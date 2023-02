La première Conférence Canada-en-Asie se conclut en beauté à Singapour

English French

SINGAPOUR, 24 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et Universités Canada ont conclu une fructueuse Conférence Canada-en-Asie (CIAC2023) à Singapour le 23 février 2023 Cet événement inédit a rassemblé des personnes et des organisations de toute l’Asie ayant des liens avec le Canada afin de catalyser une nouvelle phase de l'engagement Canada-Asie.



Pendant deux jours, au sein du Palais de congrès Raffles City du Fairmont, plus de 585 participants, dont 330 provenant de 17 économies de l’Asie Pacifique et plus de 400 gradués d’universités canadiennes, ont discuté de la prochaine étape de l’engagement du Canada envers l’Asie, étant ce dernière une région dynamique et en pleine croissance qui abrite aujourd’hui 55 % de la population mondiale et qui est à l’origine du 45 % de la consommation mondiale. Les projections de croissance de l’Asie pour la prochaine décennie soulignent l’importance et l’urgence pour le Canada de diversifier et de renforcer sa présence dans une région qui est devenue le centre de gravité économique et géopolitique du monde.

Alors que le gouvernement du Canada entame la concrétisation une nouvelle stratégie pour l’Indo-Pacifique avec des initiatives de financement et des engagements à long terme dans la région d'une ampleur et d'une portée sans précédent, la CIAC2023 est arrivée à Singapour à point nommé dans les relations Canada-Asie. L'événement a réuni des anciens étudiants et anciennes étudiantes d'universités canadiennes en Asie et des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, de gouvernements et d'universités du Canada, de Singapour et de toute l'Asie autour de thèmes tels que le renforcement du commerce et de l'investissement, la sécurité alimentaire, la transition vers une énergie propre, la construction de sociétés équitables et inclusives, l'enseignement supérieur et la lutte contre le changement climatique. Les panélistes ont inclus des présidents d'université, des leaders d'opinion et des acteurs du changement de l'industrie venant du Canada et de l'Asie qui se sont profondément engagés dans les thèmes de la session, offrant des perspectives uniques à partir de leurs divers antécédents institutionnels et personnels.

Le premier programme de la Conférence Canada-en-Asie a conjugué des séances plénières préliminaires et interdisciplinaires, des tables rondes thématiques de haut niveau, des possibilités de réseautage stratégique et un dîner de gala. Parmi les conférenciers de la CIAC2023 figuraient des ministres fédéraux et provinciaux, des dirigeants et dirigeantes de grandes entreprises et organisations, la Dr. Donna Strickland, lauréate canadienne du prix Nobel, Parag Khanna, conseiller en stratégie mondiale et auteur à succès, et Moshe Safdie, architecte de renommée internationale. La discours d'ouverture a présenté le travail important effectué dans les établissements postsecondaires canadiens, singapouriens et régionaux, les industries et les institutions financières – y compris les partenariats multinationaux, les accords de collaboration et les initiatives conjointes.

« Nous avons lancé la Conférence Canada-en-Asie afin d’établir des réseaux qui permettront d’informer et de favoriser la collaboration entre les partenaires au Canada et en Asie », a déclaré Jeff Nankivel, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. « Bien qu’une grande partie de nos discussions au sein de la CIAC2023 ait porté sur les risques et les défis géopolitiques, ce que j’ai entendu au cours des deux derniers jours c'est un consensus sur un programme favorable à un engagement élargi et approfondi du Canada dans la région. »

« La conférence inaugurale Canada-en-Asie a été un énorme succès », a déclaré Paul Davidson, président d'Universités Canada. « D'excellentes conversations ont eu lieu et de nombreux nouveaux liens ont été formés entre des leaders mondiaux, des experts et des anciens gradués des universités canadiennes en Asie. J'ai bon espoir que cette conférence nous fera entrer dans une nouvelle ère d'engagement entre le Canada et l'Asie - une ère où nous combinons nos forces et travaillons ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux les plus difficiles du monde ».

La Conférence Canada-en-Asie est présentée avec le soutien du Gouvernement du Canada. FAP Canada et Universités Canada en sont reconnaissantes. Nous tenons également à remercier nos principaux partenaires, Sun Life, Investir au Canada, Exportation et développement Canada, et la Banque royale du Canada (RBC) ; nos partenaires collaborateurs, Gouvernement du Québec et Investissement Québec ; et nos partenaires associés, BMO, Bombardier, CIBC, Gouvernement de la Saskatchewan, Invest Alberta, McMillan LLP, Fasken, Gowling WLG, McCarthy Tétrault, et notre partenaire aérien officiel, Air Canada.

De plus, la Conférence Canada-en-Asie n’aurait pu se concrétiser sans nos partenaires universitaires Or, l'Université de Waterloo, l'Université McGill, l'Université de Toronto, l'Université York, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université Western et l'Université de l'Alberta, nos partenaires universitaires Argent, le Conseil des universités de recherche de la Colombie-Britannique, l'Université d'Ottawa, l'Université de la Saskatchewan et l'Université de Calgary ; et notre partenaire universitaire Bronze, SFU Alumni.

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

Fondation Asie Pacifique du Canada est consacrée au renforcement des liens entre le Canada et l’Asie en mettant l’accent sur l’expansion des relations économiques par le biais du commerce, de l’investissement et de l’innovation ; la promotion du savoir-faire du Canada dans la proposition de solutions aux défis de l’Asie en matière de changement climatique, d’énergie, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles ; le développement des aptitudes et des compétences des Canadiens sur l’Asie, y compris des jeunes ; et l’amélioration des connaissances générales des Canadiens vis-à-vis de l’Asie et de son influence mondiale croissante.



Consultez le site du FAP Canada à https://www.asiapacific.ca/fr

À propos de Universités Canada

Universités Canada est le porte-parole des universités canadiennes au pays et à l’étranger. À titre d’organisation mutuelle, Universités Canada offre aux recteurs et rectrices une voix unie pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle appuie ses établissements membres dont la mission consiste à transformer des vies, à renforcer les collectivités et à trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du monde. L’organisation défend les intérêts des universités canadiennes sur la scène fédérale, offre une tribune permettant aux dirigeants et dirigeantes des universités d’échanger des idées et de relever des défis en matière d’enseignement supérieur, soutient les étudiants et étudiantes par l’entremise de services d’information en ligne sur les études universitaires et de la gestion de bourses d’études pour des entreprises du secteur privé, et favorise la collaboration entre les universités et les gouvernements, le secteur privé, les collectivités et les partenaires étrangers.



Consultez le site d’Universités Canada à https://www.univcan.ca/fr/