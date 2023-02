TCM Group A/S: Årsrapport 2022

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 162/2023

Tvis, 24. februar 2023

Q4: På niveau med forventningerne. Flad toplinje og reduceret indtjening i 4. kvartal på grund af salgsmix.

CEO Torben Paulin:

"Som tidligere kommunikeret, oplevede vi i løbet af 3. kvartal en lavere B2C-efterspørgsel. Denne udvikling fortsatte ind i 4. kvartal, hvor B2C-salget faldt. Vores stærke position og pipeline på B2B sikrede, at det samlede salg forblev stærkt på trods af afmatningen i B2C-salget. Omsætningen i vores kerneforretning steg med 1% i forhold til 4. kvartal sidste år, DKK 275 mio. sammenlignet med DKK 274 mio. i 4. kvartal sidste år.

Ændringen i salgsmix med en lavere andel af høj margin B2C-salg opvejet af en højere andel af B2B-projektsalg med lavere margin, havde en negativ indvirkning på bruttomargin og indtjening. Endvidere var bruttomarginen negativt påvirket af væsentligt højere kostpriser på råvarer og komponenter. De højere inputomkostninger blev væltet over på vores kunder gennem flere salgsprisstigninger i løbet af året. Den positive effekt på bruttomarginen fra de gennemførte salgsprisstigninger kom dog med en vis forsinkelse. Fra januar 2023 vil de salgsprisstigninger, der blev gennemført i løbet af året, have fuld effekt.

Justeret EBIT i 4. kvartal endte på DKK 18 mio. sammenlignet med DKK 29 mio. Q4 sidste år, og Justeret EBIT for hele året endte på DKK 103 mio.

I løbet af 3. og 4. kvartal har vi iværksat en række tiltag for at imødegå situationen og beskytte TCM Groups lønsomhed fremover. Fra midten af september blev det tredje skift (nathold) lukket ned, og organisationen blev omstruktureret med en reduktion af det administrative personale på 20 ansatte ad to omgange i løbet af 3. og 4. kvartal. Omstruktureringen blev gennemført for at afbøde afmatningen i efterspørgslen, og det tredje skift blev nedlagt, da større effektivitet i produktionen har øget den samlede produktionskapacitet på de to resterende skift. I lyset af udviklingen er der iværksat konkrete tiltag for yderligere at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne, og vi følger fortsat udviklingen i markedet tæt. Produktionskapaciteten justeres efter behov.

Derudover har vi proaktivt genforhandlet gearing covenanten i vores bankaftale (nettorentebærende gæld ift. Justeret EBITDA) fra 3.0 til 4.0. Med denne proaktive tilgang har vi sikret, at vi har en yderligere og tilstrækkelig fleksibilitet i vores DKK 300 millioner samlede bankkreditfacilitet.

Udviklingen i 2023 er præget af en høj grad af usikkerhed med hensyn til den makroøkonomiske udvikling og den afledte effekt på efterspørgslen efter køkkener. Makroøkonomisk modvind i løbet af 2022 med høj inflation bl.a. i forlængelse af krigen i Ukraine, højere energiomkostninger, højere renter m.v. har ført til en afmatning af det danske boligmarked med et markant fald i antal solgte boliger og ordreindgangen på nybyggeri. Dette har påvirket køkkenmarkedet med lavere efterspørgsel, især inden for B2C. Som en konsekvens af ovenstående forventer vi lavere aktivitet i 2023 generelt, og vi forventer, at B2C-salget vil fortsætte med at ligge lavt gående ind i 2023.

Baseret på ovenstående anvender vi et relativt bredere niveau for de finansielle forventninger for 2023 sammenlignet med tidligere år. De finansielle forventninger for helårsomsætningen for 2023 er i intervallet DKK 950-1.050 mio. og justeret EBIT i intervallet DKK 70-100 mio.

Som en konsekvens af den højere usikkerhed har bestyrelsen i TCM Group besluttet ikke at anbefale en udlodning af ordinært udbytte, men i stedet at foreslå til den forestående ordinære generalforsamling, at der gives et mandat til bestyrelsen med muligheden for at kunne udlodde udbytte op til DKK 30 mio. i løbet af andet halvår 2023.”

Finansielle nøgletal 4. kvartal 2022

Omsætning DKK 274,9 mio. (DKK 274,2 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 0,3%. Den organiske like-for-like vækst var 1% eksklusive omsætning fra tredjepartsprodukter (kerneforretning).

Justeret EBITDA DKK 22,2 mio. (DKK 33,5 mio.). Justeret EBITDA-margin var 8,1% (12,2%).

Justeret EBIT DKK 17,7 mio. (DKK 29,0 mio.). Justeret EBIT-margin var 6,5% (10,6%).

Engangsposter havde en samlet negativ effekt i 4. kvartal LY på DKK 8,5 mio., mens 4. kvartal 2022 ikke indeholdt engangsposter. Engangsposter LY inkluderede omkostninger relateret til forsyningskædeforstyrrelser og omkostninger relateret til Celebert/kitchn.dk transaktionen.

EBIT DKK 17,7 mio. (DKK 20,5 mio.), svarende til en EBIT-margin på 6,5% (7,5%).

Periodens resultat 11,9 mio. kr. (16,1 mio. kr.).

Frit cash flow var DKK 52,2 mio. (DKK 28,6 mio.).

Cash conversion ratio var 61,0% (58,3%).

Finansielle nøgletal 12 måneder 2022

Omsætning DKK 1.146,1 mio. (DKK 1.108,3 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 3,4%. Den organiske like-for-like vækst var 6%.

Justeret EBITDA DKK 121,3 mio. (DKK 154,7 mio.). Justeret EBITDA-margin var 10,6% (14,0%).

Justeret EBIT faldt med 34,4 mio. DKK til 103,4 mio. DKK (137,8 mio. DKK). Justeret EBIT-margin var 9,0% (12,4%).

Engangsposter havde en negativ påvirkning på DKK 6,5 mio. (positiv påvirkning på DKK 0,7 mio.).

EBIT DKK 96,9 mio. (DKK 138,4 mio.), svarende til en EBIT-margin på 8,5% (12,5%).

Nettoresultat DKK 70,5 mio. (DKK 110,7 mio.).

Frit cash flow var DKK 39,4 mio. (DKK 44,5 mio.).

Finansielle forventninger for 2023 er en omsætning i niveauet DKK 950-1.050 mio. og justeret EBIT i niveauet DKK 70-100 mio.

