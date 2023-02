Kia Canada célèbre une saison exceptionnelle de prix automobiles et des ventes record

English French

La marque Kia remporte plusieurs prix automobiles prestigieux avec ses véhicules, incluant l’EV6, le Telluride, le Sportage et la Rio.

Kia atteint trois records mensuels consécutifs au Canada, totalisant 5 263 ventes de véhicules au mois de janvier 2023.

TORONTO, 24 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Commençant l’année sur une note extrêmement positive, Kia Canada a reçu plusieurs prix automobiles cette saison, ce qui confirme la qualité de son design, de ses technologies et de son innovation.

Reconnue par l’industrie dans plusieurs catégories, la marque a notamment remporté, pour la troisième fois consécutive, le prix du « Meilleur grand véhicule utilitaire au Canada » octroyé par l’Association des journalistes automobiles du Canada.

En 2023, Kia a remporté :

Le prix du « Meilleur grand véhicule utilitaire au Canada », décerné par l’AJAC pour le Kia Telluride Le prix du « Meilleur VUS de taille moyenne » d’AutoTrader pour le Kia Telluride Le prix du « Meilleur véhicule utilitaire de l’année 2023 » d’AutoGuide pour le Kia Sportage La nomination de « Marque de production de masse no 1 » dans l’étude américaine 2023 sur la fiabilité des véhicules* de J.D. Power Le prix du « Véhicule utilitaire nord-américain de l’année », octroyé par NACTOY pour la Kia EV6 Le « Prix de la valeur résiduelle 2023* du Canada » dans le segment des véhicules électriques de production de masse de J.D. Power ALG pour la Kia EV6 Le « Prix de la valeur résiduelle 2023* du Canada » dans le segment des petites voitures de J.D. Power ALG pour la Kia Rio



Cette série de victoires de Kia Canada s’ajoute à un mois de janvier record, où le constructeur a totalisé 5 263 ventes. Placée en tête avec 1 163 unités, la Forte était suivie du Seltos avec 984 ventes et du Sportage avec 727 livraisons.

Les ventes canadiennes se calquent sur une tendance qui se reproduit à l’international. En effet, Kia Corporation a enregistré un total de 237 437 ventes en janvier, ce qui représente une augmentation de 9,0 % par rapport à l’année précédente.

« La trajectoire ascendante de Kia Canada se poursuit en 2023 avec des ventes record en janvier et plusieurs prix de l'industrie récompensant un certain nombre de modèles de notre offre. » confie Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Ces prix et ces ventes ne sont qu’un début et nous sommes impatients de livrer des produits nouveaux et inspirants à tous les Canadiens en 2023. »

La semaine dernière, Kia Canada a dévoilé le Seltos 2024 lors du Salon international de l’auto de Toronto. Le modèle 2024 intègre des éléments de design encore plus raffinés et des technologies perfectionnées, solidifiant son assise au sein du segment des VUS sous-compacts. L’un des véhicules les plus vendus au Canada depuis son lancement en 2020, cette version du Seltos remise au goût du jour arrivera dans les concessions du pays ce printemps. Pour obtenir davantage de renseignements sur ce modèle exceptionnel, veuillez visiter www.kia.ca/seltos-2024 .

