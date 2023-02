Un Canadien sur cinq limite ses dépenses liées à sa santé à cause de l’inflation

TORONTO, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé (auparavant Solutions Mieux-être LifeWorks) a publié aujourd’hui son rapport mensuel de l’Indice de santé mentale qui fournit des renseignements intéressants sur les effets qu’ont l’inflation, la pression financière et l’incapacité à maîtriser ses émotions sur la santé mentale des travailleurs canadiens. L’enquête révèle notamment que 20 pour cent des répondants ont diminué leurs dépenses liées à leur santé, comme les médicaments sur ordonnance. De plus, 19 pour cent affirment attribuer la détérioration de leurs relations interpersonnelles à la pression financière.



Selon l’enquête, les Canadiens actifs éprouvent une pression croissante, puisque leur score de santé mentale laisse à désirer.

En janvier 2023, le score de l’Indice de santé mentale s’élève à 64,8 points sur 100, ce qui représente une légère augmentation par rapport au score du mois de décembre 2022.



L’inflation et la pression financière influent sur les relations personnelles des travailleurs et sur leur capacité d’obtenir des soins de santé.

Sept pour cent des travailleurs canadiens limitent leur consommation de médicaments sur ordonnance en raison de l’inflation. Ce groupe affiche un score de santé mentale inférieur de plus de 18 points à la moyenne nationale.

Les parents sont 70 pour cent plus nombreux que les participants sans enfants à limiter leurs dépenses liées à leur santé.

Les personnes sans fonds d’urgence sont deux fois plus nombreuses à limiter leurs dépenses liées à leur santé que les répondants qui en ont un.

Dix-neuf pour cent des travailleurs attribuent la détérioration de leur relation avec leur conjoint ou leur partenaire à la pression financière.

Les personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à 100 000 $ sont près de 80 pour cent plus susceptibles que les personnes dont le revenu familial annuel est supérieur à 100 000 $ de citer la pression financière comme raison de la détérioration de leur relation avec leur conjoint ou leur partenaire.



Les interactions avec les autres et la capacité à maîtriser ses émotions ont une incidence directe sur la santé mentale des travailleurs.

Trente-deux pour cent des travailleurs évitent d’être en compagnie d’autres personnes ou d’interagir avec les autres, et 62 pour cent indiquent que l’évitement a commencé ou s’est aggravé avec l’arrivée de la pandémie. Ce groupe affiche un score de santé mentale inférieur de plus de 13 points à la moyenne nationale.

Les travailleurs de moins de 40 ans sont 70 pour cent plus nombreux à éviter d’être en compagnie d’autres personnes ou d’interagir avec les autres et plus de deux fois plus susceptibles d’avoir de la difficulté à maîtriser leurs émotions que les personnes de plus de 50 ans.

Vingt et un pour cent des travailleurs canadiens ont de la difficulté à maîtriser leurs émotions et 64 pour cent affirment que cette difficulté a commencé ou s’est aggravée avec l’arrivée de la pandémie.

Les parents sont 50 pour cent plus susceptibles que les personnes sans enfants à avoir de la difficulté à maîtriser leurs émotions.

Commentaires de Michael Dingle, chef des opérations, TELUS Santé

« En raison de la conjoncture économique, un grand nombre d’employés se sentent obligés de donner la priorité à leur portefeuille plutôt qu’à leur santé et leur mieux-être. C’est un choix impossible, car l’un n’exclut pas l’autre – en fait, le mieux-être financier est indispensable à une bonne santé globale. Les employeurs contribuent de façon déterminante au maintien du mieux-être de leurs employés, et ils peuvent y parvenir en offrant des programmes d’aide aux employés (PAE) complets, qui incluent des soins de santé et des conseils financiers. »

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale, Recherche et mieux-être global, TELUS Santé

« Nos données montrent que nous continuons d’éprouver une certaine pression. Ce qui est très inquiétant, c’est que la même pression accroît souvent les comportements qui nous amènent à nous isoler. Et cet isolement accentue notre stress. C’est un cycle qui peut grandement nuire à la santé mentale. La meilleure chose à faire est d’éliminer la source de la pression ou d’examiner comment on y réagit. Le counseling permet de voir la situation avec plus d’objectivité, et de tirer profit de techniques de résolution de problèmes et de gestion du stress qu’on possède peut-être déjà, mais que le stress nous a fait oublier. Les PAE fournissent du soutien confidentiel et facultatif pour un large éventail de problèmes et peuvent nous empêcher d’entrer dans un cycle négatif. »

Le rapport complet de l’Indice de santé mentale par TELUS Santé pour le Canada se trouve ici . Ce mois-ci, le rapport comprend des renseignements sur le télétravail, le mieux-être des enfants, et plus encore.

LifeWorks est une filiale à part entière de TELUS qui exerce maintenant ses activités au sein de TELUS Santé à la suite de sa récente acquisition.

À propos de l’Indice de santé mentale par TELUS Santé

L’enquête mensuelle de TELUS Santé a été menée au moyen d’un sondage en ligne en anglais et en français, du 17 au 24 janvier 2023, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l’échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l’Indice de santé mentale est publié une fois par mois depuis le mois d’avril 2020.

L’Indice de santé mentale de TELUS Santé est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques innovantes dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des professionnels de soins de la santé affiliés, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com .

