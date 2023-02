French German

RIYAD, Arabie Saoudite, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abdullah Al-Othaim Investment Company a lancé, à Riyad, en Arabie Saoudite, son tout nouveau projet baptisé Konoz « Boîte à trésors » dont la réalisation se chiffre à plus de 7 milliards de riyals. Inspiré du large éventail de pierres précieuses, le nom du projet incarne la représentation visuelle et architecturale des pierres précieuses dans toute la diversité de leurs régions d’origine.



Le projet comprend 50 000 mètres carrés d’espaces de bureaux commerciaux ultramodernes et une ville de divertissement de 20 000 mètres carrés destinée à soutenir l’industrie florissante du tourisme et du divertissement de Riyad.

Outre ses espaces commerciaux, le projet « Konoz » comprend 15 000 mètres carrés d’espaces verts, un parking pouvant accueillir 5 500 véhicules, un centre commercial de 120 000 mètres carrés, un hôtel de luxe de classe mondiale de 250 chambres, 120 appartements résidentiels avec services et un complexe résidentiel supplémentaire de 135 000 mètres carrés comprenant 700 appartements.

Le Président du Conseil d’administration de la société Abdullah Al-Othaim Investment Company, Abdullah bin Saleh Al-Othaim, a déclaré que le projet « Konoz » s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la société visant à consolider son statut de leader dans les initiatives de développement à grande échelle. Le projet incarne la croissance et le développement en cours à Riyad en particulier et en Arabie saoudite en général, sous l’impulsion du plan Vision 2030 du pays, qui vise à en faire une économie durable et diversifiée.

Le PDG du Groupe Abdullah Al-Othaim Investment Company, Meshaal Bin Omairh, a souligné que le projet « Konoz » s’inscrit dans la vision de l’entreprise, qui consiste à développer des projets modernes et innovants sur un site stratégique de Riyad, afin de créer une destination de choix, d’améliorer la qualité de vie dans la ville et de créer des emplois. Le projet a été conçu par Benoy Company, qui compte 75 ans d’expérience dans la conception de projets polyvalents et la mise en œuvre des dernières technologies de construction.

L’inauguration du projet « Konoz » dans la capitale de Riyad est un signe révélateur de l’aspiration de la ville à devenir un pôle mondial. Ce projet de plus de sept milliards de riyals comprend des bureaux commerciaux, des commerces de détail et des restaurants avant-gardistes, une ville de divertissement, un hôtel de luxe, des appartements avec services ainsi qu’une offre de résidences haut de gamme avec de vastes espaces verts, ce qui en fait une destination de choix pour le tourisme et le divertissement. Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Riyad, qui vise à transformer la ville en un pôle d’investissement, d’innovation et de tourisme.

