Horizon 2020 HighLite-projektille, johon Valoe osallistuu vuosina 2019 -2023. Uusi projekti alkoi syksyllä 2022 ja kestää kolme vuotta. Hankkeen budjetti on noin 17 miljoonaa euroa. Valoen osuus hankeavustuksesta on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Valoe Cells’in noin 1,3 miljoonaa euroa. Uuden hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Euroopassa IBC-teknologiaan perustuvien aurinkosähkötuotteiden kustannustehokas ja kestävä teollinen tuotantoratkaisu kattaen koko arvoketjun polypiiaihioista ja piikiekoista aurinkokennoihin ja -paneeleihin. Valoen tehtävänä on tuoda IBC4EU-hankkeeseen aurinkokennoihin ja -paneeleihin sekä niiden tuotantoteknologiaan liittyvä osaamisensa.

Monet jo pitkään kehittämämme teknologiat ovat tulossa lähelle kaupallistamisvaihetta. Hyvänä esimerkkinä on aiemmin tiedotettu projekti TIP Groupin kanssa rekkojen kylmäperävaunujen aurinkosähköistämiseksi. Uskomme, että vuonna 2023 tulemme tuomaan markkinoille vielä useita innovaatioita aurinkosähkön hyödyntämiseksi uusissa ympäristöissä.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla. Aiempien patenttiemme lisäksi valmistelimme tilikaudella patentoitaviksi useita tutkimuksiimme perustuvia keksintöjä.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– joulukuu olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi - joulukuussa 1,3 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin. Toimintamme kasvaessa arvioimme investointiemme määrän kasvavan jo kuluvalla tilikaudella jyrkästi rahoitusmahdollisuuksistamme riippuen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2022 lopussa 58 (52) henkilöä, joista 19 (19) henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Tilikaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.12.2022 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 418.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.12.2022 sen omia osakkeita 24.758.606 kappaletta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2022 lopussa yhteensä 16 442 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,6 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2022 yhteensä 37,4 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.12.2022

1 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 29.298.067 7,0 2 VALOE OYJ 24.758.606 5,9 3 NEFCO 23.148.148 5,5 4 SAVISALO IIKKA 17.811.158 4,3 5 SAVISALO HANNU 12.021.735 2,9 6 OLLILA JORMA 11.053.417 2,6 7 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 10.550.000 2,5 8 JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY 9.622.527 2,3 9 KAKKONEN KARI 9.447.777 2,3 10 JOCER OY AB 8.750.000 2,1 MUUT 261.897.760 62,6 YHTEENSÄ 418.359.195 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2022 yhteensä 67.305.360 osaketta, mikä oli noin 16,1 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 55.015.947 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi - joulukuussa 0,03 euron ja 0,13 euron välillä. Keskikurssi oli 0,07 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,03 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi - joulukuussa 15,7 miljoonaa euroa ja 235,7 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 12,6 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2022 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys-ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 149.707.839 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Sono Motors GmbH:n taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski

Nasdaq New Yorkiin listattu Sono Motors N.V. (SEV, Sono) on julkistanut lausuman, jonka mukaan Sonolla ei ole riittävästi varoja aloittaa auringosta itselataavan Sion-sähköautonsa massatuotantoa, jollei rahoitus ole varmistunut 28.2.2023 mennessä. Jos Sono päättäisi pysäyttää tai peruuttaa kokonaan Sion-projektinsa, eikä kukaan muukaan sitä haluaisi jatkaa, aiheuttaisi se Valoen Sonolta saatavaksi arvioitujen kassavirtojen lykkääntymisen tai pahimmassa tapauksessa peruuntumisen kokonaan. Tämä siirtäisi Valoen liiketoiminnan muuttumista voitolliseksi arviomme mukaan noin vuodella ja lisäisi Valoen rahoitustarvetta merkittävästi. Vaikka olemme tämän katsauskauden päättymisen jälkeen allekirjoittaneet uuden viiden miljoonan euron suuruisen rahoitussopimuksen Winancen kanssa, ja vaikka siinä sovittu rahoitus riittää takaamaan Valoen toiminnan jatkumisen nykyisellä laajuudella seuraavaksi 12 kuukaudeksi, pitäisi toiminnan odotettavissa olevan kasvun vaatiman lisärahoituksen olla sovittuna hyvissä ajoin ennen tilikauden 2023 päättymistä.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Liiketoimintamme kassavirta on edelleen pieni, eikä riitä kattamaan investointitarpeitamme. Liettuan aurinkokennotehtaan tuotantomäärät ovat edelleen pieniä, mutta laatu täyttää jo tavoitteemme. Asiakastoimituksemme lisääntyvät koko ajan. Raaka-aineiden toimitusvaikeudet ja käyttöpääomarahoituksemme pienuus voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Covid-19 -pandemia haittasi toimintaa vielä vuonna 2022. Erityisesti Kiinassa jatkuneet Covid-sulut haittasivat erityisesti kennotehtaan raaka-aineitten saantia sekä nostivat monien muittenkin kuin kiinalaisten raaka-aineitten hintoja. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian lopullista vaikutusta toimintaamme on edelleen vaikea arvioida. Arvioimme kuitenkin hintojen laskevan ja saatavuuden parantuvan vuonna 2023. Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2021 liitetiedoissa 12.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

S trategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Venäjän hyökkäyssodan luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä ostamamme komponentit ja raaka-aineet ovat liiketoimintamme kannalta kriittisiä. Tuotteittemme valmistuksessa käyttämiemme komponenttien ja raaka-aineitten: piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus liiketoimintaamme, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja yhtiön arvopapereiden arvoon.

K ehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Käytämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme Valoen ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi poliittisista ja muista yhteiskunnallisista muutoksista, asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaamme ei voida varmuudella ennakoida.

Tämän tilinpäätöstiedotteen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 26.5.2023.

Mikkelissä, 23.2.2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com





Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 7-12/2022 7-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 Liikevaihto 811 921 1 305 2 148 Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 246 -1 129 -2 332 -1 964 Bruttokate -435 -208 -1 027 185 Liiketoiminnan muut tuotot 13 533 94 538 Tuotekehityskulut -1 455 -970 -2 854 -2 028 Myynnin ja markkinoinnin kulut -219 -309 -549 -601 Hallinnon kulut -465 -438 -889 -831 Liiketoiminnan muut kulut -362 -45 -362 -435 Liiketulos -2 922 -1 437 -5 587 -3 173 Rahoitustuotot 2 1 2 2 Rahoituskulut -1 097 -857 -2 083 -1 605 Tulos ennen veroja -4 017 -2 294 -7 668 -4 776 Tuloverot 0 0 0 0 Kauden tulos -4 017 -2 294 -7 668 -4 776 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -4 017 -2 294 -7 668 -4 776 Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 Tulos/osake (laimennettu), eur -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 Kauden laaja tulos yhteensä -4 017 -2 294 -7 668 -4 776 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoryityksen omistajille -4 017 -2 294 -7 668 -4 776 VUODEN 2022 NELJÄS NELJÄNNES 1 000 EUR 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 Liikevaihto 388 454 1 305 2 148 Liiketulos -1 667 -571 -5 587 -3 173 Käyttökate -1 226 -154 -3 877 -1 580 Katsauskauden tulos -2 337 -1 006 -7 668 -4 776





Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 598 10 447 Liikearvo 441 441 Muut aineettomat hyödykkeet 2 022 2 798 Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 Pitkäaikaiset saamiset 336 672 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 407 14 368 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 361 465 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 445 2 334 Rahavarat 236 15 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 042 2 814 Varat yhteensä 15 449 17 182 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 34 694 32 771 Kertyneet voittovarat -41 051 -33 887 Oma pääoma yhteensä -6 277 -1 036 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 6 576 7 080 Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat 1 516 2 567 Pitkäaikaiset muut velat 25 62 Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 116 9 710 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 5 174 5 737 Lyhytaikaiset oman pääoman ehtoiset velat 3 477 528 Ostovelat ja muut velat 4 854 2 154 Lyhytaikaiset varaukset 104 89 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 609 8 508 Velat yhteensä 21 725 18 218 Oma pääoma ja velat yhteensä 15 449 17 182





Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-12/2022 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -7 668 -4 776 Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta Poistot ja arvonalentumiset + 1 710 1 593 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- -2 -1 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 361 -503 Muut oikaisut +/- 0 -177 Varausten muutos +/- 15 -137 Rahoitustuotot ja -kulut +/- 2 083 1 604 Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 500 -2 397 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 87 -191 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 430 -868 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1 731 -145 Käyttöpääoman muutos 2 247 -1 203 Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi Maksetut korot - 281 373 Saadut korot + 0 1 Muut rahoituserät - 82 411 Rahoituserät ja verot -362 -784 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -1 615 -4 384 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 1 319 1 989 Saadut avustukset + 1 262 0 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -57 -1 989 Rahoituksen rahavirta Winance ja Riverfort rahoitusjärjestely + 1 050 4 500 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 1 500 2 360 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - 0 100 Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 155 188 Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut - 812 995 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 1 892 5 952 RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 220 -420









Oman pääoman muutoslaskelma (tilintarkastamaton) 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2021 80 32 771 -33 887 -1 036 Kauden voitto/tappio - - -7 668 -7 668 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 750 0 750 Riverfort ja muut järjestelyt 1 173 1 173 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 504 504 31.12.2022 80 34 694 -41 051 -6 277 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2020 80 26 930 -29 535 -2 525 Kauden voitto/tappio - - -4 776 -4 776 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 1 224 0 1 224 Riverfort ja muut järjestelyt 1 218 1 218 Osakeannit 0 3 400 0 3 400 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 423 423 31.12.2021 80 32 771 -33 887 -1 036





Konsernin tunnusluvut (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 7-12/2022 7-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 Liikevaihto 811 921 1 305 2 148 Liiketulos -2 922 -1 437 -5 587 -3 173 % liikevaihdosta -360,3 % -156,0 % -428,2 % -147,7 % Käyttökate -2 058 -639 -3 877 -1 580 % liikevaihdosta -253,8 % -69,4 % -297,1 % -73,6 % Tulos ennen veroja -4 017 -2 294 -7 668 -4 776 % liikevaihdosta -495,3 % -248,9 % -587,7 % -222,3 % Taseen loppusumma 15 449 17 182 15 449 17 182 Omavaraisuusaste % -42,0 % -6,0 % -42,0 % -6,0 % Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg. neg. Bruttoinvestoinnit 751 1 021 1 320 1 701 % liikevaihdosta 92,6 % 110,8 % 101,1 % 79,2 % Tutkimus- ja kehitysmenot 1 455 970 2 854 2 028 % liikevaihdosta 179,4 % 105,3 % 218,7 % 94,4 % Tilauskanta 450 820 450 820 Henkilöstö, keskimäärin 58 51 56 47 Henkilöstö, kauden lopussa 58 52 58 52 Koroton vieras pääoma 4 854 2 154 4 854 2 154 Korollinen vieras pääoma 16 767 15 975 16 767 15 975 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (laimentamaton) -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 Tulos/osake (laimennettu) -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 Oma pääoma/osake -0,015 -0,003 -0,016 -0,003 Hinta/voitto-suhde (P/E) -3,03 -13,44 -1,56 -5,5 Ylin kurssi 0,08 0,13 0,13 0,16 Alin kurssi 0,03 0,08 0,03 0,06 Keskikurssi 0,05 0,10 0,07 0,11 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,03 0,08 0,03 0,08 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 12,6 32,6 12,6 32,6 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset Tilikauden liikevaihto Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa Tulos/osake





Lähipiiritapahtumat (tilintarkastamaton) Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 EUR 1-12/2022 1-12/2021 Tavaroiden ja palvelujen myynnit Savcor Oy - tuotannon palveluja 3 22 SCI Invest Oy - tuotannon palveluja 1 7 Yhteensä 4 30 Tavaroiden ja palveluiden ostot SCI Invest Oy - vuokra 48 48 Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut 119 119 SCI-Finance Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 79 104 Savcor Technologies Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 101 106 Savcor Oy - taloushallinnon palveluja 26 10 Muut 52 52 Yhteensä 426 440 Korkotuotot Savcor Oy 0 1 Korkokulut ja muut rahoituskulut SCI-Finance Oy 131 92 Savcor Technologies Oy 0 3 Savcor Oy 6 0 Muut 5 10 Yhteensä 142 105 Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 200 63 Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 37 0 Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 8 3 Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 239 43 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 25 47 Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Oy ja SCI-Finance Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä. SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. 1 000 EUR 1-12/2022 1-12/2021 Palkat ja palkkiot Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 500 515





Käyvät arvot (tilintarkastamaton) Kirjanpito arvo Käypä arvo 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2022 Rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 445 1 445 Rahavarat 236 236 Rahoitusvelat Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 6 576 6 576 Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset 1 516 1 516 Muut pitkäaikaiset velat 25 25 Oman pääoman ehtoiset lainat, lyhytaikaiset 3 477 3 477 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 4 176 4 176 Tuotekehityslaina, lyhytaikainen 371 371 Muut lainat, lyhytaikaiset 307 307 Muut lyhytaikaiset velat 320 320 Ostovelat ja muut korottomat velat 2 198 2 198 Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen. Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt lainojen lyhennyksiä 0,3 miljoonaa euroa.





Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 686 13 842 Poistot ja arvonalentumiset -1 692 -1 422 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 068 1 266 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13 062 13 686 Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.





Vastuusitoumukset (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 Omasta puolesta annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 4 176 5 007 Muut velat 148 209 Annetut yrityskiinnitykset 2 060 2 060 Annetut muut vakuudet 2 416 3 019 Vuokravastuut Seuraavana vuonna erääntyvät 65 93 Myöhemmin erääntyvät 0 108

Liite