24.2.2023 klo 10.30

Hirsirakentamisen tulevaisuutta suunnitellaan Järvenpäässä kumppanuusmallilla

Honka osallistui yhdessä kumppaniensa kanssa Järvenpään kaupungin järjestämään uuden asuinalueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun kahdella ehdotuksella. Molemmat kilpailuehdotuksista valittiin kulttuurihistoriallisesti merkittävän asuinalueen toteutuskonsepteiksi. Hongan ratkaisuilla alueelle nousee yhteisölliset ja ympäristöä kunnioittavat hirsikerrostalot ja perinteistä rakentamista vaaliva rivitaloalue.

Järvenpään Anni-tädin kylä on Tuusulanjärven länsipuolelle kaavoitettava uusi pientalovaltainen asuinalue. Alueelle haettiin avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kautta laadukkaita ja yhteisöllisiä ehdotuksia, joissa huomioidaan alueen ainutlaatuinen miljöö ja sitä ympäröivä luonnonsuojelualue. Honka kumppaneineen voitti molemmat kilpailut.

Kohteet sopivat täydellisesti Hongan strategiaan.

– Honka on vahvasti panostamassa terveellisempään, laadukkaampaan ja hiilineutraalimpaan uudisasuntotuotantoon hirrestä, linjaa Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Voittaneiden ehdotusten mukaisesti alueelle on suunniteltu neljän hirsikerrostalon muodostama 5 130 k-m² kokoinen kokonaisuus ja sen läheisyyteen 3 655 k-m² kokoinen rivitaloalue. Molempien kokonaisuuksien suunnittelussa on erityisesti panostettu yhteisöllisyyteen ja vastuulliseen rakentamiseen.

Hirsikerrostalot muokkaavat laadukkaan ja kestävän asumisen tulevaisuutta

Yhdessä VRP Etelä-Suomen ja Swecon kanssa suunniteltu kilpailuehdotus ”Pihakvartetti” sisältää uudenlaisen tavan rakentaa kerrostaloja. Kerrostalojen runkomateriaalina on käytössä vähähiilinen betoni ja ulkoseinissä painumaton lamellihirsi. Kilpailuehdotus PIHAKVARTETTI-1

– Anni-tädin kylä on hieno alue, jossa on hyvä kehittää laadukasta rakentamista. Hirsikerrostalojen rakentaminen on uutta markkinoilla, mutta täysin toteutettavissa. Olemme läheisessä yhteistyössä VRP Etelä-Suomen ja Swecon kanssa kehittäneet hirsikerrostalon rakentamisen mahdollistavaa teknistä prosessia, kertoo Hongan hankekehityspäällikkö Raimo Pirhonen.

Hirsi on ollut jo kauan pientalorakentajien keskuudessa haluttu rakennusmateriaali, sillä se on tutkitusti terveellinen ja turvallinen valinta. Hirrestä valmistetuissa kodeissa kohtaavat sekä korkea laatu, että miellyttävä asumiskokemus.

– Hybridimallilla rakentaessa yhdistetään molempien materiaalien hyvät puolet, käytetään oikeita materiaaleja oikeissa paikoissa. Mielestämme tiiviissä yhteistyössä kehitetystä ehdotuksesta tuli hieno perinteisen ja modernin yhdistelmä, joka kunnioittaa alueen upeaa miljöötä ja toisaalta tuo hirsirakentamisen uudelle tasolle, kertoo VRP Etelä-Suomen toimitusjohtaja Matti Koivunoro.

Kumppanuusmallilla toteutettu kilpailuehdotus sai myös kiitosta energiatehokkaista ratkaisuistaan. Koko kerrostaloalueelle on suunniteltu maalämmön lisäksi aurinkoenergian käyttöä ja mahdollisesti jopa tuulivoimaa.

Asuntosuunnittelussa on huomioitu myös muuntojoustavuus, jonka avulla voidaan toteuttaa hyvin erilaisia ja eri kokoisia koteja.

– Me VRP:llä haluamme olla hyvän rakentajia ja luoda ihmisille heidän tarpeitaan vastaavia koteja. Haluamme rakentaa koteja, joissa on hyvä elää vielä viidenkymmenen vuodenkin päästä. Siksi Honka kumppanina ja hirsirakentaminen toteutusmuotona sopivat meille täydellisesti, Koivunoro sanoo.

Hongan Raimo Pirhonen yhtyy näkemykseen.

– Yhteistyö Swecon ja VRP:n kanssa sujui todella hienosti. Suunnitellun kerrostaloalueen henki on yhteisöllinen ja ympäröivää luontoa kunnioittava. Talojen keskelle muodostuu yhteisöllinen tila, joka vastaa myös tulevaisuuden kehitykseen muun muassa liikkumisen osalta, Pirhonen kertoo.





Perinteistä rakentamista kunnioittava rivitaloalue on lapsiperheiden paratiisi

Toinen voittanut kilpailuehdotus ”Vanhiksen lyhdyt” toteutettiin yhdessä paikallisen rakennusliikkeen, Suomen Hyvä Koti Oy:n kanssa. Voittaneen ehdotuksen valttikortteina oli Hongan vahva osaaminen hirsirakentamisesta ja Suomen Hyvä Koti Oy:n paikallisymmärrys ja omavarainen ammattiosaaminen. Kohteen suunnitellut arkkitehti Antti Ek arkkitehtitoimistosta Ek & Ek antoi myös upean panostuksen ehdotukseen.

– Meillä lähti yhteistyö heti hienosti liikkeelle ja olimme hyvin samanmielisiä suunnittelukriteereistä. Heti alusta alkaen oli selvää, että alue suunnitellaan perinnerakentamisen hengessä. Tavoite oli suunnitella korttelipihamainen kokonaisuus, joka on turvallinen ja yhteisöllinen, Pirhonen sanoo.

Molemmissa kohteissa juuri yhteisöllisyys ja kylämäisyys on vahva kantava elementti. Myös rivitaloalue on suunniteltu asukkaiden tarpeet erityisesti huomioiden. Alueelle on suunniteltu sekä paritaloja, että kaksikerroksisia rivitaloja erityisesti perheasumista varten.

– Kotien pohjat suunniteltiin perhekeskeisiksi ja muuntojoustaviksi. Suunnittelussa on huomioitu asumisen laatu, kuten esimerkiksi maalämpö lämmitysjärjestelmänä ja asunnon viilennys. Me toimimme aina hyvin asiakaslähtöisesti ja joustavasti, Suomen Hyvä Koti Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen sanoo.

Rakentamalla erittäin laadukkaita perheasuntoja, niin rakenteellisesti, visuaalisesti kuin teknisesti, rakennetaan kaikille kannattavalla ja kestävällä tavalla. Laadukkaat kodit hyvällä sijainnilla, sekä palveluiden ja luonnon lähellä löytyvät aina ostajan.

– Rakentamisen ammattilaisina meille on tärkeää rakentaa koteja, joihin voisimme itsekin muuttaa. Me olemme aina panostaneet rakentamisessa talotekniikkaan ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Kehitämme myös osaamistamme koko ajan hanke hankkeelta, Hirvonen kertoo.

Hirvosen mukaan he yrityksenä haluavat rakentaa perinteisesti ja siten hirsirakentaminen sopii heille täydellisesti.

– Hirsirakentaminen takaa kodeille pitkän elinkaaren ja terveellisen rakenteen. Haluamme ehdottomasti kehittää omaa osaamistamme hirsirakentajina. Yhdessä Hongan ammattitaitoisen tiimin kanssa oli ilo voittaa tämä kilpailu, kiitos kuuluu kaikille mukana olleille, Hirvonen kehuu.





Kehitys jatkuu kumppanuusmallilla

Kilpailuvoittojen jälkeen kaavoituksen kehitys jatkuu yhteistyökumppanien ja Järvenpään kaupungin kanssa. Kumppanuusmallikehittäminen kuuluu kaupungin strategiaan, sillä sen avulla lopullista kaavoitusta voidaan tehdä rakennuttajien luovien ehdotusten pohjalta.

Myös Honka kehittää toimintaansa kumppanuusverkoston avulla.

– Kumppanuusohjelmamme taustalla on kokonaisvaltainen ajattelu rakentamisesta ja kumppanuudesta. Hankkeissamme on aina mukana samat elementit: tontti, kokonaisvastuun ottaja, tukitoimintoina suunnittelupalvelut ja tarvittaessa pääurakointi sekä Hongan osaurakointi. Meillä on myös erittäin laaja asiakasverkosto ja -ymmärrys. Näiden elementtien pohjalta nivomme kasaan toimivan kumppanuuskokonaisuuden, Pirhonen sanoo.

Anni-tädin kylän alueen kaavaprosessi on nyt käynnissä ja kun asemakaava vahvistuu, niin alueen rakentajat voivat aloittaa ennakkomarkkinoinnin ja alueen tarkemman suunnittelun.

– Nämä voitot osoittivat mallin toimivaksi, yhdessä kumppanien kanssa saimme aikaan kestävät ja kannattavat ehdotukset. Kiitos siitä kuuluu kaikille mukana olleille osapuolille! Jatkamme yhdessä kehittämistä, Pirhonen sanoo.

Lisäkuvia ehdotuksista löytyy osoitteesta: www.honka.com/media

