Bokslutskommuniké januari - december 2022

Bokslutskommuniké Q4 2022

Elon AB (publ), 556065-4054



Fjärde kvartalet 2022

• Nettoomsättningen ökade med 41,3 procent till 1 491,9 MSEK (1 055,5) varav samgåendet med Electra påverkade positivt med 485 MSEK.

• Den organiska omsättningstillväxten var negativ med -5,0 procent (2,0).

• Bruttomarginalen uppgick till 15,2 procent (14,5).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34,5 MSEK (18,4) motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 procent (1,7).

• Resultat före skatt uppgick till 37,1 MSEK (20,6).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,7 MSEK (9,7).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,07 SEK (3,11) och efter utspädning till 1,98 SEK (3,11).

Viktiga händelser under kvartalet

Under kvartalet har affärsområdet EM Möbler avyttrats vilket har påverkat rörelseresultatet negativt med 1,6 MSEK samtidigt som kassaflödet har påverkats positivt med 9,0 MSEK. Från och med bokslutskommunikén 2022 har koncernen valt att redovisa omsättningen netto efter reduktion för ersättning till avtalskunder vilket påverkar kvartalets nettoomsättning med -150,8 MSEK och helåret 2022 med -545,8 MSEK. Även jämförelsetalen är justerade. Förändringen påverkar inte koncernens resultat eller ställning utan är endast en klassificeringsförändring.



Januari 2022 – December 2022

• Nettoomsättningen ökade med 29,1 procent till 4 719,3 MSEK (3 656,5), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 1 036 MSEK.

• Den organiska omsättningstillväxten var -1,6 procent (10,1).

• Bruttomarginalen uppgick till 15,4 procent (15,3).

• Transaktionskostnader av engångskaraktär kopplade till samgåendet mellan Elon och Electra har belastat rörelseresultatet med 18,9 MSEK. Utöver detta har 10,8 MSEK redovisats över eget kapital.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 49,0 MSEK (65,6) motsvarande en rörelsemarginal om 1,0 procent (1,8).

• Justerad EBIT uppgick till 67,9 MSEK (65,6) motsvarande en justerad EBIT-marginal om 1,4 procent (1,8).

• Resultat före skatt uppgick till 39,1 MSEK (64,8).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,0 MSEK (-110,3).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,24 SEK (9,87) och efter utspädning till 2,15 SEK (9,87).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 SEK per aktie. Motsvarande utdelning från moderbolaget Elon AB var föregående år 3,00 SEK.

Viktiga händelser under perioden

Per den 16 maj genomfördes en apportemission i Elon AB genom riktad nyemission till Elon Group Holding AB på totalt 9 659 223 aktier. Som betalning för aktierna erhölls 100 procent av aktierna i bolaget Elon Group AB. Samgåendet mellan Elon AB och Elon Group AB redovisas som ett omvänt förvärv vilket innebär att Elon AB är det legala moderbolaget men behandlas redovisningsmässigt som det förvärvade bolaget. Elon Group AB är det legala dotterbolaget men behandlas redovisningsmässigt som det förvärvande bolaget.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Elon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 24 februari 2023 kl. 07.30.



