Valeo - résultats annuels 2022

PARIS

Le 23 février 2023

Valeo atteint ses objectifs 2022 et accélère dans l’électrique et l’ADAS

Chiffre d’affaires de 20 037 millions d’euros, en croissance de 16 %

Accélération dans l’ADAS (+29% à pcc) et l’électrification ( +32 % à pcc)

Surperformance du chiffre d’affaires première monte dans toutes les régions de production, + 3 points à l’échelle mondiale

Activité du remplacement en forte croissance, +9 % à pcc

Marge d'EBITDA et d’EBIT à respectivement 12,0 % et 3,2 % du chiffre d’affa ires

Cash flow libre de 388 millions d’euros

Forte dynamique commerciale (prises de commandes, + 48 % à 32,6 milliards d’euros) qui valide les perspectives de croissance de Valeo dans l’électrique et l’ADAS

Réduction des émissions de gaz à effet de serre conforme à la trajectoire de neutralité carbone CAP50

Dividende 2022 de 0,38 € par action soumis au vote de la prochaine Assemblée générale

Forte croissance attendue en 2023 avec une amélioration de la marge opérationnelle en ligne avec le plan stratégique Move Up

« Grâce à l’engagement remarquable des équipes de Valeo que je remercie, nous avons atteint tous les objectifs financiers que nous nous étions fixés début 2022 dans un contexte difficile, marqué par l’ampleur de l’inflation, la pénurie de composants électroniques, les mesures de confinement en Chine et le conflit en Ukraine.

Ainsi la croissance de nos ventes première monte surperforme l’évolution de la production automobile dans toutes les régions, nos marges d’EBIT et de d’EBITDA sont conformes à notre guidance publiée en février 2022, à respectivement et 12,0 % du chiffre d’affaires, et notre génération de cash flow libre de 388 millions d’euros, est supérieure aux attentes. Nous sommes particulièrement satisfaits de nos prises de commandes, en hausse de 48 % par rapport à 2021, dont plusieurs particulièrement stratégiques dans les domaines de l’électrification et de l’assistance à la conduite.

Cette performance atteste de la mise en œuvre réussie de la première année de notre plan stratégique Move Up, et confirme nos fortes perspectives de croissance dans l’électrique et l’ADAS.

En 2023, fort de notre accélération dans ces deux mégatendances de la mobilité durable, nous visons une forte croissance de notre chiffre d’affaires par rapport à 2022. Nous avons également pour objectif de juguler les conséquences de l’inflation grâce à l’effet combiné de nos mesures de productivité et de réduction de coûts et des hausses de prix engagées auprès de nos clients. Dans ce contexte, nous ambitionnons d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 22 et 23 milliards d’euros, une marge opérationnelle en progrès située entre 3,2 et 4,0% et une génération de cash flow libre supérieure à 320 millions d’euros, avec une amélioration significative de notre performance financière au second semestre.»



Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Chiffres clés 2022

Prises de commandes Guidance 2022 2022 2021 Variation Prises de commandes * (en mds €) 32,6 22,1 +48 % Compte de résultat Guidance 2022 2022 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 19 200 - 20 000 20 037 17 262 +16 % Chiffre d’affaires première monte (en m€) 16 748 14 151 +18 % Surperformance** (en pts) +3pts 0pts na Chiffre d’affaires activité du remplacement (en m€) 2 256 2 068 +9 % Marge brute



(en m€) 3 447 3 040 +13 % (en % du CA) 17,2 % 17,6 % -0,4 pt Frais de R&D ***



(en m€) -1 880 -1 510 +25 % (en % du CA) (9,4 %) -8,7 % -0,7 pts EBITDA *



(en m€) 11,8 % - 12,3 %



2 401 2 308 +4 % (en % du CA) 12,0 % 13,4 % -1,4 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 3,2% - 3,7%



635 699 -9 % (en % du CA) 3,2 % 4,0 % -0,8 pts Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 115 -243 na (en % du CA) 0,6 % -1,4 % na Résultat net part du Groupe



(en m€) 230 175 +31 % (en % du CA) 1,1 % 1,0 % +0,1 pts Résultat net de base par action (en €) 0,95 0,73 na Tableau des flux de trésorerie Guidance 2022 2022 2021 Variation Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel



(en m€) 99 -460 na (en % du CA) 0,5 % -2,7 % na Flux d’investissements hors frais de de développement immobilisés



(en m€) -753 -678 +11 % (en % du CA) -3,8 % (3,9 %) +0,1 pts Frais de développement immobilisés ***



(en m€) -536 -431 +24 % (en % du CA) -2,7 % -2,5 % -0,2 pts Cash flow libre * (en m€) ~320 388 292 +33 % Structure financière et dividende Guidance 2022 2022 2021 Variation Endettement financier net * (en m€) 4 002 3 104 +898 m€ Ratio de “leverage” (endettement financier/EBITDA) na 1,67 1,34 na Dividende par action **** (en €) 0,38 0,35 +9 %

* Cf. glossaire financier, page 18.

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023. (production mondiale 2022 : +7%)

***Pour une vue exhaustive des dépenses de R&D cf page 11 du communiqué de presse.

****Le dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 sera proposé au vote lors de l’Assemblée générale du 24 mai 2023.

32,6 milliards d’euros de prises de commandes traduisant l’accélération du Groupe dans l’électrique et l’ADAS - 2/3 des commandes des Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques destinées aux véhicules électrifiés haute tension - Commandes ADAS représentant 3x les ventes première monte - Profitabilité des prises de commandes significativement supérieure à l’objectif de marge opérationnelle en 2025 du plan Move Up, ouvrant la voie à la continuation de l’amélioration de nos marges au delà de 2025

En 2022, Valeo affiche une forte dynamique commerciale avec une hausse de 48 % de ses prises de commandes(1) qui atteignent 32,6 milliards d’euros.

Ces prises de commandes, acquises dans le respect d’une stricte discipline financière, affichent un niveau de profitabilité significativement supérieure à l’objectif de marge opérationnelle en 2025 du plan Move Up, ouvrant la voie à la continuation de l’amélioration de nos marges au delà de 2025.

Dans le domaine de l’électrification, les Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques voient leurs commandes s’accélérer :

En 2022, les prises de commandes destinées aux véhicules électrifiés haute tension représentent les 2 tiers des commandes des Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques .

. Les commandes enregistrées par le Pôle Systèmes de Propulsion portent sur des clients existants mais aussi de nouveaux clients, sur des chaînes de traction complètes ou ses composants (moteur électrique, onduleur, réducteur, chargeur embarqué et DCDC), et incluent les nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium (SiC) ; au travers de ces nouvelles commandes, Valeo affiche son ambition d’accompagner ses clients en Europe, en Chine et nouvellement en Amérique du Nord ;

Le Pôle Systèmes Thermiques bénéficie également de l’accélération de l’électrification pour enregistrer de nouvelles commandes dans le domaine de la gestion thermique des véhicules électrifiés haute tension (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, nouvelle pompe à chaleur dite Smart Heat Pump, …) dont une commande record avec Stellantis pour sa prochaine plateforme électrique et une commande avec un autre constructeur européen de 1er plan pour lequel Valeo fournira l’appareil de climatisation et le module de refroidissement en face avant pour une plateforme électrique majeure du constructeur.





Dans le domaine de l’ADAS, la dynamique commerciale est particulièrement forte avec des prises de commandes qui s’élèvent à 3 fois les ventes ADAS en première monte dont plusieurs particulièrement stratégiques :

Le Groupe observe une nette augmentation de la taille moyenne de ses commandes dans le domaine de l’ADAS grâce à la nouvelle architecture des véhicules (Software Defined Vehicle - SDV) ;

BMW a signé un partenariat majeur avec Valeo par lequel le Groupe fournira le contrôleur de domaine ADAS, les capteurs (capteurs à ultrasons, caméras « surround view » et caméra intérieure multifonctionnelle) et les logiciels pour le stationnement et les manœuvres à basse vitesse sur la prochaine génération de la plateforme BMW « Neue Klasse » dont le lancement est prévu en 2025. En ce début d’année, BMW et Valeo ont annoncé une nouveau partenariat visant l’élaboration de systèmes de stationnement entièrement automatisé allant jusqu’au niveau 4 d’autonomie toujours pour la nouvelle plateforme BMW «Neue Klasse» ;

Stellantis a adopté la 3 ème génération du LiDAR Valeo (LiDAR Valeo Scala 3) dont les spécificités techniques en termes de résolution et de champ de vision permettent d’atteindre un niveau élevé d’autonomie (niveau 3) ;

génération du LiDAR Valeo (LiDAR Valeo Scala 3) dont les spécificités techniques en termes de résolution et de champ de vision permettent d’atteindre un niveau élevé d’autonomie (niveau 3) ; De multiples commandes auprès de constructeurs chinois ont été enregistrées au 2nd semestre, dans les domaines de la caméra et de l’assistance au stationnement.

CAP 50, en 2022, des réductions de gaz à effet de serre supérieures aux objectifs annuels du plan

Pour délivrer sa stratégie de création de valeur, annoncée en février 2022 lors de la présentation du plan Move Up, Valeo s’appuie sur sa position de leader dans les technologies de la mobilité durable, en particulier l’électrification et l’ADAS, mais également sur une performance ESG reconnue.

Valeo a défini, au travers de son plan CAP50, la trajectoire de réduction des émissions des gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone sur toute la chaîne de valeur du Groupe (scopes 1, 2 et 3) à horizon 2050.

L’engagement de Valeo dans ces domaines et ceux pris au niveau Groupe en matière d’ESG se traduisent par une position de leader auprès des agences de notation extra-financières et par une présence dans les principaux indices ESG mondiaux.

Dans le cadre de ce plan ambitieux, Valeo s’est fixé en 2025 et 2030, un double objectif de réduction :

le 1er, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi) ;

le 2nd, qui intègre l’impact des bénéfices d’électrification que procurent les solutions de Valeo en matière de réduction des émissions d’équivalents CO 2 , aussi appelé "objectif net".

Pour l’exercice 2022, le Groupe dépasse ce double objectif annuel avec :

des émissions de 45,2 Mt eq. CO2 inférieures au niveau objectif d’émission de 47,4 Mt eq. CO2 défini dans le cadre de l’engagement SBTi ;

des émissions de 41,5 Mt eq. CO2 inférieures au niveau objectif d’émission de 43,7 Mt eq. CO2 intégrant les gains issus des technologies Valeo (objectif net).

Le Conseil d’administration de Valeo joue pleinement son rôle dans la gouvernance du plan CAP 50. Le suivi de la mise en œuvre de ce plan est assuré par le Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise. Le Comité d'audit et des risques suit également le sujet avec attention et va au-delà du plan CAP50 pour travailler l’analyse des risques telle que recommandée par la TCFD (Task Force for Climate related financial Disclosure).

En 2022, chiffre d’affaires de 20 037 millions d’euros, en hausse de 16 % porté par l’accélération des activités électrique et ADAS

En 2022, la production automobile est en hausse de 7 %(2) par rapport à la même période en 2021.

Au cours de l’année, le secteur automobile a dû faire face (i) aux tensions dans la chaîne d’approvisionnement en composants électroniques qui montrent, comme attendu, des signes d’amélioration progressive, (ii) à la crise russo-ukrainienne qui a impacté négativement l’activité de certains constructeurs en mars et en avril et (iii) aux mesures de confinement en Chine qui ont eu des conséquences notables sur le chiffre d’affaires des mois d’avril - l’activité s’est rétablie rapidement et a retrouvé son niveau normal dès début juin - et de décembre.

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)



En % du CA 2022



2022



vs. 2021 2021 Variation Var. à pcc* Périmètre FX Première monte 84 % 16 748 14 151 +18 % +10 % +4 % +4 % Remplacement 11 % 2 256 2 068 +9 % +9 % — % — % Divers 5 % 1 033 1 043 -1 % -5 % — % +4 % Total 100 % 20 037 17 262 +16 % +9 % +3 % +4 %

* A périmètre et taux de change constant (3).

Le chiffre d’affaires total de 20 037 millions d’euros est en hausse de 16 % par rapport à 2021. A périmètre et taux de change constants, il est en hausse de 9 % sur la période.

Les variations des taux de change ont un impact positif de 4 % en raison, principalement, de la dépréciation de l’euro face au dollar américain et au yuan.

Les changements de périmètre ont un impact positif de 3 % sur la période. Ils résultent principalement de l’intégration à compter du 1er juillet 2022, de l’activité propulsion électrique haute tension (ex Valeo Siemens eAutomotive). Cette dernière totalise un chiffre d’affaires de 644 millions d’euros au second semestre 2022. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires de l’activité propulsion électrique haute tension s’élève à 1 milliard d’euros, en hausse de 34 % par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 10 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de la reprise de la production automobile mondiale, d’une hausse du contenu par véhicule notamment dans le domaine de l’ADAS (chiffre d’affaires première monte en hausse de 29 % à périmètre et taux de change constants) ainsi que des compensations reçues des clients pour faire face aux conséquences de l’inflation sur nos coûts.

En base retraitée(3), le chiffre d’affaires du Groupe accélère et affiche une croissance de 11 % par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement affiche une hausse de 9 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile, de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de Valeo vers des produits à valeur ajoutée (kit de transmission) et de l’impact des hausses de prix.

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en baisse de 5 % à périmètre et taux de change constants.

Au 4ème trimestre, accélération du chiffre d’affaires, en hausse de 25 %, liée à l’accélération des activités électrique et ADAS

Chiffre d’affaires T4

(en millions d’euros)



En % du CA T4 2022



T4 2022



vs. 2021 T4 2021 Variation Var. à pcc* Périmètre FX Première monte 83 % 4 461 3 456 +29 % +18 % +9 % +2 % Remplacement 10 % 543 518 +5 % +4 % +1 % — % Divers 7 % 355 330 +8 % +5 % +1 % +2 % Total 100 % 5 359 4 304 +25 % +15 % +7 % +2 %

En 2022, surperformance dans toutes les régions (+3 points à l’échelle mondiale)

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros)



En % du CA 2022



2022



vs. 2021 2021 Var. à pcc * Surperf. ** Europe et Afrique 44 % 7 403 6 375 +10 % +10 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 34 % 5 618 4 838 +9 % +1 pt dont Chine 17 % 2 837 2 261 +7 % +1 pt dont Japon 7 % 1 112 1 024 +14 % +14 pts dont Corée du Sud 6 % 1 072 1 084 +2 % -6 pts dont Inde 1 % 204 198 -6 % -29 pts Amérique du Nord 20 % 3 363 2 677 +13 % +3 pts Amérique du Sud 2 % 364 261 +25 % +17 pts Total 100 % 16 748 14 151 +10 % +3 pts

* A périmètre et taux de change constant (4).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023.

***Chiffre d’affaires première monte par région de destination

En 2022, le chiffre d’affaires première monte affiche, dans toutes les régions, une forte croissance à périmètre et taux de change constants. A l’échelle mondiale, la surperformance s’établit à 3 points par rapport à la production automobile mondiale (+5 points en base retraitée, y compris l’activité électrique haute tension) :

en Europe et Afrique , le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 10 %, soit une surperformance de 10 points par rapport à la production automobile essentiellement tirée par les Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (activité ADAS / caméras) et Systèmes Thermiques dans le domaine des véhicules électrifiés haute tension (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, pompe à chaleur, …) auprès de clients allemands et français. Le Pôle Systèmes de Visibilité affiche une accélération de ses ventes première monte au 4 ème trimestre (poursuite de l’accélération attendue en 2023 soutenue par la mise en production de très nombreux projets et l’amélioration du mix produit liée à la normalisation de l’approvisionnement en composants électroniques) ; en base retraitée ( 4) , le Groupe bénéficie de l’ accélération de l’activité propulsion électrique haute tension ;

, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 10 %, soit une surperformance de 10 points par rapport à la production automobile essentiellement tirée par les Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (activité / caméras) et (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, pompe à chaleur, …) auprès de clients allemands et français. Le Pôle Systèmes de Visibilité affiche une accélération de ses ventes première monte au 4 trimestre (poursuite de l’accélération attendue en 2023 soutenue par la mise en production de très nombreux projets et l’amélioration du mix produit liée à la normalisation de l’approvisionnement en composants électroniques) ; en base retraitée , le Groupe bénéficie de l’ ; en Asie , le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, progresse de 9 %, soit une surperformance de 1 point : en Chine , le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 7 %, soit une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile ; le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite bénéficie d’une accélération notable de son activité caméras auprès de ses clients chinois et internationaux ; le Pôle Systèmes Thermiques tire profit d’une accélération de ses ventes auprès de clients allemands et chinois ; à l’inverse, le Pôle Systèmes de Propulsion subit les conséquences du ralentissement du marché des poids lourds ; le Pôle Systèmes de Visibilité est pénalisé par un mix client et produit défavorable (moindre contenu en électronique) ; au Japon , le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 14 % soit une surperformance de 14 points grâce à l’accélération des ventes auprès de clients japonais, des Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (caméra frontale) et Systèmes Thermiques (notamment compresseur électrique) ;

, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, progresse de 9 %, soit une surperformance de 1 point : en Amérique du Nord , le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, augmente de 13 %, soit une surperformance de 3 points, qui s’explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans le domaine de l’ ADAS et par des gains de parts de ma rché dans le domaine de la propulsion ; à l’inverse, le Pôle Systèmes Thermiques subit la conséquence de l’arrivée à son terme, d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant et le Pôle Systèmes de Visibilité est pénalisé par un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique) ;

, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, augmente de 13 %, soit une surperformance de 3 points, qui s’explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans le domaine de l’ et par des ; à l’inverse, le Pôle Systèmes Thermiques subit la conséquence de l’arrivée à son terme, d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant et le Pôle Systèmes de Visibilité est pénalisé par un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique) ; en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, s’inscrit en hausse de 25 %, soit une surperformance de 17 points par rapport à la production automobile.

Au 4ème trimestre, forte accélération de l’activité première monte dans toutes les régions, avec une surperformance de 15 points à l’échelle mondiale

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros)



En % du CA T4 2022



T4 2022



vs. T4 2021 T4 2021 Var. à pcc * Surperf. ** Europe et Afrique 44 % 1 978 1 432 +24 % +17 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 35 % 1 555 1 307 +12 % +11 pts dont Chine 18 % 786 691 -2 % +3 pts dont Japon 7 % 323 236 +49 % +41 pts dont Corée du Sud 6 % 285 256 +14 % -5 pts dont Inde 1 % 48 52 -21 % -40 pts Amérique du Nord 19 % 831 655 +14 % +6 pts Amérique du Sud 2 % 97 62 +34 % +30 pts Total 100 % 4 461 3 456 +18 % +15 pts

* A périmètre et taux de change constant (5).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023.

*** Chiffre d’affaires première monte par région de destination

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires première monte du Groupe, à périmètre et taux de change constants, accélère dans toutes les régions soutenu par la dynamique des activités ADAS et électrique haute tension.

Information sectorielle

En 2022, accélération des activités ADAS (CDA) et électrique (PTS et THS)

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



2022



vs. 2021 2021 Variation Var. CA

OEM * Surperf. ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (CDA) *** 4 234 3 417 +24 % +18 % +11 pts Systèmes de Propulsion (PTS) 5 689 4 651 +22 % +8 % +1 pt Systèmes Thermiques (THS) 4 543 3 926 +16 % +12 % +5 pts Systèmes de Visibilité (VIS) 5 363 5 094 +5 % +5 % -2 pts

*A périmètre et taux de change constants(6).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023.(production mondiale 2022 : +7%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une performance de 11 points supérieure à la production automobile mondiale, grâce au démarrage de nombreux projets dans l’ADAS (en particulier dans le domaine de la caméra), dans les principales régions de production (Europe, Amérique du Nord et Chine) confortant sa position de leader mondial. Les activités ADAS et Réinvention de la vie à bord enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants, de respectivement 29 % et 2 % (à respectivement 2,5 milliards d’euros et 1,3 milliard d’euros).

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une surperformance de 1 point. Il tire profit de gains de parts de marché en Amérique du Nord et de l’accélération, au 2nd semestre, de son activité première monte en Corée du Sud. En Chine, le chiffre d’affaires première monte subit les conséquences du ralentissement du marché des poids lourds.

Sur une base retraitée(6), c’est-à-dire y compris l’activité propulsion électrique haute tension, le chiffre d’affaires première monte du Pôle Systèmes de Propulsion tire profit de l’accélération de l’électrification et affiche une surperformance de 5 points.

Le Pôle Systèmes Thermiques affiche une surperformance de 5 points, soutenue par la bonne performance de ses ventes pour véhicules électrifiés haute tension (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques, pompe à chaleur, …) en Europe auprès de clients allemands et français. Le Pôle a également bénéficié en Chine, de l’accélération de ses ventes auprès de clients allemands et chinois. En Amérique du Nord, il subit la conséquence de l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant.

Le Pôle Systèmes de Visibilité sousperforme la production automobile mondiale de 2 points en 2022. Il convient de noter qu’au 4ème trimestre 2022, une accélération du chiffre d’affaires première monte est intervenue, qui s’est traduite par une superformance de 6 points. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023 soutenue par la mise en production de très nombreux projets et à l’amélioration de son mix produit (contenu en électronique) liée à la normalisation de l’approvisionnement en composants électroniques.

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) 2022 2021 Variation Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite



671 587 +14 % 15,8 % 17,2 % -1,4 pt Systèmes de Propulsion



619 566 +9 % 10,9 % 12,2 % -1,3 pt Systèmes Thermiques



333 428 -22 % 7,3 % 10,9 % -3,6 pts Systèmes de Visibilité



705 675 +4 % 13,1 % 13,3 % -0,2 pt Autres * 73 52 +40 % Groupe



2 401 2 308 +4 % 12,0 % 13,4 % -1,4 pt

* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

Tous les Pôles d’activité voient leur profitabilité affectée par l’ampleur de l'inflation. Ils négocient des compensations visant à en réduire les effets (composants électroniques, matières premières, énergie, transport et salaires) sur leurs résultats. Ces négociations visent également à la généralisation des clauses d’indexation et à l’augmentation de la fréquence d’indexation des contrats commerciaux.

Au niveau Groupe, l’impact net de l’inflation des coûts de matières premières, de l’énergie et du transport s’élève à environ 200 millions d’euros. L’impact net de la hausse des salaires atteint environ 60 millions d’euros.

Conformément au plan stratégique Move Up, le Pôle Système de Confort et d’Aide à la Conduite tire parti de ses technologies de pointe dans le domaine de l’ADAS qui connaissent actuellement une période de forte croissance liée à l’augmentation du taux de pénétration des nouvelles solutions d’aide à la conduite. Dans ce contexte, le Pôle affiche une marge d’EBITDA de 15,8 % soutenue par les activités ADAS et Réinvention de la vie à bord dont la profitabilité s’élève à respectivement 18,0% et 11,2%.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une profitabilité en ligne avec la trajectoire dessinée dans le cadre du Plan stratégique Move Up avec la réduction des pertes de l’activité électrique haute tension ex Valeo Siemens eAutomotive (-50 % en 2022 par rapport à 2021) et la mise en place de synergies (mutualisation des coûts de R&D et organisation industrielle, entre les activités électriques basse et haute tension) dès l’intégration de cette dernière au 1er juillet 2022. Au 2nd semestre, le Pôle voit sa profitabilité affectée suite à l’intégration de l’activité électrique haute tension dont les résultats pèsent sur ceux du Pôle.

Le Pôle Systèmes Thermiques a été le plus lourdement touché en raison de la faiblesse des volumes de production sur certains véhicules en Europe et de la hausse du prix de l’aluminium payé par le Pôle pour ses approvisionnements (y compris le coût des premiums, des additifs, de la transformation, du transport et des taxes antidumping) qui a divergé de l’indice de référence (LME).

Le Pôle Systèmes de Visibilité affiche une bonne résilience de ses marges (marge d’EBITDA de 13,1 % en baisse de 0,2 point) grâce à la forte dynamique de son activité seconde monte et une bonne maîtrise de ses coûts.

Au 2nd semestre 2022, - Accélération des activités ADAS (CDA) et électrique (PTS et THS) - Profitabilité du Pôle Systèmes de Propulsion en baisse par rapport au 1er semestre suite à l’intégration de l’activité électrique haute tension (ex Valeo Siemens eAutomotive)

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



S2 2022



vs. 2021 S2 Variation Var. CA OEM * Surperf. ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (CDA)*** 2 276 1 638 +39 % +33 % +18 pts Systèmes de Propulsion (PTS) 3 140 2 183 +44 % +19 % +4 pts Systèmes Thermiques (THS) 2 372 1 917 +24 % +21 % +6 pts Systèmes de Visibilité (VIS) 2 724 2 432 +12 % +13 % -2 pts

*A périmètre et taux de change constants (7).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023. (production mondiale S2 : +15%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) S2 2022 S2 2021 Variation Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (CDA)



371 289 +28 % 16,3 % 17,6 % -1,3 pt Systèmes de Propulsion (PTS)



332 272 +22 % 10,6 % 12,5 % -1,9 pt Systèmes Thermiques (THS)



171 187 -9 % 7,2 % 9,8 % -2,6 pts Systèmes de Visibilité (VIS)



377 325 +16 % 13,8 % 13,4 % +0,4 pt Autres * 39 30 +30 % Groupe



1 290 1 103 +17 % 12,1 % 13,3 % -1,2 pt

* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

Objectifs 2022 de marges opérationnelle et d’EBITDA atteints

Dans un contexte marqué par les pertes de volumes liées à la pénurie des composants électroniques et aux mesures de confinement en Chine, ainsi que par l’augmentation du prix des matières premières et des salaires, les marges d’EBITDA et d’EBIT s’établissent à respectivement 12,0 % et 3,2 % du chiffre d’affaires.

2022 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 20 037 17 262 +16 % Marge brute



(en m€) 3 447 3 040 +13 % (en % du CA) 17,2 % 17,6 % -0,4 pt EBITDA *



(en m€) 2 401 2 308 +4 % (en % du CA) 12,0 % 13,4 % -1,4 pt Marge opérationnelle **



(en m€) 635 699 -9 % (en % du CA) 3,2 % 4,0 % -0,8 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 115 -243 -147 % (en % du CA) 0,6 % -1,4 % +2,0 pts Résultat net part du Groupe



(en m€) 230 175 +31 % (en % du CA) 1,1 % 1,0 % +0,1 pt

* Cf. glossaire financier, page 18. .

** Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

La marge brute s’établit à 17,2 % du chiffre d’affaires en baisse de 0,4 point (vs 2021). Cette baisse s’analyse de la manière suivante :

un effet volume +0,5 point ;

l’impact net -0,9 point de l’inflation (hors salaires) sur nos coûts, en ligne avec la guidance de 200 millions d’euros ;

l’impact net -0,3 point de l'inflation salariale (au-delà de l’augmentation enregistrée en 2021), en ligne avec la guidance de 60 millions d’euros ;

un effet mix produit favorable de 1,1 point ;

l’effet net de -0,4 point résultant de l’impact de dilution partiellement compensé par les programmes d’efficience opérationnelle ;

l’effet périmètre -0,4 point suite à l’intégration (à compter du 1er juillet 2022) de Valeo Siemens eAutomotive au sein du Pôle Systèmes de Propulsion.

2022 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 20 037 17 262 +16 % Frais de Recherche et Développement bruts



(en m€) -2 077 -1 704 +22 % (en % du CA) -10,4 % -9,9 % -0,5 pt Impact IFRS *



(en m€) 74 52 +42 % (en % du CA) 0,4 % 0,3 % +0,1 pt Subventions et autres produits (en m€) 122 142 -14 % Frais de Recherche et Développement



(en m€) -1 880 -1 510 +25 % (en % du CA) -9,4 % -8,7 % -0,7 pts Ventes R&D (contributions reçues des clients) (en m€) 524 385 +36 % Frais de R&D nets



(en m€) -1 356 -1 125 +21 % (en % du CA) -6,8 % -6,5 % -0,3 pt Frais de développement immobilisés



(en m€) 657 586 +12 % (en % du CA) 3,3 % 3,4 % -0,1 pt Dotations aux amortissements, nettes de l’impact des subventions d’investissement, et pertes de valeurs **



(en m€) -583 -534 +9 % (en % du CA) -2,9 % -3,1 % +0,2 pt Impact IFRS *



(en m€) 74 52 +42 % (en % du CA) 0,4 % 0,3 % +0,1 pt

* Différence entre capitalisation des frais de développement et dotations aux amortissements, nettes de l’impact des subventions d'investissement, et pertes de valeurs.

** Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

En 2022 comme en 2021, le Groupe a poursuivi ses efforts en matière de Recherche et Développement pour répondre aux prises de commandes des dernières années et à une stratégie axée sur des produits technologiques innovants. Les frais de R&D bruts représentent 10,5 % du chiffre d’affaires (en hausse de 0,5 point par rapport à 2021) en ligne avec la dynamique commerciale et projet du Groupe.

L’impact IFRS (qui représente la différence entre frais de développement immobilisés et dotations aux amortissements nettes de l’impact des subventions d’investissement, et pertes de valeurs) augmente de 0,1 point par rapport à 2021 à 0,4 %, confortant la qualité de la formation du résultat du Groupe. Les frais de R&D au compte de résultat représentent 9,4 % du chiffre d’affaires en hausse de 0,7 point par rapport à 2021.

Les frais de R&D nets (après prise en compte des contributions perçues des clients) s’établissent à 6,8 % du chiffre d’affaires conforme au plan de marche du Plan Stratégique Move Up dont l’objectif est d’atteindre environ 6,5 % du chiffre d’affaires en 2025.

Les frais administratifs et commerciaux atteignent 4,7 % du chiffre d’affaires, en baisse de 0,1 point par rapport à 2021.

L’EBITDA(8) s’établit à 2 401 millions d’euros soit 12,0 % du chiffre d’affaires, en ligne avec la guidance 2022 (comprise entre 11,8 % et 12,3 % du chiffre d’affaires).

La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à 635 millions d’euros, soit 3,2 % du chiffre d’affaires en ligne avec la guidance 2022 (comprise entre 3,2 % et 3,7 % du chiffre d’affaires). Au second semestre, la marge opérationnelle s’élève à 3,6 % du chiffre d’affaires, en hausse de 0,9 point par rapport au 1er semestre 2022. Elle bénéficie de compensations clients rétroactives au 1er janvier 2022 et d’une amélioration des volumes de production par rapport au 1er semestre.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 115 millions d’euros. Elle prend en compte :

la quote-part relative des pertes du 1 er semestre (- 82 millions d’euros) de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive (consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe Valeo à compter du 1 er juillet 2022) ;

semestre (- 82 millions d’euros) de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive (consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe Valeo à compter du 1 juillet 2022) ; le gain de cession de 181 millions d’euros, lié à la réévaluation à la juste valeur de la quote-part (50%) antérieurement détenue par le Groupe dans Valeo Siemens eAutomotive (IFRS 3) avant la prise de contrôle ;

la quote-part dans les résultats des autres coentreprises (16 millions d’euros) affectée par les mesures de confinement en Chine.





La marge opérationnelle y compris la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence(8) s’établit à 750 millions d’euros, soit 3,7 % du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’élève à 644 millions d’euros. Il tient compte des autres produits et charges pour un montant global de -106 millions d’euros soit -0,5 % du chiffre d’affaires, y compris 43 millions d’euros au titre de la dépréciation des actifs de Valeo relatifs à la Russie.

Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de refinancement de la dette de Valeo Siemens eAutomotive, le coût de la dette augmente à 131 millions d’euros (vs 60 millions d’euros en 2021), suite à l’émission de 700 millions d’euros d’obligations intervenue en juillet 2021 et au tirage pour 600 millions d’euros (en 2 tranches de 300 millions d’euros chacune, en juin 2021 et février 2022) du financement octroyé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Les autres éléments financiers représentent une charge de 4 millions d’euros en 2022 contre un produit de 96 millions d’euros en 2021 qui était lié à la bonne performance des participations du Groupe dans différents fonds d’innovation.

Le taux effectif d’impôt est de 37 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 230 millions d’euros, soit 1,1 % du chiffre d’affaires après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de 65 millions d’euros.

La rentabilité des capitaux employés (ROCE(8)) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA(8)) s’établissent respectivement à 12 % et 6 %.

En 2022, solide génération de cash flow libre(9) de 388 millions d’euros supérieure aux attentes

(En millions d’euros) 2022 2021 EBITDA (9) 2 401 2 308 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel 99 -460 Impôts -291 -237 Variation de provisions opérationnelles -281 -79 Remboursements du principal du passif locatif nets -100 -86 Coûts sociaux et de restructuration -78 -78 Engagements de retraites -30 -18 Autres -43 51 Flux d’investissements -1 289 -1 109 - Flux d’investissements hors frais de développement immobilisés -753 -678 - Frais de développement immobilisés -536 -431 Cash flow libre (9) 388 292 Frais financiers nets -100 -28 Dividendes -143 -101 Autres éléments financiers -552 -315 Dont décaissements relatifs à Valeo Siemens eAutomotive y compris les prêts accordés à la coentreprise au cours du 1er semestre 2022 -403 -250 Cash flow net (9) -407 -152

En 2022, le Groupe a généré un cash flow libre de 388 millions d’euros.

Il résulte principalement :

de la contribution de l’EBITDA (10) à hauteur de 2 401 millions d’euros, en hausse de 93 millions d’euros par rapport à la même période en 2021 ; le niveau de l’EBITDA fait suite aux pertes de volumes liées à la pénurie des composants électroniques, aux mesures de confinement en Chine ainsi qu’à l’augmentation nette des prix des matières premières et des salaires restant à la charge de Valeo ;

à hauteur de 2 401 millions d’euros, en hausse de 93 millions d’euros par rapport à la même période en 2021 ; le niveau de l’EBITDA fait suite aux pertes de volumes liées à la pénurie des composants électroniques, aux mesures de confinement en Chine ainsi qu’à l’augmentation nette des prix des matières premières et des salaires restant à la charge de Valeo ; de la baisse du besoin en fond de roulement opérationnel à hauteur de 99 millions d’euros. Cette diminution reste une amélioration limitée du fait (i) du maintien volontaire à un niveau élevé des stocks pour approvisionner les clients, sans interruption, face à la pénurie de semi-conducteurs, et (ii) de la volatilité persistante de la production des clients ; cette situation devrait se résorber avec la normalisation progressive des chaînes d’approvisionnement et de la pénurie des composants électroniques ;

du contrôle strict des flux d’investissements corporels et incorporels qui s’élèvent à 1 289 millions d’euros dans un contexte de forte croissance du chiffre d’affaires.





Le cash flow net(9) est négatif à hauteur de 407 millions d’euros, tenant compte principalement du décaissement de 403 millions d’euros relatifs à l’acquisition de Valeo Siemens eAutomotive, de 143 millions d’euros de dividendes dont 84 millions d’euros au titre des dividendes versés aux actionnaires de Valeo SE et 59 millions d’euros au titre des dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe, et de 50 millions au titre du programme de rachat d’actions.

Allocation du capital visant à la réduction de l’endettement financier net (10)

Ratio de leverage à 1,67 fin 2022 suite à l’acquisition de Valeo Siemens eAutomotive

L’endettement financier net s’établit ainsi à 4 002 millions d’euros au 31 décembre 2022 alors qu’il était de 3 104 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2022, le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,67 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de « gearing » (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) à 105 % des capitaux propres.

Valeo dispose d’une structure financière saine qui s’appuie sur un profil de la dette équilibré et d’une situation de liquidité solide :

en février 2021, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a approuvé une enveloppe de financement de 600 millions d'euros au bénéfice de Valeo pour le financement de ses projets de recherche et développement en Europe, dans les domaines de la réduction des émissions de CO 2 et de l'amélioration de la sécurité active des véhicules ; le Groupe a procédé au tirage du financement pour une valeur totale de 600 millions d'euros dont 300 millions d’euros au 10 février 2022 ;

et de l'amélioration de la sécurité active des véhicules ; le Groupe a procédé au tirage du financement pour une valeur totale de 600 millions d'euros dont 300 millions d’euros au 10 février 2022 ; le 22 novembre 2022, Valeo a procédé au placement de 750 millions d'euros, à échéance 28 mai 2027, de nouvelles obligations indexées sur un objectif de développement durable ; cette émission a permis de placer 750 millions d’euros d’obligations de maturité 4,5 ans avec un coupon de 5.375% ; les obligations indexées sur un objectif de développement durable à fin 2025 ont été émis dans le cadre du Green and Sustainability‐Linked Financing Framework établi en juillet 2021 ; Valeo s'engage à la neutralité carbone en 2050. Les émissions de Valeo baisseront de 45% par rapport à 2019, dès 2030, avec un objectif intermédiaire de réduction de ses émissions à 37,95 Mt eq. CO 2 à fin 2025, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits ;

à fin 2025, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits ; l’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 3,0 ans au 31 décembre 2022 (contre 3,1 ans au 31 décembre 2021) ;

au 31 décembre 2022, le programme de financement Euro Medium Term Note (EMTN) à moyen et à long terme d'un montant maximum de 5 milliards d'euros, est utilisé à hauteur de 3,85 milliards d’euros ;

Valeo dispose d’une trésorerie disponible de 3,3 milliards d’euros, de lignes de crédits non tirées d’un montant total de 1,8 milliards d’euros et d’un financement relais à une émission obligataire (bridge-to-bond) sous forme de lignes de crédit non tirées, pour un montant de 650 millions d’euros avec une maturité de 12 mois (à compter du mois de juillet 2022) assorti de deux options d’extension de 6 mois à la « main » de Valeo.





Programme de cessions d’actifs non stratégiques

Au cours de la présentation de son Plan stratégique Move Up, Valeo s’est fixé pour objectif de réaliser, d’ici 2025, des cessions d’actifs non stratégiques pour une valeur d’environ 500 millions d’euros.

Fin 2022, au titre de ce programme de cessions d’actifs non stratégiques :

3 accords en vue d'une cession ont été signées pour une valeur totale de 80 millions d’euros dont une partie de l’impact aura lieu en 2023 ;

plusieurs cessions sont actuellement à l’étude et font l’objet de discussions avancées pour une valeur totale d’environ 120 millions d’euros ;

d’autres cessions pour une valeur totale d’environ 300 millions d’euros, sont identifiées et seront mises en œuvre dès que les conditions de marché seront favorables.





Dividende 2022 de 0,38 euro par action soumis au vote à la prochaine Assemblée générale

Valeo soumettra au vote de ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, l’augmentation du dividende par action à 0,38 euro par action (+9% par rapport à 2021).

Perspectives 2023

Compte tenu des incertitudes relatives à la production automobile dans nos principales régions d’activité et compte tenu de l’inflation nette et des mesures de réduction de coûts, nous nous fixons les objectifs pour 2023 (voir ci-dessous).

Ces objectifs conduisent à :

une amélioration de 0,8 à 1,6 point par rapport à la profitabilité 2022 retraitée (ie. marge opérationnelle incluant l’activité propulsion électrique haute tension au sein du Pôle Systèmes de Propulsion à compter du 1er janvier 2022) ;

une amélioration significative de la génération de cash flow libre (par rapport au cash flow libre 2022 retraité) ;

avec une amélioration significative de notre performance financière au 2nd semestre 2023 par rapport au 1er semestre.

2022 2022 retraité* Guidance 2023** Chiffre d’affaires en milliards d’euros 20,0 20,4 22,0 - 23,0 Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 3,2 % 2,4 % 3,2 % - 4,0 % EBITDA en % du chiffre d'affaires 12,0 % 11,4 % 11,5 % - 12,3 % Cash flow libre en millions d’euros 388 205 > 320

* Les données 2022 ont été retraités pour tenir compte de l’intégration de l’activité haute tension (anciennement Valeo Siemens eAutomotive) au sein du Pôle Systèmes de Propulsion à compter du 1er janvier 2022

** Basée sur les hypothèses suivantes :

une croissance de la production automobile mondiale 2023 comprise entre 0 % et +3,3 % (+3,3 % = estimation de S&P Global Mobility publiée le 16 février 2023) ;

une accélération de la production automobile au 2 nd semestre (conformément au scénario de S&P Global Mobility publié le 16 février 2023) ;

semestre (conformément au scénario de S&P Global Mobility publié le 16 février 2023) ; des hausses de prix relatives à l’inflation des coûts et les mesures internes de réduction des coûts .





Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 23 février 2023. À la date du présent communiqué, les procédures d’audit ont été effectuées et un rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 : 25 avril 2023

Résultats du premier semestre 2023 : 26 juillet 2023

Faits marquants

ESG

Le 26 janvier 2022, Valeo a annoncé la nomination de Christophe Périllat en tant que Directeur Général conformément au plan de succession rendu publique le 27 octobre 2020, Jacques Aschenbroich demeurant Président du Conseil d'administration de Valeo. Cliquer ici

Le 30 mars 2022, le Conseil d’administration de Valeo a pris acte de l'annonce de la décision du Conseil d'administration d'Orange de nommer Jacques Aschenbroich en qualité de Président du Conseil d’administration d’Orange à l'issue de l'assemblée générale du 19 mai 2022, sous réserve de l'approbation par cette assemblée de sa nomination en qualité d'administrateur. Cliquer ici

Le 26 juillet 2022, le Conseil d’administration de Valeo a décidé à l’unanimité, sur proposition du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise, de coopter Alexandre Dayon en qualité d’administrateur indépendant en remplacement de C. Maury Devine. Cliquer ici

Le 17 juillet 2022, l'agence de notation extra-financière Sustainalytics a revu à la hausse la note de Valeo de 10,7 à 10,6 (la note la plus basse étant la meilleure). Valeo se positionne en seconde position dans la catégorie « Auto components », avec un risque ESG faible (« low-risk »).

Le 8 décembre 2022, Gilles Michel a été nommé, en remplacement de Jacques Aschenbroich, en tant que Président du Conseil d’administration avec effet au 1er janvier 2023. Cliquer ici

Le 8 décembre 2022, Le Conseil d’administration a décidé de coopter Stéphanie Frachet en qualité d’administrateur indépendant et d’accueillir Alexandre Ossola en qualité de représentant permanent de Bpifrance Participations avec effet au 1er janvier 2023. Cliquer ici

Le 15 décembre 2022, Valeo a été reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performance sur le changement climatique par l’organisation mondiale de protection de l’environnement CDP, qui l’a placé sur sa liste A annuelle. Cliquer ici

Opération stratégique

Le 9 février 2022, Valeo a annoncé un accord avec Siemens en vue de détenir 100 % de Valeo Siemens eAutomotive, Cliquer ici

Le 7 juin 2022, Valeo Siemens eAutomotive a annoncé avoir d’ores et déjà dépassé l’objectif de plus de 4 milliards d’euros de prises de commandes pour des technologies d’électrification haute tension, pour la période 2021-2022. Cliquer ici

Le 4 juillet 2022, Valeo a intégré 100 % de Valeo Siemens eAutomotive et crée un champion de la mobilité électrique. Cliquer ici

Plan à moyen terme : Move Up

Le 25 février 2022, Valeo a lancé son plan Move Up, stratégie de création de valeur s’appuyant sur les mégatendances de la mobilité durable lors d’une journée investisseurs organisée à Paris. Cliquer ici

Partenariat industriel

Le 10 février 2022, Valeo a annoncé avoir signé un memorandum of understanding avec Renault Group et Valeo Siemens eAutomotive en vue de nouer un partenariat stratégique pour la conception, le co-développement et la production en France d'un moteur électrique automobile de nouvelle génération. Cliquer ici

Le 21 juin 2022, Valeo a annoncé avoir signé un protocole d’accord avec Atul Greentech Private Limited et Honda Powerpack Energy Private Limited, qui va lui permettre d’électrifier des véhicules à trois roues en Inde. Cliquer ici

Le 8 juillet 2022, Valeo et le CNRS ont annoncé la signature d’un accord cadre pour accélérer la recherche et les innovations vers la mobilité du futur. Cliquer ici

Le 13 septembre 2022, Valeo et le CEA ont annoncé qu’ils allaient coopérer dans la recherche avancée sur l’électronique de puissance. Cliquer ici

Le 19 octobre 2022, Valeo et SRG Global® ont conclu un accord d'alliance stratégique, afin de fournir aux constructeurs automobiles les prochaines générations de faces avant intégrant des systèmes lumineux innovants en Amérique du Nord et en Europe. Cliquer ici

Le 20 octobre 2022, TotalEnergies et Valeo se sont associés pour innover dans le refroidissement des batteries électriques grâce à l’utilisation d’un nouveau fluide diélectrique de très haute performance. Cliquer ici

Le 16 novembre 2022, Mobileye et Valeo ont célébré la production du dix-millionième système de caméra frontale de Valeo sur le site de Wemding en Allemagne (Bavière). Cliquer ici

Le 29 novembre 2022, l’Ecole Polytechnique et Valeo ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour une durée de deux ans afin d’accompagner des projets innovants dans le domaine de nouvelles mobilités. Cliquer ici

Le 20 décembre 2022, Ningbo Swell Industry et Valeo ont annoncé avoir conclu un accord d’alliance stratégique pour le développement, la production et la commercialisation, sur le marché chinois, des prochaines génération de calandres ou panneaux avant, intégrant des systèmes lumineux innovants. Cliquer ici

Le 4 janvier 2023, NTT Data, Valeo et Embotech ont annoncé la formation d’un consortium pour fournir des solutions de stationnement automatique. Cliquer ici

Le 14 février 2023, BMW et Valeo ont annoncé s’être engagés une coopération stratégique pour développer une nouvelle génération de technologies de stationnement automatisé de niveau 4. Cliqu er ici

Produits, technologies et brevets

Le 16 février 2022, 14 mois après le lancement de son initiative pour la création d’une gamme de moteurs pour les vélos électriques, Valeo a annoncé avoir obtenu 14 premiers clients, constructeurs de vélos, pour sa technologie d’assistance électrique. Cliquer ici

Le 3 mars 2022, Valeo a reçu le Honda Supplier Award dans la catégorie Développement, pour sa contribution au premier système au monde de conduite autonome de niveau 3 (au sens de la Society of Automotive Engineers SAE). Cliquer ici

Le 22 mars 2022, Valeo a annoncé que le SCALA® 2, son LiDAR de 2ème génération, « la technologie qui permet de voir ce que l’œil humain, la caméra ou le radar ne peuvent pas voir » sera intégré dans le système DRIVE PILOT de Mercedes-Benz pour la conduite conditionnellement automatisée (niveau 3 d’autonomie au sens du SAE). Cliquer ici

Le 14 juin 2022, Stellantis a annoncé avoir choisi le LiDAR de 3ème génération de Valeo pour équiper, dès 2024, plusieurs modèles de ses différentes marques automobiles. Cliquer ici

Le 14 juin 2022, Valeo s’est classé en tête des déposants français de brevets dans le monde. Cliquer ici

Le 28 juin 2022, Valeo a signé un contrat majeur avec le Groupe BMW dans les systèmes avancés d’aide à la conduite et notamment pour la fourniture du Domain Controller ADAS de la prochaine génération de véhicules de BMW. Cliquer ici

Le 12 juillet 2022, Valeo était présent au salon Eurobike 2022, au cours duquel le Groupe a présenté son système innovant d’assistance électrique 48V pour tous les types de vélos, Valeo Cyclee. Cliquer ici

Le 15 septembre 2022, Valeo était présent au salon IAA Transportation, au cours duquel Valeo a présenté ses technologies dédiées au transport des biens et des personnes. Cliquer ici

Le 20 septembre 2022, Valeo a reçu un Automotive News PACE Award pour son système d’amortissement pendulaire innovant de 2ème génération. Cliquer ici

Le 12 octobre 2022, Valeo a annoncé deux prises de commandes record pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification des véhicules. Cliquer ici

Le 13 octobre 2022, Valeo a participé à la 89ème édition du Mondial de l’Auto qui se tient du 17 au 23 octobre 2022 à Paris Porte de Versailles. Cliquer ici

Le 3 janvier 2023, Valeo a annoncé sa participation, entre le 3 et le 8 janvier 2023, au CES (Consumer Electronics Show) 2023 à Las Vegas. Cliquer ici

Le 12 janvier 2023, Valeo a annoncé sa participation, entre le 12 et le 15 janvier 2023, à la 16ème édition de l’Auto Expo 2023 Components à Pragati Maidan à New Delhi, en Inde. Cliquer ici

Opérations financières et notation financière

Le 24 mars 2022, Valeo a annoncé un programme de rachat d’actions. Cliquer ici

Le 12 octobre 2022, l’agence de notation Moody’s a confirmé ses notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo, modifiant sa perspective sur ses notes de « stable » à « négative ». Cliquer ici

Le 23 novembre 2022, Valeo a annoncé le résultat de son émission obligataire indexée sur un objectif de développement durable pour un montant de 750 millions d’euros à échéance mai 2027. Cliquer ici

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés (à l’exception de Valeo Siemens eAutomotive, dont les commandes sont intégrées à 100 %) par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

Données retraitées : le 1er semestre 2022 est retraité comme si l’activité électrique haute tension (anciennement Valeo Siemens eAutomotive) avait été intégrée dans les comptes du Groupe au 1er janvier 2022. Pour le calcul des variations de chiffre d’affaires (2022 vs 2021) en base retraitée, les chiffres 2021 sont retraités comme si l’activité électrique haute tension avait été intégrée dans les comptes du Groupe au 1er janvier 2021.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Annexes

Informations relatives au 4ème trimestre

Chiffre d'affaires par Pôle d'activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



T4 2022



vs. 2021 T4 2021 Variation Var. CA

OEM * Surperf. ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 1 156 844 +37 % +30 % +27 pts Systèmes de Propulsion 1 560 1 103 +41 % +19 % +16 pts Systèmes Thermiques 1 180 989 +19 % +17 % +14 pts Systèmes de Visibilité 1 402 1 306 +7 % +9 % +6 pts

* A périmètre et taux de change constants (11).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023. (production mondiale T4 : +3%)

*** Hors activité Commandes sous volant.

Informations relatives au 2 ème semestre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)



En % du CA S2 2022



S2 2022



vs. 2021 S2 2021 Var. Var. à pcc* Scope Exchange rate Première monte 84 % 8 935 6 639 +35 % +21 % +9 % +4 % Remplacement 11 % 1 116 1 038 +8 % +7 % +1 % — % Divers 5 % 567 591 -4 % -8 % — % +3 % Total S2 100 % 10 618 8 268 +28 % +17 % +8 % +4 %



* A périmètre et taux de change constants (11).

Chiffre d’affaires première monte par région de destination

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros)



En % du CA S2 2022



S2 2022



vs. 2021 S2 2021 Var. à pcc * Surperfor-mance ** Europe et Afrique 43 % 3 855 2 769 +25 % +12 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 35 % 3 133 2 459 +16 % +1 pts dont Chine 19 % 1 653 1 239 +9 % -2 pts dont Japon 7 % 607 476 +36 % +20 pts dont Corée du Sud 6 % 544 501 +10 % -10 pts dont Inde 1 % 98 105 -19 % -47 pts Amérique du Nord 20 % 1 749 1 287 +20 % +5 pts Amérique du Sud 2 % 198 124 +38 % +21 pts Total S2 100 % 8 935 6 639 +21 % +6 pts



* A périmètre et taux de change constants(12).

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 février 2023.

*** Chiffre d’affaires première monte par région de destination

Informations relatives à l’exercice 2022

Chiffre d’affaires première monte réparti par client

Clients 2022 2021 Allemands 31 % 30 % Asiatiques 32 % 33 % Américains 19 % 18 % Français 13 % 14 % Autres 5 % 5 % Total 100 % 100 %

Chiffre d’affaires première monte réparti par zone géographique

Régions de production 2022 2021 Europe de l’Ouest 29 % 31 % Europe de l’Est + Afrique 16 % 15 % Chine 18 % 16 % Asie hors Chine 15 % 18 % États-Unis et Canada 8 % 8 % Mexique 12 % 11 % Amérique du Sud 2 % 1 % Total 100 % 100 % Asie et pays émergents 63 % 61 %

Compte de résultat 2022

2022 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 20 037 17 262 +16 % Marge brute



(en m€) 3 447 3 040 +13 % (en % du CA) 17,2 % 17,6 % -0,4 pt Frais de R&D



(en m€) -1 880 -1 510 +25 % (en % du CA) -9,4 % -8,7 % -0,7 pt Frais administratifs et commerciaux



(en m€) -932 -831 +12 % (en % du CA) -4,7 % -4,8 % +0,1 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 635 699 -9 % (en % du CA) 3,2 % 4,0 % -0,8 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 115 -243 na (en % du CA) 0,6 % -1,4 % +2,0 pt Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 750 456 +64 % (en % du CA) 3,7 % 2,6 % +1,1 pt Autres produits et charges



(en m€) -106 -50 +112 % (en % du CA) -0,5 % -0,3 % -0,2 pt Résultat opérationnel



(en m€) 644 406 +59 % (en % du CA) 3,2 % 2,4 % +0,8 pt Coût de l’endettement financier (en m€) -131 -60 +118 % Autres produits et charges financiers (en m€) -4 96 -104 % Taux effectif d’imposition (en m€) 37,2 % 28,8 % na Intérêts minoritaires et autres (en m€) -65 -70 -7 % Résultat net part du Groupe



(en m€) 230 175 +31 % (en % du CA) 1,1 % 1,0 % +0,1 pt

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19, les risques liés à l'approvisionnement du Groupe en composants électroniques et l’évolution du prix des matières premières, les risques liés au conflit russo-ukrainien, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2021 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 7 avril 2022 (sous le numéro D.22-0254).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe. Valeo est la société française ayant déposé le plus de brevets dans le monde selon le dernier classement de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), publié en juin 2022.

Valeo en chiffres : 20 milliards d’euros de CA en 2022 ; 109 900 collaborateurs au 31 décembre 2022 ; 29 pays, 183 sites de production, 21 centres de recherche, 44 centres de développement, 18 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.



