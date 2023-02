Galapagos kondigt 2022 jaarresultaten en vooruitzichten 2023 aan

English Dutch

2022 belangrijkste en recente gebeurtenissen



Dr. Paul Stoffels i benoemd tot Chief Executive Officer en Voorzitter van de Raad van Bestuur

benoemd tot Chief Executive Officer en Voorzitter van de Raad van Bestuur Nieuwe strategische richting geïmplementeerd om innovatie en time-to-patients te versnellen: Nieuw innovatiemodel en fit-for-purpose R&D-organisatie opgezet Focus op belangrijke therapeutische gebieden: immunologie en oncologie Activiteiten in fibrose en nierziekten stopgezet Geneesmiddelenmodaliteiten uitgebreid naast kleine moleculen, met inbegrip van biologische geneesmiddelen en CAR-T

Toetreding tot het domein van de oncologie door de overnames van CellPoint en AboundBio

Eerste bemoedigende veiligheids- en doeltreffendheidsgegevens gepresenteerd van 2 lopende fase 1/2-studies bij patiënten met refractair/recidief non-Hodgkins lymfoom (NHL) en chronische lymfatische leukemie (CLL) met CD19 CAR-T kandidaten, GLPG5101 en GLPG5201, vervaardigd in point-of-care

Jyseleca ® omzet van €87,6 miljoen, aan de bovenzijde van de verwachting van €80-90 miljoen

omzet van €87,6 miljoen, aan de bovenzijde van de verwachting van €80-90 miljoen Jyseleca ® vergoed voor reumatoïde artritis (RA) in 15 landen en voor colitis ulcerosa (CU) in 11 landen

vergoed voor reumatoïde artritis (RA) in 15 landen en voor colitis ulcerosa (CU) in 11 landen Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) overgenomen om de Europese productinformatie van alle goedgekeurde JAK-remmers voor chronische ontstekingsziekten te harmoniseren na een uitgebreide veiligheidsbeoordeling (Artikel 20-procedure)

Positief CHMP-advies verkregen voor update van het Europese label van Jyseleca ® gebaseerd op testiculaire functie veiligheidsgegevens van MANTA/RAy spermaparameter studies

gebaseerd op testiculaire functie veiligheidsgegevens van MANTA/RAy spermaparameter studies Topline resultaten voor fase 3 DIVERSITY-studie van filgotinib bij de ziekte van Crohn aangekondigd en de beslissing om, op basis van deze topline gegevens, geen aanvraag voor een handelsvergunning in Europa in te dienen





Financiële resultaten voor het boekjaar 2022

Netto groepsomzet van €505,3 miljoen in vergelijking met €484,8 miljoen in 2021

Operationeel verlies van €267,5 miljoen in vergelijking met €165,6 miljoen in 2021

Nettoverlies van €218,0 miljoen in vergelijking met €103,2 miljoen in 2021

Geldmiddelen en kortlopende financiële investeringen van €4,1 miljard per 31 december 2022

Operationele cash burnii van €513,8 miljoen, wat in lijn der verwachtingen is





Mechelen, België; 23 februari 2023, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar resultaten over 2022 bekend, ondersteund door een sterke adoptie van Jyseleca® in heel Europa, en blikt vooruit op 2023.

Dr. Paul Stoffels, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos, zei over de resultaten van 2022: "Als ik terugkijk op mijn eerste jaar als CEO en Voorzitter, kunnen we trots zijn op wat we in zeer korte tijd hebben bereikt om onze organisatie opnieuw in te richten en een nieuwe R&D-strategie voor een duurzame toekomst te omarmen. 2022 was een jaar van transformatie en verandering.

De toevoeging van oncologie als nieuw strategisch therapeutisch gebied, en CAR-T en biologicals als nieuwe geneesmiddelenmodaliteiten, waren belangrijke stappen in onze transformatie. Door de overnames van CellPoint en AboundBio kregen we toegang tot een baanbrekend point-of-care CAR-T productieplatform, een CAR-T oncologie pijplijn in klinische fase en een onderzoeksmotor voor nieuwe, gedifferentieerde CAR-T constructen, die samen het potentieel hebben om levensreddende geneesmiddelen sneller en efficiënter aan meer patiënten te leveren.

Bovendien blijven we ons volledig inzetten voor immunologie, een gebied waar nog steeds een onbeantwoorde behoefte bestaat bij patiënten en waarvoor we sinds onze oprichting een diepgaande wetenschappelijke kennis en expertise hebben opgebouwd. Met onze programma's gericht op meerdere werkingsmechanismen en geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder recent CAR-T, hebben we een gedifferentieerde portefeuille van preklinische tot commerciële programma’s."

Bart Filius, President, COO en CFO van Galapagos, voegde daaraan toe: "We zijn er erg trots op dat ons eerste gecommercialiseerd geneesmiddel, Jyseleca®, een oraal toegediende preferentiële JAK1-remmer, solide marktprestaties blijft leveren met een groeiende Europese basis en €87,6 miljoen aan netto-omzet voor het jaar 2022, waarmee 18.000 patiënten met RA en CU in heel Europa werden bereikt. Op basis van de topline resultaten van de fase 3 DIVERSITY-studie van filgotinib bij de ziekte van Crohn heeft Galapagos besloten om voor deze indicatie geen aanvraag voor een handelsvergunning in Europa in te dienen. Anderzijds is, na het positief advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik over de Type II variatieaanvraag op basis van de veiligheidsgegevens over spermaparameters uit de MANTA- en MANTA-Ray-studies, het Europese label voor RA en CU bijgewerkt, waardoor de toegang voor Europese patiënten die baat kunnen hebben bij deze behandeling mogelijk wordt verruimd. Voor 2023 verwachten wij een netto-omzet voor Jyseleca® tussen €140 en €160 miljoen. Voor de langere termijn denken wij dat Jyseleca® een piekomzet van €400 miljoen kan bereiken voor RA, CU en axiale spondyloartritis.

Financieel gezien sloten we 2022 af met een sterke balans van €4,1 miljard in cash en kortlopende financiële investeringen, wat ons de nodige middelen verschaft om op zoek te gaan naar bijkomende externe innovatie om onze R&D-portefeuille te versnellen en tegelijk voortgang te boeken met onze interne programma's. Als onderdeel van onze bedrijfstransformatie hebben wij onze kostenbasis aanzienlijk verlaagd. Wij verwachten dat onze operationele cash burn voor het volledige jaar 2023 zal dalen tot een bedrag tussen €380 en €420 miljoen."

2022 operationeel overzicht en gebeurtenissen na de periode

Commerciële en reglementaire vooruitgang van Jyseleca®

Adoptie in Europa met vergoeding voor RA in 15 landen en voor CU in 11 landen

Sobi, onze distributie- en commercialiseringspartner in Oost- en Centraal-Europa, Portugal, Griekenland en de Baltische staten, heeft Jyseleca ® in RA in Tsjechië en Portugal gelanceerd, hetgeen resulteerde in succesbetalingen van €2,0 miljoen aan Galapagos

in RA in Tsjechië en Portugal gelanceerd, hetgeen resulteerde in succesbetalingen van €2,0 miljoen aan Galapagos De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in Groot-Brittannië en het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW) in Japan hebben filgotinib 200mg goedgekeurd voor de behandeling van matige tot ernstige CU

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), heeft de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) overgenomen om maatregelen toe te voegen om het risico op ernstige bijwerkingen met JAK-remmers voor chronische ontstekingsziekten tot een minimum te beperken

Positief advies van het CHMP voor Europese label update van Jyseleca® gebaseerd op testiculaire functie veiligheidsgegevens van MANTA/RAy spermaparameter studies





Pijplijn update

Voorbereidingen getroffen voor de start van een fase 2-programma met TYK2-remmer GLPG3667 bij dermatomyositis (DM) en systemische lupus erythematosus (SLE)

Onze activiteiten in fibrose en nierziekten zijn stopgezet als gevolg van de focus op nieuwe strategische therapeutische gebieden

De fase 2-studie met GLPG2737 bij polycysteuze nierziekte loopt en de topline resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023. Indien succesvol, willen we het programma in licentie geven

Stopzetting van de ontwikkeling van de SIK3-remmer GLPG4399; medicinaal-chemische activiteiten om SIK-remmers met verbeterde farmacologie te identificeren worden voortgezet

Tijdens ASH1 2022 rapporteerden we eerste bemoedigende gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie in refractair/recidief NHL met CD19 CAR-T kandidaat, GLPG5101, vervaardigd in point-of-care





Corporate update

Benoeming van Dr. Paul Stoffels tot Chief Executive Officer, als opvolger van Onno Van de Stolpe, met ingang van 1 april 2022. Na goedkeuring door de aandeelhouders van Galapagos op 26 april 2022 werd een 1-tier bestuursmodel ingevoerd en werd Dr. Paul Stoffels benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur

Nieuwe strategische richting geïmplementeerd om innovatie en time-to-patient te versnellen, gericht op de belangrijke therapeutische gebieden, immunologie en oncologie, diversificatie van kleine moleculen naar CAR-T - en biologische geneesmiddelen, en het opzetten van een fit-for purpose R&D-organisatie

Positionering in het gebied van oncologie door de overnames van CellPoint en AboundBio, in all-cash transacties tegen betaling van een vooruitbetaling van €125 miljoen voor CellPoint, met een extra €100 miljoen te betalen na het bereiken van bepaalde mijlpalen, en tegen betaling van $14 miljoen voor AboundBio

Diverse transparantieverklaringen ontvangen van EcoR1 Capital LLC en FMR LLC, die aangeven dat hun deelnemingen in Galapagos de drempel van 5% hebben overschreden, en gewijzigd zijn tot respectievelijk 5,2% en 5,9% van het huidige aantal uitstaande Galapagos-aandelen

€6,7 miljoen euro opgehaald door de uitoefening van inschrijvingsrechten

Wijzigingen aangekondigd in het Directiecomité: Dr. Walid Abi-Saab (Chief Medical Officer) en Dr. André Hoekema (Chief Business Officer) zijn niet langer in functie, en Valeria Cnossen (General Counsel) en Annelies Missotten (Chief Human Resources Officer) zijn per 1 januari 2023 benoemd tot nieuwe leden van het Directiecomité

Gebeurtenissen na de periode

Posterpresentatie op jaarlijkse EBMT-EHA 2 congres met eerste bemoedigende veiligheids- en werkzaamheidsresultaten van de lopende EUPLAGIA-1 fase 1/2-studie met point-of-care vervaardigde CD19 CAR-T kandidaat, GLPG5201, bij patiënten met refractair/recidief CLL en klein lymfocytair lymfoom (rrSLL), met of zonder Richter-transformatie (RT). Alle 7 van de 7 in aanmerking komende rrCLL-patiënten, waaronder 4 patiënten met RT, reageerden op de behandeling (objectief responspercentage van 100%), en GLPG5201 vertoonde een aanvaardbaar veiligheidsprofiel waarbij geen cytokine release syndrome (CRS) hoger dan graad 2, en immuuneffectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICAN) werd waargenomen

congres met eerste bemoedigende veiligheids- en werkzaamheidsresultaten van de lopende EUPLAGIA-1 fase 1/2-studie met point-of-care vervaardigde CD19 CAR-T kandidaat, GLPG5201, bij patiënten met refractair/recidief CLL en klein lymfocytair lymfoom (rrSLL), met of zonder Richter-transformatie (RT). Alle 7 van de 7 in aanmerking komende rrCLL-patiënten, waaronder 4 patiënten met RT, reageerden op de behandeling (objectief responspercentage van 100%), en GLPG5201 vertoonde een aanvaardbaar veiligheidsprofiel waarbij geen cytokine release syndrome (CRS) hoger dan graad 2, en immuuneffectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICAN) werd waargenomen Topline resultaten bekend gemaakt van DIVERSITY, een gecombineerde inductie- en onderhoudsfase 3-studie van filgotinib bij de ziekte van Crohn. Terwijl de co-primaire eindpunten voor filgotinib 200mg in het onderhoudsgedeelte van de studie werden gehaald en het waargenomen veiligheidsprofiel consistent is met het bekende veiligheidsprofiel, misten de twee inductiecohorten de co-primaire eindpunten van klinische remissie en endoscopische respons in Week 10. Galapagos heeft op basis van deze voorlopige gegevens besloten geen aanvraag voor een Europese handelsvergunning in te dienen

Financieel overzicht

Kerngetallen 2022 (geconsolideerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewoon & verwaterd verlies per aandeel)

31 december 2022 groepstotaal 31 december 2021 groepstotaal Nettoverkopen van producten 87,6 14,8 Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 417,7 470,1 Totale netto-omzet 505,3 484,8 Kost van verkochte producten (12,1) (1,6) R&D-kosten (515,1) (491,7) Algemeen, administratie, verkoop en marketing (292,5) (210,9) Overige bedrijfsopbrengsten 46,8 53,7 Operationeel verlies (267,5) (165,6) Reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten 51,5 61,3 Netto financieel resultaat 0,9 (18,7) Inkomstenbelasting (2.8) (2,4) Nettoverlies uit voortgezette activiteiten (218,0) (125,4) Nettowinst uit beëindigde activiteiten - 22,2 Nettoverlies van het jaar (218,0) (103,2) Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (€) (3,32) (1,58) Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten 4.094,1 4.703,2

Gedetailleerde financiële informatie

Onze netto-omzet in 2022 bedroeg €505,3 miljoen, vergeleken met €484,8 miljoen in 2021.

We rapporteerden nettoverkopen van het product Jyseleca® in Europa in 2022 voor een bedrag van €87,6 miljoen, in vergelijking met €14,8 miljoen vorig jaar.



De kosten van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca® bedroegen €12,1 miljoen in 2022, vergeleken met €1,6 miljoen in 2021.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen €417,7 miljoen in 2022 vergeleken met €470,1 miljoen vorig jaar. De erkenning in opbrengst van de upfront- en succesbetalingen gerelateerd aan de samenwerking met Gilead inzake filgotinib bedroeg €174,4 miljoen in 2022 (vergeleken met €235,7 miljoen in 2021). Deze afname was het gevolg van een lagere toename in percentage of completion, lichtjes gecompenseerd door een hogere erkenning in opbrengst van succesbetalingen, grotendeels door de succesbetaling behaald in 2022 gerelateerd aan de regelgevende goedkeuring in Japan voor CU.

Op 8 februari 2023 hebben we de topline resultaten van de fase 3 DIVERSITY-studie met filgotinib bij de ziekte van Crohn bekendgemaakt en, gebaseerd op deze topline gegevens, hebben we besloten geen aanvraag in te dienen voor een vergunning voor het in handel brengen in Europa. Niettegenstaande dat deze recente gebeurtenis geen impact zal hebben op onze financiële cijfers voor het jaar eindigend op 31 december 2022, zullen we in ons jaarverslag van 2022 verdere informatie over de mogelijke impact op de erkenning in opbrengst in de financiële cijfers voor het jaar eindigend op 31 december 2023 weergeven.

De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €230,4 miljoen in 2022 (vergeleken met €230,6 miljoen in 2021). We hebben in 2022 ook royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca® erkend voor €10,7 miljoen (in vergelijking met €3,8 miljoen in 2021). Bijkomend hebben we in 2022 succesbetalingen van €2,0 miljoen behaald door de eerste verkopen van Jyseleca® door onze distributie- en commercialisatiepartner Sobi in Tsjechië en Portugal.

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 december 2022 bevat €1,5 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over de resterende periode van onze 10 jaar samenwerking, en €0,5 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de filgotinib ontwikkelingsperiode.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in 2022 bedroegen €515,1 miljoen, vergeleken met €491,7 miljoen in 2021. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €54,5 miljoen in 2022 (vergeleken met €17,5 miljoen in 2021). Deze toename was voornamelijk het gevolg van een bijzondere waardevermindering van €26,7 miljoen op voorheen geactiveerde upfront vergoedingen gerelateerd aan onze samenwerking met Molecure inzake de duale chitinaseremmer OATD-01 (GLPG4716) en van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa gerelateerd aan andere stopgezette projecten, opgenomen in 2022. Personeelskosten namen toe van €165,2 miljoen in 2021 tot €190,1 miljoen in 2022 voornamelijk door een toename in herstructureringskosten en de versnelde erkenning van de niet-kaskosten gerelateerd aan de inschrijvingsrechtenplannen van good leavers. Dit werd deels gecompenseeerd door een afname van kosten van onderaanneming van €251,1 miljoen in 2021 naar €214,9 miljoen in 2022 als gevolg van de evolutie van onze programma’s.

Onze verkoop- en marketingkosten en onze algemene en administratieve kosten bedroegen €292,5 miljoen in 2022, ten opzichte van €210,9 miljoen in 2021. Deze toename was voornamelijk het gevolg van de stopzetting in 2022 van de overeengekomen onderlinge 50/50 verdeling met Gilead van de co-commercialisatiekosten inzake filgotinib; dit verklaart €59,7 miljoen van de stijging. De toename in kosten was ook het gevolg van een stijging van personeelskosten in 2022 van €26,6 miljoen in vergelijking met 2021 door een groter verkoopsteam voor de commerciële lancering van filgotinib in Europa, door de versnelde erkenning van de niet-kaskosten gerelateerd aan de inschrijvingsrechtenplannen van good leavers, en door herstructureringskosten.

Overige bedrijfsopbrengsten (€46,8 miljoen in 2022 ten opzichte van €53,7 miljoen in 2021) namen af, voornamelijk als gevolg van lagere subsidies en opbrengsten uit R&D steunmaatregelen.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €267,5 miljoen in 2022, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €165,6 miljoen in 2021.

De netto financiële opbrengsten in 2022 bedroegen €52,4 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €42,6 miljoen in 2021. De netto financiële opbrengsten in 2022 bestonden hoofdzakelijk uit €41,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, en uit €6,9 miljoen (reële) waardeaanpassingen van kortlopende financiële investeringen. De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €7,7 miljoen. Netto-intrestopbrengsten liepen op tot €11,1 miljoen in 2022 in vergelijking met netto-intrestkosten van €8,8 miljoen in 2021.

We rapporteerden een nettoverlies van de groep in 2022 van €218,0 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van de groep in 2021 van €103,2 miljoen.

Kaspositie

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €4.094,1 miljoen op 31 december 2022, in vergelijking met €4.703,2 miljoen op 31 december 2021.

Een totale netto-afname van €609,1 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in 2022, vergeleken met een netto-afname van €466,1 miljoen in 2021. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €513,8 miljoen, gecompenseerd door (ii) €6,9 miljoen positieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €44,5 miljoen bestaande voornamelijk uit wisselkoerswinsten, (iii) de opbrengst van €6,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in 2022, en (iv) een uitgaande kasstroom uit de aankoop van CellPoint en AboundBio van €153,4 miljoen, na aftrek van verworven liquide middelen.

Overname van CellPoint en AboundBio

We hebben de initiële boekhoudkundige verwerking van de aankoop van CellPoint en AboundBio afgerond, inclusief de toewijzing van de aankoopprijs. Toelichtingen over de bedrijfscombinaties zullen opgenomen worden in ons 2022 jaarverslag.

Vooruitzichten 2023

Immunologie franchise

Dit jaar verwachten we bijkomende vergoedingsbeslissingen voor Jyseleca® in CU in Europa, en we verwachten dat Sobi verdere vooruitgang zal boeken met vergoedingsdiscussies voor RA en CU in Oost- en Centraal-Europa, Griekenland en de Baltische landen. We verwachten ook de definitieve beslissing van de Europese Commissie na de goedkeuring door het CHMP van de aanbeveling van het PRAC om de EU-labels van alle goedgekeurde JAK-remmers te harmoniseren. Wij zijn van plan een fase 3-studie te starten in axiale spondyloartritis, en verwachten de eerste resultaten bekend te maken van de FILOSOPHY Real-World Evidence fase 4-studie in RA.

Wij streven ernaar de eerste patiënten te rekruteren voor de fase 2-programma's met onze TYK2-remmer productkandidaat, GLPG3667, bij DM in het eerste kwartaal van 2023, gevolgd door de start van een studie bij SLE later dit jaar.

Om de time-to-patients te versnellen, diversifiëren we onze mogelijkheden op het gebied van immunologie en hebben we onlangs aangekondigd dat we de klinische ontwikkeling willen starten met de CD19 CAR-T kandidaat, GLPG5101, bij refractaire systemische lupus erythematosus (rSLE).

Oncologie portefeuille

De rekrutering van patiënten in de sites in Europa van de ATALANTA-1 fase 1/2-studie met CD19 CAR-T kandidaat, GLPG5101, in rrNHL en de EUPLAGIA-1 studie met CD19 CAR-T kandidaat GLPG5201 in rrCLL/SLL vordert. We streven ernaar om rond midden 2023 topline resultaten van beide fase 1-studies te leveren en om uit te breiden naar patiënten in de VS.

We streven ernaar de CAR-T portefeuille uit te breiden met een BCMA CAR-T kandidaat-product, GLPG5301, in refractair/recidief multipel myeloom (rrMM) en in het tweede kwartaal van 2023 te kunnen starten met de rekrutering van patiënten in de PAPILIO-1 fase 1/2-studie in Europa.

Financiële richtlijn

Voor het volledige jaar 2023 voorzien we een verdere vermindering van onze cash burn en verwachten we tussen €380 en €420 miljoen te landen (tegenover €514 miljoen voor het volledige jaar 2022), inclusief de versnelling in oncologie. We verwachten ook een netto-omzet van €140 tot €160 miljoen voor Jyseleca® voor het volledige jaar 2023.

Rekening houdend met meerdere factoren, hebben wij onze ramingen van het piekverkooppotentieel voor Jyseleca® in RA, CU en axiale spondyloartritis herzien en verwachten wij dat deze €400 miljoen zal bereiken tegen het einde van het decennium.

Jaarverslag 2022

Op dit moment zijn we de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2022 aan het afronden. Onze onafhankelijke commissaris heeft bevestigd dat de audit, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. We streven ernaar het volledig geauditeerde jaarverslag over 2022 op of rond 23 maart 2023 te publiceren.

Financiële kalender

Datum Details 23 maart 2023 Publicatie jaarverslag 2022 en 20-F 2022 25 april 2023 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 4 mei 2023 Resultaten eerste kwartaal 2023 (webcast 5 mei 2023) 3 augustus 2023 Resultaten eerste halfjaar 2023 (webcast 4 augustus 2023) 2 november 2023 Resultaten derde kwartaal 2023 (webcast 3 november 2023) 22 februari 2024 Resultaten boekjaar 2023 (webcast 23 februari 2024)

1 Annual Society of Hematology

2 European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)-European Hematology Association (EHA)

i In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'

ii De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

• (i) de netto-opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten,

• (ii) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, van de kortlopende financiële investeringen en van de kasvoorschotten en leningen aan derden, moesten die er zijn, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

• (iii) de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van bedrijfsonderdelen, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsindicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor het jaar 2022 bedroeg €513,8 miljoen en kan met ons kasstroomoverzicht gereconcilieerd worden door de afname van geldmiddelen en kasequivalenten van €1.747,5 miljoen te corrigeren voor (i) de opbrengsten van de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door de uitoefening door het personeel van inschrijvingsrechten voor een bedrag van €6,7 miljoen, (ii) de netto-aankoop van kortlopende financiële investeringen ten belope van €1.087,0 miljoen, en (iii) de uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen, van €153,4 miljoen.







