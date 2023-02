I forlængelse af selskabsmeddelelse 20/2021 har bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S truffet beslutning om, at der med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023 sker en udskillelse af fodboldaktiviteterne i F.C. København til et selvstændigt partnerselskab (P/S).

Selskabet vil blive registreret med navnet F.C. København P/S.

Den formelle registrering af F.C. København P/S vil ske ultimo marts 2023

F.C. København P/S vil udover fodboldaktiviteterne også forestå udlejning af Parken stadion til landskampe, koncerter og events.

Udskillelse af fodboldaktiviteterne i et partnerselskab kræver ikke myndighedsgodkendelse, og F.C. København P/S vil på etableringstidspunktet være 100 % ejet af PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Ejerskabet af kontortårnene i Parken og stadion forbliver i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Der vil mellem PARKEN Sport & Entertainment A/S og F.C. København P/S blive etableret en 30-årig uopsigelig lejekontrakt for leje af stadion eksklusive kontortårnene.

Det vurderes fortsat, om der skal ske en udskillelse af ejerskabet til kontortårnene og stadion til et selvstændigt datterselskab til PARKEN Sport & Entertainment A/S, ligesom afsøgningerne af et eventuelt salg af koncernens ejendomsportefølje og Lalandia-aktiviteterne endnu ikke er afsluttet.

