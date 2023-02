Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2022

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2022 för moderbolaget respektive för koncernen.

Oktober - December 2022

Justerat substansvärde uppgick till 330 kronor den 31 december 2022, en ökning från 321 kronor per 30 september 2022.

Nettoomsättning uppgick till 297,8 miljoner kronor (283,3), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.

Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 34,9 mkr (19,6).

Januari - December 2022

Justerat substansvärde uppgick till 330 kronor den 31 december 2022, en minskning från 335 kronor vid senaste årsskifte.

Nettoomsättningen uppgick till 1 012,7 miljoner kronor (876,4), vilket beror på att båda dotterföretagen, Ge-Te Media och Fasticon, har ökat sina respektive omsättningar.

Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 58,4 mkr (56,4).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

Byggmästaren investerar ytterligare ca 6,5 miljoner euro i Volta Trucks.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman 2023 att besluta om ordinarie utdelning till aktieägarna om 1,10 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Det är en ökning mot föregående år då utdelning bestod av ordinarie utdelning om 1,00 per stamaktie av serie A och serie B samt extra utdelning om 1,00 per stamaktie av serie A och serie B, totalt 2,00 kronor per stamaktie av serie A och serie B.

