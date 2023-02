Comment sont rémunérés les professionnels de la chaîne d’approvisionnement ?

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fed Supply, cabinet de recrutement spécialiste des métiers de la la chaîne d’approvisionnement, de la logistique, du transport, des achats et du service à la clientèle, publie les résultats de son enquête annuelle de rémunération portant sur une analyse sectorielle des offres publiées et pourvues par ses consultants. Quelles sont les rémunérations dans la région du Grand Montréal ? Comment celles-ci ont-elles évolué sur le marché ?







Un marché dynamique, responsable d’une hausse des salaires

En 2022, le marché de l’emploi pour les fonctions de la chaîne d’approvisionnement a été globalement dynamique. Pour autant, cette demande est pléthorique par rapport aux candidats disponibles dans le secteur. Principale conséquence de cette disparité, une situation bénéfique aux candidats, qui disposent souvent de plusieurs opportunités professionnelles parmi lesquelles choisir.

Pour attirer et retenir les candidats, les entreprises jouent souvent sur la rémunération, et s’alignent sur les demandes des candidats : les salaires subissent donc une hausse générale pour les métiers de la chaîne d’approvisionnement.

Des candidats qui restent attentifs à la robustesse des entreprises

Pour autant, on observe que les professionnels de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas uniquement focalisés sur la variable rémunération. Anissa El Farh, Cheffe d’équipe en recrutement pour Fed Supply, précise : « Si la rémunération joue un rôle décisif dans la prise de décision, les candidats restent sensibles aux autres avantages proposés pour choisir entre deux offres : avantages sociaux de l’entreprise, politique de télétravail lorsqu’applicable, etc. »

De même, la robustesse des entreprises reste un sujet important abordé lors des entretiens candidats. En sortie de crise sanitaire, beaucoup de professionnels sont à la recherche d’une entreprise robuste, qui a su prouver sa résistance face à la situation difficile des dernières années.

Guide salarial

Comme tout guide salarial, les fourchettes indiquées représentent des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : périmètre du poste, domaine et niveau d’expertise, pratique de l’anglais, management d’équipe, secteur d’activité, taille de l’entreprise, localisation du poste …

A propos de Fed Supply

Société du Groupe Fed, Fed Supply est un cabinet de recrutement spécialiste des métiers de la logistique, de la chaîne d’approvisionnement, du transport, des achats et du service à la clientèle. Créé en 2021, Fed Supply est basé à Montréal et accompagne tous types d’entreprises, de tous secteurs, dans leurs recrutements de profils temporaires et permanents dans le Grand Montréal.

www.fedsupply.ca

Un tableau accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3d459bc-427e-4df7-9d78-d6683e674456