Une étude conclut que les places de marché courent le risque de perdre des vendeurs si aucune mesure n'est prise pour résoudre les difficultés de fiscalité indirecte

LONDRES, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 87 % des vendeurs utilisant des places de marché pour commercer en ligne indiquent bénéficier de hausses de leur chiffre d'affaires, les considérant comme un canal vital de croissance. Pourtant, selon l'étude menée par Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, sept répondants sur dix croient que les défis liés à la fiscalité indirecte pourraient les dissuader d'utiliser des places de marché à l'avenir.



Cette étude, qui a interrogé 479 professionnels de la finance à l'échelle mondiale (des entreprises de vente d'un côté, et des opérateurs de l'autre), a conclu que 81 % des entreprises tirent parti des places de marché pour attirer de nouveaux clients et vendre dans davantage de pays. Ils attribuent cette expansion dans les places de marché aux raisons suivantes : atteindre un marché géographique plus large (57 %), devenir plus compétitif (50 %), exploiter des opportunités de ventes transfrontalières (48 %) et aider à gérer les passifs fiscaux (34 %).

Plus de la moitié des répondants conviennent du fait que les places de marché deviennent plus faciles à utiliser en tant que canal de vente, mais ils indiquent aussi que les vendeurs demandent davantage d'assistance des opérateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de réaliser une expérience de commerce sans friction. Les répondants indiquent qu'ils cherchent de l'assistance pour assurer : des transactions et transferts d'argent plus fluides (65 %), un meilleur guidage sur les passifs fiscaux (64 %) et une facturation conforme (63 %).

Alors que les opérateurs éprouvent de l'intérêt à s'engager, 85 % cherchant à augmenter leur base de vendeurs, la relation complexe qui existe entre les places de marché et les entreprises en ligne tierces rend cela difficile, mettant à l'épreuve des domaines comme la fiscalité. En fait, les problèmes fiscaux et financiers sont plus présents que jamais sur la liste des défis auxquels les opérateurs font face lors de l'expansion de leur base de vendeurs.

Quatre opérateurs sur sept conviennent du fait qu'ils rencontrent non seulement des difficultés en ce qui concerne la confiance des vendeurs sur la plateforme, mais aussi dans la gestion des passifs fiscaux avec le vendeur, des facturations et paniers complexes et des complexités fiscales propres aux lieux de livraison des vendeurs. Les vendeurs sont d'accord sur ce point, indiquant eux aussi avoir observé une large variété de problèmes en vendant par le biais de places de marché, notamment dans l'équilibrage des passifs fiscaux, pour savoir quand et où ils doivent un impôt et en raison de l'imprécision des calculs fiscaux gonflant les prix.

Chaque étape d'une transaction engendre de multiples complications. 45 % des vendeurs révèlent que les opérateurs devraient améliorer les processus d'automatisation financière et fiscale pour aider à surmonter les obstacles associés à la fiscalité indirecte. Pourtant, alors que la plupart des opérateurs fournissent un certain niveau d'assistance fiscale pour les vendeurs, seuls 56 % gèrent tous les passifs fiscaux en leur nom.

Niall Kiernan, directeur supérieur du marketing produits chez Vertex, a commenté : « L'adoption d'une technologie fiscale pouvant gérer tous les types d'exigences fiscales indirectes aidera les vendeurs dans leur parcours de croissance et leur permettra d'aboutir à une expérience fluide. Alors que davantage de vendeurs se tournent vers les places de marché pour ouvrir de nouvelles opportunités et accroître leurs ventes transfrontalières, ils doivent avoir la certitude que les plateformes qu'ils ont choisies peuvent répondre à toutes les exigences fiscales indirectes. Dans le cas contraire, les places de marché verront leur base de vendeurs décliner. C'est là qu'un moteur fiscal intégré se montrera utile. »

Téléchargez le rapport complet ici .

Notes à l'intention du rédacteur

Les résultats de l'étude sont disponibles sur demande.

À propos de l'étude

L'étude a été menée par Sapio Research UK au nom de Vertex. Deux enquêtes ont été menées. L'une a interrogé 268 opérateurs d'e-commerce/de places de marché B2B dont le chiffre d'affaires s'élevait à 20 millions de dollars ou plus, tandis que l'autre a questionné 211 vendeurs de places de marché tiers au chiffre d'affaires d'au moins 15 millions de dollars. Tous les répondants occupaient des postes dans les domaines de la fiscalité, des finances ou de la comptabilité et étaient répartis entre l'Allemagne, le Benelux, la France, le Royaume-Uni/l'Irlande, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Brésil et l'Argentine.

À propos de Vertex

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 300 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2023 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées dans un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, juridiques ou fiscales. Le développement, la sortie et le calendrier de toutes les fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs tels que définis dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour.

