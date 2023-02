TCM Group A/S: Finansielle forventninger 2023

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 161/2023

Tvis, 23. februar 2023

TCM Group offentliggør finansielle forventninger for 2023.

Forventningerne for 2023 er præget af en høj grad af usikkerhed med hensyn til den makroøkonomiske udvikling og den afledte effekt på efterspørgslen efter køkkener. Makroøkonomisk modvind i løbet af 2022 med høj inflation bl.a. i forlængelse af krigen i Ukraine, højere energiomkostninger, højere renter m.v. har ført til en afmatning af det danske boligmarked med et markant fald i antal solgte boliger og ordreindgangen på nybyggeri. Dette har påvirket køkkenmarkedet med lavere efterspørgsel, især inden for B2C. Som en konsekvens af ovenstående forventer vi lavere aktivitet i 2023 generelt, og vi forventer, at B2C-salget vil fortsætte med at ligge lavt gående ind i 2023.

Baseret på ovenstående anvender vi et relativt bredere niveau for de finansielle forventninger for 2023 sammenlignet med tidligere år. De finansielle forventninger for helårsomsætningen for 2023 er i intervallet DKK 950-1.050 mio. og justeret EBIT i intervallet DKK 70-100 mio.





