English German

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2023 DER SIKA AG

28. März 2023 als Termin der ordentlichen Generalversammlung bestätigt

Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl

Der Verwaltungsrat hat den 28. März 2023 als Termin der Generalversammlung 2023 bestätigt. Anlässlich der 55. ordentlichen Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der Bruttodividende um 10.3% auf CHF 3.20 pro Namenaktie vor (2022: CHF 2.90).

Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich an der Generalversammlung zur Wiederwahl.

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden wird am 24. Februar 2023 an die Aktionäre verschickt und im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der Sika AG publiziert.

Die Generalversammlung findet in der Waldmannhalle in Baar statt.

Beginn: 16.00 Uhr

Türöffnung: 15.00 Uhr

Die Generalversammlung wird als Webstream live auf der Sika Homepage übertragen (www.sika.com/live). Ausserdem haben Aktionäre die Möglichkeit, während der Generalversammlung mündlich Fragen über eine Online-Plattform zu stellen.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Die mehr als 27’500 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.49 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung