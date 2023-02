Comment sont rémunérés les professionnels de l’informatique du Grand Montréal ?

English French

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fed IT, cabinet de recrutement spécialiste des métiers de l’informatique, publie les résultats de son enquête annuelle de rémunération portant sur une analyse sectorielle des offres publiées et pourvues par ses consultants. Quelles sont les rémunérations dans la région du Grand Montréal ? Comment celles-ci ont-elles évolué sur le marché ?



Un marché dynamique, responsable d’une hausse des salaires

Le marché de l’emploi pour les fonctions TI a toujours été « l’un des plus volatiles comparé aux autres secteurs professionnels. En cette période de reprise à la suite de la crise de la COVID-19, la tendance est d’autant plus exacerbée » observe Frédérique Tahon, Directrice Associée de Fed IT. En cause ? Une offre pléthorique sur le marché, et des contrats arrangeants pour les candidats.

Si les professions TI étaient déjà habituées aux contrats en télétravail avant la crise, ceux-ci semblent devenir la norme, en format hybride ou 100% à distance. Il en résulte une volatilité des candidats, qui se rapprochent de tels contrats. Conséquence de ce dynamisme, les rémunérations peuvent parfois s’envoler, dans une logique d’enchère pour attirer les meilleurs candidats sur le marché.

La rémunération, un critère important, mais …

Dans son étude Fed IT Pulse publiée en septembre dernier, le cabinet Fed IT avançait déjà que la rémunération est un critère important : 49% des candidats plaçaient ce critère comme un point de sélection primordial lorsqu’ils cherchaient un emploi.

Dans cette même étude, le cabinet précise également que 69% des candidats souhaitent des politiques de formation interne claires au sein des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Un argument à prendre en compte pour les recruteurs : si la rémunération est importante, ce sont généralement les à-côtés qui permettent aux candidats de prendre une décision finale.









Comme toute étude de rémunération, les fourchettes indiquées représentent des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : périmètre du poste, domaine et niveau d’expertise, pratique de l’anglais, management d’équipe, secteur d’activité, taille de l’entreprise, localisation du poste …

A propos de Fed IT

Société du Groupe Fed, Fed IT est un cabinet de recrutement spécialiste des métiers de l’informatique. Créé en 2019, Fed IT est basé à Montréal et accompagne tous types d’entreprises, de tous secteurs, dans leurs recrutements de profils temporaires et permanents dans le Grand Montréal.

