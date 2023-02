Strategiændring for afdeling Balance Akkumulerende under Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har vedtaget at foretage en ændring af strategien for afdelingen Balance Akkumulerende.



Afdelingen Balance Akkumulerende har i dag en strategi om at have en aktieandel i niveauet 30-55%. Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har besluttet, at dette ændres så afdelingen fremadrettet vil have en aktieandel i niveauet 10-30%. Ændringen sker med virkning fra den 25. april 2023. Med ændringen vil den nuværende Balance Akkumulerende blive en replika af en nuværende afdeling Balance A. Ændringen medfører desuden at de samlede forventede omkostninger for afdelingen nedsættes fra 0,85% til 0,83%.

Afdelingen vil fortsat være henvendt til detail- og professionelle investorer under virksomhedsskatteordningen, men vil ændre risikoprofil.

Navnenoterede investorer vil modtage et brev vedr. strategiændringen indeholdende en beskrivelse af betydningen for investoren. Der vil ligeledes blive offentliggjort en mere detaljeret selskabsmeddelelse ultimo marts med beskrivelsen af ændringen for dem, der ikke skulle være navnenoterede.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S