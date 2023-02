PARKEN Sport & Entertainment A/S præciserer forventningerne til 2022, indstiller til udbetaling af udbytte og udmelder forventninger til 2023

Forventninger til 2022

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer en omsætning på 1.314 mio.kr. og et resultat før skat på 264 mio.kr. for 2022. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 1.250 til 1.300 mio. kr. og et resultat før skat på 255 til 280 mio.kr.

Udbytte

Bestyrelsen vil indstille til den ordinære generalforsamling den 21. april 2023, at der udbetales udbytte på kr. 10,00 pr. aktie.

Forventninger til 2023

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2023 en omsætning i niveauet 1.175 til 1.225 mio.kr. og et resultat før skat på 125 til 150 mio.kr. Forventningerne er baseret på F.C. Københavns kvalifikation til og deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

Årsrapporten for 2022 bliver offentliggjort den 3. marts 2023.

Vedhæftet fil