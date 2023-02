El proveedor de servicios lingüísticos Sorenson se adhiere al contrato de la GSA adjudicado recientemente

English Spanish

SALT LAKE CITY, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson ha anunciado hoy que se la ha adjudicado un contrato de la Administración de Servicios Generales (GSA Schedule), que da derecho a la empresa a vender sus servicios lingüísticos a organismos gubernamentales locales, estatales y federales y organizaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, la nueva designación de la GSA permite que Sorenson promueva su misión de crear oportunidades para una mayor conexión y colaboración entre los diferentes empleados del sector público. La designación de la GSA beneficia a los organismos que ya estén familiarizados con los requisitos de cumplimiento de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades y la sección 508 de la Ley de Rehabilitación.



“Para promover de verdad el sentido de pertenencia organizativo y ampliar las oportunidades de progreso para todos, debemos instaurar culturas inclusivas y accesibles –culturas de pertenencia– en las que los empleados tengan las herramientas necesarias para comunicarse de manera efectiva en igualdad de condiciones,” ha declarado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson, proveedor líder de servicios comunicativos para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas. “Estamos ansiosos por apoyar a los organismos gubernamentales y, al igual que hemos hecho en el sector privado, ofrecerles distintas opciones de comunicación.”

En la actualidad, mediante la nueva designación de la GSA, ahora cualquier organismo gubernamental puede realizar compras directamente a Sorenson. El GSA Schedule de Sorenson es un contrato de cinco años renovable. Puede encontrar más información aquí.

“Incorporar a Sorenson al GSA Schedule es un triunfo para todos: personas sordas, con dificultad de audición y oyentes. Ahora los organismos gubernamentales tienen más opciones para una amplia gama de herramientas de comunicación accesibles, un componente clave para derribar las barreras conversacionales y crear un entorno de trabajo totalmente inclusivo que fomente las interconexiones y el crecimiento profesional entre todos los trabajadores en la cultura,” ha afirmado Cham Le, presidente de Deaf in Government, organización defensora que apoya a los empleados locales, estatales y federales sordos o con dificultades de audición y que además funciona como organización de recursos para el gobierno.

Los contratos GSA Schedule optimizan el proceso de ventas del gobierno, ya que tienen tarifas, términos y condiciones preestablecidos que los compradores del gobierno pueden utilizar para realizar compras a una empresa. Aunque los contratos GSA Schedule se utilizan principalmente para vender a los organismos federales, en algunas circunstancias también pueden utilizarse para vender a gobiernos locales o estatales.

El GSA Schedule fue puesto en marcha por el presidente Harry Truman en 1949 para simplificar y organizar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno. En la actualidad, el GSA Schedule es la fuente principal y preferida para obtener bienes y servicios para el gobierno. En el año fiscal 2021, se contrataron más de 195 millones de dólares a través de la GSA en concepto de servicios de traducción e interpretación.

Sorenson conecta a más de 140 millones de conversaciones al año a través de su oferta de una completa gama de servicios lingüísticos inclusivos: servicios de retransmisión de subtítulos y de vídeo, interpretación de lengua de signos y de lengua hablada en persona y en vídeo, servicios de subtitulado de eventos en tiempo real y servicios lingüísticos de posproducción. Las personas sordas y con dificultades de audición pueden tener acceso total a la comunicación por medio de los productos y servicios de Sorenson. Para obtener más información sobre la gama completa de servicios que ofrece Sorenson, visite: www.sorenson.com

Sobre Sorenson

En Sorenson, creemos que la comunicación es fundamental para la experiencia humana. Sorenson, uno de los principales proveedores de herramientas lingüísticas del mundo y proveedor líder mundial de servicios de comunicación para personas sordas y con problemas de audición, combina tecnología patentada con servicios centrados en el ser humano para conectar las lenguas de signos y las habladas. El impacto de nuestra empresa, propiedad de minorías, se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. Estamos ampliando las oportunidades de las comunidades desfavorecidas y abogamos por una cultura de inclusión en todo el mundo. Nuestro objetivo es reducir nuestras emisiones de carbono, apoyar los programas de diversidad de proveedores y aumentar la accesibilidad y el progreso tanto de los empleados como de los clientes sordos. El apoyo a las personas y las comunidades es lo que impulsa a Sorenson a «conectar más allá de las palabras» a diario. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: www.sorenson.com o es.sorenson.com.

Exención de responsabilidad

Si elige Sorenson como proveedor por defecto, puede transferir su número de 10 dígitos actual de otro proveedor a Sorenson, o Sorenson puede ofrecerle uno para el área geográfica en la que viva o trabaje. Si más adelante cambia su proveedor por defecto, puede transferir su número a ese proveedor. Cuando seleccione Sorenson, debe proporcionar la dirección física (es decir, la ubicación registrada) desde la que realiza la llamada a Sorenson, de modo que Sorenson pueda dirigir correctamente las llamadas que pudiera hacer al 911. Si se muda o cambia su ubicación, debe notificar a Sorenson de inmediato. Puede actualizar su ubicación registrada en su videófono Sorenson llamando al 800-659-4810 o entrando en www.svrs.com/moving. Sorenson le confirmará la recepción de la información de su ubicación registrada. Las llamadas de emergencia realizadas a través de TRS por Internet podrían no funcionar de la misma manera que el servicio tradicional de E911. Por ejemplo, es posible que no pueda llamar al 911 si hay un fallo en el servicio de Internet o se corta la corriente eléctrica, y podría ocurrir que su llamada al 911 no se dirigiera correctamente si no hubiera actualizado su ubicación registrada. Para obtener más información sobre el proceso de obtención de los números de 10 dígitos y los límites y riesgos asociados al uso de VRS de Sorenson para hacer llamadas al 911, visite la web de Sorenson: www.sorenson.com/disclaimer. Para obtener más información sobre los números gratuitos, visite: www.svrs.com/tollfree.