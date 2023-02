Comment sont rémunérés les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la paie du Grand Montréal ?

English French

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fed Finance, cabinet de recrutement spécialiste des métiers de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité et de la paie, publie les résultats de son enquête annuelle de rémunération portant sur une analyse sectorielle des offres publiées et pourvues par ses consultants. Quelles sont les rémunérations dans la région du Grand Montréal ? Comment celles-ci ont-elles évolué sur le marché ?

Un marché dynamique, responsable d’une hausse des salaires

Le marché de l’emploi pour les fonctions comptables, financières et paie est toujours aussi dynamique et n’a pas faibli après la pandémie. Ce dynamisme permet aux candidats de sélectionner parmi de nombreuses opportunités de développement de carrière. Il en résulte une augmentation généralisée des rémunérations pour les professions de la finance, de la comptabilité et de la paie.

Le titre CPA, un argument supplémentaire pour prétendre à une augmentation de salaire

Le titre CPA (Comptable Professionnel Agréé) a un impact réel sur le niveau de salaire et permet plus facilement d’évoluer sur des postes à responsabilités de tout type d’organisation. On note cependant que malgré la nécessité pour les compagnies de recruter des professionnels CPA, elles préfèreront patienter et laisser passer un candidat si ses attentes salariales sont trop élevées. Il est aussi important pour elles de conserver une équité interne et un bon équilibre d’entreprise.

Enquête de rémunération

Comme toute étude de rémunération, les fourchettes indiquées représentent des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : périmètre du poste, domaine et niveau d’expertise, pratique de l’anglais, management d’équipe, secteur d’activité, taille de l’entreprise, localisation du poste …













A propos de Fed Finance

Société du Groupe Fed, Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialiste des métiers de la finance d’entreprise, de la comptabilité et des métiers de la paie. Créé en 2015, Fed Finance est basé à Montréal et accompagne tous types d’entreprises, de tous secteurs, dans leurs recrutements de profils temporaires et permanents dans le Grand Montréal.

www.fedfinance.ca



