Dividende par action en augmentation de 2,6 % en 2022 par rapport à 2021

Communiqué de Presse

Information privilégiée/régulée

Bruxelles, le 23 février 2023 après 17h40

Le dividende 2022 est de 5,58 EUR par action en augmentation de 2,6 % par rapport à 2021 (voir point 5 en page 2). Le revenu cash1, alimenté par les flux de dividendes de la participation dans Solvay, s’établit à 125,6 millions EUR contre 122,3 millions EUR en 2021 et est en augmentation par rapport à l’année passée grâce à l’augmentation du dividende unitaire de Solvay, comme le démontre le tableau ci-dessous :

2021 2022 Dividende Solvay par action – janvier (en EUR) 1,50 1,50 Nombre d’actions Solvay détenues par Solvac (en millions) 32,6 32,6 Dividende Solvay encaissé en janvier (en millions EUR) (a) 48,9 48,9 Dividende Solvay par action – mai (en EUR) 2,25 2,35 Nombre d’actions Solvay détenues par Solvac (en millions) 32,6 32,6 Dividende Solvay encaissé en mai (en millions EUR) (b) 73,4 76,7 Revenu cash (a) + (b)1 (en millions EUR) 122,3 125,6 Charges administratives -1,8 -2,0 Charges financières -3,1 -2,9 Résultat cash1 (en millions EUR) 117,4 120,7

Pour autant que les comptes statutaires l’autorisent, c’est sur base du résultat cash1, que le Conseil d’Administration détermine les montants de dividendes proposés à la distribution par Solvac.

Le Conseil d’Administration a arrêté les états financiers consolidés de Solvac au 31 décembre 2022. Ces comptes ont été soumis au contrôle du Commissaire. Ils sont présentés selon les normes IFRS.

Compte de résultats consolidé

Millions EUR 2021 2022 Bénéfice / (perte) de la participation mise en équivalence 298,3 599,0 Charges opérationnelles -1,8 -2,0 Charges sur intérêts -3,1 -2,9 Résultat net 293,4 594,1 Résultat net par action (EUR) de base et dilué2 13,7 27,8

1 Solvac utilise certains indicateurs de performance non IFRS qu’il convient de définir ici :

Le revenu cash correspond à ses revenus encaissés sur la période. Il se définit comme le flux de trésorerie obtenu par le paiement des dividendes reçus de Solvay.

Le résultat cash se définit comme le revenu cash réduit des charges d’intérêts et des autres produits et charges (financiers/d’exploitation). C'est sur base de cet indicateur que le Conseil d’Administration détermine les montants proposés à la distribution par Solvac. Voir détail de calcul en note 15, page 16 du présent communiqué de presse.

2 Le résultat net par action et le résultat net dilué par action sont identiques. Le nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour les calculs par

action est de 21.375.033 en 2021 et en 2022.

Solvac enregistre au 31 décembre 2022 un résultat net consolidé de 594,1 millions EUR (soit 27,8 EUR par action) contre 293,4 millions EUR (soit 13,7 EUR par action) en 2021, suite principalement à l’évolution du résultat de mise en équivalence de Solvay.

Le résultat net de l’année 2022 de la participation dans Solvay mise en équivalence est supérieur au résultat en 2021. Cette amélioration s’explique principalement par l’augmentation en 2022 des prix de vente dans un contexte où les volumes sont restés globalement stables.

Par ailleurs, Solvac rappelle que dans son Communiqué de Presse du 15 mars 2022, la Société a exprimé son plein soutien au projet de Solvay d’explorer sa séparation en deux sociétés indépendantes cotées en bourse.

Le Conseil d’Administration communique les chiffres des comptes statutaires de Solvac SA en 2022 :

Milliers EUR 2021 2022 Résultat financier 119.187 123.966 Résultat d'exploitation -1.812 -1.946 Résultat avant impôts 117.375 122.020 Résultat après impôts 117.375 122.020 Rémunération brute du capital 116.280 119.273 Solde à affecter 1.095 2.747

Le résultat net de Solvac en 2022 est de 122,0 millions EUR (contre 117,4 millions EUR en 2021). L’augmentation de 4,6 millions EUR provient essentiellement de l’augmentation du dividende total par action perçu de Solvay (3,85 EUR/action en 2022 contre 3,75 EUR/action en 2021).

Deux acomptes de dividende ont été mis en paiement, respectivement le 17 août 2022 et le 30 décembre 2022, le second valant en principe solde, ce qu’il appartiendra à l’Assemblée Générale d'approuver. Au total, chaque action a reçu en 2022 une rémunération brute en augmentation de 2,6 % par rapport à 2021 :

EUR 2021 2022 1er acompte 3,26 3,26 2ème acompte 2,18 2,32 Dividende brut par action 5,44 5,58

Le Conseil d’Administration de Solvay a décidé le 21 février 2023 de la mise en paiement, le 19 mai 2023, d’un solde de dividende de l’exercice social 2022 qui s’élève à 2,51 EUR brut par action.

Compte tenu de l’acompte de dividende de 1,54 EUR payé le 18 janvier 2023, le dividende brut de Solvay s’établit à 4,05 EUR par action pour l’exercice 2022, une augmentation de 0,20 EUR par action par rapport au dividende de l’exercice 2021.

Le Conseil d’Administration de Solvac a pris bonne note de l’augmentation du dividende Solvay par rapport à 2021.

REMARQUES

1. Rapport du commissaire

EY confirme que ses travaux de contrôle sur les états financiers consolidés de Solvac SA, établis conformément aux normes internationales d'information financière telles qu'adoptées par l'Union européenne et avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, sont terminés quant au fond. Le commissaire, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, représenté par Marie Kaisin, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé d’ajustement significatif dans le compte de résultats consolidé, l’état du résultat global consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidés, l'état de situation financière consolidée ou l'état de variation des capitaux propres consolidés pour l’exercice clos le décembre 31, 2022 repris dans ce communiqué de presse."

2. Contenu

Ce communiqué contient de l’information réglementée et est établi conformément aux normes IFRS applicables. L’analyse de la maîtrise des risques figure dans les annexes aux résultats financiers consolidés ainsi que dans le rapport annuel qui sera disponible sur internet (www.solvac.be).

3. Actions Solvac

2021 2022 Nombre d'actions émises en fin de période 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats par action IFRS 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats dilués par action IFRS 21.375.033 21.375.033

4. Déclaration des personnes responsables

M. Jean-Marie Solvay, Président du Conseil d’Administration et M. John Kraft de la Saulx, membre du Conseil d'Administration de Solvac, déclarent qu’à leur connaissance :

a) les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation;

b) le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Dates clés de la communication financière

• le 31 mars 2023 : Publication du rapport annuel 2022 sur www.solvac.be

• le 9 mai 2023 : Assemblée Générale Ordinaire à 14h30

• le 3 août 2023 : Résultats du 1er semestre 2023 et annonce du premier acompte de dividende de l’exercice social 2023

• le 24 août 2023 : Mise en paiement du premier acompte du dividende de l’exercice social 2023

• le 14 décembre 2023 : Annonce du second acompte de dividende de l’exercice social 2023

• le 29 décembre 2023 : Mise en paiement du second acompte du dividende de l’exercice social 2023

Pièce jointe